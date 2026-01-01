Gumawa ng Employee Onboarding Videos na Talagang Pinapanood ng mga Bagong Hire
Gawing mga PowerPoint deck at onboarding docs na maging nakakaengganyong video training na madaling i-scale para sa bawat bagong hire, lokasyon, at wika. Walang kailangang live session na i-schedule, walang kailangang filming, at walang delay kapag may pagbabago sa mga polisiya.
Ang L&D na Pagbara sa Nilalaman
Ang Sagabal sa Onboarding
Mabilis mag-hire ang team ninyo, pero hindi nasusundan ng live onboarding ang bilis ng paglago. Ang pag-aayos ng mga session ay kumakain ng oras ng mga manager sa halip na sa trabaho nila, ang mga remote hire ay napipilitang um-attend ng mahahabang Zoom call sa iba’t ibang time zone, at nag-iiba ang impormasyon depende kung sino ang nagpe-present. Luma na ang mga onboarding deck, ang English-only na training ay naiiwan ang mga global hire, at ginugugol ng HR ang napakaraming oras sa pag-aasikaso lang ng logistics. Dahil dito, nananatiling litó at hindi engaged ang mga bagong empleyado, at inaabot ng ilang buwan bago sila maging lubos na produktibo habang hindi na nakakasabay sa paglago ninyo ang static na slides at live sessions.
Ang Solusyon ng HeyGen
Ginagawang mga propesyonal na video training ni HeyGen ang kasalukuyan mong onboarding materials na talagang tinatapos ng mga bagong hire. I-upload ang mga PowerPoint deck, i-paste ang nilalaman mula sa iyong employee handbook, o gumawa ng mga script gamit ang AI, pagkatapos ay pumili ng avatar presenter at gumawa ng makinis na onboarding videos sa loob lamang ng ilang minuto. Natututo ang mga bagong hire sa sarili nilang oras na may kakayahang mag-pause at mag-rewind, na nagpapahusay sa retention. Kapag nagbago ang mga polisiya, i-edit lang ang script at i-regenerate agad ang video. Nagha-hire ka ba sa iba’t ibang bansa? I-translate ang buong onboarding program mo sa mahigit 175 na wika gamit ang natural na voice cloning at lip sync. Gumagawa nang isang beses ang HR team mo, nag-a-update agad, at na-i-scale ang onboarding sa bilis ng pagha-hire.
Lahat ng Kailangan ng L&D Teams para Mag-train sa Malaking Sukat
PowerPoint tungo sa Onboarding na Video
Itigil na ang pagpapabasa sa mga bagong hire ng 80-slide na mga deck. I-upload ang mga presentasyon na mayroon ka na at gagawin itong HeyGen na mga video na pinangungunahan ng avatar bilang pagsasanay sa video na may voice-over, transitions, at propesyonal na pagkakagawa. Nagiging video content ang library ng mga slide mo nang hindi nagsisimula mula sa simula.
Mag-import ng PowerPoint, Google Slides, o PDF
Propesyonal na ipinapaliwanag ng avatar ang nilalaman
Awtomatikong idagdag ang iyong logo at mga kulay ng brand
Pag-clone ng Eksperto sa Paksa
Ang iyong head of sales ang nagbibigay ng pinakamahusay na product training. Ang iyong engineering manager naman ang perpektong nagpapaliwanag ng technical onboarding. Gumawa ng mga digital na bersyon nila mula sa isang maikling video recording. Isang beses lang silang magre-record, pero panghabambuhay na ang onboarding. Palaging pare-pareho ang delivery, walang conflict sa schedule, at wala nang paghihintay sa mga abalang SME.
I-clone ang tunay na miyembro ng team mula sa maikling recording
I-deploy ang kanilang expertise sa walang limitasyong mga bagong hire
I-update ang mga training script nang hindi muling nagre-record
Pandaigdigang Lokalizasyon ng Onboarding
Isang onboarding video para sa lahat ng wikang ginagamit ng iyong team. AI na pagsasalin ng video na may voice cloning para ang training ay tunog natural sa Spanish, Portuguese, Mandarin, at mahigit 175 pang ibang wika—hindi parang pilit na dubbing. I-onboard ang lahat sa paborito nilang wika mula sa iisang source.
