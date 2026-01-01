I-type ang iyong ideya. I-click ang generate. Makakakuha ka ng handa-nang-i-share na video mula sa text nang mas mabilis kaysa sa inaakala mo. Walang kailangang camera, video editing software, o production skills. I-download, i-edit, o i-share ito kaagad.
I-scale ang Propesyonal na Produksyon ng Video, Walang Kailangan na Kamera
Gawing kapana-panabik na video content ang iyong teksto nang mabilis. Ilagay lang ang iyong script, pumili ng makatotohanang avatar (o sarili mong digital twin), at gumawa ng studio-quality na AI voiceovers sa iba’t ibang wika.
Alisin ang abala sa pagfi-film, pagkuha ng mga aktor, at magastos na reshoot. Gamitin man ito bilang all-in-one na tool para gawing video ang text o para gumawa ng A-roll para sa paborito mong editor.
Gumawa ng Buong Video mula sa Isang Prompt. Hindi kailangan ng karanasan sa video editing. I-paste lang ang iyong ideya o paksa, mag-type ng prompt, at kikilos ang Video Agent bilang iyong personal na direktor—gagawa ng script, storyboard, at mag-a-animate ng kumpletong video sa loob lamang ng ilang minuto.
I-automate ang Paglikha ng Mga Eksena at B-Roll. Gawing kaakit-akit na text-to-video na mga kuwento ang mga blog post, PDF, o URL nang mabilisan. Ginagawa ng AI na mga eksena ang iyong teksto, pumipili ng kaugnay na B-roll at mga layout, at sine-sync ang avatar, kaya naihahatid ka nito sa 80% ng tapos na produkto sa isang click.
AI-Curated Visuals at Dinamikong Pagkukuwento. Lumampas sa mga static na video template. Matalinong pumipili ang Video Agent ng stock footage, lumilikha ng mga AI-generated na larawan, at gumagawa ng mga infographic na iniangkop sa iyong partikular na script, para matiyak na bawat maikling clip ay kakaiba at biswal na akma sa iyong mensahe.
Ang Iyong Laging-Handang Production Assistant. Gumawa ng napakaraming social media shorts, marketing assets, at training videos sa mas mababang gastos. Palawakin ang output mo mula sa isang video kada linggo hanggang sa araw-araw na pag-publish nang hindi kumukuha ng production crew o nagsasayang ng oras sa pag-e-edit.
Mga Pinakamainam na Paraan sa Pag-convert ng Teksto tungo sa Video
Para masulit ang HeyGen, pagsamahin ang bilis ng Video Agent at ang katumpakan ng AI Studio. Gamitin ang AI para gumawa ng iyong “unang draft” (mga eksena, B-roll, at script), pagkatapos ay pinuhin ang output para sa isang propesyonal na resulta.
Laktawan ang blangkong pahina. Gamitin ang Video Agent para agad gawing kumpletong draft ang isang simpleng prompt o URL, kasama ang awtomatikong ginawang script at B-roll, para maihatid ka nang hanggang 80% tapos na.
Pumili ng stock Avatar o gamitin ang sarili mong Digital Twin upang magpakita ng awtoridad. Ipares ito sa isang makatotohanang boses mula sa library, o mag-upload ng sarili mong audio para sa tunay na autentikong pag-deliver.
Buksan ang iyong draft sa AI Studio para sa mas detalyadong kontrol. Palitan ang generic na B-roll ng sarili mong brand assets, ayusin ang pacing ng script, at pinuhin ang layout hanggang sa eksaktong tumugma ito sa iyong nais na resulta.
Palawakin agad ang abot mo gamit ang Video Translation. Awtomatikong i-dub ang iyong final na video sa mahigit 175 na wika habang perpektong pinapanatili ang orihinal na tono ng boses at lip-sync ng iyong avatar.
Gawing Mga Text Script ang Mabilis na Gawing Propesyonal at Handa-sa-Production na Mga Video
Ang AI video generator ng HeyGen mula sa text ay nag-a-automate ng proseso ng produksyon, ginagawang mga de-kalidad na video ang iyong script na may pare-parehong mga avatar, voiceover, at biswal. Hindi kailangan ng kamera o production crew.
Ultra-Realistic na Boses ng AI at Pagsasalin
Gumawa ng mga voiceover na tunay na nakapaghahatid ng emosyon, o i-clone ang sarili mong boses para sa makatotohanang pagkuwento. Awtomatikong isalin at i-dub ang content sa mahigit 175 na wika upang maabot ang pandaigdigang merkado nang hindi kinakailangang mag-record muli.
Pare-parehong Nilalaman sa Malaking Sukat
Panatilihin ang pagkakapare-pareho ng brand sa daan-daang video. I-save ang mga custom na avatar at mga handang-gamit na template para makagawa ng pang-araw-araw na content sa social media, mga training module, o mga personalisadong mensahe para sa outreach sa loob lamang ng ilang minuto, hindi araw.
