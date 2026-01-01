Gumawa ng Employee Onboarding Videos na Talagang Pinapanood ng mga Bagong Hire

Gawing mga PowerPoint deck at onboarding docs na maging nakakaengganyong video training na madaling i-scale para sa bawat bagong hire, lokasyon, at wika. Walang kailangang live session na i-schedule, walang kailangang filming, at walang delay kapag may pagbabago sa mga polisiya.

workday
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
workday
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
Kung wala ang HeyGen

Ang L&D na Pagbara sa Nilalaman

Kung wala ang HeyGen

Ang Sagabal sa Onboarding

Ang Sagabal sa Onboarding

Mabilis mag-hire ang team ninyo, pero hindi nasusundan ng live onboarding ang bilis ng paglago. Ang pag-aayos ng mga session ay kumakain ng oras ng mga manager sa halip na sa trabaho nila, ang mga remote hire ay napipilitang um-attend ng mahahabang Zoom call sa iba’t ibang time zone, at nag-iiba ang impormasyon depende kung sino ang nagpe-present. Luma na ang mga onboarding deck, ang English-only na training ay naiiwan ang mga global hire, at ginugugol ng HR ang napakaraming oras sa pag-aasikaso lang ng logistics. Dahil dito, nananatiling litó at hindi engaged ang mga bagong empleyado, at inaabot ng ilang buwan bago sila maging lubos na produktibo habang hindi na nakakasabay sa paglago ninyo ang static na slides at live sessions.

Gamit ang HeyGen

Ang Solusyon ng HeyGen

Ang Solusyon ng HeyGen

Ginagawang mga propesyonal na video training ni HeyGen ang kasalukuyan mong onboarding materials na talagang tinatapos ng mga bagong hire. I-upload ang mga PowerPoint deck, i-paste ang nilalaman mula sa iyong employee handbook, o gumawa ng mga script gamit ang AI, pagkatapos ay pumili ng avatar presenter at gumawa ng makinis na onboarding videos sa loob lamang ng ilang minuto. Natututo ang mga bagong hire sa sarili nilang oras na may kakayahang mag-pause at mag-rewind, na nagpapahusay sa retention. Kapag nagbago ang mga polisiya, i-edit lang ang script at i-regenerate agad ang video. Nagha-hire ka ba sa iba’t ibang bansa? I-translate ang buong onboarding program mo sa mahigit 175 na wika gamit ang natural na voice cloning at lip sync. Gumagawa nang isang beses ang HR team mo, nag-a-update agad, at na-i-scale ang onboarding sa bilis ng pagha-hire.

Lahat ng Kailangan ng L&D Teams para Mag-train sa Malaking Sukat

PowerPoint tungo sa Onboarding na Video

Itigil na ang pagpapabasa sa mga bagong hire ng 80-slide na mga deck. I-upload ang mga presentasyon na mayroon ka na at gagawin itong HeyGen na mga video na pinangungunahan ng avatar bilang pagsasanay sa video na may voice-over, transitions, at propesyonal na pagkakagawa. Nagiging video content ang library ng mga slide mo nang hindi nagsisimula mula sa simula.

Mag-import ng PowerPoint, Google Slides, o PDF

Propesyonal na ipinapaliwanag ng avatar ang nilalaman

Awtomatikong idagdag ang iyong logo at mga kulay ng brand

A presentation editing software interface displaying a "Weekly Report" slide on "Team Performance" with a video of a woman, text, and a carousel of other slides.

Pag-clone ng Eksperto sa Paksa

Ang iyong head of sales ang nagbibigay ng pinakamahusay na product training. Ang iyong engineering manager naman ang perpektong nagpapaliwanag ng technical onboarding. Gumawa ng mga digital na bersyon nila mula sa isang maikling video recording. Isang beses lang silang magre-record, pero panghabambuhay na ang onboarding. Palaging pare-pareho ang delivery, walang conflict sa schedule, at wala nang paghihintay sa mga abalang SME.

I-clone ang tunay na miyembro ng team mula sa maikling recording

I-deploy ang kanilang expertise sa walang limitasyong mga bagong hire

I-update ang mga training script nang hindi muling nagre-record

Three cards feature women in video settings with text descriptions, primarily "Corporate Communications," and a name tag for Sophie Park, Marketing Director.

