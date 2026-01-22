Dolsten & Co. es una agencia creativa enfocada en IA, fundada por Simon Dolsten, un director creativo con amplia experiencia en la creación de narrativas de marca de alto nivel. Después de liderar el trabajo creativo para marcas globales como Michelob Ultra y Volkswagen, y producir campañas ganadoras de premios Emmy y de nivel Super Bowl, Simon decidió crear una agencia diseñada para una nueva era de creatividad, donde la tecnología acelera la imaginación en lugar de limitarla.

Dolsten & Co. trabaja con una amplia variedad de clientes, desde marcas impulsadas por la personalidad hasta grandes organizaciones empresariales, ayudándolos a contar historias que conectan emocionalmente mientras se mueven a la velocidad del mundo actual. Aunque la base de Simon en el storytelling seguía siendo central, los modelos de producción tradicionales hacían difícil experimentar, crear prototipos y llevar ideas ambiciosas a la vida con rapidez.

HeyGen le dio a Dolsten & Co. una forma de crear, iterar y entregar trabajo creativo de alta fidelidad en días en lugar de meses, desbloqueando ideas que antes parecían imposibles.

Las grandes ideas se frenan con la producción tradicional

Antes de usar HeyGen, Dolsten & Co. enfrentaba el mismo reto que la mayoría de las agencias creativas: la necesidad de velocidad. Convertir una idea en algo que los clientes realmente pudieran ver y a lo que pudieran reaccionar requería muchísimo trabajo previo.

“Realmente no podías generar un prototipo o una prueba de concepto rápido,” explicó Simon. “Tenías que llevarles a los clientes un guion larguísimo o una presentación de 100 páginas.”

En los entornos publicitarios tradicionales, producir incluso un anuncio de 30 segundos podía tomar meses y costar millones de dólares. Una vez que terminaba la producción, los equipos creativos casi siempre se quedaban atados a lo que habían grabado en el set, con muy poca capacidad para evolucionar o iterar.

“Para las personas creativas, eso es muy limitante”, dijo Simon. “Quieres seguir construyendo, probando y mejorando, pero el proceso no lo permite.”

Esto frenó la colaboración, aumentó el riesgo y dificultó explorar ideas atrevidas, especialmente aquellas que involucraban formatos emergentes como avatares interactivos o narrativas impulsadas por IA.

Usa HeyGen para crear prototipos, iterar y producir a gran velocidad

HeyGen cambió de forma fundamental la manera en que Dolsten & Co. trabaja con ideas. En lugar de presentar conceptos solo con guiones o presentaciones estáticas, el equipo ahora podía ofrecer a los clientes algo funcional y completamente realizado en cuestión de días.

“Con HeyGen, puedes presentar algo que ya tiene fidelidad y capacidad”, dijo Simon. “Crear algo impactante juntos se vuelve mucho más rápido y fácil.”

La plataforma le permite al equipo crear prototipos de ideas al instante, iterar con base en la retroalimentación y evolucionar los conceptos con el tiempo. A diferencia de la producción tradicional, donde el material grabado queda fijo, HeyGen permite una mejora continua.

“Puedes crear la primera versión, llevársela a un cliente y luego seguir construyéndola”, dijo Simon. “Esa capacidad de evolucionar es increíblemente poderosa para las personas creativas.”

HeyGen también hizo posible combinar la narrativa y la tecnología de formas nuevas. Dolsten & Co. empezó a experimentar con gemelos digitales y avatares que podían educar, entretener o transmitir mensajes corporativos con realismo y matices emocionales.

“Lo que más me sorprendió fue la funcionalidad”, dijo Simon. “Puedes incorporarles conocimiento, hacerlos educativos, entretenidos o alineados con tu marca. Pueden cubrir muchísimos roles.”

Desbloquea ideas que antes parecían imposibles

A medida que el equipo llevó la plataforma más lejos, HeyGen hizo posibles proyectos que iban mucho más allá de anuncios o prototipos más rápidos.

Dolsten & Co. creó un largometraje de una hora generado con IA, con diálogos realistas y movimientos de boca naturales, algo que Simon describe como antes inimaginable. Lo que antes se sentía como un concepto lejano se produjo y salió al mercado en cuestión de semanas.

“HeyGen nos permitió hacer cosas que iban muchísimo más allá de nuestros sueños”, dijo Simon.

El equipo también exploró experiencias inmersivas e interactivas uno a uno usando avatares realistas. Estas experiencias ayudaron a generar confianza con consumidores, clientes e incluso con la prensa al combinar tecnología avanzada con un rostro y una voz humanos.

“La meta no es reemplazar la interacción humana”, explicó Simon. “Es potenciarla.”

HeyGen también hizo que la localización y la escalabilidad fueran muchísimo más fáciles. Una sola historia podía cobrar vida en varios idiomas, permitiendo que las marcas llegaran a audiencias globales sin tener que recrear el contenido desde cero.

Entrega más rápida, mayor impulso y resultados medibles

El impacto en la velocidad y la eficiencia fue inmediato. El trabajo que antes tomaba seis meses en producirse ahora podía completarse en tan solo seis días.

“Esa velocidad lo cambia todo”, dijo Simon. “Podemos vender más trabajo, los clientes obtienen resultados más rápido y la calidad se mantiene alta.”

Más allá de las métricas, HeyGen generó impulso. Ver cómo las ideas cobraban vida tan rápido llenó de energía tanto a los equipos internos como a los clientes.

“Cuando vi el primer video que creamos con HeyGen, se sintió como magia”, dijo Simon. “Por fin podías crear a la velocidad que quieres.”

Ese impulso hizo que la colaboración fuera más sencilla, que la retroalimentación se pudiera aplicar mejor y que la creatividad fuera más iterativa. En lugar de esperar meses para ver resultados, los clientes podían reaccionar al trabajo terminado casi de inmediato.

Para Simon, el verdadero valor de HeyGen está en unir la narrativa humana con la tecnología avanzada.

“Todavía necesitas decir algo con sentido”, dijo. “Todavía necesitas crear la narrativa. HeyGen solo acelera el proceso de darle vida.”

Al eliminar la fricción de la producción, HeyGen le permite a Dolsten & Co. enfocarse en lo que más importa: la emoción, el diálogo, la interacción y el impacto.

“HeyGen nos abrió lo imposible”, dijo Simon. “Volvió realidad ideas con las que antes solo podíamos soñar.”