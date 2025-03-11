HeyGen logo

Haz que tu Foto Cante: Anima tus Fotos en Vídeos Musicales

Sube una foto o pega un enlace de imagen y obtén al instante un video musical pulido. HeyGen anima rostros, sincroniza los labios con el audio, añade expresiones naturales, subtítulos y exportaciones listas para plataformas para que puedas crear clips compartibles sin cámaras ni animación manual.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Clips sociales virales y memes

Clips sociales virales y memes

Los creadores buscan clips rápidos, divertidos o nostálgicos para aumentar su audiencia. HeyGen convierte fotos en momentos cantables, perfectos para memes, variaciones de tendencias y plataformas de formato corto donde la capacidad de compartir es importante.

Mensajes y saludos personalizados

Mensajes y saludos personalizados

En lugar de una tarjeta electrónica estática, envía un retrato cantado para cumpleaños, aniversarios o sorpresas. HeyGen crea clips emotivos o humorísticos que se sienten personales y memorables.

Herramientas educativas y de aprendizaje de idiomas

Herramientas educativas y de aprendizaje de idiomas

Los profesores y creadores de idiomas utilizan fotos cantantes para ilustrar la pronunciación y el ritmo. El sincronizador de labios y el audio multilingüe de HeyGen ayudan a los estudiantes a ver y escuchar cómo se forman las frases.

Campañas de marca y mascotas

Campañas de marca y mascotas

Los equipos de marketing animan mascotas o personajes de productos para que interpreten melodías o eslóganes. HeyGen ayuda a las marcas a producir clips cortos y repetibles para campañas sin necesidad de tiempo de estudio.

Animaciones de tributo y legado

Animaciones de tributo y legado

Dale vida a las fotos históricas o retratos familiares con mensajes cantados y expresiones preservadas. Estos clips emocionalmente ricos son ideales para conmemoraciones, archivos y compartir en familia.

Influencers virtuales y VTubing

Influencers virtuales y VTubing

Convierte ilustraciones o avatares en artistas cantantes para canales y eventos virtuales utilizando nuestro animador de fotos IA. La animación expresiva de HeyGen dota a los personajes de una voz y presencia escénica únicas sin necesidad de captura de movimiento.

Por qué Heygen es la mejor herramienta para hacer cantar a las fotos

HeyGen combina animación facial avanzada, voz de alta calidad y sincronización de labios, y preajustes de plataforma para que creadores y equipos produzcan rápidamente y de manera confiable clips de canto virales. Genera docenas de variantes, localiza el audio y comparte a través de canales sociales.

Movimiento facial realista

Nuestro sistema modela sutiles parpadeos, formas de la boca y movimientos de cabeza para que las fotos cantando se vean naturales y emocionalmente expresivas sin necesidad de editar cuadro por cuadro.

Flujo de trabajo sencillo para todos

Sube cualquier imagen clara, selecciona o sube audio, y HeyGen se encarga de la detección facial, sincronización de labios y renderizado para que los creadores sin experiencia en animación obtengan resultados profesionales.

Escalar, localizar y compartir

Genera varias versiones localizadas con el traductor de vídeos y exportaciones por lotes para que puedas probar ganchos, idiomas y formatos en diferentes audiencias y plataformas.

Vídeo musical con detección inteligente de rostros a partir de una imagen

HeyGen detecta puntos de referencia faciales y mapea el audio a formas de boca y expresiones realistas. La cadena de procesamiento de imagen a video reconstruye trayectorias de movimiento sutiles y continuidad de iluminación para que tu resultado se sienta vivo y convincente a primera vista.

imagen a vídeo

Sincronización labial precisa y tiempo expresivo

Nuestro motor de sincronización labial coincide con el audio a nivel de sílaba y añade pausas naturales, respiraciones y microexpresiones para crear una experiencia de canto AI atractiva. El resultado es un retrato cantante que mantiene el ritmo, la emoción y la atención del espectador mientras suena auténtico, dando vida a tu foto.

Cinco pantallas de teléfono muestran a una mujer en un vídeo en directo, cada una con una opción de idioma diferente como francés, español, chino y alemán.

Opciones de audio flexibles y soporte de voz

Utiliza cualquier canción o pista de voz subida, elige entre modelos de voz de alta calidad o genera audio cantable en varios idiomas. HeyGen soporta pronunciación multilingüe para que puedas hacer que los personajes canten en diferentes idiomas con una entrega creíble.

Clonación de voz

Exportaciones y preajustes listos para la plataforma

Exporta clips en formato MP4 optimizados para colocaciones verticales, cuadradas y horizontales con subtítulos superpuestos y ubicación segura del texto. Los ajustes preestablecidos garantizan que tu clip cumpla con las directrices de las plataformas sociales y se vea genial en las vistas previas de la sección de noticias o historias.

