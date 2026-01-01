AI Image Generator App para sa Paglikha ng Video
Gumawa ng custom na visual assets para sa mga video project mo gamit ang built‑in AI image generator ng HeyGen. Ilarawan lang ang imaheng kailangan mo at agad kang makakagawa ng mga background, product shot, scene illustration, at branded visuals sa loob ng ilang segundo. Diretso pumapasok ang bawat image sa video creation workflow ng HeyGen, kaya makakagawa ka mula prompt hanggang finished video nang hindi nagpapalit ng tools o nag-a-upload ng mga file.
Mga Tampok ng AI Image Generator
Text-to-Image na Pagbuo para sa mga Eksena sa Video
Ilarawan ang anumang visual na kailangan mo at agad itong i-generate. Ginagawang mga high-quality na larawan ng ai image generator ng HeyGen ang mga text prompt na idinisenyo para sa paggamit sa video, kabilang ang mga environment, product shots, abstract backgrounds, at illustrated scenes. Hindi tulad ng mga standalone image tool, ang bawat output ay naka-size, naka-format, at handang i-drop sa iyong video timeline. Ipares ang mga generated na larawan sa narration mula sa isang AI voice generator at mga scene transition para makabuo ng kumpletong mga video nang hindi na kailangang maghanap ng stock photography o umupa ng designer.
Mga Custom na Background at Kapaligiran
Gumawa ng mga background na nakaayon sa lokasyon o sa brand nang hindi kailangan ng photo library. Ilarawan ang isang conference room, cityscape, studio setting, o retail environment at awtomatikong lumikha ng custom na backdrop na tumutugma sa tono ng iyong video. Gamitin ang mga background na ito sa likod ng iyong presenter sa isang text to video na proyekto, o i-layer ang mga ito sa multi-scene explainers at product demo video na content. Bawat generated na background ay may pare-parehong ilaw at istilo sa bawat frame, kaya nagmumukhang buo at propesyonal ang iyong output nang hindi na kailangan ng post-production compositing.
Paglikha ng Product Shot at Mga Asset
Gumawa ng makinis at propesyonal na product visuals gamit lang ang isang description. Mag-generate ng hero shots, lifestyle placements, at contextual scenes na tampok ang iyong produkto o konsepto nang hindi na kailangang mag-setup ng physical photoshoot. Ang mga larawang ito ay direktang nag-iintegrate sa HeyGen's AI product placement capabilities, para makabuo ka ng kumpletong product video campaigns na pinagsasama ang generated imagery, narration, at on-screen presenters sa iisang workflow. Mag-scale mula sa isang visual hanggang sa daan-daan sa iba’t ibang campaign at channel.
Walang Patid na Pagsasama sa Iyong Video Workflow
Bawat imaheng ginawa sa loob ng HeyGen ay agad na available sa iyong video editor. Wala nang export, re-upload, o file conversion na kailangang gawin. Pumili lang ng generated image, i-assign ito sa isang scene, at ituloy ang pagbuo ng iyong video kasabay ng AI lip Sync, voiceovers, at captions. Dahil sa siksik na integration na ito, nasa iisang timeline ang iyong visual assets at video production, kaya mabilis ang creative iteration. Ang mga team na gumagawa ng marketing videos o training video na content ay puwedeng gumawa at maglagay ng visuals nang hindi umaalis sa editor.
Batch na Paglikha ng Imahe para sa Nasusukat na mga Kampanya
Gumawa ng maraming image variation mula sa isang prompt para suportahan ang A/B testing, mga regional campaign, o multi-platform publishing. Mag-produce ng seasonal backgrounds, localized product shots, o thematic scene images nang maramihan, tapos ipares ang bawat variation sa isinaling narration gamit ang video translator para makagawa ng mga localized na video asset. Ginagawa ng workflow na ito na ang isang creative brief ay maging dose-dosenang natatanging video variation, bawat isa may custom na visuals at multilingual na audio, lahat ginawa sa parehong editor na gamit mo para sa iyong mga AI video generator na proyekto.