Pandaigdigang Lokalizasyon ng Onboarding

Isang onboarding video para sa lahat ng wikang ginagamit ng iyong team. AI na pagsasalin ng video na may voice cloning para ang training ay tunog natural sa Spanish, Portuguese, Mandarin, at mahigit 175 pang ibang wika—hindi parang pilit na dubbing. I-onboard ang lahat sa paborito nilang wika mula sa iisang source.

Pinananatili ng voice cloning ang pagiging totoo ng tagapagsalita

Ang lip sync ay tumutugma sa galaw ng mukha sa bawat wika

Mag-deploy sa buong mundo gamit ang isang master video

Multilingual video interface with presenters for Spanish and Chinese content, and English highlighted in a language list.

Pagsasama sa LMS

I-export nang direkta ang mga onboarding video sa iyong learning management system. Gumagana ang SCORM 1.2 at 2004 packaging sa Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR, at iba pa. Subaybayan ang mga completion, magtakda ng passing requirements, at i-integrate ito sa kasalukuyan mong HR tech stack.

Pag-export ng SCORM 1.2 at SCORM 2004

Naiaangkop na mga threshold para sa pagkumpleto

Direktang suporta sa pag-upload sa LMS

A stack of blue, semi-transparent cards angled downwards, labeled with "Content Library," "content.pdf," "Voice," "Voice Clone," "Avatar," and "Digital Twin."

Agarang Pag-update ng Nilalaman

Nagbabago ang mga polisiya. Umuunlad ang mga proseso. Napapalitan ang mga tool. Kapag kailangan nang i-refresh ang onboarding content mo, i-edit lang ang script at gumawa ulit ng bago sa loob ng ilang minuto, hindi buwan. Walang reshoot, walang production delays, walang luma at hindi na akmang training. Mananatiling kasabay ng totoong kalagayan ng kumpanya mo ang iyong onboarding.

Naipapatupad ang mga pagbabago sa script sa loob lamang ng ilang minuto

Hindi na kailangang mag-re-shoot

Kontrol ng bersyon para sa pagsubaybay ng pagsunod

A woman in a video frame next to a chat interface describing easy AI-powered video creation with custom voices.

Self-Paced para sa mga Remote na Team

Ang mga remote hire sa iba’t ibang time zone ay nanonood kung kailan akma sa kanila. Hindi na kailangang mag-ayos ng mga schedule para sa live training. Puwede nilang i-pause, i-rewind, at panoorin muli ang mga bahagi na kailangan nila. Naganap ang onboarding ayon sa oras nila, hindi sa iyo.

Gumagana sa lahat ng time zone

On-demand na access anumang oras

Mobile-friendly para sa flexibility

Digital presentation screens showcasing recruitment data, a brand kit with font samples and color swatches, and a partially visible sales achievement card.

Mula sa Pangangailangan sa Pagsasanay hanggang sa Nai-publish na Kurso sa 3 Hakbang

Hakbang 1

Gamitin ang Meron Ka Na

I-upload ang mga existing mong PowerPoint deck, i-paste ang mga script mula sa employee handbook mo, o hayaan ang AI na gumawa ng content mula sa onboarding documentation mo. Wala nang problema sa blank page. Alam mo na kung ano ang kailangang malaman ng mga bagong hire. Ginagawa lang itong madaling panoorin ng HeyGen.


A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Hakbang 2

Piliin ang Iyong Tagapagsalita

Pumili mula sa 120+ propesyonal na AI avatar o gumawa ng digital na kopya ng iyong CEO, CHRO, o hiring manager. Pumili ng boses na akma sa kultura ng iyong kumpanya. I-customize ang itsura at dating para tumugma sa iyong organisasyon. Magmumukhang propesyonal ang iyong onboarding nang hindi na kailangang mag-book ng mga videographer.


A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
Hakbang 3

Gumawa, Isalin, I-deploy

I-click ang Generate. Sa loob lang ng ilang minuto, may mga propesyonal kang onboarding video. I-export bilang SCORM files para sa iyong LMS, i-download bilang MP4 para sa iyong onboarding portal, o i-embed sa iyong intranet. Kailangan ng iba pang mga wika? I-generate ang lahat ng 175+ mula sa iisang source gamit ang isang click. Maaaring mag-access ang mga bagong hire gamit ang laptop, tablet, o phone.


A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Nilikha para sa Bawat Pangangailangan sa Pagsasanay

Onboarding para Buong Kumpanya

Onboarding para Buong Kumpanya

Bigyan ang bawat bagong empleyado ng pare-parehong de-kalidad na pagpapakilala sa inyong kumpanya. Kasama rito ang welcome message mula sa pamunuan, kasaysayan at misyon ng kumpanya, kultura at mga pinahahalagahan, istruktura ng organisasyon, buod ng mga benepisyo, at mga patakaran sa lugar ng trabaho. Ito ang pundasyong kailangan ng lahat, anuman ang kanilang tungkulin.

