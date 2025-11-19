HeyGen logo

Creador de Collages de Vídeo para Narración Creativa Instantánea

Combina tus fotos y clips favoritos en un único collage de video dinámico. Con HeyGen, puedes crear composiciones limpias, sincronizar las imágenes con la música y compartir collages pulidos para cualquier ocasión o canal. Crea resúmenes personales o contenido de marca con una edición rápida y un resultado profesional.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de vídeo a partir de imágenes

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Destacados y resúmenes de redes sociales

Destacados y resúmenes de redes sociales

Agrupa tus mejores momentos, clips de viajes o resúmenes de eventos en un collage impactante. Perfecto para TikTok, Reels y YouTube Shorts donde la atención es rápida y lo visual es lo más importante.

Exhibición de productos y narración de la historia de la marca

Exhibición de productos y narración de la historia de la marca

Muestra varios ángulos, colores o características al mismo tiempo. Ayuda a los compradores a entender qué hace atractivo un producto en solo unos segundos.

Celebraciones personales y recuerdos de momentos importantes

Celebraciones personales y recuerdos de momentos importantes

Comparte cumpleaños, aniversarios o festividades con visuales significativos en un solo lugar. Amigos y familiares reviven momentos especiales como una única historia en un collage de vídeo personalizado.

Resúmenes de eventos y participación comunitaria

Resúmenes de eventos y participación comunitaria

Combina momentos del público, tomas detrás de cámaras y clips destacados para mantener alta la energía en eventos locales, festivales o actividades de equipo.

Tutoriales y vídeos instructivos

Tutoriales y vídeos instructivos

Muestra los pasos uno al lado del otro en tu editor de vídeo mientras el espectador se mantiene orientado. Ideal para belleza, manualidades, recetas y secuencias de ejercicios que dependen de múltiples ángulos.

Mini bobinas de demostración y portafolios

Mini bobinas de demostración y portafolios

Diseña breves portafolios que muestren rápidamente tu rango creativo. Ideal para creadores, diseñadores e influencers que necesitan presentaciones visuales pulidas.

Por qué HeyGen es el Mejor Creador de Collages de Video

HeyGen te ayuda a crear collages de video que convierten múltiples momentos en una historia visual cohesiva. Arrastra y organiza tus medios, añade transiciones suaves y personaliza el ritmo para que el collage final sea atractivo, no abrumador. Perfecto para compartir en redes sociales, promocionar productos y recuerdos que merecen más que un solo clip.

Cuenta historias más grandes con menos esfuerzo

Muestra múltiples perspectivas o escenas juntas en una sola vista utilizando un formato de video collage. En lugar de enviar clips separados, tu audiencia obtiene una instantánea completa y significativa en una sola visualización usando nuestro creador de collages de video en línea.

Diseñado para una edición rápida y creatividad

Omite software complejo, selecciona una plantilla, sube tus medios y ajusta el tiempo con controles sencillos. HeyGen maneja la animación y la consistencia visual para que todo encaje.

Publica en todas partes con confianza

Genera composiciones verticales, cuadradas o horizontales formateadas para cada plataforma social. Las exportaciones de alta calidad garantizan que tu collage se vea nítido en cualquier dispositivo.

Control del diseño de medios y transiciones fluidas

Elige entre vistas divididas, composiciones de imagen dentro de imagen o cuadrículas completamente personalizadas para mostrar varios momentos a la vez. Organiza las escenas con precisión, redimensiona los marcos individuales y ajusta el espaciado para crear una composición equilibrada e intencionada.

La misma mujer sonriente mostrada en varios roles profesionales y casuales a través de múltiples marcos triangulares superpuestos.

Sincronización de música y ajustes de tiempo

Establece el ambiente de tu collage con música que complemente cada momento. Recorta pistas de audio, sincroniza los cortes visuales con los ritmos y ajusta el ritmo para que cada cambio de escena se sienta natural y atractivo.

Collage de una joven asiática sonriente representada en varios roles y entornos a través de paneles superpuestos.

