Creación instantánea de videos, no se necesita experiencia

Convierte tu guion, entrada de blog o idea en un vídeo pulido con HeyGen. Con solo unos clics, puedes crear contenido que parece hecho por profesionales, perfecto para marketing, formación o redes sociales. Utiliza la versión gratuita para probarlo y actualiza cuando estés listo para expandirte.

Mejores prácticas para vídeos de alta calidad

Para sacar el máximo partido al generador de vídeos AI de HeyGen:

  • Mantén las oraciones cortas para un ritmo más fluido
  • Adapta el avatar y la voz al tono de tu audiencia
  • Utiliza cortes de escena claros o espaciados para mejorar el flujo
  • Añade subtítulos para aumentar el compromiso
  • Elige el formato adecuado para tu plataforma (vertical, cuadrado, apaisado)
Gratis para probar, fácil de actualizar

HeyGen te ofrece la libertad de crear vídeos generados por IA sin ningún costo. En el plan gratuito, todas las exportaciones incluyen una discreta marca de agua, así que aún puedes compartir o probar el resultado sin límites. ¿Necesitas una versión limpia? Simplemente actualiza para eliminar la marca de agua y desbloquear características premium.

En comparación con otras plataformas como Pictory, Synthesia o Lumen5, HeyGen ofrece:

  • Creación instantánea de vídeos con avatares a partir de texto
  • Acceso a plantillas, voces y opciones de edición
  • Un camino claro de gratuito a profesional, sin sorpresas
¿Cómo funciona?

Cómo hacer un vídeo sin marca de agua (Una vez que estés listo)

Crea vídeos con IA y desbloquea la exportación sin marca de agua cuando estés listo.

Paso 1

Introduzca su guion

Pega tu contenido escrito—entrada de blog, artículo, anuncio o guion—en el editor para comenzar.

Paso 2

Elige un Avatar e Inteligencia Artificial & Voz

Selecciona entre más de 300 avatares y voces para adecuarlos a tu tono y audiencia. No se necesitan actores ni estudio.

Paso 3

Personalizar visuales y estilo

Añade animaciones, subtítulos, fondos y transiciones para darle vida a tu mensaje.

Paso 4

Exporta tu vídeo

Utiliza la versión gratuita para previsualizar. Actualiza para exportar sin marca de agua.

Descubre más herramientas de IA

Convierte tus diapositivas de PowerPoint en vídeos atractivos con narraciones y animaciones.

Tipos de Avatar

Infinitas maneras de representar tu avatar.

Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.

Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.

Avatar IV

Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.


Avatar de Vídeo

Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.

Foto Avatar

Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.

Avatar Generativo

Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.

Avatar Interactivo

Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.

Avatar Predeterminado

Crea avatares de stock personalizados para vídeos con la tecnología avanzada de HeyGen. Mejora tus vídeos con visuales únicos, dinámicos e interesantes impulsados por IA.

Traductor de IA

Habla todos los idiomas.

Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.

La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

Preguntas frecuentes sobre el generador de vídeos con IA

¿Qué es el Generador de Vídeos AI Gratuito de HeyGen?

Es una herramienta basada en navegador que te permite crear instantáneamente videos de aspecto profesional utilizando avatares de IA, locuciones y animaciones basadas en guiones, sin ningún costo.

¿Cómo creo un vídeo utilizando esta herramienta?

Simplemente ingrese su guion, elija un avatar y una voz, y la IA generará un video hablado listo para descargar o compartir.

¿Necesito crear una cuenta?

Sí. Se requiere una cuenta gratuita de HeyGen para utilizar la herramienta y guardar o descargar tus vídeos generados.

¿Puedo usar texto y voces personalizadas?

Sí. Puedes introducir tu propio guion y elegir entre una amplia gama de voces de IA preconstruidas. Algunas opciones de voz personalizadas están disponibles en niveles premium.

¿Es el generador de vídeos AI gratuito compatible con dispositivos móviles?

Sí. La herramienta funciona en la mayoría de los navegadores móviles modernos, aunque el uso en escritorio ofrece una experiencia más fluida para la edición y previsualización.

Testimonios

Qué dicen los clientes sobre nosotros

