Gumawa ng Microlearning Videos na Talagang Tinatapos ng mga Empleyado
Ang mga 60-minutong training course mo ay may 35% lang na completion rate. Sinasabi ng mga empleyado na wala silang oras. Nakakalimutan din nila halos lahat pagkalipas lang ng isang linggo. Hatiin ang training sa mga 3–5 minutong naka-focus na video. Tataas ang completion rate hanggang 90%. Mas tumatatak talaga ang kaalaman.
Ang L&D Content Bottleneck
Ang Suliranin sa Mahabang Pagsasanay
Hindi natatapos ng mga empleyado ang mahahabang training program. Ang mga isang-oras na compliance at product training course ay may completion rate na kasing baba ng 35%, at karamihan sa mga learner ay humihinto na sa loob ng unang 10–15 minuto. Hindi ito dahil kulang sila sa motibasyon, kundi dahil kulang sila sa oras o sobrang abala ang mga araw sa trabaho kaya maiikli lang ang puwedeng ilaan sa pag-aaral. Kahit natatapos ang mahahabang course, ang sobrang dami ng impormasyon ay nagpapababa sa pag-unawa at pag-alala. Karaniwang nasa 8–10 minuto lang ang pinakamataas na atensyon span, kaya hindi epektibo ang “marathon” na training. Dahil dito, bumababa ang engagement, hindi natututunan ang mahahalagang kasanayan, at hindi nakakapaghatid ng resulta sa performance ang training. Ipinapakita ng pananaliksik na mas mahusay matuto ang mga empleyado sa maiikli, nakatuon na training na ibinibigay nang paunti-unti at eksakto sa oras na kailangan nila ito.
Ang Solusyon ng HeyGen
Ang microlearning ay naghahatid ng pagsasanay sa loob ng 2–10 minutong mga naka‑pokus na video, na may isang paksa, kasanayan, o proseso sa bawat module. Sa halip na mahahabang kurso, natututuhan ng mga team nang eksakto ang kailangan nila, sa oras na kailangan nila ito. Maaaring balikan ng mga sales rep ang isang 3–5 minutong video tungkol sa paghawak ng objections bago ang isang tawag at agad na i-apply ang teknik, na nagpapahusay sa retention sa pamamagitan ng aktuwal na paggamit. Ang microlearning ay natural na umaangkop sa abalang araw ng trabaho, na nagbibigay-daan sa mga empleyado na matuto sa pagitan ng mga meeting, sa mga break, o habang nasa biyahe. Ginagawang madali ng HeyGen ang microlearning sa pamamagitan ng pag-convert ng umiiral na content tungo sa mga propesyonal na maiikling video, na in-optimize para sa panonood sa mobile, na may built-in na completion tracking at mas mataas na engagement.
Maraming team ang gumagamit ng microlearning upang i-complement ang naka-structure na mga onboarding video para sa empleyado, pinapalakas ang mahahalagang konsepto sa paglipas ng panahon sa halip na bombahin ang mga bagong hire sa unang linggo.
Lahat ng Kailangan ng L&D Teams para Mag-train sa Malaking Sukat
Perpekto para sa 2–10 minutong nakatutok na mga video
Ang HeyGen ay natural na lumilikha ng perpektong haba para sa microlearning. Nagha-hatid ang mga AI avatar ng malinaw at diretsong content, walang paligoy-ligoy. Tatlong minuto para sa mga teknik sa active listening. Limang minuto para sa proseso ng pagsusumite ng expense report. Pitong minuto para sa overview ng bagong feature. Nakatuon, kumpleto, at madaling gawin. Pumili mula sa mga propesyonal na template at istilo na tugma sa iyong brand.
Walang paligoy-ligoy. Walang pampalabnaw. Tanging mahalagang nilalaman lang na madaling maunawaan at agad magamit ng mga empleyado. Perpektong format para sa modernong maikling atensyon at panonood sa mobile.
Gumawa ng mga module nang mas mabilis kaysa sa kayang panoorin ng mga empleyado
Mabilis ang pagbuo ng isang microlearning library. Gumawa ng 5-minutong video sa loob ng 10 minuto. Sampung tutok na module sa isang hapon. May long-form course ka na inabot ng ilang linggo bago matapos? Hatiin ito sa 15 micro-module. Gawin silang lahat sa loob ng isang araw. Mahalaga ang bilis kapag nagtatayo ka ng mga library na may dose-dosenang o daan-daang tutok na video.
Na-optimize para Mobile para Pag-aaral Kahit Saan
Pinapanood ng iyong sales team ang pagsasanay sa pagitan ng mga meeting kasama ang kliyente sa kanilang mga telepono. Natututo ang mga service technician sa mga job site gamit ang mga tablet. Tinatapos ng mga retail worker ang mga module sa oras ng kanilang break gamit ang sariling mga device. Ang microlearning ay mobile learning. Mabilis mag-load ang maiikling video. Data-friendly ang laki ng mga file. Madaling i-pause at ipagpatuloy. Matuto saanman, kailanman, gamit ang anumang device.