Mga gamit
Mga Visual para sa Marketing Campaign
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an ai image generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI ad maker projects.
Mga Showcase ng Produktong E-Commerce
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
Mga Materyales para sa Pagsasanay at Onboarding
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an ai image generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
Nilalaman sa Social Media sa Malaking Sukat
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every reel generator or tiktok video project without repeating backgrounds.
Sales Outreach at mga Presentasyon
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into script to video outreach for higher engagement.
Panloob na Komunikasyon at Mga Update
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an ai image generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
Paano ito gumagana
Gumawa ng custom na mga larawan at gamitin ang mga ito sa iyong mga video sa apat na hakbang, mula sa prompt hanggang sa nai-publish na content.
Buksan ang Image Generator
Pumunta sa Generate Images app sa loob ng HeyGen. I-access ito direkta mula sa video editor o sa apps menu para makapagsimulang gumawa ng mga visual asset para sa iyong proyekto.
Ilarawan ang Iyong Imahe
Sumulat ng text prompt na naglalarawan sa visual na kailangan mo. Tukuyin ang style, setting, mga kulay, at composition para gabayan ang AI tungo sa eksaktong output na kailangan ng iyong video.
Gumawa at Pumili
Suriin ang mga nagawang larawan at piliin ang pinakamagandang resulta. Gumawa muli gamit ang inayos na mga prompt kung kinakailangan hanggang sa tumugma ang visual sa iyong creative na direksyon.
Idagdag sa Iyong Video Project
Ilagay ang napiling larawan direkta sa video timeline bilang background, biswal ng eksena, o overlay. Ipagpatuloy ang pag-edit kasama ng narasyon, captions, at transitions.
Mga Madalas Itanong
Ano ang AI image generator para sa video, at paano ito gumagana sa loob ng HeyGen?
Ang AI image generator para sa video ay gumagawa ng custom na mga visual mula sa text descriptions, na dinisenyo para magamit direkta sa loob ng video production workflow. Sa HeyGen, magta-type ka ng prompt na naglalarawan sa imaheng kailangan mo, gagawin ito ng AI, at agad na magiging available ang resulta sa iyong video editor. Hindi mo na kailangang mag-download o mag-re-upload ng file. Ang tool na ito ay espesyal na ginawa para sa pag-produce ng mga background, scene visuals, at product shots na babagay at sasabay sa iyong video content.
Magmumukha bang propesyonal ang mga AI-generated na larawan para sa branded na video content?
Oo. Ang AI image generator ay gumagawa ng high-resolution na mga visual na angkop para sa HD at 4K na video output. Ikaw ang may kontrol sa style, composition, at kulay sa pamamagitan ng iyong text prompt, para masiguro na ang mga resulta ay tugma sa brand standards mo. Ang mga team sa mga kumpanyang tulad ng PepsiCo at Samsung ay gumagamit ng production pipeline ng HeyGen para sa branded content, at ang mga ginawang larawan ay nagpapanatili ng parehong mataas na kalidad tulad ng iba pang video output ng platform.
Pwede ba akong gumawa ng mga product shot kahit walang actual na photoshoot?
Maaari mong ilarawan ang iyong produkto, ang setting nito, at ang visual style na gusto mo, at ang AI ang gagawa ng angkop na product image. Ang mga visual na ito ay mahusay gamitin para sa AI video Ad na mga campaign, e-commerce showcases, at AI social media content kung saan kailangan mo ng iba’t ibang anggulo o mga environment nang hindi na nagse-set up ng studio shoot.
Paano nakakonekta ang image generator sa mga video creation tools ng HeyGen?
Ang mga ginawang larawan ay nasa loob mismo ng editor kung saan ka bumubuo ng mga video. Pagkatapos gumawa ng isang larawan, ia-assign mo ito sa isang scene bilang background o visual element, tapos maglalagay ka ng narration, subtitle generator na output, at footage ng presenter. Ibig sabihin, ang buong video mo—mula visuals hanggang voiceover—ay ginagawa sa iisang platform nang hindi kailangang lumipat-lipat sa magkahiwalay na image at video tools.
