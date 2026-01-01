Mga Compliance Training Video sa Malaking Sukatan

Gawing nasusubaybayang video content ang mandatory training gamit ang SCORM export para sa iyong LMS. I-update agad kapag may pagbabago sa mga regulasyon. I-deploy sa mahigit 175 na wika. Panatilihin ang audit trails na nagpapatunay na natapos ng bawat empleyado ang kinakailangang training.

  • Hindi kailangan ng credit card
  • Kasama ang SCORM export
Magsimulang Lumikha nang Libre
workday
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Walang HeyGen

Ang L&D na Pagbara sa Nilalaman

Magsimula nang Libre
Ang Hamon sa Compliance Training

Ang compliance training ay legal na kinakailangan, may mahigpit na oras, at mahirap pamahalaan sa malakihang antas. Daang-daang empleyado ang hindi nakakatapos sa takdang oras, mas mabilis magbago ang mga regulasyon kaysa sa pag-update ng mga materyales, at ang mga audit ay madalas magbunyag ng kakulangan sa completion records. Hindi epektibo ang mga live session sa iba’t ibang shift at lokasyon, ang English-only na training ay naiiwan ang mga global na team, at mababa ang completion rate ng mga PowerPoint deck. Umaabot sa libo-libong piso kada taon ang gastos sa external trainers, habang ang manual na pag-track ay kumakain ng maraming oras at nagpapataas ng audit risk, pananagutan, at posibilidad ng mga parusa.

Gamit ang HeyGen

Ang Solusyon ng HeyGen

Ginagawang mga kinakailangan sa pagsunod ng HeyGen na maging propesyonal na mga training video na may built-in na SCORM tracking para sa audit-ready na dokumentasyon. I-upload ang iyong content, pumili ng propesyonal na AI avatar, at gumawa ng mga video na direktang mai-e-export sa iyong LMS na may completion data, timestamps, at version control. Kapag nagbago ang mga regulasyon, i-update lang ang script at i-regenerate ang video sa loob ng ilang minuto, at ang bagong bersyon ay awtomatikong ihahatid sa mga learner. Kailangan mo ba ng multilingual na compliance training? Isalin ang harassment prevention, OSHA, o HIPAA na content sa mahigit 175 wika gamit ang natural na voice cloning at lip sync, para makapaghatid ng legal na sumusunod na training gamit ang iisang, pare-parehong audit trail.

Lahat ng Kailangan ng L&D Teams para Mag-train sa Malaking Sukat

Magsimula nang Libre

SCORM Export at Audit Trails

I-export ang mga compliance video bilang SCORM 1.2 o 2004 packages na madaling i-integrate sa anumang LMS. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, o anumang learning platform. Awtomatikong tina-track ng iyong LMS ang completion, oras na ginugol, assessment scores, at mga petsa ng completion. Kapag humingi ang mga auditor ng dokumentasyon, kunin lang ang completion reports direkta mula sa iyong system.

Sumusunod sa pamantayan ng SCORM 1.2 at 2004

Awtomatikong pagsubaybay ng pagkumpleto

Mga audit record na may oras na tala

Dokumentasyon ng kontrol sa bersyon

Magsimula nang Libre →
A presentation editing software interface displaying a "Weekly Report" slide on "Team Performance" with a video of a woman, text, and a carousel of other slides.

Agarang Mga Update sa Regulasyon

Hindi naghihintay ang mga regulasyon sa production schedule mo. Ina-update ng OSHA ang isang standard. May kasong korte na nagbabago ng mga requirement para sa harassment training. I-edit ang training script mo ayon sa mga bagong requirement at i-regenerate ang video sa loob ng limang minuto. I-upload ito sa LMS mo at awtomatiko nitong papalitan ang lumang bersyon. Mananatiling tama at napapanahon ang compliance training mo nang hindi na kailangan ng linggo-linggong production delays.

Naipapatupad ang mga pagbabago sa script sa loob ng ilang minuto

Hindi na kailangang mag-shoot muli

Pagsubaybay ng mga bersyon para sa pagsunod

I-update ang lahat ng wika nang sabay-sabay

Magsimula nang Libre →
Three cards feature women in video settings with text descriptions, primarily "Corporate Communications," and a name tag for Sophie Park, Marketing Director.

