Creador de Presentaciones en Vídeo para Presentaciones Instantáneas

Convierte presentaciones estáticas en vídeos atractivos que informan, persuaden y perduran. HeyGen transforma tu esquema o diapositivas en un vídeo narrado, con presentadores realistas, subtítulos y un ritmo de calidad de estudio, para que puedas ofrecer historias coherentes y atractivas en reuniones, formaciones y marketing.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Incorporación y formación a distancia

Incorporación y formación a distancia

Reemplace manuales extensos con breves recorridos narrados que los estudiantes puedan ver bajo demanda y revisar cuando sea necesario creando una presentación en video.

Demos de ventas y recorridos de producto

Demos de ventas y recorridos de producto

Ofrezca demostraciones de producto consistentes que resalten características y beneficios con un presentador persuasivo en pantalla.

Informes ejecutivos y actualizaciones para inversores

Informes ejecutivos y actualizaciones para inversores

Envía presentaciones pulidas y basadas en datos que mantengan informados a los interesados, sin necesidad de conflictos de agenda.

Actualizaciones de equipo asíncronas

Actualizaciones de equipo asíncronas

Graba actualizaciones mensuales o de proyectos una vez y compártelas a través de zonas horarias con subtítulos y archivos adjuntos.

Vídeos de formación para clientes y centro de ayuda

Vídeos de formación para clientes y centro de ayuda

Convierte artículos de soporte en videos cortos y claros que reducen el volumen de soporte y mejoran las métricas de éxito del cliente utilizando nuestro creador de presentaciones de video en línea.

Envío de ponencias y eventos

Envío de ponencias y eventos

Envía videos de presentaciones pulidas y autónomas para conferencias virtuales, paneles y espacios de oratoria.

Por qué usar Heygen para presentaciones de video

Crea presentaciones que funcionan bajo demanda y en cualquier horario, y elabora una presentación en video que se ajuste a tus necesidades. HeyGen elimina las dificultades de grabar, editar y subtitular para que puedas concentrarte en tu mensaje, no en la tecnología. Crea demostraciones asíncronas, formaciones internas, presentaciones para inversores y recorridos de ventas que se vean y suenen profesionales en todo momento con un generador de videos con IA.

Creación rápida, entrega impecable

Genera un guion gráfico y un guion de IA a partir de un breve resumen, elige un presentador, luego ajusta las imágenes y el tiempo, todo en un solo lugar.

Salida accesible y acorde a la marca

Las auto-subtítulos, subtítulos y soporte para el kit de marca aseguran que tu presentación sea inclusiva y reconocible al instante.

Reutilizar en todas partes

Exporta múltiples relaciones de aspecto y versiones para LMS, correo electrónico, redes sociales y páginas de aterrizaje sin necesidad de volver a grabar.

Constructor de guiones y esquemas de IA

Pega las notas de las diapositivas o un resumen y HeyGen producirá un guion conciso y listo para presentar con ganchos, transiciones y un claro llamado a la acción. Ahorra tiempo en la estructura y mantén tu narrativa precisa y centrada en la audiencia.

Una pantalla móvil se transforma de un documento de texto a una cuadrícula de miniaturas de imágenes.

Presentadores Realistas y Opciones de Voz

Elige entre presentadores de IA expresivos o clona tu propia voz para narrar diapositivas. Los gestos naturales y las voces multilingües hacen que tu mensaje se sienta humano y creíble sin necesidad de un estudio.

Una mujer sonriente con una interfaz de selección de tono de voz que muestra "Calma" resaltado, y una entrada de texto que dice "Respira lenta y profundamente."

Subtítulos y subtítulos automáticos

La transcripción automática produce subtítulos editables y subtítulos localizados. Mejora la accesibilidad, retención y tasas de visualización completa a través de diferentes formatos y regiones.

Una mujer sonriendo ampliamente, con un icono 'CC' y un texto superpuesto que dice 'Subtítulos automáticos'.

