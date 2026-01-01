Gumawa ng Mga Product Training Video na Nagpapabilis ng Sales Productivity
I-clone ang iyong mga product manager at sales engineer bilang mga AI avatar na makakapagsanay ng walang limitasyong bilang ng team members. I-update agad ang product training kapag may nagbago sa mga feature. I-scale ang product knowledge sa sales, support, at partner teams nang hindi na kailangang mag-schedule ng panibagong live session.
- Hindi kailangan ng credit card
- Kasama ang SCORM export
Ang L&D Content Bottleneck
Ang L&D Content Bottleneck
Paulit-ulit na lang ang product team mo sa parehong training habang napag-iiwanan naman ang product knowledge. Gumugugol ng maraming oras ang mga product manager sa muling pagpapaliwanag ng mga feature, naghihintay ang mga bagong sales hire ng training, hirap makasabay sa mga bagong release ang support at customer success, at mali ang pagde-demo ng produkto ng mga partner. Sa dami ng updates na lumalabas kada quarter, hindi na kayang i-scale ang live training, inaabot ng buwan bago maging fully ramped ang mga sales rep, nag-iiba-iba ang kalidad ng demo depende sa tao, at nauubos ang oras ng pinakamagagaling mong product expert sa training imbes na sa pagbuo ng produkto. Hindi nababasa ang documentation, mahirap i-update ang mabababang kalidad na Zoom recordings, at natatalo ang sales team mo sa mga kakompetensiya na mas naiintindihan ng kanilang mga rep ang produkto.
Ang Solusyon ng HeyGen
HeyGen ay kino-clone ang iyong mga subject matter expert sa mga AI avatar na naghahatid ng walang limitasyong product training nang hindi kumukuha ng oras nila. I-record mo lang nang isang beses ang iyong product manager, solutions engineer, o top sales performer, at ang kanilang digital twin ang magsasanay sa bawat bagong hire, magpapaliwanag ng bawat feature, at magde-demo ng bawat use case. Kapag nagbago ang mga produkto, i-update lang ang script at i-regenerate ang training sa loob ng ilang minuto para matutunan agad ng sales teams ang mga bagong feature sa mismong araw na i-launch ang mga ito. I-standardize ang iyong pinaka-epektibong demo sa buong team para matiyak ang pare-pareho at mataas na kalidad na mga demo, sa halip na mga resulta na nag-iiba-iba depende sa bawat rep.
Lahat ng Kailangan ng L&D Teams para Mag-train sa Malaking Sukat
Pag-clone ng Eksperto sa Paksa
Ang product manager mo ang nagiging bottleneck. I-clone sila bilang isang AI avatar. Ang kanilang digital na bersyon ang magde-deliver ng product overviews, malalalim na feature deep dives, competitive positioning, at technical architecture. Isang beses lang sila magre-record, pero panghabambuhay na ang training. Masyadong abala ang sales engineer para sa partner training? I-clone sila. Yung top performer na may pinakamagandang demo? I-clone sila.
I-record ang SME nang isang beses para sa walang limitasyong training
I-clone ang mga product manager, sales engineer, at mga top performer
Digital na eksperto na available 24/7
Palayain ang mga SME mula sa paulit-ulit na pagsasanay
Agarang Pagsasanay para sa Paglabas ng mga Bagong Feature
Ang mga SaaS na kumpanya ay naglalabas ng mga update lingguhan o buwanan. Gumawa ng pagsasanay sa mga feature sa mismong araw na maglalabas ka. Magre-record ang iyong product manager ng 10-minutong update. Gumawa ng video. I-deploy agad sa sales, support, at success teams. Alam na ng lahat ang mga bagong feature bago pa magtanong ang mga customer. Release sa susunod na buwan? I-update ang script, i-regenerate.
Pagsasanay sa paglabas ng feature sa parehong araw
I-update ang training sa loob ng ilang minuto
Sumabay sa bilis ng pagbabago ng produkto
Wala nang muling pagre-record ng SMEs para sa mga update
Palagiang De-kalidad na Demo
Ang top rep mo ay nagsasara ng 3x na mas maraming deals kaysa sa karaniwan. Dahil iyon sa demo nila. Gawin mong standard ang demo nila na pag-aaralan ng lahat. I-record ang pinakamagandang demo flow, talk track, at kung paano nila hinahandle ang objections. Bawat bagong hire ay matututo ng napatunayang approach na ito. Ang kalidad ng demo mo ang magiging competitive advantage mo.