Multilingual na Pagsasanay sa Pagsunod

Maraming hurisdiksyon ang legal na nag‑oobliga na ang pagsasanay ay nasa wikang naiintindihan ng mga empleyado. Isang compliance video lang ang kailangan para magkaroon ng walang limitasyong bersyon sa iba’t ibang wika. I-translate ang OSHA training sa Spanish para sa iyong pasilidad sa Texas, sa Portuguese para sa mga manggagawang Brazilian, at sa Vietnamese para sa iyong team sa California. Tinitiyak ng voice cloning ang natural na delivery, hindi parang robotic na text-to-speech. Bawat bersyon ng wika ay may kaparehong SCORM tracking.

Mahigit 175 na wika ang available

Natural na pagkopya ng boses sa bawat wika

Tugma ang lip sync sa galaw ng bibig

SCORM tracking para sa bawat bersyon ng wika

Magsimula nang Libre →
Multilingual video interface with presenters for Spanish and Chinese content, and English highlighted in a language list.

Propesyonal na Nilalaman para sa Pagsunod

Walang natatapos na 40-slide na PowerPoint deck tungkol sa harassment prevention. Ang mga video ay natatapos nang 3x na mas madalas kumpara sa training na nakabatay sa dokumento. Ang mga propesyonal na avatar presenter ang naghahatid ng kinakailangang content sa isang engaging at madaling panooring format. Mas malinaw na nauunawaan ng mga empleyado ang mga kinakailangan at mas matagal nilang natatandaan ang training.

Propesyonal na paghahatid ng tagapagsalita

Mas mataas ang completion kumpara sa mga dokumento

Mas mahusay na pag-alala at pagkatuto ng kaalaman

Mga halimbawa batay sa sitwasyon kapag kinakailangan

Magsimula nang Libre →
A stack of blue, semi-transparent cards angled downwards, labeled with "Content Library," "content.pdf," "Voice," "Voice Clone," "Avatar," and "Digital Twin."

Mula sa Pangangailangan sa Pagsasanay hanggang sa Nai-publish na Kurso sa 3 Hakbang

Magsimula nang Libre
Hakbang 1

I-upload ang Iyong Compliance Content

Magsimula sa mga kasalukuyang materyales sa compliance. I-upload ang mga PowerPoint deck mula sa nakaraang training, i-paste ang mga script mula sa mga policy document, o gamitin ang content outline ng external trainer ninyo. Para sa mga karaniwang compliance topic, i-refer ang mga umiiral na requirement. Ang mga pamantayan ng OSHA ay pampubliko. Ang mga gabay ng EEOC para sa pag-iwas sa harassment ay nakadokumento. Ang mga requirement ng HIPAA ay malinaw na nakasaad.

Magsimula nang Libre
A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Hakbang 2

Pumili ng Propesyonal na Tagapagsalita

Pumili mula sa 120+ propesyonal na AI avatar na angkop para sa seryosong compliance na mga paksa. Mga business professional na tagapagsalita para sa harassment training. Mga safety-focused na avatar para sa OSHA content. Mga healthcare professional para sa HIPAA training. Idagdag ang logo at branding ng iyong kumpanya. Isama ang mga kinakailangang legal disclaimer.

A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
Hakbang 3

I-deploy gamit ang SCORM Tracking

I-export bilang SCORM package. I-upload ito sa iyong LMS kasama ng iba pang kinakailangang training. Itakda ang mga requirement para sa completion. I-assign sa mga kinakailangang grupo ng empleyado. Ang iyong LMS ang bahala sa enrollment, tracking, mga paalala, at dokumentasyon. Kapag humingi ng ebidensya ang mga auditor, mag-generate ng completion reports.

A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Pagsasanay sa Pagsunod para sa Bawat Kinakailangang Regulasyon

Magsimula nang Libre
Pagsasanay sa Kaligtasan ng OSHA

Paggawa, konstruksyon, warehousing, at anumang industriya na may mga kinakailangan sa kaligtasan sa lugar ng trabaho. Komunikasyon tungkol sa mga panganib, lockout tagout, proteksyon laban sa pagkahulog, pagpasok sa confined space, operasyon ng forklift, mga kinakailangan sa PPE. Gumawa ng pagsasanay na sumusunod sa OSHA na may nakadokumentong pagkumpleto para sa mga inspeksyon.

