Combina tus fotos y clips favoritos en un único collage de video dinámico. Con HeyGen, puedes crear composiciones limpias, sincronizar las imágenes con la música y compartir collages pulidos para cualquier ocasión o canal. Crea resúmenes personales o contenido de marca con una edición rápida y un resultado profesional.
Prueba nuestro generador gratuito de vídeo a partir de imágenes
Agrupa tus mejores momentos, clips de viajes o resúmenes de eventos en un collage impactante. Perfecto para TikTok, Reels y YouTube Shorts donde la atención es rápida y lo visual es lo más importante.
Muestra varios ángulos, colores o características al mismo tiempo. Ayuda a los compradores a entender qué hace atractivo un producto en solo unos segundos.
Comparte cumpleaños, aniversarios o festividades con visuales significativos en un solo lugar. Amigos y familiares reviven momentos especiales como una única historia en un collage de vídeo personalizado.
Combina momentos del público, tomas detrás de cámaras y clips destacados para mantener alta la energía en eventos locales, festivales o actividades de equipo.
Muestra los pasos uno al lado del otro en tu editor de vídeo mientras el espectador se mantiene orientado. Ideal para belleza, manualidades, recetas y secuencias de ejercicios que dependen de múltiples ángulos.
Diseña breves portafolios que muestren rápidamente tu rango creativo. Ideal para creadores, diseñadores e influencers que necesitan presentaciones visuales pulidas.
Por qué HeyGen es el Mejor Creador de Collages de Video
HeyGen te ayuda a crear collages de video que convierten múltiples momentos en una historia visual cohesiva. Arrastra y organiza tus medios, añade transiciones suaves y personaliza el ritmo para que el collage final sea atractivo, no abrumador. Perfecto para compartir en redes sociales, promocionar productos y recuerdos que merecen más que un solo clip.
Muestra múltiples perspectivas o escenas juntas en una sola vista utilizando un formato de video collage. En lugar de enviar clips separados, tu audiencia obtiene una instantánea completa y significativa en una sola visualización usando nuestro creador de collages de video en línea.
Omite software complejo, selecciona una plantilla, sube tus medios y ajusta el tiempo con controles sencillos. HeyGen maneja la animación y la consistencia visual para que todo encaje.
Genera composiciones verticales, cuadradas o horizontales formateadas para cada plataforma social. Las exportaciones de alta calidad garantizan que tu collage se vea nítido en cualquier dispositivo.
Control del diseño de medios y transiciones fluidas
Elige entre vistas divididas, composiciones de imagen dentro de imagen o cuadrículas completamente personalizadas para mostrar varios momentos a la vez. Organiza las escenas con precisión, redimensiona los marcos individuales y ajusta el espaciado para crear una composición equilibrada e intencionada.
Sincronización de música y ajustes de tiempo
Establece el ambiente de tu collage con música que complemente cada momento. Recorta pistas de audio, sincroniza los cortes visuales con los ritmos y ajusta el ritmo para que cada cambio de escena se sienta natural y atractivo.
Superposiciones de texto y elementos de marca
Añade subtítulos, etiquetas y rótulos para proporcionar contexto o destacar momentos clave en tu collage. Aplica logotipos, colores y fuentes para que coincidan con tu estilo personal o la identidad de tu marca. Una colocación limpia y una tipografía consistente mantienen el enfoque en lo visual al tiempo que refuerzan tu mensaje.
Exportaciones de alta calidad para todas las plataformas
Exporta tu collage de vídeo en formatos de alta resolución optimizados para redes sociales, sitios web y aplicaciones de mensajería. Genera al instante versiones verticales, cuadradas o panorámicas sin tener que reeditar el diseño.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el creador de collages de video
Crea un collage de vídeo en cuatro sencillos pasos utilizando controles guiados que hacen la edición rápida.
Sube fotos y vídeos desde tu dispositivo o biblioteca. Elige una disposición de collage que se ajuste a la historia que quieres compartir.
Arrastra los clips a la posición deseada, recorta o ajusta el contenido y modifica las proporciones de aspecto para que cada momento se adapte al diseño.
Incluye música, subtítulos y transiciones que refuercen el ambiente. Ajusta el tiempo para mantener la energía alta en todas las escenas.
HeyGen renderiza tu collage en el formato que elijas. Descarga o comparte inmediatamente en cualquier plataforma.
Un creador de collages de vídeo combina múltiples fotos y clips de vídeo en una sola composición con movimiento, transiciones y audio. Te ayuda a presentar varios ángulos o momentos en un vídeo cohesivo.
No. HeyGen ofrece controles sencillos para el diseño, el tiempo y el audio. Tú te concentras en seleccionar tus visuales favoritos y el sistema maneja los detalles del diseño.
Sí, puedes crear un collage de vídeo fácilmente con nuestro generador de vídeo IA. Puedes combinar imágenes, clips cortos e incluso grabaciones de pantalla en el mismo proyecto manteniendo la consistencia en el tiempo y en los visuales.
Sí. Puedes añadir música de fondo, ajustar el volumen y sincronizar las escenas al ritmo. Los voiceovers y subtítulos ayudan a añadir claridad o personalidad a tu video collage.
HeyGen es compatible con los formatos de foto y vídeo más comunes y ofrece renderizado de alta calidad para compartir en diferentes plataformas. Sube contenido multimedia desde el escritorio o móvil y combina formatos libremente.
Sí. Elija proporciones como 9:16 para publicaciones verticales o 1:1 para feeds cuadrados. Las exportaciones se optimizan automáticamente para cada destino al usar nuestro creador de collages de video en línea.
La mayoría de los collages de vídeo funcionan mejor entre 10 y 60 segundos, dependiendo del número de clips. Puedes ajustar la duración recortando medios o espaciando escenas.
Sí. Añade tu logotipo, colores corporativos y texto estilizado para que tu collage mantenga una consistencia visual para uso comercial o de marketing.
Sí. Tus subidas y los vídeos generados permanecen privados y cifrados. Tú controlas dónde y cómo se comparte el collage final.
Sí. Reabre tu proyecto, cambia los medios o actualiza los diseños, luego genera una nueva versión final sin comenzar desde cero.