I-record ang pinakamahusay na demo bilang pamantayang training
Pare-parehong kalidad ng demo sa buong team
Napatunayang mga script sa pakikipag-usap para sa lahat ng sales reps
Standardisadong mga tanong sa discovery
Mabilis na Panahon ng Pag-angat ng Benta
Umaabot ng anim na buwan bago maging produktibo ang mga bagong hire. Paikliin ang ramp time gamit ang komprehensibong product training na matatapos nila ayon sa sarili nilang iskedyul. Sa unang araw pa lang, nagsisimula na silang manood ng training mula sa mga na-clone mong eksperto. Sa ikalawang linggo, naiintindihan na nila ang mga pangunahing feature. Sa unang buwan, kaya na nilang mag-demo nang may kumpiyansa. Bumababa ang average na oras hanggang sa unang deal mula anim na buwan tungo sa tatlo.
Bawasan ang ramp time ng 40–60%
Pag-aaral sa sariling bilis para sa mga bagong empleyado
On-demand na kaalaman sa produkto
Mas mabilis na oras hanggang sa unang deal
Multilingual na Pandaigdigang mga Koponan
Kailangan ng mga international na sales, support, at partner teams ng product training sa sarili nilang wika. Gumawa lang ng training isang beses sa English. Isalin ito sa German, Portuguese, Japanese, Mandarin. Ang voice cloning ay nagbibigay ng natural na training sa lokal na wika, hindi yung parang pilit na dubbing. Nauunawaan ng mga global team ang mga produkto nang kasing-lalim ng nasa headquarters.
Higit sa 175 wika mula sa iisang pinagmulan
Natural na pagkopya ng boses para sa bawat wika
Pagpapalakas sa pandaigdigang koponan
Pandaigdigang pagsasanay sa loob ng araw ding iyon
Magpalawak Nang Hindi Nagha-hire
Ang maliit ninyong enablement team na binubuo ng dalawang tao ay nakakapaglingkod sa 200 empleyado, at kaya pang lumaki hanggang 400. I-clone ang inyong mga SME. Ang kanilang mga avatar ang bahala sa walang limitasyong dami ng training. Mga batch ng bagong hire na tig-50? Walang problema. Nagiging walang hanggan ang kapasidad ninyo sa training nang hindi kinakailangang magdagdag ng headcount.
Walang limitasyong kapasidad sa pagsasanay
Hindi na kailangan ng karagdagang tauhan
Paglingkuran ang lumalaking mga organisasyon
Mag-scale nang mas mabilis kaysa sa pag-hire
Mula sa Pangangailangan sa Pagsasanay hanggang sa Nai-publish na Kurso sa 3 Hakbang
Kunin ang Kaalaman sa Produkto
Magsimula sa mga eksperto sa produkto ninyo—mga product manager, solutions engineer, at nangungunang sales performers. I-record sila habang ipinapaliwanag ang produkto ninyo, ipinapakita ang mga feature, at nagde-deliver ng mga demo. O i-upload ang mga existing na presentation. Nariyan na ang expertise. Ginagawang reusable ito ng HeyGen.
Gumawa ng SME Avatar
Gawing AI avatars ang mga recording. Ang iyong product manager ay nagiging digital presenter na naghahatid ng training on demand. Pumili ng mga propesyonal na avatar o gumawa ng custom na clone mula sa video. Lumalawak ang expertise ng iyong SME nang hindi kinakain ang oras nila.
Mag-deploy at Mag-update Nang Tuluy-tuloy
I-deploy sa sales, customer success, support, at mga partner. I-host sa iyong LMS, i-embed sa mga knowledge base, at ibahagi gamit ang mga link. Kapag nagbago ang mga produkto, i-update ang mga script at gumawa muli ng mga ito sa loob ng ilang minuto. Kasabay na umuunlad ang iyong training sa pag-unlad ng iyong produkto.
Nilikha para sa Bawat Pangangailangan sa Pagsasanay
Pagsasanay sa Produkto para sa Sales Team
Bigyan ang mga sales rep ng malalim na kaalaman sa produkto. Kasama rito ang mga overview ng features, competitive positioning, mga use case ayon sa industriya, pagpepresyo, technical requirements, at kung paano hahawakan ang mga objection. Tinatapos ng mga bagong hire ang komprehensibong training bago ang kanilang unang tawag sa prospect.