Maaari ba akong gumawa ng maraming bersyon ng larawan para sa A/B testing sa iba’t ibang campaign?
Oo. Patakbuhin ang parehong prompt na may kaunting pagbabago para makagawa ng maraming visual options, tapos ipares ang bawat isa sa iba’t ibang script o isinaling narasyon para sa magkakaibang bersyon ng campaign. Nakakatulong ito sa mabilis na image to video na testing sa iba’t ibang audience, rehiyon, at platform nang hindi dumodoble ang oras ng production.
Paano naiiba ang image generator ng HeyGen kumpara sa mga standalone tool tulad ng Midjourney o DALL-E?
Ang mga standalone generator ay gumagawa lang ng mga larawan na kailangan mo pang i-download, i-resize, at i-import sa hiwalay na video editor. Ang ai image generator ng HeyGen ay lumilikha ng visuals mismo sa loob ng video workflow, kaya diretso nang pumapasok ang mga generated na image sa iyong timeline kasama ng mga avatar, voiceover, at transitions. Ang resulta ay mas mabilis na production cycle at mas kaunting paglipat-lipat sa iba’t ibang tool—na napakahalaga kapag gumagawa ka ng video content sa malakihang antas.
Kasama ba ang AI image generator sa libreng plano ng HeyGen?
Nag-aalok ang HeyGen ng libreng plano na hindi nangangailangan ng credit card at nagbibigay ng access sa mga pangunahing feature ng platform, kabilang ang image generation. Maaari mong subukan ang tool, mag-generate ng mga larawan, at gumawa ng mga video para masuri ang workflow. Ang mga bayad na plano na nagsisimula sa $24 bawat buwan ay nagbubukas ng mas mataas na resolution na outputs, karagdagang generation credits, at access sa kumpletong hanay ng mga tool para sa paggawa ng video.
Anong mga uri ng larawan ang pinakamainam gamitin para sa paggawa ng video gamit ang tool na ito?
Ang generator ay mahusay para sa mga background, environmental scenes, product contexts, abstract textures, at illustrated concepts. Ito ang mga visual building blocks na pinaka-karaniwang kailangan sa video production. Para sa talking-head na content, ipares ang mga generated na background sa HeyGen's AI face swap o sa footage ng presenter. Para sa mga explainer, gumawa ng step-by-step na mga scene visual at i-sequence ang mga ito kasama ng narration gamit ang AI video explainer na workflow.
Pwede ba akong gumamit ng AI-generated na mga larawan sa mga video na ita-translate sa ibang mga wika?
Oo. Dahil ang ginawang imahe ay isang visual asset na hiwalay sa wika, gumagana ito sa lahat ng na-localize na bersyon ng iyong video. Gumawa ng isang set ng mga visual para sa eksena, pagkatapos ay gamitin ang AI dubbing para gumawa ng narasyon sa mahigit 175 na wika habang pinananatili ang parehong mga imahe. Mas pinapadali nito ang mga global campaign dahil isang beses lang kailangang likhain ang mga visual.
Gaano kabilis akong makakagawa ng tapos na video mula sa text prompt gamit ang mga generated na larawan?
Karamihan sa mga user ay nakakagawa ng isang imahe sa loob ng wala pang isang minuto at nakakatapos ng isang buong video na may narration, captions, at transitions sa loob ng wala pang sampung minuto. Mabilis ito dahil lahat ay ginagawa sa iisang editor. Walang abala sa file management, walang kailangang format conversion, at walang paglipat-lipat ng mga application. Ang mga team na gumagawa ng clip generator na content o pang-araw-araw na social videos ay kayang panatilihin ang tuloy-tuloy na daloy ng output nang walang mga bottleneck.
