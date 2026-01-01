Gumawa ng Multilingual Training Videos na Naiintindihan ng Lahat
Hindi naiintindihan ng mga empleyadong nagsasalita ng Spanish ang English na safety training. Na-cite ka ng OSHA dahil sa mga paglabag sa wika. Ang tradisyonal na translation ay nagkakahalaga ng $50,000 para sa iyong training program. Gumawa ng training sa mahigit 175 na wika gamit ang natural voice cloning at lip-sync. Isang video lang, puwede na sa walang limitasyong wika. OSHA compliant, 90% mas mura.
Ang L&D na Pagbara sa Nilalaman
Ang Hamon sa Pagsasanay na Multilingual
Maraming wika ang ginagamit ng iyong workforce, pero ang safety at compliance training ay ibinibigay lang sa English. Maraming empleyado ang hindi ito lubusang nauunawaan, kaya nalalagay sa panganib ang iyong organisasyon sa mga paglabag sa wika ng OSHA at mga multang maaaring umabot sa $15,000 kada insidente. Mabagal at magastos ang tradisyonal na pagsasalin ng training, kadalasang umaabot sa libo-libong dolyar bawat wika at nagreresulta sa mababang kalidad na dubbing na nagpapababa ng engagement. Hindi rin nalulutas ng subtitles ang problema, dahil ipinapalagay nito na malakas ang kakayahan sa pagbasa at laging may tunog ang panonood. Ang kinalalabasan nito ay mahinang pag-unawa, mababang completion rates, at tuloy-tuloy na legal na panganib, samantalang ang mga organisasyong may multilingual na training programs ay nakakapag-operate nang ligtas at sumusunod sa regulasyon sa lahat ng pangkat ng wika.
Ang Solusyon ng HeyGen
Ginagawang pagsasanay mo na maging multilingual na video content ng HeyGen ang mga kasalukuyan mong materyales sa mahigit 175 na wika. I-upload lang ang English na training mo at agad kang makakagawa ng natural pakinggang mga salin gamit ang AI voice cloning at tumpak na lip-sync, para sa propesyonal na kalidad na walang sablay o pilit na dubbing. Hindi tulad ng tradisyunal na translation na umaabot sa libo-libong piso kada wika, sakop ng fixed subscription ng HeyGen ang unlimited na videos sa unlimited na wika, na maaaring magpababa ng gastos nang hanggang 90%. Kapag may pagbabago sa training, i-update mo lang ang script isang beses at i-regenerate ang bawat bersyon sa iba’t ibang wika sa loob lang ng ilang minuto, para manatiling tama, sumusunod sa regulasyon, at laging napapanahon ang iyong global na training library.
Lahat ng Kailangan ng L&D Teams para Mag-train sa Malaking Sukat
Higit sa 175 wika na may voice cloning
I-translate ang training sa kahit anong wika na ginagamit ng iyong workforce. Spanish (Latin American at European), Mandarin, Vietnamese, Tagalog, Arabic, Hindi, Portuguese, Polish, Korean, Japanese, at higit pang 165 na iba pa. Natural na AI voice cloning ang naghahatid ng training na tunog-tunay sa bawat wika. Hindi robotic na text-to-speech. Mga propesyonal na boses na may human-quality na nagpapanatili ng emosyon at tamang tono.
Propesyonal na Teknolohiyang Lip-Sync
Ang galaw ng bibig ay tumutugma sa sinasalitang wika. Sa Spanish na training, makikita ang galaw ng labi na pang‑Spanish. Sa Mandarin na training, makikita ang tamang Mandarin na pagbigkas. Tinatanggal nito ang awkward na dubbing effect kung saan hindi tugma ang audio sa visuals. Ang propesyonal na kalidad ng presentasyon ay nagpapataas ng tiwala at kredibilidad sa mga nag-aaral. Mas nakikibahagi ang mga empleyado sa content na mukhang at tunog natural.
Pagsunod sa Wika ng OSHA
Nangangailangan ang OSHA ng pagsasanay sa wikang naiintindihan ng mga empleyado. Nagbibigay ang HeyGen ng sumusunod sa pamantayan na multilingual safety training. Komunikasyon sa panganib, lockout tagout, PPE, at mga emergency procedure sa sariling wika ng empleyado. I-dokumento ang pagsunod sa pamamagitan ng completion tracking. Iwasan ang citations at multa sa pamamagitan ng pagsasanay na talagang nauunawaan ng mga empleyado.
90% na Pagbawas sa Gastos kumpara sa Tradisyunal na Pagsasalin
Tradisyonal na ahensya: $3,000-$8,000 bawat wika bawat video. HeyGen: nakapirming subscription para sa walang limitasyong mga wika. Pareho ang gastos kahit isang wika lang o limampu. Ilang unang multilingual na video pa lang, nababawi mo na ang gastos. Napakalaking ROI para sa mga global training program. Huwag nang mamili kung aling mga wika lang ang kaya ng budget. Sanayin ang lahat sa kanilang sariling wika.