Use case: Isang kompanya sa pagmamanupaktura na may tatlong shift ang gumagawa ng OSHA lockout tagout training video. Ipinapamahagi ito sa English at Spanish. Natatapos ng lahat ng shift ang training ayon sa kani-kanilang iskedyul. Humihingi ang OSHA inspector ng dokumentasyon. Gumagawa ang manager ng completion report na nagpapakitang 100% ang compliance sa loob ng wala pang dalawang minuto.

Pagsasanay sa Pagkapribado at Seguridad ng HIPAA

Mga healthcare provider, klinika at medikal na praktis, mga ospital, mga kompanya ng seguro, at anumang sakop na entidad na humahawak ng protektadong health information. Mga patakaran sa privacy ng HIPAA, security rule, abiso sa paglabag, at mga karapatan ng pasyente. Natutugunan ang taunang requirement sa HIPAA training sa pamamagitan ng mga video content na maaaring i-track.

Use case: Isang medikal na praktis na may maraming lokasyon ang lumilikha ng HIPAA privacy training. Ipinapamahagi ito sa lahat ng klinikal at administratibong kawani sa limang opisina. Tinutunton ng LMS ang pagkompleto upang mapatunayan na natapos ng lahat ng empleyado ang taunang mga kinakailangan sa HIPAA bago ang deadline.

Pagsasanay sa Pag-iwas sa Harassment

Kailangan sa karamihan ng mga estado para sa lahat ng employer. Sekswal na panliligalig, diskriminasyon, paghihiganti, paglikha ng magalang na lugar ng trabaho, mga pamamaraan sa pag-uulat, mga responsibilidad ng manager. Natutugunan ang mga partikular na requirement ng bawat estado gamit ang nako-customize na content.

Use case: Isang retail chain na may 50 lokasyon sa California at New York ang lumilikha ng harassment prevention training na tumutugon sa partikular na mga requirement ng parehong estado. Tinutunton nito ang completion upang mapatunayan na lahat ng supervisor ay nakatapos ng kinakailangang dalawang-oras na training sa California.

Pagsunod sa Data Privacy at Cybersecurity

Mga kinakailangan sa GDPR para sa mga operasyon sa Europa, mga patakaran sa proteksyon ng datos, kamalayan sa phishing, seguridad ng password, at pag-uulat ng mga insidente. Mga kumpanya sa teknolohiya, mga serbisyong pinansyal, at anumang organisasyon na humahawak ng datos ng customer.

Use case: Isang SaaS company ang lumilikha ng GDPR compliance training para sa mga empleyado sa Europa. Kasama rito ang mga prinsipyo ng proteksyon ng data, mga indibidwal na karapatan, at mga pamamaraan sa pag-uulat ng data breach. Tinutunton din nito ang pagkompleto ng training para sa dokumentasyon ng pagsunod sa regulasyon.

Pagsunod sa Regulasyon sa Serbisyong Pinansyal

Pag-iwas sa money laundering, Bank Secrecy Act, Know Your Customer, pagsunod sa SOX, mga regulasyon sa securities, pag-iwas sa insider trading. Mga bangko, credit union, kompanya sa pamumuhunan, at mga kompanya ng seguro na tumutupad sa mga kinakailangan sa regulasyon sa pananalapi.

Use case: Isang rehiyonal na bangko ang gumagawa ng AML training para sa lahat ng teller at kawani na humaharap sa mga kliyente. Ina-update ito kada quarter gamit ang mga bagong halimbawa ng kaso at mga pagbabago sa regulasyon. Ang SCORM tracking ay nagbibigay ng dokumentasyon ng pagsusulit para sa mga regulatory review.

Pagsasanay sa Pagsunod para sa mga Bagong Hires

Tiyaking natatapos ng bawat empleyado ang mga kinakailangang polisiya sa onboarding gamit ang mga onboarding video para sa empleyado na may awtomatikong compliance tracking.

