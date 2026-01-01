Gumawa ng Corporate Training Videos na Talagang Papanoorin ng Iyong Team
Gawing mga nakakaengganyong video training ang mga PowerPoint, PDF, at kaalamang nakatago sa loob ng team, na madaling ma-scale sa bawat team, lokasyon, at wika—nang hindi kailangan ng studio, film crew, o paghihintay sa mga SME.
Ang L&D Content Bottleneck
Patuloy na lumalaki ang backlog mo para sa training. Kailangan ng onboarding ng mga bagong hire. Ang mga update sa produkto ay nangangailangan ng enablement. Gusto ng leadership ang mga programa para sa skills development. Pero ang paggawa ng video training ay nangangahulugang kailangang makipag-coordinate sa mga SME na laging walang oras, mag-book ng studio, mag-hire ng production crew, at maghintay ng ilang buwan para sa content na lipas na bago pa man ito ma-launch. Samantala, kailangan ng global workforce mo ang lahat ng ito sa iba’t ibang wika—at wala sa budget mo ang gastos sa dubbing para sa bawat market. Hindi nakaka-engage ng learners ang static na slides. Hindi scalable ang live sessions. At kayong dalawa lang sa team ay hindi kayang pagsilbihan ang isang organisasyong may libu-libong empleyado.
Ang Solusyon ng HeyGen
Ginagawang propesyonal na video content ni HeyGen ang mga kasalukuyan mong training materials na talagang tinatapos ng mga learner mo. Mag-upload ng PowerPoint, i-paste ang isang script, o hayaang gumawa ang AI ng content mula sa iyong documentation. Pumili ng AI avatar—o i-clone ang iyong subject matter expert—at gumawa ng makinis at propesyonal na training videos sa loob lang ng ilang minuto. Kailangan mong maabot ang iyong global workforce? Isang click lang at maisasalin ang iyong video sa mahigit 175 na wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Agad ang mga update: i-edit ang script, i-regenerate, at ang iyong LMS ay nananatiling up-to-date nang hindi na kailangang mag-reshoot.
Lahat ng Kailangan ng L&D Teams para Mag-train sa Malaking Sukat
PowerPoint tungo sa Video
Itigil na ang pagpapabasa ng mga slide sa mga learner. I-upload ang mga umiiral mong deck at gagawin itong HeyGen na mga video module na pinangungunahan ng avatar, kumpleto sa narration, transitions, at propesyonal na pagkakagawa. Ang content library mo ay nagiging video library—nang hindi nagsisimula mula sa simula.
• I-import ang PowerPoint, Google Slides, o PDF
• Panatilihin ang kasalukuyan mong istruktura at daloy
• Awtomatikong magdagdag ng avatar na tagapagsalita
Pag-clone ng Eksperto sa Paksa
Hindi kayang maging nasa lahat ng lugar ng iyong pinakamahusay na mga tagapagsanay. Gumawa ng mga digital twin mula sa isang maikling video recording, at i-deploy ang kanilang expertise sa walang limitasyong training modules. Pare-parehong delivery, walang conflict sa schedule, at wala nang mga delay na “naghihintay pa kami sa SME.”
• I-clone ang mga SME mula sa isang maikling recording
• Gamitin muli sa walang limitasyong mga module
• I-update ang mga script nang hindi muling nagre-record
Pandaigdigang Lokalizasyon ng Pagsasanay
Isang training video, sa bawat wika na ginagamit ng iyong workforce. AI na pagsasalin ng video na may voice cloning para marinig na parang katutubo ang iyong onboarding sa Spanish, Mandarin, German, at mahigit 175 pang ibang wika—hindi parang dubbed na content. Sanayin ang lahat sa paborito nilang wika mula sa iisang source.
• Pinapanatili ng voice cloning ang pagiging tunay ng tagapagsalita
• Ang lip-sync ay tumutugma sa mga galaw ng mukha
• I-deploy sa buong mundo gamit ang isang master na video
Pagsasama sa LMS
I-export nang direkta ang mga training module sa iyong learning management system. Gumagana ang SCORM 1.2 at 2004 packaging sa Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, at iba pa. Subaybayan ang mga completion, magtakda ng passing thresholds, at i-integrate ito sa kasalukuyan mong learning ecosystem.
