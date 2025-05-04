Convierte tus publicaciones de blog en videos cortos que la gente realmente vea. Con HeyGen, puedes transformar artículos, guías y boletines en videos presentados por un locutor que combinan texto en pantalla, visuales y narración, todo sin necesidad de abrir un editor de video. Reutiliza tu mejor contenido escrito en clips listos para desplazarse por cada canal.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video
Convierte artículos de opinión, análisis de la industria y artículos de estrategia en videos breves. Compártelos en LinkedIn, X y boletines informativos para que la audiencia pueda interactuar rápidamente con tus ideas, incluso cuando no tenga tiempo de leer la publicación completa.
Convierte los blogs de lanzamiento de productos y análisis profundos de características en videos explicativos. Muestra lo que ha cambiado, por qué es importante y cómo usarlo, todo utilizando el contenido de creación de videos que tu equipo ya ha escrito para el blog.
Dale una segunda vida a tus artículos de clasificación convirtiéndolos en videos que se pueden incrustar de nuevo en la publicación. Esto mantiene a los visitantes más tiempo en la página y te permite distribuir la misma perspectiva a través de plataformas de video.
Combina tus actualizaciones escritas con videos resumen cortos generados a partir del mismo blog. Los lectores pueden ojear o ver, y obtienes un mejor compromiso de los suscriptores que prefieren contenido visual de alta calidad.
Transforma los artículos de la base de conocimientos internos y los blogs de formación en vídeos explicativos rápidos. Los empleados pueden ver módulos cortos en lugar de releer documentos largos, lo que ayuda a que los temas importantes se retengan mejor.
Divide un artículo largo en una serie de cortos, cada uno centrado en una idea principal o ejemplo. Utiliza plantillas y presentadores consistentes para que tu canal tenga coherencia a la vez que publicas con frecuencia.
¿Por qué elegir HeyGen para convertir blogs en videos con IA?
HeyGen facilita la transformación de contenido escrito extenso en videos concisos que se adaptan a la forma en que la gente consume información hoy en día. Comienza con una URL de blog o texto pegado, luego deja que la IA resuma las ideas clave, cree un guion y monte las escenas por ti. Obtienes videos acordes a tu marca a partir de tu biblioteca de contenido existente sin tener que empezar de cero.
Convierte artículos de alto rendimiento, tutoriales y publicaciones de liderazgo de opinión en videos de alta calidad que amplíen su alcance. Un blog puede convertirse en múltiples clips para redes sociales, campañas de correo electrónico y páginas de aterrizaje, de modo que captures más valor del contenido que ya has creado.
HeyGen analiza tu blog para preservar el tono, los mensajes clave y la estructura central. Puedes refinar guiones, cambiar ejemplos y ajustar la longitud para que cada video siga sonando como tú, solo que en un formato más visual y conciso con voz de IA.
Omite cámaras, líneas de tiempo y edición manual. HeyGen gestiona presentadores, diseños y ritmo, permitiendo así que los mercadólogos, escritores y expertos en la materia puedan generar vídeos directamente desde su contenido sin cuellos de botella en la producción.
URL del blog, documento o texto a vídeo
Comienza desde un enlace de blog en vivo, un documento subido o texto pegado. HeyGen extrae títulos, párrafos clave y ejemplos importantes, luego los organiza en un esquema de video claro. Tú decides qué mantener, acortar o eliminar antes de generar.
Generación de guiones de IA y resumen
Deje que la IA convierta secciones largas en una narración concisa con voz en off que se ajuste al ritmo del video. Genere un guion preliminar a partir de su artículo, luego ajuste el tono, la longitud y los llamados a la acción. Los guiones más cortos mantienen a los espectadores interesados mientras preservan sus ideas principales.
Presentadores, locuciones y subtítulos
Elige presentadores realistas o formatos solo de voz AI para transmitir tu mensaje en varios idiomas. Los subtítulos automáticos mejoran la accesibilidad y el tiempo de visualización, especialmente en plataformas sin sonido, mientras que la configuración de voz mantiene la entrega alineada con tu marca.
