Convierte presentaciones estáticas en vídeos atractivos que informan, persuaden y perduran. HeyGen transforma tu esquema o diapositivas en un vídeo narrado, con presentadores realistas, subtítulos y un ritmo de calidad de estudio, para que puedas ofrecer historias coherentes y atractivas en reuniones, formaciones y marketing.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video
Reemplace manuales extensos con breves recorridos narrados que los estudiantes puedan ver bajo demanda y revisar cuando sea necesario creando una presentación en video.
Ofrezca demostraciones de producto consistentes que resalten características y beneficios con un presentador persuasivo en pantalla.
Envía presentaciones pulidas y basadas en datos que mantengan informados a los interesados, sin necesidad de conflictos de agenda.
Graba actualizaciones mensuales o de proyectos una vez y compártelas a través de zonas horarias con subtítulos y archivos adjuntos.
Convierte artículos de soporte en videos cortos y claros que reducen el volumen de soporte y mejoran las métricas de éxito del cliente utilizando nuestro creador de presentaciones de video en línea.
Envía videos de presentaciones pulidas y autónomas para conferencias virtuales, paneles y espacios de oratoria.
Por qué usar Heygen para presentaciones de video
Crea presentaciones que funcionan bajo demanda y en cualquier horario, y elabora una presentación en video que se ajuste a tus necesidades. HeyGen elimina las dificultades de grabar, editar y subtitular para que puedas concentrarte en tu mensaje, no en la tecnología. Crea demostraciones asíncronas, formaciones internas, presentaciones para inversores y recorridos de ventas que se vean y suenen profesionales en todo momento con un generador de videos con IA.
Genera un guion gráfico y un guion de IA a partir de un breve resumen, elige un presentador, luego ajusta las imágenes y el tiempo, todo en un solo lugar.
Las auto-subtítulos, subtítulos y soporte para el kit de marca aseguran que tu presentación sea inclusiva y reconocible al instante.
Exporta múltiples relaciones de aspecto y versiones para LMS, correo electrónico, redes sociales y páginas de aterrizaje sin necesidad de volver a grabar.
Constructor de guiones y esquemas de IA
Pega las notas de las diapositivas o un resumen y HeyGen producirá un guion conciso y listo para presentar con ganchos, transiciones y un claro llamado a la acción. Ahorra tiempo en la estructura y mantén tu narrativa precisa y centrada en la audiencia.
Presentadores Realistas y Opciones de Voz
Elige entre presentadores de IA expresivos o clona tu propia voz para narrar diapositivas. Los gestos naturales y las voces multilingües hacen que tu mensaje se sienta humano y creíble sin necesidad de un estudio.
Subtítulos y subtítulos automáticos
La transcripción automática produce subtítulos editables y subtítulos localizados. Mejora la accesibilidad, retención y tasas de visualización completa a través de diferentes formatos y regiones.
Compositor de Escenas y Sincronización de Diapositivas
Sincroniza automáticamente las visuales de las diapositivas, animaciones y vídeos secundarios con la narración. Cambia fácilmente clips de archivo, logotipos o capturas de pantalla y ajusta el tiempo escena por escena.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el creador de presentaciones de vídeo
Tres sencillos pasos te llevan de la idea a un video compartible.
Comienza con diapositivas, un documento o un breve resumen. HeyGen genera un guion gráfico y varias opciones de guion ajustadas en longitud y tono para ayudarte a hacer tus videos más atractivos.
Selecciona un avatar de IA o sube un clip corto para crear tu propio clon, luego perfecciona los visuales, subtítulos y ritmo dentro del editor.
Personaliza tus escenas con colores de marca, diseños y elementos en pantalla para adaptarlas a entrenamientos, marketing o actualizaciones internas.
Exporta vídeos de alta calidad, archivos de subtítulos SRT e imágenes en miniatura en minutos, o publica directamente en tu LMS, CMS o plataformas sociales.
Una presentación en vídeo es una charla basada en diapositivas o un guion grabado como un vídeo compartible, a menudo con un presentador en pantalla, narración, subtítulos y visuales sincronizados. Es ideal para el aprendizaje bajo demanda, presentaciones de ventas y actualizaciones a distancia, especialmente cuando grabas una presentación para tu audiencia.
Sí. Sube presentaciones de PowerPoint, PDF o imágenes y HeyGen sincronizará automáticamente las diapositivas con la narración y las transiciones de escena para que no necesites volver a grabar.
No, utiliza los presentadores de IA de HeyGen y el texto a voz para narrar. Si lo prefieres, sube tu propio vídeo o voz y combina material real con elementos de IA.
La transcripción de HeyGen es muy precisa y editable; puedes corregir rápidamente la redacción, el tiempo o añadir subtítulos localizados antes de exportar.
Por supuesto. Sube logotipos, establece las fuentes y colores de la marca en el Kit de Marca y aplícalos en las plantillas de vídeo para presentaciones consistentes y acordes a la marca.
Exporta vídeos en formato MP4 en pantalla ancha (16:9), cuadrado (1:1) o vertical (9:16), además de archivos de subtítulos SRT e imágenes en miniatura optimizadas para compartir usando nuestro creador de presentaciones de vídeo en línea.
Sí. Los planes empresariales incluyen SSO, acceso basado en roles, almacenamiento cifrado y opciones de cumplimiento. Contacte con ventas para requisitos de seguridad y alojamiento personalizados.
Sí, traduce guiones, cambia a voces TTS localizadas y exporta variantes en múltiples idiomas para llegar a audiencias globales con video translator.
Se pueden generar y pulir muchas presentaciones en minutos; el tiempo de edición final depende de la longitud y la cantidad de personalización que elijas al usar una presentación de video.
Ofrecemos incorporación, recursos de formación y soporte dedicado para clientes de Team y Enterprise para ayudarles a escalar la producción de video y crear una presentación de video.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.