Compositor de Escenas y Sincronización de Diapositivas

Sincroniza automáticamente las visuales de las diapositivas, animaciones y vídeos secundarios con la narración. Cambia fácilmente clips de archivo, logotipos o capturas de pantalla y ajusta el tiempo escena por escena.

Una mujer sonríe hacia un micrófono en una videollamada, con una interfaz superpuesta para crear diapositivas y dos personas más en videollamadas más pequeñas.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar el creador de presentaciones de vídeo

Tres sencillos pasos te llevan de la idea a un video compartible.

Paso 1

Sube o pega tu contenido

Comienza con diapositivas, un documento o un breve resumen. HeyGen genera un guion gráfico y varias opciones de guion ajustadas en longitud y tono para ayudarte a hacer tus videos más atractivos.

Paso 2

Elige presentador y pulir

Selecciona un avatar de IA o sube un clip corto para crear tu propio clon, luego perfecciona los visuales, subtítulos y ritmo dentro del editor.

Paso 3

Personaliza para cualquier audiencia

Personaliza tus escenas con colores de marca, diseños y elementos en pantalla para adaptarlas a entrenamientos, marketing o actualizaciones internas.

Paso 4

Exportar y distribuir

Exporta vídeos de alta calidad, archivos de subtítulos SRT e imágenes en miniatura en minutos, o publica directamente en tu LMS, CMS o plataformas sociales.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es una presentación en vídeo?

Una presentación en vídeo es una charla basada en diapositivas o un guion grabado como un vídeo compartible, a menudo con un presentador en pantalla, narración, subtítulos y visuales sincronizados. Es ideal para el aprendizaje bajo demanda, presentaciones de ventas y actualizaciones a distancia, especialmente cuando grabas una presentación para tu audiencia.

¿Puedo convertir las diapositivas existentes en una presentación de vídeo?

Sí. Sube presentaciones de PowerPoint, PDF o imágenes y HeyGen sincronizará automáticamente las diapositivas con la narración y las transiciones de escena para que no necesites volver a grabar.

¿Necesito una webcam o micrófono?

No, utiliza los presentadores de IA de HeyGen y el texto a voz para narrar. Si lo prefieres, sube tu propio vídeo o voz y combina material real con elementos de IA.

¿Qué tan precisos son los subtítulos automáticos?

La transcripción de HeyGen es muy precisa y editable; puedes corregir rápidamente la redacción, el tiempo o añadir subtítulos localizados antes de exportar.

¿Puedo usar la imagen corporativa de mi empresa?

Por supuesto. Sube logotipos, establece las fuentes y colores de la marca en el Kit de Marca y aplícalos en las plantillas de vídeo para presentaciones consistentes y acordes a la marca.

¿Qué formatos de exportación están disponibles?

Exporta vídeos en formato MP4 en pantalla ancha (16:9), cuadrado (1:1) o vertical (9:16), además de archivos de subtítulos SRT e imágenes en miniatura optimizadas para compartir usando nuestro creador de presentaciones de vídeo en línea.

¿Es HeyGen seguro para presentaciones confidenciales?

Sí. Los planes empresariales incluyen SSO, acceso basado en roles, almacenamiento cifrado y opciones de cumplimiento. Contacte con ventas para requisitos de seguridad y alojamiento personalizados.

¿Puedo crear versiones en varios idiomas?

Sí, traduce guiones, cambia a voces TTS localizadas y exporta variantes en múltiples idiomas para llegar a audiencias globales con video translator.

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una presentación?

Se pueden generar y pulir muchas presentaciones en minutos; el tiempo de edición final depende de la longitud y la cantidad de personalización que elijas al usar una presentación de video.

¿Ofrecen capacitación o soporte para equipos?

Ofrecemos incorporación, recursos de formación y soporte dedicado para clientes de Team y Enterprise para ayudarles a escalar la producción de video y crear una presentación de video.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