• Pag-export ng SCORM 1.2 at SCORM 2004
• Naaangkop na mga threshold para sa pagkumpleto
• Direktang suporta sa pag-upload sa LMS
Mabilis na Pag-update ng Nilalaman
Nagbabago ang mga produkto. Umuunlad ang mga proseso. Naii-update ang mga patakaran. Kapag kailangan nang i-refresh ang training content mo, i-edit lang ang script at i-regenerate—sa loob ng ilang minuto, hindi buwan. Walang reshoot, walang oras sa studio, walang production backlog. Mananatiling kasabay ng takbo ng negosyo mo ang iyong training.
• Naipapatupad ang mga pagbabago sa script sa loob lamang ng ilang minuto
• Hindi na kailangang mag-re-shoot
• Kontrol ng bersyon para sa mga audit trail
Pagkakapare-pareho ng Brand
I-lock in ang visual identity ng iyong organisasyon gamit ang Brand Kit. Tinitiyak ng mga aprubadong kulay, font, logo, at avatar na bawat training video ay mukhang gawa ng iisang propesyonal na team—kahit iba-ibang tao ang lumikha ng mga ito. Brand Glossary ang nagsisiguro na tama ang pagbigkas ng mga pangalan ng produkto at terminolohiya sa bawat pagkakataon.
• Ipatupad ang mga pamantayan ng brand sa lahat ng video
• Kontrolin ang pagbigkas ng mahahalagang termino
• Aprubadong library ng avatar para sa iyong team
Mula sa Pangangailangan sa Pagsasanay hanggang sa Nai-publish na Kurso sa 3 Hakbang
Magsimula sa Kung Ano ang Meron Ka
I-upload ang mga umiiral mong PowerPoint, i-paste ang mga script mula sa iyong dokumentasyon, o hayaang gumawa ang AI script generator ng content batay sa iyong learning objectives. Wala nang problema sa blankong pahina—magsimula mula sa kaalaman na mayroon ka na.
Piliin ang Iyong Tagapagsalita
Pumili mula sa mahigit 200 iba’t ibang AI avatar o gumawa ng digital twin ng iyong trainer. Pumili ng boses na tumutugma sa iyong brand, o i-clone ang boses ng iyong SME para sa mas tunay na dating. I-customize ang itsura at estilo para tumugma sa iyong organisasyon.
Nilikha para sa Bawat Pangangailangan sa Pagsasanay
Onboarding ng Bagong Empleyado
Gawing mas mabilis na maging produktibo ang mga bagong hire sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at pare-parehong onboarding na hindi nakadepende sa availability ng trainer. Mga onboarding video na sumasaklaw sa kultura ng kumpanya, pagsasanay sa mga sistema, at mga inaasahan sa tungkulin—na naihahatid sa parehong paraan sa bawat oras, sa bawat lokasyon.
Gamitin sa: I-standardize ang orientation ng mga bagong hire sa lahat ng opisina gamit ang mga video module na pumapalit sa mga live session.
Pagsasanay sa Pagpapaunlad ng Kasanayan
Palawakin ang kakayahan ng iyong buong workforce sa pamamagitan ng pagsasanay sa kasanayan na madaling i-scale. Pagpapaunlad ng pamumuno, kasanayan sa komunikasyon, teknikal na pagsasanay—gawin nang isang beses, ihatid sa libu-libong tao.
Gamit: Maghatid ng management training sa bawat bagong superbisor nang hindi na kailangang mag-iskedyul ng mga live na workshop.
Pagsasanay sa Produkto at mga Sistema
Panatilihing napapanahon ang mga team sa mga update ng produkto, pagbabago sa software, at mga bagong tool. Mga tutorial na video ay malinaw na nagpapakita kung paano gumagana ang mga sistema—at awtomatikong naa-update kapag nagbago ang interface.