Superposiciones de texto y elementos de marca

Añade subtítulos, etiquetas y rótulos para proporcionar contexto o destacar momentos clave en tu collage. Aplica logotipos, colores y fuentes para que coincidan con tu estilo personal o la identidad de tu marca. Una colocación limpia y una tipografía consistente mantienen el enfoque en lo visual al tiempo que refuerzan tu mensaje.

Un hombre sonriente con opciones de personalización de fuente y color de marca, y una superposición de texto personalizado "¡Hola Maya! ¡Tenemos una oferta especial solo para ti!".

Exportaciones de alta calidad para todas las plataformas

Exporta tu collage de vídeo en formatos de alta resolución optimizados para redes sociales, sitios web y aplicaciones de mensajería. Genera al instante versiones verticales, cuadradas o panorámicas sin tener que reeditar el diseño.

Hombre sonriente con un cuadro de diálogo de interfaz de usuario mostrando opciones de exportación SCORM habilitadas y SCORM 1.2 seleccionado.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo usar el creador de collages de video

Crea un collage de vídeo en cuatro sencillos pasos utilizando controles guiados que hacen la edición rápida.

Paso 1

Comienza con tus medios

Sube fotos y vídeos desde tu dispositivo o biblioteca. Elige una disposición de collage que se ajuste a la historia que quieres compartir.

Paso 2

Organiza marcos y elementos visuales

Arrastra los clips a la posición deseada, recorta o ajusta el contenido y modifica las proporciones de aspecto para que cada momento se adapte al diseño.

Paso 3

Añadir audio y mejoras

Incluye música, subtítulos y transiciones que refuercen el ambiente. Ajusta el tiempo para mantener la energía alta en todas las escenas.

Paso 4

Generar y publicar

HeyGen renderiza tu collage en el formato que elijas. Descarga o comparte inmediatamente en cualquier plataforma.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de collages de vídeo?

Un creador de collages de vídeo combina múltiples fotos y clips de vídeo en una sola composición con movimiento, transiciones y audio. Te ayuda a presentar varios ángulos o momentos en un vídeo cohesivo.

¿Necesito experiencia en edición para crear un collage?

No. HeyGen ofrece controles sencillos para el diseño, el tiempo y el audio. Tú te concentras en seleccionar tus visuales favoritos y el sistema maneja los detalles del diseño.

¿Puedo usar tanto fotos como videos en un solo collage?

Sí, puedes crear un collage de vídeo fácilmente con nuestro generador de vídeo IA. Puedes combinar imágenes, clips cortos e incluso grabaciones de pantalla en el mismo proyecto manteniendo la consistencia en el tiempo y en los visuales.

¿Puedo añadir música o una voz en off a mi collage?

Sí. Puedes añadir música de fondo, ajustar el volumen y sincronizar las escenas al ritmo. Los voiceovers y subtítulos ayudan a añadir claridad o personalidad a tu video collage.

¿Qué tamaños y formatos de archivo son compatibles?

HeyGen es compatible con los formatos de foto y vídeo más comunes y ofrece renderizado de alta calidad para compartir en diferentes plataformas. Sube contenido multimedia desde el escritorio o móvil y combina formatos libremente.

¿Puedo crear collages verticales para TikTok o Reels?

Sí. Elija proporciones como 9:16 para publicaciones verticales o 1:1 para feeds cuadrados. Las exportaciones se optimizan automáticamente para cada destino al usar nuestro creador de collages de video en línea.

¿Cuánto tiempo puede durar un collage de videos?

La mayoría de los collages de vídeo funcionan mejor entre 10 y 60 segundos, dependiendo del número de clips. Puedes ajustar la duración recortando medios o espaciando escenas.

¿Puedo incluir los elementos de mi marca?

Sí. Añade tu logotipo, colores corporativos y texto estilizado para que tu collage mantenga una consistencia visual para uso comercial o de marketing.

¿Está seguro mi contenido mientras lo edito?

Sí. Tus subidas y los vídeos generados permanecen privados y cifrados. Tú controlas dónde y cómo se comparte el collage final.

¿Puedo actualizar mi collage de videos más tarde?

Sí. Reabre tu proyecto, cambia los medios o actualiza los diseños, luego genera una nueva versión final sin comenzar desde cero.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en videos profesionales con IA.

CTA background