Colenso BBDO, la agencia de publicidad con sede en Nueva Zelanda, tiene un historial de captar la atención global desde el fin del mundo con sus campañas que rompen esquemas. Han dominado el arte de crear campañas que combinan picardía e ingenio y, más recientemente, tecnología de IA con HeyGen.

Para su cliente, Skinny Mobile, el querido proveedor de servicios de telecomunicaciones en Nueva Zelanda, Colenso lanzó The Unlimited Spokesperson, una campaña de marketing que no solo inició conversaciones, sino que también celebró a sus clientes más entusiastas. A través de The Unlimited Spokesperson, Colenso se propuso encontrar al cliente más feliz de Skinny, clonarlo digitalmente y transformarlo en embajador de la marca a cambio de llamadas y mensajes de texto ilimitados de por vida.

La búsqueda los llevó a Liz, una clienta súper fiel de Skinny que vivía alejada de todo en Kerikeri y que antes había trabajado como ingeniera en telecomunicaciones. Era la persona perfecta para la campaña.

La búsqueda de la plataforma de IA adecuada

Para Colenso, encontrar la tecnología perfecta no fue tan sencillo como encontrar al vocero ideal. Bajo la guía experta de Creature Post, el equipo puso a prueba varias herramientas de IA e incorporó HeyGen como parte de su fórmula ganadora para impulsar su campaña.

“HeyGen es una parte invaluable de nuestras herramientas para darle vida a la campaña. Es increíble en redes sociales y lo hemos integrado ampliamente en nuestro proceso de producción de TVC”, dijo Anna Flaws, Lead Integrated Producer en Colenso.