Gamit: Gumawa ng mga CRM training video na awtomatikong nag-a-update kapag may inilulunsad na bagong features.
Pandaigdigang Pagsasanay para sa Manggagawa
Sanayin ang iyong mga international na team sa kanilang sariling wika nang hindi na kailangan ng hiwalay na produksyon para sa bawat merkado. Parehong content, parehong kalidad, higit sa 175 na wika.
Gamitin sa ganitong sitwasyon: Maghatid ng pagsasanay sa kaligtasan sa bodega sa 12 wika para sa mga global distribution center.
Napatunayang resulta: Nakagawa ang Würth Group ng isang 65-minutong training presentation sa 8 wika sa loob lamang ng 4 na araw, na nagbawas ng gastos sa pagsasalin ng 80%.
Pagsasanay sa Pagsunod at Kaligtasan
Matugunan ang mga kinakailangang regulasyon gamit ang pagsasanay sa pagsunod na pare-pareho at nasusubaybayan. Sa SCORM export, natitiyak na nare-record ng iyong LMS ang mga pagtatapos para sa dokumentasyon sa audit.
Use case: Ipamahagi ang taunang compliance certifications na may naka-track na completions sa lahat ng departamento.
Pagpapalakas ng mga Partner at Channel
Palawakin ang pagsasanay lampas sa mga empleyado tungo sa mga partner, distributor, at mga channel team. Tiyakin ang pare-parehong mensahe sa malakihang saklaw, nang hindi kinakailangang magpalipad ng mga trainer sa bawat lokasyon.
Gamit: Bigyang-kakayahan ang mga sales team ng distributor sa mga bagong paglulunsad ng produkto gamit ang video training na maaari nilang tapusin sa sarili nilang oras.
Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may matibay na dahilan kung bakit
Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:
Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
May mga tanong ka ba? May mga sagot kami
Ano ang training video software?
Ang training video software ay tumutulong sa mga L&D team na gumawa, mag-manage, at mag-distribute ng video-based na learning content. Ginagamit ng HeyGen ang AI avatars at voice synthesis para gumawa ng mga propesyonal na training video mula sa scripts, slides, o documents—nang hindi kailangan ng camera, studio, o production crew. Ang resulta ay scalable na video training na madaling i-update at maisasalin sa anumang wika.
Paano ako makakagawa ng corporate training videos nang walang studio?
I-upload ang kasalukuyan mong PowerPoint o training script sa HeyGen. Pumili ng AI avatar na magsisilbing on-screen presenter, pumili ng boses, at i-generate ang iyong video. Ilang minuto lang ang buong proseso, hindi buwan.i-clone ang iyong subject matter expertpara ang kanilang digital twin ang mag-deliver ng training.
Maaari ko bang gawing mga training video ang mga existing kong PowerPoint?
Oo—isa ito sa pinakasikat na L&D workflows ng HeyGen. I-upload lang ang iyong PowerPoint o Google Slides deck, at iko-convert ng HeyGen ang bawat slide sa isang video scene na may avatar narration. Mananatili ang kasalukuyang structure, content, at flow ng iyong presentation. Maaari mong i-edit ang scripts, ayusin ang timing, at magdagdag ng transitions bago i-generate ang final na video.
Paano gumagana ang multilingual na training?
Gawin mo lang ang iyong training video nang isang beses sa iyong pangunahing wika. Pagkatapos, gamitin ang HeyGen's translation feature para gumawa ng mga bersyon nito sa alinman sa 175+ na suportadong wika. Kasama sa translation ang voice cloning (para natural pa rin ang tunog ng iyong presenter sa bawat wika) at lip-sync (para tumugma ang galaw ng bibig sa isinaling audio). Isang source video, abot ang buong mundo.
Nakakakonekta ba ang HeyGen sa LMS namin?
