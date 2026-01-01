Mga Compliance Training Video sa Malaking Sukatan
Gawing nasusubaybayang video content ang mandatory training gamit ang SCORM export para sa iyong LMS. I-update agad kapag may pagbabago sa mga regulasyon. I-deploy sa mahigit 175 na wika. Panatilihin ang audit trails na nagpapatunay na natapos ng bawat empleyado ang kinakailangang training.
Kasama ang SCORM export
- Kasama ang SCORM export
Ang L&D na Pagbara sa Nilalaman
Ang Hamon sa Compliance Training
Ang compliance training ay legal na kinakailangan, may mahigpit na oras, at mahirap pamahalaan sa malakihang antas. Daang-daang empleyado ang hindi nakakatapos sa takdang oras, mas mabilis magbago ang mga regulasyon kaysa sa pag-update ng mga materyales, at ang mga audit ay madalas magbunyag ng kakulangan sa completion records. Hindi epektibo ang mga live session sa iba’t ibang shift at lokasyon, ang English-only na training ay naiiwan ang mga global na team, at mababa ang completion rate ng mga PowerPoint deck. Umaabot sa libo-libong piso kada taon ang gastos sa external trainers, habang ang manual na pag-track ay kumakain ng maraming oras at nagpapataas ng audit risk, pananagutan, at posibilidad ng mga parusa.
Ang Solusyon ng HeyGen
Ginagawang mga kinakailangan sa pagsunod ng HeyGen na maging propesyonal na mga training video na may built-in na SCORM tracking para sa audit-ready na dokumentasyon. I-upload ang iyong content, pumili ng propesyonal na AI avatar, at gumawa ng mga video na direktang mai-e-export sa iyong LMS na may completion data, timestamps, at version control. Kapag nagbago ang mga regulasyon, i-update lang ang script at i-regenerate ang video sa loob ng ilang minuto, at ang bagong bersyon ay awtomatikong ihahatid sa mga learner. Kailangan mo ba ng multilingual na compliance training? Isalin ang harassment prevention, OSHA, o HIPAA na content sa mahigit 175 wika gamit ang natural na voice cloning at lip sync, para makapaghatid ng legal na sumusunod na training gamit ang iisang, pare-parehong audit trail.
Lahat ng Kailangan ng L&D Teams para Mag-train sa Malaking Sukat
SCORM Export at Audit Trails
I-export ang mga compliance video bilang SCORM 1.2 o 2004 packages na madaling i-integrate sa anumang LMS. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, o anumang learning platform. Awtomatikong tina-track ng iyong LMS ang completion, oras na ginugol, assessment scores, at mga petsa ng completion. Kapag humingi ang mga auditor ng dokumentasyon, kunin lang ang completion reports direkta mula sa iyong system.
Sumusunod sa pamantayan ng SCORM 1.2 at 2004
Awtomatikong pagsubaybay ng pagkumpleto
Mga audit record na may oras na tala
Dokumentasyon ng kontrol sa bersyon
Agarang Mga Update sa Regulasyon
Hindi naghihintay ang mga regulasyon sa production schedule mo. Ina-update ng OSHA ang isang standard. May kasong korte na nagbabago ng mga requirement para sa harassment training. I-edit ang training script mo ayon sa mga bagong requirement at i-regenerate ang video sa loob ng limang minuto. I-upload ito sa LMS mo at awtomatiko nitong papalitan ang lumang bersyon. Mananatiling tama at napapanahon ang compliance training mo nang hindi na kailangan ng linggo-linggong production delays.
Naipapatupad ang mga pagbabago sa script sa loob ng ilang minuto
Hindi na kailangang mag-shoot muli
Pagsubaybay ng mga bersyon para sa pagsunod
I-update ang lahat ng wika nang sabay-sabay
Multilingual na Pagsasanay sa Pagsunod
Maraming hurisdiksyon ang legal na nag‑oobliga na ang pagsasanay ay nasa wikang naiintindihan ng mga empleyado. Isang compliance video lang ang kailangan para magkaroon ng walang limitasyong bersyon sa iba’t ibang wika. I-translate ang OSHA training sa Spanish para sa iyong pasilidad sa Texas, sa Portuguese para sa mga manggagawang Brazilian, at sa Vietnamese para sa iyong team sa California. Tinitiyak ng voice cloning ang natural na delivery, hindi parang robotic na text-to-speech. Bawat bersyon ng wika ay may kaparehong SCORM tracking.
Mahigit 175 na wika ang available
Natural na pagkopya ng boses sa bawat wika
Tugma ang lip sync sa galaw ng bibig
SCORM tracking para sa bawat bersyon ng wika
Propesyonal na Nilalaman para sa Pagsunod
Walang natatapos na 40-slide na PowerPoint deck tungkol sa harassment prevention. Ang mga video ay natatapos nang 3x na mas madalas kumpara sa training na nakabatay sa dokumento. Ang mga propesyonal na avatar presenter ang naghahatid ng kinakailangang content sa isang engaging at madaling panooring format. Mas malinaw na nauunawaan ng mga empleyado ang mga kinakailangan at mas matagal nilang natatandaan ang training.