I-update ang Lahat ng Wika nang Sabay-sabay
Kailangan bang i-update ang training? I-edit lang ang English script. I-regenerate ang lahat ng wika sa loob ng ilang minuto. Hindi na kailangang mag-coordinate ng walong magkakahiwalay na translation projects. Wala nang paghihintay ng ilang buwan para sa updates. Lahat ng bersyon sa iba’t ibang wika ay awtomatikong nananatiling naka-synchronize at up to date. May pagbabago ba sa proseso na nakaapekto sa safety training? I-update ang lahat ng wika sa parehong araw.
Pandaigdigang Pag-deploy sa Loob ng Araw na Iyon
Gumawa ng English training sa Lunes. I-deploy ito sa 12 wika sa Martes. Sa tradisyunal na pagsasalin, aabutin ito ng mga linggo o buwan. Nagbibigay ang HeyGen ng multilingual deployment sa loob ng parehong araw. I-launch ang training nang global nang walang pagkaantala sa pagsasalin. Tumugon agad sa mga pagbabago sa regulasyon para sa lahat ng grupo ng empleyado anuman ang kanilang wika.
Mula sa English Training tungo sa 175+ wika sa 3 hakbang
Lumikha sa Iyong Pangunahing Wika
Mag-develop ng training sa English o sa iyong pangunahing wika. I-upload ang mga existing na PowerPoint, i-record ang mga subject matter expert, o gumawa ng bagong content. Ito ang magiging source para sa lahat ng isinaling bersyon. Ang iyong mga kasalukuyang training materials ay perpektong gumagana. Walang kailangang gumawa muli ng content mula sa simula.
Piliin ang Mga Target na Wika
Piliin kung aling mga wika ang kailangan ng iyong workforce. Spanish para sa pasilidad sa Texas. Vietnamese para sa bodega sa California. Mandarin para sa opisina sa Shanghai. Portuguese para sa Brazil. Puwede kang pumili ng isang wika o limampu. Awtomatikong gumagawa ang HeyGen ng natural na voice cloning at lip-sync para sa bawat napiling wika.
I-deploy sa Mga Pandaigdigang Koponan
I-distribute ang multilingual na training sa mga tamang lokasyon. Ibigay ang Spanish na bersyon sa mga nagsasalita ng Spanish. Ibigay ang Vietnamese na bersyon sa mga nagsasalita ng Vietnamese. I-track ang completion ayon sa wika. Tiyaking kumpleto ang compliance documentation para sa lahat ng grupo ng empleyado ayon sa kanilang wika. Hinahandle ng iyong LMS ang multilingual na content katulad lang ng English na training.
Nilikha para sa Bawat Pangangailangan sa Pagsasanay
Pagsunod sa OSHA Safety Training
Matugunan ang mga kinakailangan ng OSHA sa wika sa pamamagitan ng pagbibigay ng safety training na talagang naiintindihan ng mga empleyado. Gumawa ng training para sa hazard communication, lockout tagout, at PPE sa English, Spanish, Vietnamese, Mandarin, at iba pang wika. Iniulat ng mga organisasyon na wala na silang natatanggap na citation na may kinalaman sa wika matapos magpatupad ng multilingual na training.
Pandaigdigang Pagsasanay sa Korporasyon
Ipatupad ang mga programa sa leadership, compliance, at onboarding nang pare-pareho sa lahat ng international offices. Isalin ang mga pangunahing programa sa mga lokal na wika nang hindi na kailangan ng hiwalay na produksyon gamit ang mga onboarding video para sa empleyado, para matiyak ang global na konsistensi at mas mabilis na rollout.
Pagsasanay para sa Iba’t Ibang Uri ng Manggagawa sa US
Suportahan ang multilingguwal na mga manggagawa sa retail, hospitality, at serbisyo gamit ang pagsasanay sa food safety, pag‑iwas sa harassment, at customer service sa iba’t ibang wika. Ang multilingguwal na paghahatid ay nagpapataas ng completion rate mula humigit‑kumulang 50% hanggang mahigit 90% at tumutugon sa mga kinakailangan sa wika ng estado.
Multilingual na Kawani sa Pangangalagang Pangkalusugan
Maghatid ng pagsasanay sa patient safety, HIPAA, at infection control sa mga katutubong wika ng mga miyembro ng staff. Ang malinaw na pag-unawa ay nagpapababa ng mga insidente ng miscommunication at nagpapabuti ng mga kinalabasan sa kaligtasan ng pasyente.
Kaligtasan sa Lugar ng Konstruksyon
Magbigay ng site-specific na safety training sa mga wika ng crew para sa fall protection, operasyon ng kagamitan, at kaligtasan sa paghuhukay. Ang pagsasanay na angkop sa wika ay nagpapababa ng mga insidente at tumutulong na pumasa sa mga inspeksyon ng OSHA nang walang anumang findings.