Bigyan ang mga sales rep ng malalim na kaalaman sa produkto bago ang kanilang unang tawag sa prospect.
Pagpapalakas sa Tagumpay ng Customer
Sanayin ang mga CSM sa mga kakayahan ng produkto, pinakamahusay na mga gawi sa paggamit ng features, mga estratehiya para sa adoption, at mga oportunidad para sa expansion. Nauunawaan ng mga CSM ang mga produkto nang sapat nang malalim para maghatid ng halaga sa customer at makilala ang mga pagkakataon para sa upsell.
Gamit na sitwasyon: Isang CSM team na may 40 katao ang humahawak ng 2,000 account. Buwan-buwan ang paglabas ng mga bagong feature ng produkto. Gumagawa ang CSM manager ng feature training sa mismong araw ng release. Tumaas ng 60% ang paggamit ng mga customer sa mga bagong feature.
Pagsasanay sa Teknikal na Suporta
Bigyan ng kakayahan ang support gamit ang teknikal na kaalaman sa produkto. Saklaw nito ang mga feature at kung paano gumagana ang mga ito, mga gabay sa troubleshooting, mga kilalang isyu, detalye ng mga integration, at pagresolba ng error. Mas mabilis nakakapagtapos ng mga ticket ang mga support agent dahil sa mas malalim na pag-unawa nila sa produkto.
Gamit: Pandaigdigang support team sa tatlong time zone. Ang product manager na kinopya bilang avatar ang nagbibigay ng technical training. Bumaba ng 35% ang oras ng pagresolba ng support tickets.
Pagpapalakas ng mga Partner at Channel
Sanayin ang mga reseller at implementation partners tungkol sa iyong product portfolio. Gumawa ng partner training na madaling i-scale sa walang limitasyong partner organizations kahit walang nakalaang partner enablement team.
Gamit na sitwasyon: Isang software vendor na may 200 channel partners. Gumagawa ang partner manager ng product training. Tinatapos ng mga partner ang certification. Tumaas ng 45% ang kita na galing sa mga partner.
Napatunayang resulta: Iniulat ng mga organisasyon ang 50% na pagbawas sa oras ng sales ramp gamit ang video-based na product training kumpara sa mga paraang nakabatay lamang sa dokumentasyon.
Pagsasanay sa Paglabas ng Bagong Feature
Sanayin ang mga team sa mga bagong feature sa mismong araw na ilulunsad ang mga ito. Gumagawa ang mga product manager ng mabilisang release training. Nanatiling updated ang sales, success, at support sa tuloy-tuloy na pag-evolve ng produkto.
Gamit na sitwasyon: SaaS platform na naglalabas ng updates linggu-linggo. Ang product marketing ang gumagawa ng 5–10 minutong training para sa bawat release. Ginagamit ng revenue teams ang mga bagong feature sa loob lang ng ilang araw, hindi na inaabot ng mga linggo.
Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may matibay na dahilan kung bakit
Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:
Gamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo tulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
May mga tanong ka ba? May mga sagot kami
Ano ang SME cloning para sa product training?
Ang SME cloning ay lumilikha ng mga AI avatar ng iyong mga product expert na naghahatid ng training gamit ang kanilang sariling boses at istilo. Maraming team ang pinalalawak ito lampas sa product education tungo sa tuloy-tuloy na mga internal training video para sa patuloy na enablement sa iba’t ibang role.
Paano ninyo pinananatiling napapanahon ang training kapag palaging may nagbabagong mga feature?
I-edit ang script gamit ang na-update na impormasyon at mag-regenerate sa loob ng ilang minuto. Ipinaliliwanag ng iyong SME avatar ang mga bagong feature nang hindi muling nire-record ang totoong tao. Nananatiling naka-synchronize ang training sa mga product release. I-update ang training kasing bilis ng pag-deploy mo ng code.
Puwede ba nitong tuluyang palitan ang live na product training?
Para sa paglipat ng kaalaman at demo training, oo. Napakahusay ng video sa pagpapaliwanag ng mga feature at pagtuturo ng tamang mensahe. Para sa interaktibong role play, pagsamahin ang video para sa kaalaman at mga live session para sa praktis. Karamihan sa mga organisasyon ay gumagamit ng video para sa 80% ng kanilang product training.