Pinananatili ng voice cloning ang pagiging totoo ng tagapagsalita
Ang lip sync ay tumutugma sa galaw ng mukha sa bawat wika
Mag-deploy sa buong mundo gamit ang isang master video
Pagsasama sa LMS
I-export nang direkta ang mga onboarding video sa iyong learning management system. Gumagana ang SCORM 1.2 at 2004 packaging sa Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR, at iba pa. Subaybayan ang mga completion, magtakda ng passing requirements, at i-integrate ito sa kasalukuyan mong HR tech stack.
Pag-export ng SCORM 1.2 at SCORM 2004
Naiaangkop na mga threshold para sa pagkumpleto
Direktang suporta sa pag-upload sa LMS
Agarang Pag-update ng Nilalaman
Nagbabago ang mga polisiya. Umuunlad ang mga proseso. Napapalitan ang mga tool. Kapag kailangan nang i-refresh ang onboarding content mo, i-edit lang ang script at gumawa ulit ng bago sa loob ng ilang minuto, hindi buwan. Walang reshoot, walang production delays, walang luma at hindi na akmang training. Mananatiling kasabay ng totoong kalagayan ng kumpanya mo ang iyong onboarding.
Naipapatupad ang mga pagbabago sa script sa loob lamang ng ilang minuto
Hindi na kailangang mag-re-shoot
Kontrol ng bersyon para sa pagsubaybay ng pagsunod
Self-Paced para sa mga Remote na Team
Ang mga remote hire sa iba’t ibang time zone ay nanonood kung kailan akma sa kanila. Hindi na kailangang mag-ayos ng mga schedule para sa live training. Puwede nilang i-pause, i-rewind, at panoorin muli ang mga bahagi na kailangan nila. Naganap ang onboarding ayon sa oras nila, hindi sa iyo.
Gumagana sa lahat ng time zone
On-demand na access anumang oras
Mobile-friendly para sa flexibility
Mula sa Pangangailangan sa Pagsasanay hanggang sa Nai-publish na Kurso sa 3 Hakbang
Gamitin ang Meron Ka Na
I-upload ang mga existing mong PowerPoint deck, i-paste ang mga script mula sa employee handbook mo, o hayaan ang AI na gumawa ng content mula sa onboarding documentation mo. Wala nang problema sa blank page. Alam mo na kung ano ang kailangang malaman ng mga bagong hire. Ginagawa lang itong madaling panoorin ng HeyGen.
Piliin ang Iyong Tagapagsalita
Pumili mula sa 120+ propesyonal na AI avatar o gumawa ng digital na kopya ng iyong CEO, CHRO, o hiring manager. Pumili ng boses na akma sa kultura ng iyong kumpanya. I-customize ang itsura at dating para tumugma sa iyong organisasyon. Magmumukhang propesyonal ang iyong onboarding nang hindi na kailangang mag-book ng mga videographer.
Gumawa, Isalin, I-deploy
I-click ang Generate. Sa loob lang ng ilang minuto, may mga propesyonal kang onboarding video. I-export bilang SCORM files para sa iyong LMS, i-download bilang MP4 para sa iyong onboarding portal, o i-embed sa iyong intranet. Kailangan ng iba pang mga wika? I-generate ang lahat ng 175+ mula sa iisang source gamit ang isang click. Maaaring mag-access ang mga bagong hire gamit ang laptop, tablet, o phone.
Nilikha para sa Bawat Pangangailangan sa Pagsasanay
Onboarding para Buong Kumpanya
Bigyan ang bawat bagong empleyado ng pare-parehong de-kalidad na pagpapakilala sa inyong kumpanya. Kasama rito ang welcome message mula sa pamunuan, kasaysayan at misyon ng kumpanya, kultura at mga pinahahalagahan, istruktura ng organisasyon, buod ng mga benepisyo, at mga patakaran sa lugar ng trabaho. Ito ang pundasyong kailangan ng lahat, anuman ang kanilang tungkulin.
