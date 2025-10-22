I Love Happy Cats es una plataforma educativa con sede en Bélgica fundada por Anneleen Bru, una especialista certificada en comportamiento felino con una misión: hacer que los gatos sean más felices. A través de cursos en línea, libros y contenido en video, Anneleen ayuda a tutores de gatos y profesionales a entender mejor el comportamiento felino con orientación práctica basada en ciencia.

Pero escalar su conocimiento a través de distintas regiones y plataformas resultó difícil. Crear contenido de video profesional y multilingüe consumía mucho tiempo, era costoso y emocionalmente agotador. “Soy una emprendedora con grandes ideas”, dijo Anneleen. “Pero me seguía atorando en la parte práctica del proceso y no podía acelerarlo.”

Todo cambió cuando descubrió HeyGen. La plataforma le dio a Anneleen las herramientas para transformar la manera en que creaba, traducía y entregaba su contenido, desbloqueando una escala sin precedentes para su negocio.

Cómo manejar el equilibrio imposible entre tiempo y calidad

Como emprendedora independiente, Anneleen estaba impulsada por su misión, pero limitada por el tiempo, el presupuesto y las exigencias de producción. “Antes grabábamos todo en un estudio”, dijo Anneleen. “Usaba un teleprompter, me maquillaba y leía el guion una y otra vez. Si cometía un solo error, significaba empezar de nuevo.”

Incluso con la ayuda de su pareja, quien editaba los videos, el proceso era agotador. Un solo video de 10 minutos podía tomar horas de grabación y días de edición. “La gente ve un video corto y piensa que es fácil, pero detrás de cámaras son semanas de trabajo y cuando eres un negocio muy pequeño, eso significa que todo lo demás se detiene”, dijo Anneleen.

El costo de producción no solo era económico, también era emocional. “Recuerdo que una vez grabé durante horas y me di cuenta de que la cámara no estaba grabando”, dijo Anneleen. “Otra vez, tuve maquillaje debajo de los ojos todo el día. Tuvimos que tirarlo todo y empezar de nuevo.”

Lo más importante es que la producción de video tradicional hacía casi imposible escalar a nivel global. Traducir su contenido a otros idiomas significaba contratar traductores, volver a grabar el material y editar desde cero para cada mercado. “Quería ir más allá del flamenco o el neerlandés. Quería llegar a Japón, Brasil y Alemania. Pero no podía hacerlo sola.”

Desbloquea nuevas posibilidades con avatares y automatización

El camino de Anneleen con HeyGen empezó por curiosidad. “Comencé con traducciones de video básicas. Solo subía mis videos en inglés y generaba versiones en francés y alemán”, dijo Anneleen. “Me preocupaba que se sintieran robóticos, pero no fue así. La voz, el tono e incluso la pronunciación se sentían como yo”.

Ese éxito inicial la llevó a explorar más. Empezó a experimentar con avatares. “Me di cuenta de que podía subir un guion, crear un video con un avatar y traducirlo una y otra vez sin empezar desde cero. Ahí fue cuando me cayó el veinte: esto no era solo una herramienta. Era un parteaguas.”

Una noche, cayó en cuenta. “No dormí. Me di cuenta de que podía convertir mis libros en cursos, mis ideas en videos. Podía reutilizar años de trabajo y darles nueva vida. Fue cuando dije: ‘Puedo conquistar el mundo con Happy Cats.’”

Usando HeyGen, Anneleen convirtió su curso de 56 videos en un recurso multilingüe, traducido al francés, alemán, italiano, ruso, húngaro, japonés y más. “Les mandé videos de prueba a hablantes nativos”, dijo Anneleen. “Me respondieron diciendo: ‘Esto está perfecto’. Entendieron todo, incluso el vocabulario científico.”

La interfaz intuitiva de HeyGen lo hizo todavía más fácil. “Es tan sencillo. Escribo un script, lo subo y listo. Puedo poner subtítulos, traducir y revisar todo en un solo lugar. Una vez que está en la fila, puedo ir a hacer otra cosa.”

Logra una producción más rápida con flujos de trabajo sin esfuerzo

Desde que usa HeyGen, I Love Happy Cats ha visto mejoras impresionantes en velocidad, alcance y engagement.

Tiempo de producción reducido : Crear videos de principio a fin es 5 veces más rápido que antes de usar HeyGen.

: Crear videos de principio a fin es 5 veces más rápido que antes de usar HeyGen. Alcance global desbloqueado : Ahora los cursos están disponibles en francés, alemán, italiano, ruso, japonés, húngaro y chino.

: Ahora los cursos están disponibles en francés, alemán, italiano, ruso, japonés, húngaro y chino. Eficiencia de costos: Sin necesidad de estudios, traductores ni editores, Anneleen ahora crea contenido de calidad profesional completamente dentro de su equipo.

“Siempre digo que hay una era antes de HeyGen y una era después”, dijo. “Ver a mi avatar decir algo que yo había escrito fue como descubrir a mi gemela. Fue surreal. Hizo que mi misión fuera escalable.”

¿Su consejo para los demás? “No dejes pasar la oportunidad. Si tienes algo que decirle al mundo, HeyGen te ayudará a decirlo.”