Gamit na sitwasyon: Isang lumalaking SaaS company ang lumilikha ng 8-video na pangunahing onboarding series na sumasaklaw sa mahahalagang impormasyon tungkol sa kumpanya. Bawat bagong empleyado mula ika-50 hanggang ika-500 ay nanonood ng parehong propesyonal na pagpapakilala.


Pagsasanay Ayon sa Tungkulin

Pagsasanay Ayon sa Tungkulin

Sales methodology para sa mga account executive, engineering standards para sa mga developer, customer success workflows para sa support team, at compliance requirements para sa finance. Naka-target na training para sa iba’t ibang departamento nang hindi kinakailangang magpatakbo ng magkakahiwalay na live sessions para sa bawat role.

Use case: Isang tech company ang nagpapanatili ng mga onboarding track para sa Engineering, Sales, Marketing, at Customer Success. Tinatapos ng mga bagong hire ang company-wide na serye at ang mga module na partikular sa kanilang departamento.


Remote Onboarding ng mga Empleyado

Remote Onboarding ng mga Empleyado

Mga patakaran para sa distributed na team, mga communication tool at pinakamahusay na mga gawi, pagbuo ng koneksyon online, mga inaasahan sa home office setup, at mga patakaran sa remote work. Tumulong na maramdaman ng mga bagong remote hire na bahagi sila ng team mula sa unang araw nang hindi kinakailangang sumali sa mga tawag sa headquarters nang alas-6 ng umaga.

Gamit na sitwasyon: Isang ganap na remote na kumpanya ang nag-o-onboard ng mahigit 40 empleyado bawat quarter sa 15 bansa. Tinitiyak ng video training ang pare-parehong karanasan para sa lahat, saan man sila naroroon at anuman ang kanilang time zone.


Pandaigdigang Onboarding ng Koponan

Pandaigdigang Onboarding ng Koponan

Magpatupad ng pare-parehong onboarding sa buong mundo gamit ang multilingual na mga training video upang matiyak na ang bawat empleyado ay natututo sa kanilang paboritong wika.

Gamit na sitwasyon: Isang multinasyunal na kumpanya ang gumagawa ng pangunahing onboarding nang isang beses at ipinapatupad ito sa 8 wika. Bumibilis ang international hiring nang hindi kailangan ng hiwa-hiwalay na production budget para sa bawat merkado.


Pagsunod at Mga Obligadong Pagsasanay

Pagsunod at Mga Obligadong Pagsasanay

Matugunan ang mga regulasyon sa pamamagitan ng kinakailangang training na pare-pareho at madaling subaybayan. Pag-iwas sa harassment, kaligtasan sa lugar ng trabaho, seguridad ng data, code of conduct. Tiyaking natatapos ng mga bagong empleyado ang lahat ng kinakailangang polisiya, safety training, at regulatory education gamit ang mga compliance training video na may SCORM-based na tracking at mga ulat na handa para sa audit.

Use case: Tinitiyak ng isang healthcare company na 100% ng mga bagong empleyado ay nakakatapos ng HIPAA training bago bigyan ng access sa system. Ang video format kasama ang SCORM tracking ay nagbibigay ng kumpletong dokumentasyon para sa mga regulatory audit.

Onboarding ng Manager

Onboarding ng Manager

Mga inaasahan sa pamumuno, mga pangunahing kaalaman sa pamamahala ng tao, proseso ng performance review, pinakamahusay na gawi para sa one-on-one, at mga responsibilidad sa pag-hire at pag-interview. Ihanda ang mga individual contributor na na-promote sa mga posisyon sa pamamahala para sa bago nilang mga responsibilidad.

Gamit na sitwasyon: Ang kumpanya ay nagpo-promote ng 20 tao sa mga posisyon sa pamamahala bawat taon. Tinitiyak ng manager onboarding track na nauunawaan nila ang mga inaasahan bago sila mamuno ng mga team.


Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may mabigat na dahilan kung bakit

Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang video na ginagawa ko linggu-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera kailanman."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Para bang pinalaki at pinalakas nito ang team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
May mga tanong ka? Narito ang mga sagot namin

Anong mga uri ng onboarding content ang pinakamainam gawing video?