Na-verify na Resulta
Nakakakita ang mga organisasyon ng higit sa 85% na mas mataas na pag-unawa kapag ang pagsasanay ay ibinibigay sa mga katutubong wika ng mga empleyado kumpara sa English-only o may subtitle na content.
May mga tanong ka ba? May mga sagot kami
Anu-anong mga wika ang available?
Higit sa 175 na wika kabilang ang Spanish (Latin American at European), Mandarin, Vietnamese, Tagalog, French, German, Portuguese (Brazilian at European), Arabic, Hindi, Korean, Japanese, Polish, Russian, Italian, Thai, at mahigit pang 160 na iba pa. Mayroon ding mga rehiyonal na variant para sa mga pangunahing wika upang matiyak ang pagiging angkop sa kultura at wika.
Tumutugon ba ito sa mga kinakailangan sa wika ng OSHA?
Oo. Iniaatas ng OSHA ang pagsasanay sa wikang naiintindihan ng mga empleyado. Nagbibigay ang HeyGen ng natural na boses na pagsasanay na may dokumentadong pagtatapos, na sumusuporta sa compliance audits. Maraming team ang pinagsasama ito sa mga internal training video para patibayin ang kaligtasan at mga proseso sa paglipas ng panahon.
Magkano ang halaga ng multilingual training?
Tradisyunal na pagsasalin: $3,000–$8,000 bawat wika bawat video. Sinasaklaw ng fixed subscription ng HeyGen ang walang limitasyong mga video sa walang limitasyong mga wika. Pareho ang gastos kung isang wika lang o limampu. Karaniwang matitipid: 90% kumpara sa tradisyunal na serbisyo ng pagsasalin. Kadalasan, nababawi na ng unang ilang video ang taunang halaga ng subscription.
Paano naiiba ang voice cloning sa dubbing?
Ang voice cloning ay lumilikha ng natural at de-kalidad na boses ng tao sa bawat wika. Ang tradisyonal na dubbing ay tunog robotiko, na may hindi maayos na audio na hindi tumutugma sa visuals. Kasama sa HeyGen ang lip-sync kaya propesyonal na tumutugma ang galaw ng bibig sa sinasalitang wika. Mas nakikibahagi ang mga empleyado sa natural na tunog ng training sa halip na pagtawanan ang halatang dubbing.
Maaari mo bang i-update ang training sa lahat ng wika?
Oo. I-edit mo lang nang isang beses ang script sa orihinal na wika. I-regenerate ang lahat ng bersyon sa iba’t ibang wika sa loob ng ilang minuto. Sabay-sabay na naa-update ang lahat ng wika. Hindi na kailangang mag-asikaso ng magkakahiwalay na translation projects o maghintay nang ilang linggo. Nagbago ba ang proseso? I-update ang lahat ng wika sa parehong araw.
Gaano katagal ang proseso ng pagsasalin?
Sa loob ng araw na iyon. Piliin ang mga target na wika, gumawa ng mga salin gamit ang voice cloning at lip-sync. I-deploy kaagad. Ang tradisyonal na pagsasalin ay tumatagal ng mga linggo o buwan bawat wika. Pinapahintulutan ng HeyGen ang agarang global rollout.
Paano naman ang mga rehiyonal na bersyon ng wika?
Available sa mga pangunahing wika. Latin American Spanish kumpara sa European Spanish. Brazilian Portuguese kumpara sa European Portuguese. Simplified Chinese kumpara sa Traditional Chinese. Piliin ang tamang variant para sa iyong workforce upang matiyak na natural at angkop sa kultura ang training.
Gumagana ba ito para sa teknikal na content?
Oo. Mag-upload ng terminology glossaries. Tinitiyak ng HeyGen na ang mga teknikal na termino, pangalan ng produkto, at safety terminology ay maisasalin nang tama. Pinananatili nito ang pagkakapare-pareho sa iba’t ibang wika para sa specialized na content. Nanatiling mataas ang kalidad ng technical training sa lahat ng wika.
Paano naiiba ang HeyGen kumpara sa tradisyunal na paggawa ng video?
Ang tradisyonal na paggawa ng training videos ay nangangailangan ng pag-schedule ng mga presenter, pag-book ng studio, pagko-coordinate ng production crew, at post-production editing—karaniwang tumatagal ng 2–3 buwan at nagkakahalaga ng $5,000–$15,000+ bawat natapos na video. Ang HeyGen ay nakagagawa ng kaparehong kalidad sa loob lamang ng ilang minuto hanggang oras, na may walang limitasyong revisions. Iniulat ng Advantive ang 50% na pagbawas sa oras ng paggawa ng content. Nabawasan naman ng Würth Group ang oras ng produksyon ng 50% at ang gastos sa pagsasalin ng 80%.