G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong meron kaming isang video na ginagawa ko tuwing linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
play buttonWatch video
Workday
"Ang pinakagusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang miyembro ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot

Natutupad ba nito ang mga kinakailangan ng OSHA para sa training?

Oo. Iniaatas ng OSHA ang angkop na pagsasanay, pag-unawa sa wika, at dokumentasyon. Pagsasanay sa video na may SCORM tracking ay tumutupad sa mga kinakailangang ito. Marami ring organisasyon ang nagpapalawig ng compliance education sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na mga internal training video upang lalo pang mapatatag ang kamalayan sa kaligtasan at mga regulasyon.

Legal ba ang paggamit ng video training para sa pag-iwas sa harassment?

Karamihan sa mga batas ng estado tungkol sa harassment training ay nangangailangan ng interaktibong content pero hindi kinakailangang isagawa nang harapan. Ang video training na may mga halimbawa ng sitwasyon at mga knowledge check ay nakakatugon sa mga interaktibong requirement. Tinatanggap ng California, New York, Connecticut, Delaware, Illinois, at Maine ang video-based na harassment training.

Paano gumagana ang SCORM tracking para sa compliance documentation?

Ang SCORM ay nagpapadala ng completion data sa iyong LMS, kabilang kung sino ang nakatapos, kailan, gaano katagal ang ginugol na oras, mga assessment score, at kung aling bersyon ang ginamit. Ang iyong LMS ang permanenteng nag-iimbak nito, na lumilikha ng audit trail na nagpapatunay na naganap ang kinakailangang training.

Maaari bang i-update ang mga video kapag nagbago ang mga regulasyon?

Madalas na kailangan ng mga pederal at panlokal na batas na ang pagsasanay ay nasa wikang naiintindihan ng mga empleyado. Gawin ang iyong compliance video sa Ingles, itranslate sa Spanish, Vietnamese, Mandarin, o anumang wika na ginagamit ng iyong mga manggagawa. Bawat bersyon ng wika ay may sarili nitong SCORM tracking.

Paano naman ang mga empleyadong hindi marunong mag-Ingles?

Kadalasang hinihingi ng mga batas pederal at pang-estado na ang pagsasanay ay nasa wikang naiintindihan ng mga empleyado. Gawin ang iyong compliance video sa English, saka isalin ito sa Spanish, Vietnamese, Mandarin, o anumang wika na ginagamit ng iyong mga manggagawa. Bawat bersyon ng wika ay may sarili nitong SCORM tracking.

Gaano kahaba dapat ang mga compliance training video?

Depende ito sa mga hinihingi ng mga regulasyon. Sa California, kailangan ng dalawang oras para sa harassment training ng mga supervisor. Sa karamihan ng mga estado, tinatanggap ang isang oras para sa training ng mga empleyado. Para sa pangkalahatang compliance, panatilihing mas mababa sa 20 minuto ang bawat indibidwal na module. Hatiin sa mga kabanata ang mas mahahabang requirement.

Anong mga LMS platform ang compatible dito?

Anumang LMS na sumusuporta sa SCORM 1.2 o 2004, na halos lahat ng LMS sa merkado. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard, at daan-daan pang iba

Paano mo ipinapakita sa mga auditor na natapos ang training?

Ang iyong LMS ang nag-iimbak ng lahat ng completion data. Kapag humingi ang mga auditor ng ebidensya, mag‑generate ka ng completion reports mula sa iyong LMS. Ipinapakita ng mga ito ang pangalan ng empleyado, petsa ng pagtatapos, oras na ginugol, assessment scores, at kung aling bersyon ng training ang natapos.

Magsimulang Gumawa ng Mga Training Video Ngayon

Huwag nang maghintay ng ilang buwan para sa training content na luma na bago pa man ma‑launch. Gumawa ng propesyonal na training videos sa loob lang ng ilang minuto, isalin agad sa kahit anong wika, at i-update anumang oras magbago ang negosyo mo—walang kailangang reshoot. Sumali sa mga L&D team sa Workday, Advantive, at Würth Group na binago na kung paano sila nagsasanay.

Get started for free
  • Walang kailangang credit card
  • Kasama ang SCORM export
  • Pwede kang mag-cancel kahit kailan
CTA background