Bumuo ng Nasa-Search na Microlearning Libraries
Sa halip na maghanap sa isang 90-minutong video para sa isang sagot, agad na natatagpuan ng mga empleyado ang eksaktong 4-minutong module na kailangan nila. May mga organisadong library ng naka‑pokus na content. Nakakategorya ayon sa paksa. Naha‑hanap gamit ang mga keyword. Just‑in‑time na access sa eksaktong kailangan nila. Kailangan ng refresher kung paano humawak ng galit na customer? Maghanap. Hanapin ang 3-minutong video. Panoorin. I‑apply.
I-update ang Mga Indibidwal na Module Nang Hindi Inuulit ang Lahat
Kailangan nang i-update ang mahabang course? Gawin muli ang buong 60 minuto. Kailangan nang i-update ang microlearning module? I-regenerate lang ang isang 4‑minute na video. Dahil modular ang approach, parang “surgical” ang updates. Nagbago ang proseso? I-update lang ang iisang video na tumatalakay doon. Na-update ang product feature? I-refresh lang ang 5‑minute na module para sa feature na iyon.
Spaced Repetition para Mas Mahusay na Pag-alala
Ang microlearning ay natural na nagpapahintulot ng spaced repetition. Sa halip na isang 60-minutong session, nanonood ang mga empleyado ng magkakaugnay na 5-minutong video sa loob ng ilang araw o linggo. Pinapahusay ng tamang pagitan ang retention ng 200–300%. Linggo 1: Panimula sa negosasyon (5 min). Linggo 2: Mga taktika sa paghahanda (4 min). Linggo 3: Mga unang galaw (6 min). Mas epektibong spaced learning na tumatatak, kumpara sa isang sobrang siksik na session na agad nakakalimutan.
Mula sa Pangangailangan sa Pagsasanay hanggang sa Nai-publish na Kurso sa 3 Hakbang
Hatiin ang Nilalaman sa Mga Tiyak na Paksa
Gamitin ang mga kasalukuyan mong training. Tukuyin ang magkakahiwalay na paksa. May isang oras na product training? Hatiin ito sa 12 magkakaibang product feature. Bawat isa ay magiging sarili nitong 5-minutong video. Nakatuon. Madaling tapusin. Madaling hanapin. O magsimula nang panibago. Ilista ang mga kasanayang kailangan ng mga empleyado. Gumawa ng isang nakatuong video para sa bawat kasanayan. Buoin ang iyong librarya, paksa kada paksa.
Gumawa ng 2–10 minutong mga video
Pumili ng propesyonal na avatar. I-paste ang pinagtutuunan mong script. Tatlong minuto tungkol sa mga teknik sa time management. Limang minuto sa pag-navigate ng CRM. Pitong minuto sa mga taktika sa pag-de-escalate. Gumawa ng propesyonal na microlearning na nirerespeto ang maikling atensyon span. Panatilihing nakatuon ang bawat video sa isang malinaw na layunin sa pagkatuto. Dapat matapos ang mga empleyado na iniisip, “Natutuhan ko ang partikular na bagay na ito.”
I-deploy ang Mobile-Friendly na Library
Ayusin ang mga module ayon sa kategorya: Mga kasanayan, proseso, produkto, sistema. Hinahanap ng mga empleyado batay sa pangangailangan. Hanapin ang eksaktong 4-minutong video na kailangan nila ngayon. Manood sa phone. I-apply kaagad. Nagiging just-in-time ang pagkatuto imbes na just-in-case. Subaybayan kung aling mga module ang pinakamaraming pinapanood. Tukuyin ang mga puwang sa kaalaman. Gumawa ng naka-target na micro-content para punan ang mga ito.
Nilikha para sa Bawat Pangangailangan sa Pagsasanay
Agad-agad na Paglalapat ng Kasanayan
Natututunan ng mga empleyado ang eksaktong kailangan nila, eksaktong sa oras na kailangan nila ito. Nanonood ang mga sales rep ng 3–4 minutong video tungkol sa paghawak ng objections bago ang mga tawag at agad nila itong naia-apply, na nagpapataas ng win rates ng 28%.
Pagsasanay para sa Mobile na Manggagawa
Ang maiikling troubleshooting video ay madaling maisingit sa pagitan ng mga trabaho. Pinapanood ng mga field technician ang 3–5 minutong module sa kanilang mga device sa mismong job site, na nagpapataas ng first-time fix rates ng 35% at nagpapabawas ng mga paulit-ulit na pagbisita.
Spaced Repetition para Mas Matinding Pagkatandâ
Palitan ang mahahabang workshop ng maiikling video na ipinapadala nang paunti-unti sa paglipas ng panahon. Ang paghahati ng training sa 5–7 minutong mga module na inilulunsad linggu-linggo ay nagpapahusay ng pangmatagalang pagkatuto nang higit sa 2× kumpara sa mga marathon session.
