HeyGen logo

IA de Blog a Video para Videos de Contenido Escalables y Rápidos

Convierte tus publicaciones de blog en videos cortos que la gente realmente vea. Con HeyGen, puedes transformar artículos, guías y boletines en videos presentados por un locutor que combinan texto en pantalla, visuales y narración, todo sin necesidad de abrir un editor de video. Reutiliza tu mejor contenido escrito en clips listos para desplazarse por cada canal.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Liderazgo de opinión y marketing de contenidos

Liderazgo de opinión y marketing de contenidos

Convierte artículos de opinión, análisis de la industria y artículos de estrategia en videos breves. Compártelos en LinkedIn, X y boletines informativos para que la audiencia pueda interactuar rápidamente con tus ideas, incluso cuando no tenga tiempo de leer la publicación completa.

Educación sobre el producto y actualizaciones de características

Educación sobre el producto y actualizaciones de características

Convierte los blogs de lanzamiento de productos y análisis profundos de características en videos explicativos. Muestra lo que ha cambiado, por qué es importante y cómo usarlo, todo utilizando el contenido de creación de videos que tu equipo ya ha escrito para el blog.

Reutilización de contenido SEO

Reutilización de contenido SEO

Dale una segunda vida a tus artículos de clasificación convirtiéndolos en videos que se pueden incrustar de nuevo en la publicación. Esto mantiene a los visitantes más tiempo en la página y te permite distribuir la misma perspectiva a través de plataformas de video.

Mejoras en el correo electrónico y boletines informativos

Mejoras en el correo electrónico y boletines informativos

Combina tus actualizaciones escritas con videos resumen cortos generados a partir del mismo blog. Los lectores pueden ojear o ver, y obtienes un mejor compromiso de los suscriptores que prefieren contenido visual de alta calidad.

Resúmenes de aprendizaje y desarrollo

Resúmenes de aprendizaje y desarrollo

Transforma los artículos de la base de conocimientos internos y los blogs de formación en vídeos explicativos rápidos. Los empleados pueden ver módulos cortos en lugar de releer documentos largos, lo que ayuda a que los temas importantes se retengan mejor.

Clips y series de redes sociales

Clips y series de redes sociales

Divide un artículo largo en una serie de cortos, cada uno centrado en una idea principal o ejemplo. Utiliza plantillas y presentadores consistentes para que tu canal tenga coherencia a la vez que publicas con frecuencia.

¿Por qué elegir HeyGen para convertir blogs en videos con IA?

HeyGen facilita la transformación de contenido escrito extenso en videos concisos que se adaptan a la forma en que la gente consume información hoy en día. Comienza con una URL de blog o texto pegado, luego deja que la IA resuma las ideas clave, cree un guion y monte las escenas por ti. Obtienes videos acordes a tu marca a partir de tu biblioteca de contenido existente sin tener que empezar de cero.

Reutilizar los blogs existentes para crear una biblioteca de vídeos

Convierte artículos de alto rendimiento, tutoriales y publicaciones de liderazgo de opinión en videos de alta calidad que amplíen su alcance. Un blog puede convertirse en múltiples clips para redes sociales, campañas de correo electrónico y páginas de aterrizaje, de modo que captures más valor del contenido que ya has creado.

Mantén la voz y estructura de tu marca intactas

HeyGen analiza tu blog para preservar el tono, los mensajes clave y la estructura central. Puedes refinar guiones, cambiar ejemplos y ajustar la longitud para que cada video siga sonando como tú, solo que en un formato más visual y conciso con voz de IA.

Crea vídeos sin equipos ni herramientas complejas

Omite cámaras, líneas de tiempo y edición manual. HeyGen gestiona presentadores, diseños y ritmo, permitiendo así que los mercadólogos, escritores y expertos en la materia puedan generar vídeos directamente desde su contenido sin cuellos de botella en la producción.

URL del blog, documento o texto a vídeo

Comienza desde un enlace de blog en vivo, un documento subido o texto pegado. HeyGen extrae títulos, párrafos clave y ejemplos importantes, luego los organiza en un esquema de video claro. Tú decides qué mantener, acortar o eliminar antes de generar.