Diseños visuales, medios y proporciones de aspecto
Aplica diseños que combinan texto, presentador y medios de apoyo sin necesidad de diseño manual. Añade imágenes de archivo, capturas de pantalla o diagramas para complementar tu relato, luego exporta en formatos verticales, cuadrados o panorámicos para cada canal y crea vídeos impactantes.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de IA de blog a video
HeyGen te ofrece un flujo guiado desde el blog hasta el video terminado en unos pocos pasos concentrados. Tú aportas el contenido, el sistema te ayuda a empaquetarlo para una visualización rápida.
Pega una URL de un blog, sube un PDF o introduce el texto del artículo. HeyGen analiza el contenido, identifica las secciones clave y prepara un esquema estructurado que puedes perfeccionar para crear vídeos convincentes.
Utiliza la IA para resumir párrafos largos en líneas cortas y fáciles de hablar. Edita el guion para que coincida con tu voz, ajusta la longitud y resalta los puntos más importantes para tu audiencia.
Selecciona un presentador o perfil de voz, elige diseños y añade elementos visuales de apoyo. Utiliza capturas de pantalla, imágenes de productos o clips de archivo para hacer que las ideas abstractas sean más fáciles de comprender.
Genera el vídeo, revisa el tiempo, luego exporta en formatos adecuados para tu blog, canales sociales o plataformas internas. Reabre el proyecto en cualquier momento para actualizar el guion o los visuales cuando tu contenido cambie.
La inteligencia artificial de blog a video es una tecnología que convierte contenido escrito como entradas de blog, artículos y guías en video. Resume el texto, genera un guion y ensambla escenas con narración, subtítulos y elementos visuales para que las personas puedan ver en lugar de leer.
HeyGen ingiere el enlace de tu blog o texto, encuentra las ideas clave y propone un guion y una estructura de escena. Tú perfeccionas el guion, eliges un presentador y visuales, luego generas un video que sigue el flujo de tu artículo original para un público más amplio.
No. El flujo de trabajo está diseñado para mercadólogos, escritores y educadores que conocen su contenido, no herramientas de edición, para mejorar la creación de videos. Plantillas, presentadores y controles sencillos manejan los diseños y el tiempo por ti.
Sí. Puedes editar guiones, elegir voces y aplicar elementos de marca como colores y logotipos. Esto mantiene los videos basados en blogs alineados con tu contenido existente y las pautas de diseño para la creación de videos.
Sí. Pega URLs o texto de tu archivo de contenido y convierte las entradas de blog en videos nuevos. Esta es una manera sencilla de revivir y redistribuir artículos que todavía tienen valor a través de contenido en video.
HeyGen admite muchos idiomas para narraciones y subtítulos, lo que te permite reutilizar el mismo contenido de blog en diferentes regiones. Puedes crear vídeos en varios idiomas a partir de un único artículo sin tener que recrear las imágenes cada vez utilizando el traductor de vídeos.
Puedes integrarlos de nuevo en el blog original, publicar en plataformas sociales, incluirlos en campañas de correo electrónico, compartir en portales internos o alojarlos en páginas de aterrizaje como contenido de video. Cualquier lugar donde un lector pueda beneficiarse de un resumen visual es adecuado.
Muchos videos basados en blogs funcionan mejor entre uno y tres minutos para resúmenes de alto nivel. Para contenido más profundo, puedes dividir un artículo largo en varios videos más cortos para que los espectadores puedan elegir las secciones que les interesan.
Sí. Abre el proyecto, actualiza el guion o las secciones que cambiaron en tu artículo y regenera el vídeo. Esto mantiene tu contenido de vídeo y blog alineados sin tener que reconstruir todo.
Sí. Su texto, medios y vídeos generados se procesan teniendo en cuenta la privacidad y la seguridad. Usted mantiene el control de su contenido y de cómo se distribuyen los vídeos finales.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.