Oo. Nag-e-export ang HeyGen ng SCORM 1.2 at SCORM 2004 packages na gumagana sa mga pangunahing learning management system kabilang ang Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb, at iba pa. Maaari kang magtakda ng completion thresholds, subaybayan ang progreso ng mga learner, at i-integrate ito sa kasalukuyan mong learning ecosystem.
Paano ako makakagawa ng digital clone ng aming subject matter expert?
Ang AI clone feature ng HeyGen ay lumilikha ng digital twin mula sa isang maikling video recording. Isang beses lang magre-record ang iyong SME—susunod lang sa simpleng gabay para sa ilaw at framing—at magagamit na ang kanilang avatar para maghatid ng walang limitasyong training content. Kapag hindi sila available o umalis man sila sa organisasyon, mananatili pa rin sa iyo ang kanilang expertise na nakunan sa anyong video.
Gaano kahaba puwedeng maging ang mga training video?
Sinusuportahan ng HeyGen ang mga video na may iba’t ibang haba. Pinaka-epektibo ang training kapag sumusunod ito sa microlearning principles—mga module na 3–10 minuto na nakatuon sa tiyak na learning objectives. Gayunpaman, maaari kang gumawa ng mas mahahabang content para sa mas malalawak na paksa. Para sa mas mahabang training (20+ minuto), mainam na hatiin ang content sa mga kabanata upang mapahusay ang engagement ng mga learner at tumaas ang completion rates.
Maaaring gamitin ba ng maraming miyembro ng L&D team ko ang HeyGen?
Oo. HeyGen for Business ay may kasamang team workspaces kung saan maaaring magtulungan ang mga instructional designer, training manager, at content creator. Tinitiyak ng mga shared asset library na madaling ma-access ng buong team ang mga aprubadong avatar, brand elements, at templates. Pinapayagan ka ng admin controls na pamahalaan ang mga permiso at subaybayan ang paggamit.
Paano naiiba ang HeyGen kumpara sa tradisyunal na paggawa ng video?
Ang tradisyonal na paggawa ng training videos ay nangangailangan ng pag-schedule ng mga presenter, pag-book ng mga studio, pagko-coordinate ng mga crew, at post-production editing—karaniwang tumatagal ng 2–3 buwan at nagkakahalaga ng $5,000–$15,000+ bawat natapos na video. Ang HeyGen ay nakagagawa ng kaparehong kalidad sa loob lamang ng ilang minuto hanggang oras, na may walang limitasyong revisions. Iniulat ng Advantive ang 50% na pagbawas sa oras ng paggawa ng content. Ang Würth Group ay nakapagbawas ng oras ng produksyon ng 50% at gastos sa pagsasalin ng 80%.
Maaari ba akong maglagay ng mga quiz o interaktib na bahagi sa aking mga training video?
Sinusuportahan ng HeyGen ang mga interaktibong elemento gaya ng quizzes, knowledge checks, at branching paths. Maaari kang magdagdag ng multiple choice questions, mag-embed ng mga link, at lumikha ng mga decision point na nagpapersonalisa sa learning experience. Kasama sa pag-export ang mga interactive na feature sa iyong SCORM package para sa LMS tracking.
Ligtas ba ang training content ko?
Ang HeyGen ay may SOC 2 Type II certification at sumusunod sa GDPR. Ang iyong content ay naka-encrypt habang ipinapadala at habang nakaimbak. Para sa mga enterprise L&D team na humahawak ng sensitibong training materials, nag-aalok ang HeyGen ng mga dedikadong workspace na may SSO integration at sentralisadong pamamahala ng user. Hindi namin ginagamit ang iyong content para sanayin ang aming mga AI model.
Anong mga format at antas ng kalidad ng video ang sinusuportahan?
Nag-e-export ang HeyGen sa MP4 format hanggang 4K resolution. Karamihan sa mga L&D team ay gumagamit ng 1080p (Full HD) na nagbibigay ng balanse sa pagitan ng kalidad at laki ng file para sa LMS delivery at mga konsiderasyon sa bandwidth. Maaari ka ring mag-export sa 720p para sa mga mobile-first o may limitadong bandwidth na mga environment.