Gumawa ng B-Roll at mga Visual
Itigil na ang paghahanap ng stock footage. Sinusuri ng AI ang iyong teksto para awtomatikong bumuo o pumili ng mga kaugnay na B-roll, larawan, at animasyon na tumutugma sa iyong kuwento, para mas mapabilis ang iyong workflow.
Multi-Platform Export (4K)
I-export ang mga video sa MP4 hanggang 4K na resolusyon. Madaling i-reformat ang content para sa vertical (TikTok/Reels) o landscape (YouTube/LMS) na panonood upang mapalaki ang abot sa lahat ng channel.
Gamit ng mahigit 100,000 na mga team na pinahahalagahan ang kalidad, kasimplehan, at bilis
Tingnan kung paano pinalalawak ng mga negosyo na tulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong Text to Video AI platform.
Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.
Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.
Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.
Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.
Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.
Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.
Paano Gumawa ng Video Mula sa Teksto gamit ang HeyGen
Gamitin ang iyong mga salita upang bigyang-buhay ang iyong teksto at hayaang ang AI text-to-video generator ang magbago ng iyong nilalaman tungo sa isang kahanga-hanga at propesyonal na resulta.
Magsimula sa paglalagay ng iyong teksto o pag-upload ng dokumento. Aayusin ng AI ang iyong mga ideya sa mga eksena.
Pumili mula sa iba’t ibang makatotohanang avatar o gumawa ng sarili mong Digital Twin. Pumili ng AI na boses na tumutugma sa tono at brand mo, o i-clone ang iyong boses gamit ang voice cloning para sa tunay at natural na pag-deliver.
Magdagdag ng mga larawan, template, subtitle, o background music. I-animate ang mga overlay, i-edit ang bawat eksena, at gamitin ang nako-customize na interface para ayusin ang itsura at dating nang hindi kailangan ng anumang teknikal na kasanayan.
I-export ang iyong mp4 at ibahagi ito kaagad sa iyong website, mga social platform, o mga learning system. Pumili ng vertical para sa TikTok o Instagram Reels, o landscape para sa YouTube.
Ang HeyGen ay isang AI video generator at text-to-video na AI tool na nagbibigay-daan sa mga user na gumawa ng mga video mula sa text gamit ang AI technology. Pinapagana ito ng generative AI at mga advanced na AI model na nagbibigay ng propesyonal na resulta.
Hindi. Ang platform ay ginawa para makagawa ng video ang kahit sino. Inaayos ng AI ang timing, pacing, visuals, at rendering. Kung mas gusto mong may mas maraming kontrol, maaari mong i-edit nang mano-mano ang mga scene sa AI Studio.
Oo. Maaari mong i-upload ang iyong boses para sa AI voice cloning o gumawa ng custom na avatar para sa iyong branded o personal na presensya.
Karamihan sa mga video ay handa na sa loob ng ilang minuto, depende sa haba at antas ng pag-customize.
Ang HeyGen ang pinakamahusay na libreng text-to-video AI generator dahil kaya nitong gawing makinis at propesyonal na video ang anumang script sa loob lamang ng ilang minuto, at awtomatikong inaasikaso ng platform ang boses, visuals, at pag-e-edit. Makakakuha ka ng de-kalidad na resulta nang hindi kailangan ng kamera o anumang kasanayan sa pag-e-edit.
Oo. Maaari kang gumawa ng content sa mahigit 175 na wika at agad na isalin ang mga kasalukuyang video.
Oo. Maaari mong gamitin ang iyong mga video para sa marketing, pagsasanay, social media, advertising, at mga proyekto ng kliyente.
Oo. Pinapayagan ka ng HeyGen na gumawa ng mga propesyonal na AI-generated na video nang direkta mula sa text. Kung gumagawa ka man ng training materials, marketing content, o explainer videos, tinitiyak ng AI ng HeyGen ang maayos na produksyon at pulidong resulta sa bawat pagkakataon.
Oo naman. Pinapadali ng HeyGen ang paggawa ng mga training video at iba pang video content. Ilarawan mo lang ang ideya mo gamit ang isang prompt, pumili ng avatar, at hayaan ang AI na gumawa ng iba pa.
Oo. Kasama sa mga opsyon sa pag-export ang HD (1080p) at 4K na resolusyon, para matiyak na ang iyong mga video ay angkop para sa propesyonal at pampublikong paggamit sa iba’t ibang platform.
Oo! Pinapayagan ng HeyGen ang mga user na i-transform ang audio tungo sa video sa pamamagitan ng pagpares ng mga voice recording sa AI avatars, captions, at dynamic na biswal. I-upload lang ang iyong audio file, pumili ng istilo ng video, at hayaang gumawa ang AI ng pulidong video sa loob ng ilang minuto.
Maaari kang mag-export ng MP4 sa HD o 4K at pumili ng vertical, square, o landscape na layout.
HeyGen pinahahalagahan ang seguridad, at tinitiyak na ang mga avatar at nalikhang content ay sumusunod sa mga etikal na alituntunin. Ang pagiging transparent, pahintulot ng user, at responsableng pag-develop ng AI ay mga pangunahing salik sa pagpapanatili ng etikal na AI video generation.