Propesyonal na paghahatid ng tagapagsalita
Mas mataas ang completion kumpara sa mga dokumento
Mas mahusay na pag-alala at pagkatuto ng kaalaman
Mga halimbawa batay sa sitwasyon kapag kinakailangan
Mula sa Pangangailangan sa Pagsasanay hanggang sa Nai-publish na Kurso sa 3 Hakbang
I-upload ang Iyong Compliance Content
Magsimula sa mga kasalukuyang materyales sa compliance. I-upload ang mga PowerPoint deck mula sa nakaraang training, i-paste ang mga script mula sa mga policy document, o gamitin ang content outline ng external trainer ninyo. Para sa mga karaniwang compliance topic, i-refer ang mga umiiral na requirement. Ang mga pamantayan ng OSHA ay pampubliko. Ang mga gabay ng EEOC para sa pag-iwas sa harassment ay nakadokumento. Ang mga requirement ng HIPAA ay malinaw na nakasaad.
Pumili ng Propesyonal na Tagapagsalita
Pumili mula sa 120+ propesyonal na AI avatar na angkop para sa seryosong compliance na mga paksa. Mga business professional na tagapagsalita para sa harassment training. Mga safety-focused na avatar para sa OSHA content. Mga healthcare professional para sa HIPAA training. Idagdag ang logo at branding ng iyong kumpanya. Isama ang mga kinakailangang legal disclaimer.
I-deploy gamit ang SCORM Tracking
I-export bilang SCORM package. I-upload ito sa iyong LMS kasama ng iba pang kinakailangang training. Itakda ang mga requirement para sa completion. I-assign sa mga kinakailangang grupo ng empleyado. Ang iyong LMS ang bahala sa enrollment, tracking, mga paalala, at dokumentasyon. Kapag humingi ng ebidensya ang mga auditor, mag-generate ng completion reports.
Pagsasanay sa Pagsunod para sa Bawat Kinakailangang Regulasyon
Pagsasanay sa Kaligtasan ng OSHA
Paggawa, konstruksyon, warehousing, at anumang industriya na may mga kinakailangan sa kaligtasan sa lugar ng trabaho. Komunikasyon tungkol sa mga panganib, lockout tagout, proteksyon laban sa pagkahulog, pagpasok sa confined space, operasyon ng forklift, mga kinakailangan sa PPE. Gumawa ng pagsasanay na sumusunod sa OSHA na may nakadokumentong pagkumpleto para sa mga inspeksyon.
Use case: Isang kompanya sa pagmamanupaktura na may tatlong shift ang gumagawa ng OSHA lockout tagout training video. Ipinapamahagi ito sa English at Spanish. Natatapos ng lahat ng shift ang training ayon sa kani-kanilang iskedyul. Humihingi ang OSHA inspector ng dokumentasyon. Gumagawa ang manager ng completion report na nagpapakitang 100% ang compliance sa loob ng wala pang dalawang minuto.
Pagsasanay sa Pagkapribado at Seguridad ng HIPAA
Mga healthcare provider, klinika at medikal na praktis, mga ospital, mga kompanya ng seguro, at anumang sakop na entidad na humahawak ng protektadong health information. Mga patakaran sa privacy ng HIPAA, security rule, abiso sa paglabag, at mga karapatan ng pasyente. Natutugunan ang taunang requirement sa HIPAA training sa pamamagitan ng mga video content na maaaring i-track.
Use case: Isang medikal na praktis na may maraming lokasyon ang lumilikha ng HIPAA privacy training. Ipinapamahagi ito sa lahat ng klinikal at administratibong kawani sa limang opisina. Tinutunton ng LMS ang pagkompleto upang mapatunayan na natapos ng lahat ng empleyado ang taunang mga kinakailangan sa HIPAA bago ang deadline.
Pagsasanay sa Pag-iwas sa Harassment
Kailangan sa karamihan ng mga estado para sa lahat ng employer. Sekswal na panliligalig, diskriminasyon, paghihiganti, paglikha ng magalang na lugar ng trabaho, mga pamamaraan sa pag-uulat, mga responsibilidad ng manager. Natutugunan ang mga partikular na requirement ng bawat estado gamit ang nako-customize na content.
Use case: Isang retail chain na may 50 lokasyon sa California at New York ang lumilikha ng harassment prevention training na tumutugon sa partikular na mga requirement ng parehong estado. Tinutunton nito ang completion upang mapatunayan na lahat ng supervisor ay nakatapos ng kinakailangang dalawang-oras na training sa California.
Pagsunod sa Data Privacy at Cybersecurity
Mga kinakailangan sa GDPR para sa mga operasyon sa Europa, mga patakaran sa proteksyon ng datos, kamalayan sa phishing, seguridad ng password, at pag-uulat ng mga insidente. Mga kumpanya sa teknolohiya, mga serbisyong pinansyal, at anumang organisasyon na humahawak ng datos ng customer.
