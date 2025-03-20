HeyGen logo

Generador de Boletines en Video: Convierte Correos Electrónicos en Videos Atractivos

Convierte tu boletín habitual en un vídeo que capte la atención. HeyGen transforma guiones, actualizaciones y anuncios en vídeos profesionales con avatares, locuciones, subtítulos y formato preparado para redes sociales, de modo que captures la atención en bandejas de entrada saturadas.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Envía actualizaciones mensuales o trimestrales en un formato que la gente realmente vea. En lugar de largos textos explicando noticias o el progreso de un producto, entrega un vídeo conciso presentado por un conductor.

Explica las nuevas funciones rápidamente con guías visuales cortas. Los vídeos reducen la confusión y ayudan a los suscriptores a entender el valor más rápido que solo el texto.

Presenta testimonios o destaca los éxitos de los clientes en un formato convincente que genere confianza e inspire a la acción.

Reemplaza los largos correos electrónicos de bienvenida por un video introductorio amigable que muestra qué esperar, cómo comenzar y dónde encontrar ayuda.

Los creadores utilizan boletines en vídeo para destacar en una bandeja de entrada saturada. Convierten artículos de liderazgo de opinión, consejos y resúmenes semanales en segmentos de vídeo atractivos.

Comparte los puntos clave, hitos o momentos de la comunidad a través de resúmenes de video de alta retención que los suscriptores disfrutan viendo.

¿Por qué elegir HeyGen para la creación de boletines de vídeo?

HeyGen te ofrece una manera rápida y pulida de convertir contenido escrito en videos que se sienten personales, claros y fáciles de consumir. Reemplaza los largos bloques de texto con actualizaciones concisas y dirigidas por humanos que aumentan la retención y generan mayores tasas de clics.

Destácate en cada bandeja de entrada

En lugar de competir con muros de texto, envía un video dinámico que cautive a los espectadores al instante en tus boletines de correo electrónico. La narrativa visual ayuda a que el público recuerde tu mensaje y tome acción.

Creación fácil para cualquier equipo

Pega tu guion, elige un presentador o avatar, y HeyGen produce un correo electrónico completo con video, voz en off, subtítulos, diseños y marca personalizada. No se necesitan habilidades de filmación o edición para crear correos electrónicos con video.

Listo para audiencias globales

Traduce tu guion, narración y subtítulos a varios idiomas con el traductor de vídeos para que puedas entregar actualizaciones a suscriptores en todas partes.

Guión para vídeo con presentadores realistas

Convierte el texto de tu boletín informativo en un vídeo narrado y claro. Elige entre voces que suenan humanas o avatares de IA y consigue un tono coherente para las actualizaciones de marca, tutoriales o anuncios de productos.

Una interfaz de creación de contenido muestra el texto "Hey equipo de Corea," con un cursor verde, y una plantilla de "Resumen de Resultados del Tercer Trimestre" al lado de la foto de un hombre sonriente.

Edición automatizada y subtítulos

HeyGen estructura tu contenido en escenas, añade subtítulos, selecciona el ritmo y asegura que cada segmento sea fácil de ver. Las funciones de accesibilidad integradas apoyan a los espectadores que prefieren subtítulos.

Un gráfico muestra a una mujer presentando, una diapositiva titulada 'La escena del billar en Nueva York', opciones de estilo de texto y la palabra 'inolvidable'.

Estilos y ajustes preestablecidos acordes a la marca

Aplica tu logotipo, colores y estilos de tipografía automáticamente. Exporta vídeos en duraciones aptas para correo electrónico o cortes optimizados para redes sociales de manera que cada pieza se ajuste a tus canales de distribución.

Un hombre sonriente con una camisa estampada junto a una paleta de "Colores de Marca" con tonos de azul, verde, negro y gris.

Opciones de multilenguaje y localización

Regenera tu vídeo de boletín en diferentes idiomas sin necesidad de volver a grabar. Localiza el doblaje, los subtítulos y el texto en pantalla para audiencias globales.

Una mujer sonriente en una interfaz de videollamada con texto superpuesto en español sobre resolución de problemas y opciones de traducción debajo, con el español seleccionado.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de boletines de vídeo

Crea un boletín de video pulido utilizando una plantilla de contenido de video en cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Añade el contenido de tu guion o boletín informativo

Pega el contenido de tu boletín existente o escribe un breve esquema. HeyGen analiza la estructura y prepara las escenas para el presentador.

Paso 2

Elige a tu presentador y estilo

Selecciona un avatar o voz, configura tu marca y elige el formato de vídeo para tu vídeo personalizado. HeyGen ensambla tu contenido en un diseño visual limpio.

Paso 3

Revisar y perfeccionar

Previsualiza tu vídeo, ajusta la redacción, el ritmo o los elementos visuales y genera variantes para probar. Añade subtítulos o versiones en diferentes idiomas según sea necesario.

Paso 4

Exportar y compartir

Exporta archivos MP4 o previsualizaciones listas para enviar por correo electrónico. Añade el enlace del vídeo o la miniatura a tu boletín para aumentar la tasa de clics.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un boletín de vídeo?

Un boletín en vídeo sustituye los correos electrónicos largos por vídeos cortos y atractivos. HeyGen convierte tus actualizaciones, anuncios e historias en correos electrónicos de vídeo personalizados que los suscriptores pueden ver en segundos.

¿Necesito grabarme para crear un boletín de vídeo?

No. Puedes elegir un avatar de inteligencia artificial o una voz sintética para presentar tu contenido. También puedes grabar tu propio material si lo prefieres, pero HeyGen permite la creación de vídeos sin necesidad de una cámara.

¿Cuánto debe durar un boletín de vídeo?

La mayoría de los vídeos de alto rendimiento duran menos de dos minutos. HeyGen te ayuda a condensar tu boletín en segmentos claros y concisos que mantienen la atención.

¿Cómo añado un vídeo a mi boletín de noticias?

Las plataformas de correo electrónico suelen admitir la adición de una miniatura de vídeo vinculada a su archivo alojado. Puede incrustar, enlazar o adjuntar contenido de vídeo dependiendo de las capacidades de su proveedor.

¿Puedo crear boletines informativos de vídeo multilingües?

Sí, el contenido en vídeo es esencial para un marketing por correo electrónico efectivo. Utiliza el traductor de vídeos para producir versiones localizadas con narración, subtítulos y texto en pantalla actualizados.

¿Son buenos los boletines en vídeo para fomentar la participación?

El video ayuda a los suscriptores a retener información e incrementa las tasas de clics. Muchos equipos ven mejoras significativas en aperturas y acciones cuando utilizan enfoques de texto a video para su contenido.

¿Puedo personalizar la marca?

Sí. Sube tu kit de marca y HeyGen aplicará automáticamente tus colores, logotipo y estilo visual.

¿En qué formatos puedo exportar?

HeyGen exporta archivos MP4 optimizados para compatibilidad con correo electrónico, incrustación web y reutilización en plataformas sociales.

¿Es privado mi contenido?

Sí. Tus subidas, guiones y vídeos generados permanecen protegidos, y conservas los derechos de todo el contenido producido.