Gaano katagal bago makagawa ng komprehensibong product training?
Para sa isang tipikal na SaaS na produkto, sapat na ang 2–4 na oras ng naitalang content para masaklaw ang mga pangunahing feature, use case, at positioning. I-record ang iyong SME habang ipinapaliwanag ang mga paksa. Pagkatapos, i-generate ang mga video. Karamihan sa mga organisasyon ay natatapos ang pangunahing training sa loob ng isang linggo.
Talaga bang nakakatulong ang video training para mapabilis ang sales ramp time?
Oo. Iniulat ng mga organisasyon ang 40–60% na pagbawas sa oras bago maging produktibo ang mga bagong empleyado. Dahil self-paced ang mga video, natututo ang mga bagong hire nang kasing bilis ng kaya nilang mag-absorb ng impormasyon, sa halip na maghintay pa sa naka-schedule na training. Ang komprehensibong kaalaman sa produkto sa unang buwan ay nagpapabilis sa pag-abot nila sa kanilang unang deal.
Paano ito gumagana para sa partner enablement?
Gumawa ng partner certification training. Tatapusin ito ng mga partner ayon sa sarili nilang iskedyul. Subaybayan ang pagkumpleto para mapatunayan ang kaalaman. Maraming software vendor ang nangangailangan ng partner certification bago aprubahan ang deal registration.
Gaano kahaba puwedeng maging ang mga training video?
Sinusuportahan ng HeyGen ang mga video na may iba’t ibang haba. Pinaka-epektibo ang training kapag sumusunod sa microlearning principles—mga 3–10 minutong module na nakatuon sa tiyak na learning objectives. Gayunpaman, maaari kang gumawa ng mas mahahabang content para sa mas malalawak na paksa. Para sa mas mahabang training (20+ minuto), mainam na hatiin ang content sa mga kabanata upang mapahusay ang engagement ng mga learner at tumaas ang completion rates.
Maaaring bang gumamit ng HeyGen ang maraming tao sa L&D team ko?
Oo. HeyGen para sa Negosyo ay may kasamang mga team workspace kung saan maaaring magtulungan ang mga instructional designer, training manager, at content creator. Pinapadali ng mga shared asset library ang pag-access ng buong team sa mga aprubadong avatar, brand elements, at templates. Binibigyan ka ng admin controls ng kakayahang pamahalaan ang mga permiso at subaybayan ang paggamit.
Paano naiiba ang HeyGen kumpara sa tradisyunal na paggawa ng video?
Ang tradisyonal na paggawa ng training videos ay nangangailangan ng pag-schedule ng mga presenter, pag-book ng studio, pagko-coordinate ng production crew, at post-production editing—karaniwan ay tumatagal ng 2–3 buwan at nagkakahalaga ng $5,000–$15,000+ bawat natapos na video. Ang HeyGen ay nakagagawa ng kaparehong kalidad sa loob lamang ng ilang minuto hanggang oras, na may walang limitasyong revisions. Iniulat ng Advantive ang 50% na pagbawas sa oras ng paggawa ng content. Ang Würth Group naman ay nakapagbawas ng oras ng produksyon ng 50% at gastos sa pagsasalin ng 80%.
Paano kung ayaw magpa-record ng product manager namin?
Gumamit ng mga propesyonal na AI avatar sa halip na cloning. Ipaabot ang kaalaman mo tungkol sa produkto sa pamamagitan ng isang propesyonal na tagapagsalita. Mas mahalaga ang husay sa nilalaman kaysa kung sino ang nagdadala nito.
Magsimulang Gumawa ng Mga Training Video Ngayon
Huwag nang maghintay ng ilang buwan para sa content na luma na bago pa man ito ma‑launch. Gumawa ng propesyonal na training videos sa loob lang ng ilang minuto, isalin agad sa kahit anong wika, at i-update anumang oras magbago ang negosyo mo—walang kailangang reshoot. Sumali sa mga L&D team sa Workday, Advantive, at Würth Group na binago na kung paano sila nagsasanay.
- Hindi kailangan ng credit card
- Kasama ang SCORM export
- Pwede kang mag-cancel kahit kailan