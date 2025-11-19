HeyGen logo

Crear vídeo de marketing: rápido y listo para publicar con IA

Crea vídeos de marketing profesionales sin cámaras ni largas sesiones de edición. HeyGen convierte breves resúmenes en vídeos pulidos, listos para plataformas, con guiones persuasivos, presentadores AI expresivos y formatos nativos para cada red de anuncios. Produce más creatividad con tu creador de vídeos de marketing, prueba más ideas y escala tus campañas, todo desde un único espacio de trabajo.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Anuncios de lanzamiento de productos

Anuncios de lanzamiento de productos

Presenta características, beneficios y un llamado a la acción rápido con tomas cinematográficas y mensajes claros que impulsen las reservas anticipadas y los clics.

Anuncios breves para redes sociales

Anuncios breves para redes sociales

Crea clips impactantes de 6–30 segundos optimizados para detener el desplazamiento en Instagram Reels y TikTok.

Vídeos explicativos y demostrativos

Vídeos explicativos y demostrativos

Convierte funciones complejas en sencillos y atractivos tutoriales animados que reducen las consultas de soporte y aumentan las conversiones de pruebas a pagos.

Anuncios testimoniales y de estilo UGC (Contenido Generado por Usuarios)

Anuncios testimoniales y de estilo UGC (Contenido Generado por Usuarios)

Genera historias de clientes y formatos de contenido generado por usuarios que parezcan auténticos para construir confianza y prueba social a gran escala.

Vídeos de correo electrónico y página de aterrizaje

Vídeos de correo electrónico y página de aterrizaje

Incorpora vídeos cortos y personalizados en correos electrónicos y páginas de aterrizaje para aumentar las tasas de apertura y las conversiones en la página.

Campañas localizadas

Campañas localizadas

Produce versiones en múltiples idiomas y variantes regionales rápidamente para escalar campañas globales con relevancia cultural.

Por qué HeyGen es la mejor herramienta para crear vídeos de marketing

HeyGen combina guionización con IA, presentadores realistas y herramientas de diseño integradas para que los equipos puedan crear vídeos de marketing de alto impacto en minutos. Ahorra tiempo de producción, mantiene la consistencia de la marca y lanza anuncios, explicativos y promociones que realmente marcan la diferencia.

Producción más rápida, mejores resultados

Genera guiones, escenas y locuciones instantáneamente — luego ajusta los visuales y subtítulos para optimizar el rendimiento en diferentes plataformas.

Diseñado para cada canal

Exporta versiones en 9:16, 1:1 y 16:9 con un clic para que tu mensaje esté perfectamente formateado para TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn y más.

Escalar sin aumentar el personal

Crea decenas de variantes de anuncios localizados y prueba A/B ganchos, llamadas a la acción y miniaturas para tu vídeo promocional para encontrar lo que convierte — sin necesidad de contratar a un editor.

Generador de guiones y ganchos de IA

Introduce tu producto, objetivo y audiencia y obtén múltiples guiones y ganchos de alto rendimiento personalizados para conversiones. Cada guión está optimizado para captar la atención en los primeros 3–5 segundos y termina con un claro llamado a la acción en voz en off.

Una herramienta de creación de contenido AI que muestra el texto de entrada, un resumen generado y una vista previa de la presentación titulada "Resumen de Resultados del Tercer Trimestre" con un hombre sonriente.

Presentadores y locuciones realistas de IA

Elige entre diversos presentadores de IA o clona tu propia voz para tu vídeo promocional, todo ello con gestos naturales y soporte multilingüe. Proporciona una narración auténtica en pantalla sin necesidad de tiempo de estudio.

Una empresaria sostiene un teléfono, señalando hacia arriba, con texto flotante "Crea una demostración de producto de 1 minuto" y "Añadir producto" mostrando una página de producto de un smartphone.

Constructor de Escenas Inteligentes & B-roll

Genera vídeos utilizando voces y música incorporadas. Crea avatares parlantes con subtítulos sincronizados al audio. Añade capas de audio sin necesidad de herramientas separadas. Soporta múltiples formatos de vídeo y resoluciones.

Un hombre negro sonriente en un fotograma de vídeo con superposiciones gráficas de las fuentes, colores de la marca y un mensaje de texto personalizado.

Exportación multiformato con un solo clic

Genera archivos y variantes listos para la plataforma al instante — verticales, cuadrados y panorámicos — con subtítulos, miniaturas y subtítulos incluidos para alcanzar la máxima audiencia.

Configuración de exportación SCORM con "Exportar como SCORM" activado y "SCORM 1.2" seleccionado, un hombre sonriente en el fondo.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido e impulsan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar HeyGen para crear vídeos de marketing

Crear un vídeo de marketing con HeyGen es cuestión de cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Cuéntanos el resumen

Comienza compartiendo un enlace del producto, los beneficios clave o una breve instrucción.

Paso 2

Personalizar y pulir

Seleccione su presentador, perfeccione las visuales, ajuste el ritmo y añada subtítulos para guiar el mensaje.

Paso 3

Personaliza para cada plataforma

Optimiza tu vídeo para redes sociales, anuncios o páginas de aterrizaje con cambios rápidos de relación de aspecto y ajustes de diseño.

Paso 4

Exportar y lanzar

Descarga vídeos de alta calidad, miniaturas y archivos de subtítulos, o publica directamente en tus plataformas conectadas.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué tipos de vídeos de marketing puedo crear con HeyGen?

HeyGen crea anuncios, explicativos, demostraciones, testimonios, cortos sociales y videos para páginas de aterrizaje. Las plantillas y flujos de trabajo de IA aceleran cada formato.

¿Necesito grabar vídeo o hacer doblajes?

No, puedes usar presentadores de IA y locuciones de texto a voz, o subir tus propios vídeos y voz para ediciones híbridas.

¿Puedo mantener los vídeos acordes a la marca?

Sí. Sube tu Kit de Marca (logotipos, fuentes, colores) y HeyGen los aplicará automáticamente a las plantillas y exportaciones.

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un video?

La mayoría de los vídeos de marketing tardan minutos en generarse y un breve retoque para finalizar. Las personalizaciones complejas pueden llevar más tiempo, pero el trabajo pesado está automatizado.

¿Se incluyen subtítulos y subtítulos para sordos?

Sí. HeyGen genera automáticamente subtítulos y te permite editar, dar estilo y exportar archivos SRT para accesibilidad y requisitos de plataformas.

¿Puedo crear varias variantes de anuncios rápidamente?

Por supuesto. Genera distintos ganchos, llamadas a la acción y formatos en masa para realizar pruebas A/B y optimizar el ROAS en las campañas.

¿Qué formatos de exportación se admiten?

Exporta MP4 en formato vertical (9:16), cuadrado (1:1) y panorámico (16:9), además de archivos de subtítulos SRT e imágenes en miniatura para cada versión.

¿Es seguro HeyGen para uso empresarial?

HeyGen ofrece características de seguridad empresarial, cifrado de datos y acceso basado en roles para tus plantillas de vídeos de marketing. Contacta con ventas para requisitos de cumplimiento personalizados.

¿Puedo localizar mi vídeo para otros mercados?

Sí, traduzca guiones, utilice locuciones multilingües y genere versiones regionales de su video promocional para llegar rápidamente a audiencias globales con un traductor de vídeos de IA.

¿Cómo empiezo una prueba?

Regístrate en la página web de HeyGen para comenzar con un plan gratuito. Explora plantillas y genera tu primer vídeo de marketing sin necesidad de tarjeta de crédito.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background