Mga Pagbabago sa Proseso at Sistema
Ang microlearning ay nagbibigay-daan sa mabilis na pag-update kapag may pagbabago sa mga feature, proseso, o polisiya. Nakakatanggap ang mga team ng 3–6 minutong update na video sa parehong araw na maipatupad ang mga pagbabago, na nagdudulot ng mas mabilis na pag-adopt.
Pagpapatibay ng Onboarding
Palawigin ang onboarding lampas sa unang linggo gamit ang lingguhang microlearning modules na nakaayon sa tunay na pangangailangan sa trabaho. Sa ganitong phased na approach, nababawasan ang overwhelm at nababawas ang oras bago maging produktibo mula 87 araw hanggang 52 araw.
Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may mabigat na dahilan kung bakit
Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:
Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot
Gaano kahaba dapat ang mga microlearning na video?
Ang tamang haba ay 2–10 minuto. Gumamit ng 3–5 minuto para sa simpleng konsepto o mabilis na updates. 5–7 minuto para sa mga proseso o kasanayan. 7–10 minuto para sa mas komplikadong paksa na talagang nangangailangan ng mas mahabang oras. Higit sa 10 minuto, hindi na ito microlearning. Kung kailangan ng isang paksa ng higit sa 10 minuto, hatiin ito sa ilang magkakahiwalay at nakatutok na modules.
Talaga bang nakakatulong ang microlearning para tumaas ang completion rates?
Oo. Ipinapakita ng datos sa industriya na mahigit 90% ang completion rate para sa microlearning kumpara sa 30–40% lang para sa tradisyonal na mahahabang e-learning courses. Natatapos ng mga empleyado ang maiikling video dahil kasya ang mga ito sa kanilang iskedyul. Iniiwan nila ang mahahabang kurso dahil halos imposibleng makahanap ng 60 tuloy-tuloy na minutong bakante.
Anong mga paksa ang pinakamainang gamitin para sa microlearning?
Magandang gamitin ang mga kasanayan, proseso, tampok ng produkto, paglalakad sa sistema, at mga update sa polisiya. Para sa mas malalim na kaalaman sa produkto, madalas na pinagsasabay ng mga team ang microlearning sa mga video ng pagsasanay sa produkto.
Paano mo inaayos ang napakaraming maiikling video?
Bumuo ng mga library na madaling hanapin at nakaayos ayon sa kategorya—mga kasanayan, proseso, produkto, compliance, at mga sistema. Lagyan ng mga keyword ang mga video. Gumawa ng mga playlist para sa mga learning path. Hinahanap ng mga empleyado ang kailangan nila o sinusundan ang mga inirekomendang sunod-sunod na aralin.
Maaari bang gamitin ang microlearning para sa mas komplikadong training?
Oo, pero idisenyo mo ito bilang magkakasunod na bahagi. Kumplikadong paksa na nangangailangan ng 60 minuto? Gumawa ng 12 video na tig-5 minuto. Tatapusin ito ng mga empleyado sa loob ng ilang araw o linggo, sa halip na isang upuan lang. Ang paulit-ulit na pag-aaral sa pagitan ng mga pagitan ay talagang nagpapahusay ng pagkatuto at pag-alala para sa mga kumplikadong paksa.
Ibig bang sabihin ng maikling training ay mas kaunting matututunan?
Hindi. Mas epektibo ang nakatutok kaysa sa sobrang malawak. Mas natatandaan ng mga empleyado ang limang 5-minutong nakatutok na video kaysa isang 25-minutong video na sumasaklaw sa limang paksa. Mas kaunti, mas mabuti pagdating sa cognitive load at atensyon.
Paano gumagana ang microlearning kasama ang tradisyonal na LMS?
Pareho lang sa anumang video training. I-upload sa LMS, lagyan ng mga tag para sa paghahanap, at i-track ang completion. Gumagana ang mga standard na SCORM-compliant na video sa anumang LMS. Mas madali i-organize at hanapin ang maiikling video kaysa sa mahahaba.
Paano naman ang hands-on training na kailangan ng praktis?
Napakahusay ng microlearning para sa kaalaman at pagpapakita. Para sa aktuwal na pag-eensayo, pagsamahin ang mga paraan: ang microlearning video ang magpapakita kung paano (5 minuto), tapos sa practice session ito isasagawa. Ang video ang nagtuturo ng kasanayan. Ang pag-eensayo ang nagpapahusay ng galing.
Paano gumagana ang microlearning kasama ang isang LMS?
Ang mga microlearning video ay madaling maisama sa anumang LMS at madali ring subaybayan at ayusin. Marami ring organisasyon ang nagpapalawig ng microlearning bilang tuloy-tuloy napanloob na mga training videopara suportahan ang patuloy na pagkatuto at pag-upskill.
