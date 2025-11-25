Crea anuncios UGC auténticos y que capten la atención, que parezcan publicaciones reales de clientes, sin necesidad de sesiones de grabación ni largos ciclos de producción. HeyGen ayuda a las marcas a crear clips de testimonios, anuncios tipo sketch, demostraciones de productos y contenido UGC que parece nativo, con talentos realistas, doblajes naturales y formatos listos para las plataformas. Prueba más creatividades, escala más rápido y mantén los resultados auténticos.
Muestra reacciones sinceras, demostraciones de productos e historias del antes y después que aumentan la credibilidad y reducen la fricción de compra.
Utiliza clips cortos y centrados que demuestren las características en contextos naturales, ayudando a los espectadores a comprender rápidamente el valor del producto.
Crea sketches conversacionales o segmentos co-presentados que imiten contenido de influencers mientras usas actores IA para mantener un control total y garantizar la seguridad de la marca.
Produce clips de testimonios o discusiones de formato largo que suenen como conversaciones orgánicas, ideales para colocar dentro del contenido generado por usuarios.
Genera muchas variaciones del mismo concepto con diferentes ganchos, llamadas a la acción y elementos visuales para encontrar las combinaciones de mayor rendimiento para tus anuncios de IA.
Intercambia idioma, acentos y referencias culturales para probar la creatividad localizada a gran escala, sin necesidad de volver a grabar.
Por qué HeyGen es el mejor generador de anuncios UGC
HeyGen combina realismo y velocidad para que tu estrategia creativa avance al ritmo del mercado. Genera guiones o sube briefs, elige talentos que parezcan reales o clona a un portavoz, y ajusta cada escena para que coincida con el comportamiento de la plataforma. Obtienes más variantes de anuncios, pruebas más rápidas y un aumento medible sin sacrificar la autenticidad.
Produce formatos estilo selfie, podcast o reseñas con imperfecciones naturales, reacciones auténticas y un ritmo orgánico para que los espectadores confíen en el mensaje.
Genera lotes de variaciones, cambia voces y subtítulos, o adapta el texto y las imágenes para probar qué tiene más resonancia, manteniendo el control creativo sobre el guion y el tiempo.
Omite reservar sesiones de fotos, viajes y contratos de talentos para centrarte en generar anuncios con IA. HeyGen se encarga del casting, locuciones, subtítulos y edición para que los equipos puedan crear campañas de video UGC en horas, no semanas.
Opciones realistas de talento y avatares
Elige entre una amplia gama de avatares diversos y creíbles diseñados para parecer creadores reales, no actores leyendo un guion. También puedes subir un breve clip para clonar tu propia presencia ante la cámara, manteniendo la voz de tu marca consistente en cada anuncio de contenido generado por el usuario.
Control preciso del guion y edición rápida de comandos
Controla cada momento de tu anuncio UGC con instrucciones detalladas segundo a segundo. Ajusta la fraseología, el tiempo, las reacciones, las pausas y el énfasis para que el video parezca intencionado mientras se mantiene el tono casual y auténtico con el que el UGC tiene mejor rendimiento. Realiza ediciones rápidas sin tener que volver a grabar o empezar desde cero.
Locuciones naturales y subtítulos localizados
Genera locuciones con voz de aspecto humano en múltiples idiomas y acentos para llegar a audiencias globales sin costes de producción adicionales. Añade automáticamente subtítulos para el desplazamiento silencioso, ajusta el texto en línea y exporta archivos de subtítulos para cumplir con los requisitos de plataformas y accesibilidad en diferentes canales.
Medios generativos más biblioteca de stock con licencia
Combina material B-roll generado por IA con millones de clips e imágenes de stock con licencia para crear anuncios de contenido generado por usuarios visualmente ricos. Esta combinación mantiene tu contenido fresco y variado, asegurando al mismo tiempo que todo está protegido por derechos de autor y listo para su uso en medios pagos a gran escala.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de anuncios UGC
Crea anuncios de contenido generado por usuarios en unos pocos pasos claros, con controles que mantienen la sensación creativa auténtica.
Indica a HeyGen el producto, público objetivo, tono deseado y plataforma para generar anuncios con IA. Pega un guion o permite que la IA elabore varios ganchos cortos para ti.
Elige un actor realista, estilo selfie o diseño de podcast. Selecciona la voz, subtítulos y si quieres un encuadre tembloroso, a mano o estable.
Crea múltiples cortes con diferentes ganchos, llamadas a la acción y música de alta calidad para tu contenido generado por usuarios. Edita líneas específicas, cambia reacciones o reajusta el tiempo de las escenas para un ritmo perfecto.
Descarga archivos listos para la plataforma, o utiliza enlaces alojados para plataformas publicitarias y análisis. Itera rápidamente en base a los datos de rendimiento.
Los anuncios UGC imitan contenido real de usuarios, como reseñas y testimonios breves, para generar confianza e incrementar las conversiones. HeyGen crea estos formatos rápidamente utilizando talento realista y una entrega natural.
No. HeyGen puede generar anuncios de estilo UGC a partir de guiones o indicaciones utilizando talento de IA, locuciones y medios de archivo. También puedes subir clips existentes para combinarlos con escenas generadas.
Sí. HeyGen ofrece control del guion segundo a segundo para que puedas dirigir las reacciones, diálogos y ritmo mientras mantienes la sensación final auténtica.
Sí. Elija entre muchos idiomas, acentos y estilos de subtítulos. Puede producir versiones localizadas rápidamente sin necesidad de volver a grabar a través del video translator.
La generación por lotes te permite producir docenas de variaciones a la vez, intercambiando ganchos, llamadas a la acción e imágenes para acelerar las pruebas A/B de anuncios en video.
Sí. Mantienes el control creativo total, y HeyGen hace cumplir las normas de seguridad de contenido y uso para que los resultados cumplan con los estándares de marca para anuncios de alta calidad.
Sí. Combina material subido por influencers o vídeos auténticos de clientes con activos generados, o clona a un portavoz con permiso para contenido de series consistentes en anuncios con IA.
Exporta archivos MP4 optimizados para TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y ubicaciones programáticas, y descarga archivos de subtítulos como SRT para los subtítulos.
HeyGen te ayuda a crear contenido conforme a la normativa, pero tú eres responsable de las revisiones finales. Recomendamos revisar las políticas de la plataforma para requisitos específicos de creatividad y texto publicitario.
Utiliza ciclos de generación rápida para crear nuevos ganchos y elementos visuales, luego intercambia los elementos ganadores en nuevas variantes. El modo por lotes de HeyGen hace que la iteración sea rápida y basada en datos.
Sí. Invita a compañeros de equipo, comparte proyectos y deja notas de revisión para que los equipos de creatividad, marketing y análisis se mantengan alineados en anuncios utilizando inteligencia artificial.
Tus subidas y activos generados se almacenan de forma segura, con acceso controlado y se procesan siguiendo las mejores prácticas de privacidad.