Gamit na sitwasyon: Isang lumalaking SaaS company ang lumilikha ng 8-video na pangunahing onboarding series na sumasaklaw sa mahahalagang impormasyon tungkol sa kumpanya. Bawat bagong empleyado mula ika-50 hanggang ika-500 ay nanonood ng parehong propesyonal na pagpapakilala.
Pagsasanay Ayon sa Tungkulin
Sales methodology para sa mga account executive, engineering standards para sa mga developer, customer success workflows para sa support team, at compliance requirements para sa finance. Naka-target na training para sa iba’t ibang departamento nang hindi kinakailangang magpatakbo ng magkakahiwalay na live sessions para sa bawat role.
Use case: Isang tech company ang nagpapanatili ng mga onboarding track para sa Engineering, Sales, Marketing, at Customer Success. Tinatapos ng mga bagong hire ang company-wide na serye at ang mga module na partikular sa kanilang departamento.
Remote Onboarding ng mga Empleyado
Mga patakaran para sa distributed na team, mga communication tool at pinakamahusay na mga gawi, pagbuo ng koneksyon online, mga inaasahan sa home office setup, at mga patakaran sa remote work. Tumulong na maramdaman ng mga bagong remote hire na bahagi sila ng team mula sa unang araw nang hindi kinakailangang sumali sa mga tawag sa headquarters nang alas-6 ng umaga.
Gamit na sitwasyon: Isang ganap na remote na kumpanya ang nag-o-onboard ng mahigit 40 empleyado bawat quarter sa 15 bansa. Tinitiyak ng video training ang pare-parehong karanasan para sa lahat, saan man sila naroroon at anuman ang kanilang time zone.
Pandaigdigang Onboarding ng Koponan
Magpatupad ng pare-parehong onboarding sa buong mundo gamit ang multilingual na mga training video upang matiyak na ang bawat empleyado ay natututo sa kanilang paboritong wika.
Gamit na sitwasyon: Isang multinasyunal na kumpanya ang gumagawa ng pangunahing onboarding nang isang beses at ipinapatupad ito sa 8 wika. Bumibilis ang international hiring nang hindi kailangan ng hiwa-hiwalay na production budget para sa bawat merkado.
Pagsunod at Mga Obligadong Pagsasanay
Matugunan ang mga regulasyon sa pamamagitan ng kinakailangang training na pare-pareho at madaling subaybayan. Pag-iwas sa harassment, kaligtasan sa lugar ng trabaho, seguridad ng data, code of conduct. Tiyaking natatapos ng mga bagong empleyado ang lahat ng kinakailangang polisiya, safety training, at regulatory education gamit ang mga compliance training video na may SCORM-based na tracking at mga ulat na handa para sa audit.
Use case: Tinitiyak ng isang healthcare company na 100% ng mga bagong empleyado ay nakakatapos ng HIPAA training bago bigyan ng access sa system. Ang video format kasama ang SCORM tracking ay nagbibigay ng kumpletong dokumentasyon para sa mga regulatory audit.
Onboarding ng Manager
Mga inaasahan sa pamumuno, mga pangunahing kaalaman sa pamamahala ng tao, proseso ng performance review, pinakamahusay na gawi para sa one-on-one, at mga responsibilidad sa pag-hire at pag-interview. Ihanda ang mga individual contributor na na-promote sa mga posisyon sa pamamahala para sa bago nilang mga responsibilidad.
Gamit na sitwasyon: Ang kumpanya ay nagpo-promote ng 20 tao sa mga posisyon sa pamamahala bawat taon. Tinitiyak ng manager onboarding track na nauunawaan nila ang mga inaasahan bago sila mamuno ng mga team.