Karamihan sa onboarding content ay mahusay sa anyong video, kabilang ang oryentasyon tungkol sa kumpanya, kultura, mga benepisyo, pagsasanay sa mga sistema, mga patakaran, at mga inaasahan sa tungkulin. Marami ring team ang nagpapalawig ng onboarding tungo sa tuloy-tuloy namga internal training videopara sa patuloy na pagkatuto at pag-unlad ng kasanayan.

Gaano kahaba dapat ang onboarding videos?

Panatilihin na 5–15 minuto lang ang bawat video. Hatiin ang mas mahahabang paksa sa mga kabanata. Ang kabuuang onboarding program ay puwedeng umabot ng ilang oras na hinati sa maraming maiikling module. Malaki ang ibinababa ng atensyon pagkalipas ng 15 minuto, kaya mas nakakatulong ang maiikli pero tutok na mga video para mas marami ang makatapos kumpara sa mahahabang session.


Kailangan ba ng kasanayan sa paggawa ng video?

Hindi. Kung kaya mong gumawa ng PowerPoint o magsulat ng script, kaya mong gumawa ng propesyonal na onboarding na mga video. Si HeyGen na ang bahala sa lahat ng teknikal na produksyon. Karamihan sa mga HR team ay nakakagawa ng kanilang unang video sa loob ng wala pang 30 minuto kahit walang karanasan sa paggawa ng video.

Paano gumagana ang SCORM export?

I-export ang iyong onboarding video bilang isang SCORM package (format na 1.2 o 2004). I-upload ito sa iyong LMS tulad ng anumang ibang training module. I-set ang mga completion requirement. Tinutunton ng iyong LMS kung sino ang nanood, ang progreso, at ang completion status. Gumagana ito sa Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors, at lahat ng pangunahing learning platform.


Maaari mo bang i-update ang mga video nang hindi nagsisimula muli?

Oo. I-edit ang script mo gamit ang na-update na impormasyon at i-regenerate ang video. Aabutin lang ito ng mga 5–10 minuto. Walang kailangang mag-re-record, walang kumplikadong LMS updates, at walang kalituhan sa mga version. Napakahalaga nito kapag may pagbabago sa mga polisiya o kapag napansin mong may kailangang linawin base sa mga tanong ng mga bagong hire.


Paano naman ang iba’t ibang wika?

Gawin ang onboarding mo sa pangunahing wika mo. I-click ang translate. Pumili ng Spanish, French, Portuguese, Mandarin, Hindi, o kahit anong kombinasyon mula sa 175+ na wika. Gumagawa ang HeyGen ng mga lokal na bersyon gamit ang natural na voice cloning at lip sync. Parehong avatar na nagsasalita nang matatas sa Spanish, French, o Japanese.


Gumagana ba ito para sa mga remote na empleyado?

Lalo na itong epektibo para sa mga remote na empleyado. Napapanood nila ito ayon sa sarili nilang iskedyul sa iba’t ibang time zone. Puwede silang mag-pause para mag-lunch, i-rewind ang mga bahagi na gusto pa nilang linawin, at manood sa laptop o sa phone. Wala nang pagpilit sa mga miyembro ng team sa Tokyo na sumali sa mga tawag kasama ang headquarters nang alas-3 ng umaga.


Magkano ang gastos nito kumpara sa live na training?

Ang live onboarding ay may mga nakatagong gastos sa oras ng HR coordinator, oras ng mga manager, pasilidad, at biyahe para sa mga kumpanyang may maraming opisina. Karaniwang gumagastos ang isang kumpanya ng 15–25 oras ng tao para sa bawat batch ng mga bagong hire. Tinatanggal ng video onboarding ang karamihan sa overhead na iyon. Isang beses lang gagawin, pero magagamit nang paulit-ulit. Karamihan sa mga HR team ay nakakakita ng positibong ROI sa loob ng unang quarter.


Tuklasin ang Higit pang mga Solusyon

Mga Gamit

Mga Tool

Mga Kwento ng Customer

Magsimula nang Gumawa ng mga Training Video Ngayon

Huwag nang maghintay ng ilang buwan para sa content na luma na bago pa man ito ma‑launch. Gumawa ng propesyonal na training videos sa loob lang ng ilang minuto, isalin agad sa kahit anong wika, at i-update anumang oras magbago ang negosyo mo—walang kailangang reshoot. Sumali sa mga L&D team sa Workday, Advantive, at Würth Group na binago na kung paano sila nagsasanay.