Use case: Isang SaaS company ang lumilikha ng GDPR compliance training para sa mga empleyado sa Europa. Kasama rito ang mga prinsipyo ng proteksyon ng data, mga indibidwal na karapatan, at mga pamamaraan sa pag-uulat ng data breach. Tinutunton din nito ang pagkompleto ng training para sa dokumentasyon ng pagsunod sa regulasyon.
Pagsunod sa Regulasyon sa Serbisyong Pinansyal
Pag-iwas sa money laundering, Bank Secrecy Act, Know Your Customer, pagsunod sa SOX, mga regulasyon sa securities, pag-iwas sa insider trading. Mga bangko, credit union, kompanya sa pamumuhunan, at mga kompanya ng seguro na tumutupad sa mga kinakailangan sa regulasyon sa pananalapi.
Use case: Isang rehiyonal na bangko ang gumagawa ng AML training para sa lahat ng teller at kawani na humaharap sa mga kliyente. Ina-update ito kada quarter gamit ang mga bagong halimbawa ng kaso at mga pagbabago sa regulasyon. Ang SCORM tracking ay nagbibigay ng dokumentasyon ng pagsusulit para sa mga regulatory review.
Pagsasanay sa Pagsunod para sa mga Bagong Hires
Tiyaking natatapos ng bawat empleyado ang mga kinakailangang polisiya sa onboarding gamit ang mga onboarding video para sa empleyado na may awtomatikong compliance tracking.
Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may matibay na dahilan kung bakit
Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:
Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot
Natutupad ba nito ang mga kinakailangan ng OSHA para sa training?
Oo. Iniaatas ng OSHA ang angkop na pagsasanay, pag-unawa sa wika, at dokumentasyon. Pagsasanay sa video na may SCORM tracking ay tumutupad sa mga kinakailangang ito. Marami ring organisasyon ang nagpapalawig ng compliance education sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na mga internal training video upang lalo pang mapatatag ang kamalayan sa kaligtasan at mga regulasyon.
Legal ba ang paggamit ng video training para sa pag-iwas sa harassment?
Karamihan sa mga batas ng estado tungkol sa harassment training ay nangangailangan ng interaktibong content pero hindi kinakailangang isagawa nang harapan. Ang video training na may mga halimbawa ng sitwasyon at mga knowledge check ay nakakatugon sa mga interaktibong requirement. Tinatanggap ng California, New York, Connecticut, Delaware, Illinois, at Maine ang video-based na harassment training.
Paano gumagana ang SCORM tracking para sa compliance documentation?
Ang SCORM ay nagpapadala ng completion data sa iyong LMS, kabilang kung sino ang nakatapos, kailan, gaano katagal ang ginugol na oras, mga assessment score, at kung aling bersyon ang ginamit. Ang iyong LMS ang permanenteng nag-iimbak nito, na lumilikha ng audit trail na nagpapatunay na naganap ang kinakailangang training.
Maaari bang i-update ang mga video kapag nagbago ang mga regulasyon?
Paano naman ang mga empleyadong hindi marunong mag-Ingles?
Kadalasang hinihingi ng mga batas pederal at pang-estado na ang pagsasanay ay nasa wikang naiintindihan ng mga empleyado. Gawin ang iyong compliance video sa English, saka isalin ito sa Spanish, Vietnamese, Mandarin, o anumang wika na ginagamit ng iyong mga manggagawa. Bawat bersyon ng wika ay may sarili nitong SCORM tracking.
Gaano kahaba dapat ang mga compliance training video?
Depende ito sa mga hinihingi ng mga regulasyon. Sa California, kailangan ng dalawang oras para sa harassment training ng mga supervisor. Sa karamihan ng mga estado, tinatanggap ang isang oras para sa training ng mga empleyado. Para sa pangkalahatang compliance, panatilihing mas mababa sa 20 minuto ang bawat indibidwal na module. Hatiin sa mga kabanata ang mas mahahabang requirement.
Anong mga LMS platform ang compatible dito?
Anumang LMS na sumusuporta sa SCORM 1.2 o 2004, na halos lahat ng LMS sa merkado. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard, at daan-daan pang iba
Paano mo ipinapakita sa mga auditor na natapos ang training?
Ang iyong LMS ang nag-iimbak ng lahat ng completion data. Kapag humingi ang mga auditor ng ebidensya, mag‑generate ka ng completion reports mula sa iyong LMS. Ipinapakita ng mga ito ang pangalan ng empleyado, petsa ng pagtatapos, oras na ginugol, assessment scores, at kung aling bersyon ng training ang natapos.
Magsimulang Gumawa ng Mga Training Video Ngayon
Huwag nang maghintay ng ilang buwan para sa training content na luma na bago pa man ma‑launch. Gumawa ng propesyonal na training videos sa loob lang ng ilang minuto, isalin agad sa kahit anong wika, at i-update anumang oras magbago ang negosyo mo—walang kailangang reshoot. Sumali sa mga L&D team sa Workday, Advantive, at Würth Group na binago na kung paano sila nagsasanay.
