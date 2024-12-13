Creación de vídeos con IA
Creación instantánea de videos, no se necesita experiencia
Convierte tu guion, entrada de blog o idea en un vídeo pulido con HeyGen. Con solo unos clics, puedes crear contenido que parece hecho por profesionales, perfecto para marketing, formación o redes sociales. Utiliza la versión gratuita para probarlo y actualiza cuando estés listo para expandirte.
Mejores prácticas para vídeos de alta calidad
Para sacar el máximo partido al generador de vídeos AI de HeyGen:
- Mantén las oraciones cortas para un ritmo más fluido
- Adapta el avatar y la voz al tono de tu audiencia
- Utiliza cortes de escena claros o espaciados para mejorar el flujo
- Añade subtítulos para aumentar el compromiso
- Elige el formato adecuado para tu plataforma (vertical, cuadrado, apaisado)
Gratis para probar, fácil de actualizar
HeyGen te ofrece la libertad de crear vídeos generados por IA sin ningún costo. En el plan gratuito, todas las exportaciones incluyen una discreta marca de agua, así que aún puedes compartir o probar el resultado sin límites. ¿Necesitas una versión limpia? Simplemente actualiza para eliminar la marca de agua y desbloquear características premium.
En comparación con otras plataformas como Pictory, Synthesia o Lumen5, HeyGen ofrece:
- Creación instantánea de vídeos con avatares a partir de texto
- Acceso a plantillas, voces y opciones de edición
- Un camino claro de gratuito a profesional, sin sorpresas
¿Cómo funciona?
Cómo hacer un vídeo sin marca de agua (Una vez que estés listo)
Crea vídeos con IA y desbloquea la exportación sin marca de agua cuando estés listo.
Tipos de Avatar
Infinitas maneras de representar tu avatar.
Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.
Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.
Avatar IV
Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.
Avatar de Vídeo
Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.
Foto Avatar
Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.
Avatar Generativo
Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.
Avatar Interactivo
Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.
Traductor de IA
Habla todos los idiomas.
Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.
La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.
Preguntas frecuentes sobre el generador de vídeos con IA
¿Qué es el Generador de Vídeos AI Gratuito de HeyGen?
Es una herramienta basada en navegador que te permite crear instantáneamente videos de aspecto profesional utilizando avatares de IA, locuciones y animaciones basadas en guiones, sin ningún costo.
¿Cómo creo un vídeo utilizando esta herramienta?
Simplemente ingrese su guion, elija un avatar y una voz, y la IA generará un video hablado listo para descargar o compartir.
¿Necesito crear una cuenta?
Sí. Se requiere una cuenta gratuita de HeyGen para utilizar la herramienta y guardar o descargar tus vídeos generados.
¿Puedo usar texto y voces personalizadas?
Sí. Puedes introducir tu propio guion y elegir entre una amplia gama de voces de IA preconstruidas. Algunas opciones de voz personalizadas están disponibles en niveles premium.
¿Es el generador de vídeos AI gratuito compatible con dispositivos móviles?
Sí. La herramienta funciona en la mayoría de los navegadores móviles modernos, aunque el uso en escritorio ofrece una experiencia más fluida para la edición y previsualización.