¿Quieres que tus vídeos tengan un sincronizado de labios realista y sin fisuras sin pasar horas editando?

Con la sincronización labial AI de HeyGen, puedes hacer que cualquier avatar o persona real en tu video hable con fluidez y naturalidad en múltiples idiomas.

La avanzada tecnología de IA de HeyGen garantiza que los movimientos de los labios coincidan perfectamente con el habla, creando avatares parlantes ultra realistas o doblando sobre metraje real con sincronización precisa. Ya seas un creador de contenido, educador, comercializador o cineasta, la sincronización labial de IA te ayuda a llevar una sincronización de voz automatizada y sin fallos a tus vídeos.