May mga tanong ka? Narito ang mga sagot namin
Anong mga uri ng onboarding content ang pinakamainam gawing video?
Karamihan sa onboarding content ay mahusay sa anyong video, kabilang ang oryentasyon tungkol sa kumpanya, kultura, mga benepisyo, pagsasanay sa mga sistema, mga patakaran, at mga inaasahan sa tungkulin. Marami ring team ang nagpapalawig ng onboarding tungo sa tuloy-tuloy namga internal training videopara sa patuloy na pagkatuto at pag-unlad ng kasanayan.
Gaano kahaba dapat ang onboarding videos?
Panatilihin na 5–15 minuto lang ang bawat video. Hatiin ang mas mahahabang paksa sa mga kabanata. Ang kabuuang onboarding program ay puwedeng umabot ng ilang oras na hinati sa maraming maiikling module. Malaki ang ibinababa ng atensyon pagkalipas ng 15 minuto, kaya mas nakakatulong ang maiikli pero tutok na mga video para mas marami ang makatapos kumpara sa mahahabang session.
Kailangan ba ng kasanayan sa paggawa ng video?
Hindi. Kung kaya mong gumawa ng PowerPoint o magsulat ng script, kaya mong gumawa ng propesyonal na onboarding na mga video. Si HeyGen na ang bahala sa lahat ng teknikal na produksyon. Karamihan sa mga HR team ay nakakagawa ng kanilang unang video sa loob ng wala pang 30 minuto kahit walang karanasan sa paggawa ng video.
Paano gumagana ang SCORM export?
I-export ang iyong onboarding video bilang isang SCORM package (format na 1.2 o 2004). I-upload ito sa iyong LMS tulad ng anumang ibang training module. I-set ang mga completion requirement. Tinutunton ng iyong LMS kung sino ang nanood, ang progreso, at ang completion status. Gumagana ito sa Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors, at lahat ng pangunahing learning platform.
Maaari mo bang i-update ang mga video nang hindi nagsisimula muli?
Oo. I-edit ang script mo gamit ang na-update na impormasyon at i-regenerate ang video. Aabutin lang ito ng mga 5–10 minuto. Walang kailangang mag-re-record, walang kumplikadong LMS updates, at walang kalituhan sa mga version. Napakahalaga nito kapag may pagbabago sa mga polisiya o kapag napansin mong may kailangang linawin base sa mga tanong ng mga bagong hire.
Paano naman ang iba’t ibang wika?
Gawin ang onboarding mo sa pangunahing wika mo. I-click ang translate. Pumili ng Spanish, French, Portuguese, Mandarin, Hindi, o kahit anong kombinasyon mula sa 175+ na wika. Gumagawa ang HeyGen ng mga lokal na bersyon gamit ang natural na voice cloning at lip sync. Parehong avatar na nagsasalita nang matatas sa Spanish, French, o Japanese.
Gumagana ba ito para sa mga remote na empleyado?
Lalo na itong epektibo para sa mga remote na empleyado. Napapanood nila ito ayon sa sarili nilang iskedyul sa iba’t ibang time zone. Puwede silang mag-pause para mag-lunch, i-rewind ang mga bahagi na gusto pa nilang linawin, at manood sa laptop o sa phone. Wala nang pagpilit sa mga miyembro ng team sa Tokyo na sumali sa mga tawag kasama ang headquarters nang alas-3 ng umaga.
Magkano ang gastos nito kumpara sa live na training?
Ang live onboarding ay may mga nakatagong gastos sa oras ng HR coordinator, oras ng mga manager, pasilidad, at biyahe para sa mga kumpanyang may maraming opisina. Karaniwang gumagastos ang isang kumpanya ng 15–25 oras ng tao para sa bawat batch ng mga bagong hire. Tinatanggal ng video onboarding ang karamihan sa overhead na iyon. Isang beses lang gagawin, pero magagamit nang paulit-ulit. Karamihan sa mga HR team ay nakakakita ng positibong ROI sa loob ng unang quarter.
