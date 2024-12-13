Creación de vídeos con IA

Plataforma de Video Personalizado

Crea vídeos personalizados a gran escala con IA añadiendo nombres, preferencias u ofertas que se dirijan directamente a cada espectador y generen un compromiso más fuerte.

¿Quieres hacer tus vídeos más atractivos e impactantes?

La Plataforma de Video Personalizado de HeyGen te permite crear videos adaptados a cada espectador, ayudándote a transmitir mensajes que resuenan a nivel personal. Ya sea para marketing, ventas o compromiso con el cliente, los videos personalizados hacen que tu contenido destaque y fomenten conexiones más fuertes.

Con las funciones de personalización impulsadas por la IA de HeyGen, puedes integrar sin problemas detalles únicos de los espectadores, como nombres, preferencias o historial de compras, en tus vídeos. ¿El resultado? Una experiencia de visualización memorable y significativa que aumenta la participación de la audiencia e impulsa a la acción.

Mejores prácticas para crear vídeos personalizados

Maximiza la efectividad de tus videos personalizados con estos consejos:

  • Define tu audiencia: Comprende las necesidades y preferencias de tus espectadores objetivo para crear contenido relevante e impactante.
  • Mantén la autenticidad: Utiliza la personalización de manera sutil para conservar un tono natural y genuino.
  • Variaciones de prueba: Experimenta con diferentes elementos personalizados para determinar qué resuena mejor con tu audiencia.
  • Medir resultados: Haz seguimiento de las métricas de compromiso para perfeccionar tu estrategia de personalización con el tiempo.
Aumentando la participación con videos personalizados

Los videos personalizados capturan la atención y fomentan un sentido de conexión, convirtiéndolos en una herramienta poderosa para empresas y creadores. Los mensajes a medida muestran a tu audiencia que valoras su individualidad, mejorando la retención, las conversiones y la satisfacción general.

HeyGen combina tecnología de IA de vanguardia con herramientas intuitivas, facilitando la creación de videos personalizados a gran escala. Confiada por empresas de todo el mundo, nuestra plataforma ofrece contenido personalizado de alta calidad que te ayuda a alcanzar tus objetivos.

¿Cómo funciona?

Crea tu Avatar AI personalizado en 4 pasos fáciles

De un video corto a tu yo digital completamente personalizado y listo para hablar.

Paso 1

Graba un vídeo de ti mismo de 2 minutos

Grábate leyendo el guion proporcionado con buena iluminación y sonido; esto se convertirá en la base de tu avatar.

Paso 2

Sube tu material y consentimiento

Envía tu vídeo y formulario de consentimiento de forma segura a HeyGen. Nuestro equipo utiliza esto para generar tu avatar personalizado.

Paso 3

Crea vídeos con tu avatar

Utiliza tu avatar de inteligencia artificial para entregar mensajes, presentaciones o tutoriales, completos con gestos, sincronización de labios y voz.

Paso 4

Comparte tu vídeo de avatar en cualquier lugar

Publica tus vídeos en plataformas sociales, herramientas internas o canales de clientes—tu avatar está listo para interactuar a gran escala.

Descubre más herramientas de IA

Convierte tus diapositivas de PowerPoint en vídeos atractivos con narraciones y animaciones.

Tipos de Avatar

Infinitas maneras de representar tu avatar.

Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.

Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.

Avatar IV

Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.


Avatar de Vídeo

Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.

Foto Avatar

Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.

Avatar Generativo

Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.

Avatar Interactivo

Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.

Avatar Predeterminado

Crea avatares de stock personalizados para vídeos con la tecnología avanzada de HeyGen. Mejora tus vídeos con visuales únicos, dinámicos e interesantes impulsados por IA.

Traductor de IA

Habla todos los idiomas.

Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.

La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

Preguntas frecuentes sobre avatares IA

¿Qué es un avatar de IA?

Un avatar de inteligencia artificial es una representación digital hiperrealista de un humano creada mediante inteligencia artificial. Estos avatares son capaces de ofrecer un habla, expresiones faciales y gestos similares a los humanos, lo que los hace ideales para la creación de videos escalables, comunicación virtual y contenido digital.

En HeyGen, nuestros avatares de IA se construyen con datos consentidos de actores y talentos reales. Nos aseguramos de prácticas éticas de IA compensando a los actores por cada video generado con su imagen, combinando inteligencia artificial generativa de vanguardia con la creación de contenido responsable.

👉 Vea cómo se compara con la producción de video tradicional →

¿Qué es un generador de avatares de IA?

Un generador de avatares AI es una herramienta poderosa que transforma texto en contenido de video realista utilizando avatares digitales. Con HeyGen, puedes crear instantáneamente videos de calidad de estudio sin necesidad de cámaras, actores o software de edición.

Ya estés produciendo vídeos de marketing, módulos de formación, explicaciones de productos o contenido para redes sociales, el generador de avatares AI de HeyGen te ayuda a hacerlo todo, más rápido y a gran escala.

Explora casos de uso para marketing, formación y más →

¿Puedo crear un Avatar de IA gratis?

Sí, HeyGen ofrece una versión gratuita para generar avatares con inteligencia artificial, añadir voz y crear vídeos cortos. Los planes Premium desbloquean funciones avanzadas como renderizado en HD y 4K, personalización y uso comercial.

👉 Vea lo que está incluido en los planes gratuitos vs premium →

¿Puedo crear un avatar personalizado de mí mismo o de un compañero de equipo?

Por supuesto. HeyGen facilita la creación de tu propio avatar de IA personalizado. Simplemente graba un breve vídeo de calibración utilizando nuestro proceso guiado, y nuestra IA generará una versión digital realista de ti (o de tu miembro del equipo) que habla justo como tú.

Es perfecto para la incorporación personalizada, el soporte al cliente, las comunicaciones internas y el contenido de marca, a gran escala.

Además, puedes emparejar tu avatar con cientos de opciones de voz o incluso subir tu propio clon de voz.

👉 Lee la guía completa para crear avatares personalizados →

▶️ Mira una demostración rápida en YouTube →

¿Cómo creo un vídeo de avatar de IA con HeyGen?

Empezar con HeyGen es rápido y sencillo:

  1. Regístrate para obtener una cuenta gratuita de HeyGen
  2. Elige un avatar predeterminado o crea tu propio avatar personalizado
  3. Escribe tu guion—nuestros avatares de IA lo vocalizarán con una sincronización labial perfecta
  4. Personaliza tu vídeo con visuales, música de fondo, animaciones y marca
  5. Exporta o publica tu vídeo en cualquier lugar: correo electrónico, sitio web, LMS o redes sociales

Ya estés creando 1 vídeo o 1.000, HeyGen te ayuda a escalar la creación de contenido de alta calidad como nunca antes.

👉 Mira tutoriales paso a paso →

¿Los avatares de HeyGen AI admiten varios idiomas?

Sí, los avatares de HeyGen hablan más de 175 idiomas y dialectos, lo que los hace ideales para la comunicación global, la formación y la interacción con los clientes.

Observa cómo funcionan nuestros avatares multilingües en este video de demostración.