Un hombre sonriendo en una oficina, con una tarjeta que muestra opciones para exportar contenido como SCORM, con la versión SCORM 1.2 seleccionada.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar la herramienta Hacer cantar a una foto

Crea un clip de foto cantante en cuatro pasos sencillos desde imagen a video.

Paso 1

Sube tu foto

Elige una imagen clara y frontal o pega la URL de una imagen. HeyGen detecta automáticamente el rostro y recomienda el mejor encuadre para el sincronizado de labios.

Paso 2

Añadir o seleccionar audio

Sube una canción, clip de voz o elige entre modelos de voz. Selecciona el idioma y el tiempo; HeyGen analiza el ritmo y mapea los fonemas al movimiento de la boca.

Paso 3

Previsualizar y ajustar

Inspecciona el borrador generado, ajusta las expresiones, añade subtítulos o cambia la temporización. Genera tomas alternativas o aplica una voz diferente para variedad.

Paso 4

Exportar y compartir

Exporta archivos MP4 optimizados para Reels, TikTok o Stories con subtítulos y colocación segura de texto. Exporta en lote múltiples versiones para pruebas A/B o campañas multilingües.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué significa 'hacer que una foto cante' y cómo lo logra HeyGen?

Hacer que una foto cante significa animar un rostro estático para que realice una pista de audio elegida con movimientos de labios sincronizados y gestos expresivos. HeyGen utiliza detección facial, mapeo de fonemas y síntesis de movimiento para crear formas de boca realistas, parpadeos de ojos y un sutil movimiento de cabeza que se alinean con el audio para obtener un resultado convincente.

¿Qué imágenes funcionan mejor para retratos cantados?

Los retratos frontales bien iluminados con mínima oclusión producen los mejores resultados. Evita ángulos laterales extremos, obstrucciones pesadas o imágenes de muy baja resolución para asegurar que tu foto con IA se vea lo mejor posible. Si solo tienes una foto desde un ángulo no frontal, intenta un recorte más claro enfocado en el rostro para mejorar la sincronización de labios y la expresión.

¿Puedo usar cualquier canción o grabación de voz?

Sí, puedes subir canciones o pistas de voz dentro de los límites de duración y formato admitidos por la plataforma. Ten en cuenta los derechos de autor al usar música comercial. HeyGen también ofrece sonidos y modelos de voz con licencia para un uso comercial seguro y prototipado rápido.

¿Qué tan realista es la sincronización labial y la expresión facial?

La sincronización labial de HeyGen opera a nivel de fonemas e incluye ajustes de tiempo, respiraciones y microexpresiones para mejorar el realismo. Los resultados son muy convincentes para clips sociales cortos y mensajes personalizados; los primeros planos extremos o tomas cinematográficas pueden revelar los límites de la síntesis actual.

¿Puedo hacer que varias personas canten en una foto?

La mayoría de las herramientas se optimizan para animar un rostro a la vez. Si una foto contiene varios rostros, puedes generar clips separados para cada uno o subir una imagen grupal y seleccionar qué rostro animar donde sea compatible.

¿HeyGen admite múltiples idiomas y acentos?

Sí. La plataforma admite modelos de audio y pronunciación multilingües, lo que te permite hacer que tu foto cante en varios idiomas. Utiliza el traductor de vídeo para regenerar pistas de audio y subtítulos de manera que tus clips de canto con IA suenen naturales en diferentes idiomas.

¿Son los vídeos generados aptos para uso comercial?

Los clips generados creados con HeyGen y los activos con licencia suministrados son adecuados para uso comercial, permitiéndote hacer que cualquier imagen cante. Verifica la licencia de cualquier audio o imagen de terceros que subas para asegurar el cumplimiento de los derechos y políticas de la plataforma al usar fotos IA.

¿Puedo editar el vídeo de canto generado?

Sí. Previsualiza borradores y aplica ediciones como la intensidad de expresión, texto de subtítulos o pistas de audio alternativas. Regenera variaciones rápidamente para probar diferentes voces, idiomas y tiempos.

¿Cuánto tiempo tarda la generación y qué formatos de archivo están disponibles?

Los clips cortos suelen renderizarse en segundos o unos minutos dependiendo de la longitud y complejidad, permitiéndote crear rápidamente fotos cantando en línea de forma gratuita. Las exportaciones se proporcionan como archivos MP4 optimizados para colocaciones verticales, cuadradas y horizontales con la opción de subtítulos incrustados.

¿Están protegidos mi foto y mis datos?

HeyGen cifra las subidas y sigue controles de privacidad estrictos. Mantienes la propiedad del contenido que creas. Consulta los términos de la plataforma para detalles sobre almacenamiento, retención y permisos de compartición.

