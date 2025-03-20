Convierte tu boletín habitual en un vídeo que capte la atención. HeyGen transforma guiones, actualizaciones y anuncios en vídeos profesionales con avatares, locuciones, subtítulos y formato preparado para redes sociales, de modo que captures la atención en bandejas de entrada saturadas.
Envía actualizaciones mensuales o trimestrales en un formato que la gente realmente vea. En lugar de largos textos explicando noticias o el progreso de un producto, entrega un vídeo conciso presentado por un conductor.
Explica las nuevas funciones rápidamente con guías visuales cortas. Los vídeos reducen la confusión y ayudan a los suscriptores a entender el valor más rápido que solo el texto.
Presenta testimonios o destaca los éxitos de los clientes en un formato convincente que genere confianza e inspire a la acción.
Reemplaza los largos correos electrónicos de bienvenida por un video introductorio amigable que muestra qué esperar, cómo comenzar y dónde encontrar ayuda.
Los creadores utilizan boletines en vídeo para destacar en una bandeja de entrada saturada. Convierten artículos de liderazgo de opinión, consejos y resúmenes semanales en segmentos de vídeo atractivos.
Comparte los puntos clave, hitos o momentos de la comunidad a través de resúmenes de video de alta retención que los suscriptores disfrutan viendo.
¿Por qué elegir HeyGen para la creación de boletines de vídeo?
HeyGen te ofrece una manera rápida y pulida de convertir contenido escrito en videos que se sienten personales, claros y fáciles de consumir. Reemplaza los largos bloques de texto con actualizaciones concisas y dirigidas por humanos que aumentan la retención y generan mayores tasas de clics.
En lugar de competir con muros de texto, envía un video dinámico que cautive a los espectadores al instante en tus boletines de correo electrónico. La narrativa visual ayuda a que el público recuerde tu mensaje y tome acción.
Pega tu guion, elige un presentador o avatar, y HeyGen produce un correo electrónico completo con video, voz en off, subtítulos, diseños y marca personalizada. No se necesitan habilidades de filmación o edición para crear correos electrónicos con video.
Traduce tu guion, narración y subtítulos a varios idiomas con el traductor de vídeos para que puedas entregar actualizaciones a suscriptores en todas partes.
Guión para vídeo con presentadores realistas
Convierte el texto de tu boletín informativo en un vídeo narrado y claro. Elige entre voces que suenan humanas o avatares de IA y consigue un tono coherente para las actualizaciones de marca, tutoriales o anuncios de productos.
Edición automatizada y subtítulos
HeyGen estructura tu contenido en escenas, añade subtítulos, selecciona el ritmo y asegura que cada segmento sea fácil de ver. Las funciones de accesibilidad integradas apoyan a los espectadores que prefieren subtítulos.
Estilos y ajustes preestablecidos acordes a la marca
Aplica tu logotipo, colores y estilos de tipografía automáticamente. Exporta vídeos en duraciones aptas para correo electrónico o cortes optimizados para redes sociales de manera que cada pieza se ajuste a tus canales de distribución.
Opciones de multilenguaje y localización
Regenera tu vídeo de boletín en diferentes idiomas sin necesidad de volver a grabar. Localiza el doblaje, los subtítulos y el texto en pantalla para audiencias globales.
Cómo utilizar el generador de boletines de vídeo
Crea un boletín de video pulido utilizando una plantilla de contenido de video en cuatro sencillos pasos.
Pega el contenido de tu boletín existente o escribe un breve esquema. HeyGen analiza la estructura y prepara las escenas para el presentador.
Selecciona un avatar o voz, configura tu marca y elige el formato de vídeo para tu vídeo personalizado. HeyGen ensambla tu contenido en un diseño visual limpio.
Previsualiza tu vídeo, ajusta la redacción, el ritmo o los elementos visuales y genera variantes para probar. Añade subtítulos o versiones en diferentes idiomas según sea necesario.
Exporta archivos MP4 o previsualizaciones listas para enviar por correo electrónico. Añade el enlace del vídeo o la miniatura a tu boletín para aumentar la tasa de clics.
Un boletín en vídeo sustituye los correos electrónicos largos por vídeos cortos y atractivos. HeyGen convierte tus actualizaciones, anuncios e historias en correos electrónicos de vídeo personalizados que los suscriptores pueden ver en segundos.
No. Puedes elegir un avatar de inteligencia artificial o una voz sintética para presentar tu contenido. También puedes grabar tu propio material si lo prefieres, pero HeyGen permite la creación de vídeos sin necesidad de una cámara.
La mayoría de los vídeos de alto rendimiento duran menos de dos minutos. HeyGen te ayuda a condensar tu boletín en segmentos claros y concisos que mantienen la atención.
Las plataformas de correo electrónico suelen admitir la adición de una miniatura de vídeo vinculada a su archivo alojado. Puede incrustar, enlazar o adjuntar contenido de vídeo dependiendo de las capacidades de su proveedor.
Sí, el contenido en vídeo es esencial para un marketing por correo electrónico efectivo. Utiliza el traductor de vídeos para producir versiones localizadas con narración, subtítulos y texto en pantalla actualizados.
El video ayuda a los suscriptores a retener información e incrementa las tasas de clics. Muchos equipos ven mejoras significativas en aperturas y acciones cuando utilizan enfoques de texto a video para su contenido.
Sí. Sube tu kit de marca y HeyGen aplicará automáticamente tus colores, logotipo y estilo visual.
HeyGen exporta archivos MP4 optimizados para compatibilidad con correo electrónico, incrustación web y reutilización en plataformas sociales.
Sí. Tus subidas, guiones y vídeos generados permanecen protegidos, y conservas los derechos de todo el contenido producido.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.