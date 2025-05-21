Colenso BBDO, la agencia de publicidad con sede en Nueva Zelanda, tiene un historial de captar la atención global desde el fin del mundo con sus campañas que rompen esquemas. Han dominado el arte de crear campañas que combinan picardía e ingenio y, más recientemente, tecnología de IA con HeyGen.
Para su cliente, Skinny Mobile, el querido proveedor de servicios de telecomunicaciones en Nueva Zelanda, Colenso lanzó The Unlimited Spokesperson, una campaña de marketing que no solo inició conversaciones, sino que también celebró a sus clientes más entusiastas. A través de The Unlimited Spokesperson, Colenso se propuso encontrar al cliente más feliz de Skinny, clonarlo digitalmente y transformarlo en embajador de la marca a cambio de llamadas y mensajes de texto ilimitados de por vida.
La búsqueda los llevó a Liz, una clienta súper fiel de Skinny que vivía alejada de todo en Kerikeri y que antes había trabajado como ingeniera en telecomunicaciones. Era la persona perfecta para la campaña.
La búsqueda de la plataforma de IA adecuada
Para Colenso, encontrar la tecnología perfecta no fue tan sencillo como encontrar al vocero ideal. Bajo la guía experta de Creature Post, el equipo puso a prueba varias herramientas de IA e incorporó HeyGen como parte de su fórmula ganadora para impulsar su campaña.
“HeyGen es una parte invaluable de nuestras herramientas para darle vida a la campaña. Es increíble en redes sociales y lo hemos integrado ampliamente en nuestro proceso de producción de TVC”, dijo Anna Flaws, Lead Integrated Producer en Colenso.
Para Colenso, simplemente poder probar la licencia empresarial antes de comprometerse fue un parteaguas. Como cuenta Anna: “Nuestro gerente de cuenta, Cathal, pudo configurarnos una prueba, lo que hizo todo mucho más fácil. Gracias a esa prueba, estábamos seguros de que HeyGen Enterprise iba a hacer lo que necesitábamos antes de hacer la gran compra.”
Además, la facilidad y simplicidad de la plataforma fue lo que terminó de convencernos. “Hemos podido trabajar la corrección de color y la iluminación de la manera correcta para integrar HeyGen y que se vea tanto cinematográfico como natural. Todos han quedado realmente impresionados con los resultados”, dice Hadleigh Sinclair, Director Creativo en Colenso.
Después de encontrar la combinación adecuada de tecnología, aprovecharon el avatar de estudio y la tecnología de avatar instantáneo de HeyGen para crear un clon digital de Liz altamente flexible y fácil de usar, la nueva cara de Skinny Mobile. Además de HeyGen, crearon un poderoso kit de herramientas aprovechando Flux para fondos espectaculares, Topaz para mejorar la resolución, Runway y una infinidad de otras herramientas integradas en una interfaz Comfy UI para unir todas las piezas. Esto les permitió transformar a Liz en cualquier cosa que se imaginaran: una vikinga, entrenadora de futbol, astronauta, presentadora de noticias, lo que fuera. A Skinny le encantó, las audiencias lo entendieron perfecto y la instrucción de Liz de “háganlo más raro” mantuvo a Colenso llevando la creatividad al límite.
Creando la guía para campañas exitosas con IA
Colenso se encontró en la situación poco común de tener una tecnología que funcionaba demasiado bien. Hadleigh cuenta: “Es muy difícil notar la diferencia entre la versión de Liz con IA y la Liz real, a menos que sepas exactamente qué buscar. Al final terminamos pasando los resultados de HeyGen otra vez por Runway para recuperar un poco esa estética general de IA y ser más transparentes sobre cómo estábamos usando la IA.”
El resultado dejó tanto a Skinny como a Liz igual de impresionadas. El equipo de Skinny no solo aprobó la campaña, la impulsó, reconociendo al instante su potencial como parteaguas para la marca y su caso de uso único de la IA. Liz vio cómo su versión digital evolucionaba más allá de lo que había imaginado, pasando de ser embajadora de Skinny a detonadora de conversaciones culturales.
Parte de lo que hizo única esta campaña fue la capacidad de HeyGen para resolver un reto persistente al aprovechar la IA: la consistencia del personaje. Mientras que las plataformas anteriores daban como resultado avatares que se veían ligeramente diferentes de una escena a otra, HeyGen ayudó a Colenso a lograr una presencia de personaje fluida que mantenía la esencia de Liz, ya fuera que apareciera como una conductora de noticias profesional o como una astronauta.
Para Colenso, la campaña no se trataba solo de usar IA por usarla, sino de llevar la creatividad al límite, abrazar lo raro e incluso empezar a escribir el manual de cómo se usa la IA en Nueva Zelanda. La campaña fue impactante sobre todo porque celebró la IA, invitando a las audiencias a una conversación sobre posibilidades creativas en lugar de intentar ocultarla. Y quizá el indicador más grande del éxito de la campaña es la apertura del público hacia la IA —cuando se hace de la manera correcta, claro— mientras Colenso sigue ideando, con mucha creatividad, ideas ambiciosas y de alto impacto para sus clientes.