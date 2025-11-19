Crea vídeos de marketing profesionales sin cámaras ni largas sesiones de edición. HeyGen convierte breves resúmenes en vídeos pulidos, listos para plataformas, con guiones persuasivos, presentadores AI expresivos y formatos nativos para cada red de anuncios. Produce más creatividad con tu creador de vídeos de marketing, prueba más ideas y escala tus campañas, todo desde un único espacio de trabajo.
Presenta características, beneficios y un llamado a la acción rápido con tomas cinematográficas y mensajes claros que impulsen las reservas anticipadas y los clics.
Crea clips impactantes de 6–30 segundos optimizados para detener el desplazamiento en Instagram Reels y TikTok.
Convierte funciones complejas en sencillos y atractivos tutoriales animados que reducen las consultas de soporte y aumentan las conversiones de pruebas a pagos.
Genera historias de clientes y formatos de contenido generado por usuarios que parezcan auténticos para construir confianza y prueba social a gran escala.
Incorpora vídeos cortos y personalizados en correos electrónicos y páginas de aterrizaje para aumentar las tasas de apertura y las conversiones en la página.
Produce versiones en múltiples idiomas y variantes regionales rápidamente para escalar campañas globales con relevancia cultural.
HeyGen combina guionización con IA, presentadores realistas y herramientas de diseño integradas para que los equipos puedan crear vídeos de marketing de alto impacto en minutos. Ahorra tiempo de producción, mantiene la consistencia de la marca y lanza anuncios, explicativos y promociones que realmente marcan la diferencia.
Genera guiones, escenas y locuciones instantáneamente — luego ajusta los visuales y subtítulos para optimizar el rendimiento en diferentes plataformas.
Exporta versiones en 9:16, 1:1 y 16:9 con un clic para que tu mensaje esté perfectamente formateado para TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn y más.
Crea decenas de variantes de anuncios localizados y prueba A/B ganchos, llamadas a la acción y miniaturas para tu vídeo promocional para encontrar lo que convierte — sin necesidad de contratar a un editor.
Generador de guiones y ganchos de IA
Introduce tu producto, objetivo y audiencia y obtén múltiples guiones y ganchos de alto rendimiento personalizados para conversiones. Cada guión está optimizado para captar la atención en los primeros 3–5 segundos y termina con un claro llamado a la acción en voz en off.
Presentadores y locuciones realistas de IA
Elige entre diversos presentadores de IA o clona tu propia voz para tu vídeo promocional, todo ello con gestos naturales y soporte multilingüe. Proporciona una narración auténtica en pantalla sin necesidad de tiempo de estudio.
Constructor de Escenas Inteligentes & B-roll
Genera vídeos utilizando voces y música incorporadas. Crea avatares parlantes con subtítulos sincronizados al audio. Añade capas de audio sin necesidad de herramientas separadas. Soporta múltiples formatos de vídeo y resoluciones.
Exportación multiformato con un solo clic
Genera archivos y variantes listos para la plataforma al instante — verticales, cuadrados y panorámicos — con subtítulos, miniaturas y subtítulos incluidos para alcanzar la máxima audiencia.
Cómo utilizar HeyGen para crear vídeos de marketing
Crear un vídeo de marketing con HeyGen es cuestión de cuatro sencillos pasos.
Comienza compartiendo un enlace del producto, los beneficios clave o una breve instrucción.
Seleccione su presentador, perfeccione las visuales, ajuste el ritmo y añada subtítulos para guiar el mensaje.
Optimiza tu vídeo para redes sociales, anuncios o páginas de aterrizaje con cambios rápidos de relación de aspecto y ajustes de diseño.
Descarga vídeos de alta calidad, miniaturas y archivos de subtítulos, o publica directamente en tus plataformas conectadas.
HeyGen crea anuncios, explicativos, demostraciones, testimonios, cortos sociales y videos para páginas de aterrizaje. Las plantillas y flujos de trabajo de IA aceleran cada formato.
No, puedes usar presentadores de IA y locuciones de texto a voz, o subir tus propios vídeos y voz para ediciones híbridas.
Sí. Sube tu Kit de Marca (logotipos, fuentes, colores) y HeyGen los aplicará automáticamente a las plantillas y exportaciones.
La mayoría de los vídeos de marketing tardan minutos en generarse y un breve retoque para finalizar. Las personalizaciones complejas pueden llevar más tiempo, pero el trabajo pesado está automatizado.
Sí. HeyGen genera automáticamente subtítulos y te permite editar, dar estilo y exportar archivos SRT para accesibilidad y requisitos de plataformas.
Por supuesto. Genera distintos ganchos, llamadas a la acción y formatos en masa para realizar pruebas A/B y optimizar el ROAS en las campañas.
Exporta MP4 en formato vertical (9:16), cuadrado (1:1) y panorámico (16:9), además de archivos de subtítulos SRT e imágenes en miniatura para cada versión.
HeyGen ofrece características de seguridad empresarial, cifrado de datos y acceso basado en roles para tus plantillas de vídeos de marketing. Contacta con ventas para requisitos de cumplimiento personalizados.
Sí, traduzca guiones, utilice locuciones multilingües y genere versiones regionales de su video promocional para llegar rápidamente a audiencias globales con un traductor de vídeos de IA.
Regístrate en la página web de HeyGen para comenzar con un plan gratuito. Explora plantillas y genera tu primer vídeo de marketing sin necesidad de tarjeta de crédito.