Una mujer negra sonriente mirando hacia arriba sobre un fondo azul, con un cuadro de texto blanco que dice "Cómo cultivar un estilo de vida saludable" y un icono de libro.

Generación de guiones de IA y resumen

Deje que la IA convierta secciones largas en una narración concisa con voz en off que se ajuste al ritmo del video. Genere un guion preliminar a partir de su artículo, luego ajuste el tono, la longitud y los llamados a la acción. Los guiones más cortos mantienen a los espectadores interesados mientras preservan sus ideas principales.

Una mujer al teléfono con un mensaje de texto que dice "¡Hola Mina!", junto a una pantalla de "Lanzamiento de Producto Genesis" y una tarjeta de "Guión" sobre la optimización de la productividad.

Presentadores, locuciones y subtítulos

Elige presentadores realistas o formatos solo de voz AI para transmitir tu mensaje en varios idiomas. Los subtítulos automáticos mejoran la accesibilidad y el tiempo de visualización, especialmente en plataformas sin sonido, mientras que la configuración de voz mantiene la entrega alineada con tu marca.

Clonación de voz

Diseños visuales, medios y proporciones de aspecto

Aplica diseños que combinan texto, presentador y medios de apoyo sin necesidad de diseño manual. Añade imágenes de archivo, capturas de pantalla o diagramas para complementar tu relato, luego exporta en formatos verticales, cuadrados o panorámicos para cada canal y crea vídeos impactantes.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de IA de blog a video

HeyGen te ofrece un flujo guiado desde el blog hasta el video terminado en unos pocos pasos concentrados. Tú aportas el contenido, el sistema te ayuda a empaquetarlo para una visualización rápida.

Paso 1

Comienza desde tu blog o artículo

Pega una URL de un blog, sube un PDF o introduce el texto del artículo. HeyGen analiza el contenido, identifica las secciones clave y prepara un esquema estructurado que puedes perfeccionar para crear vídeos convincentes.

Paso 2

Genera y perfecciona tu guion

Utiliza la IA para resumir párrafos largos en líneas cortas y fáciles de hablar. Edita el guion para que coincida con tu voz, ajusta la longitud y resalta los puntos más importantes para tu audiencia.

Paso 3

Elige el estilo del presentador y los visuales

Selecciona un presentador o perfil de voz, elige diseños y añade elementos visuales de apoyo. Utiliza capturas de pantalla, imágenes de productos o clips de archivo para hacer que las ideas abstractas sean más fáciles de comprender.

Paso 4

Crear, exportar y reutilizar

Genera el vídeo, revisa el tiempo, luego exporta en formatos adecuados para tu blog, canales sociales o plataformas internas. Reabre el proyecto en cualquier momento para actualizar el guion o los visuales cuando tu contenido cambie.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es el AI de blog a video?

La inteligencia artificial de blog a video es una tecnología que convierte contenido escrito como entradas de blog, artículos y guías en video. Resume el texto, genera un guion y ensambla escenas con narración, subtítulos y elementos visuales para que las personas puedan ver en lugar de leer.

¿Cómo convierte HeyGen un blog en un video?

HeyGen ingiere el enlace de tu blog o texto, encuentra las ideas clave y propone un guion y una estructura de escena. Tú perfeccionas el guion, eliges un presentador y visuales, luego generas un video que sigue el flujo de tu artículo original para un público más amplio.

¿Necesito habilidades de producción de vídeo para usar esto?

No. El flujo de trabajo está diseñado para mercadólogos, escritores y educadores que conocen su contenido, no herramientas de edición, para mejorar la creación de videos. Plantillas, presentadores y controles sencillos manejan los diseños y el tiempo por ti.

¿Puedo mantener el tono y estilo de mi marca?

Sí. Puedes editar guiones, elegir voces y aplicar elementos de marca como colores y logotipos. Esto mantiene los videos basados en blogs alineados con tu contenido existente y las pautas de diseño para la creación de videos.

¿Puedo generar vídeos a partir de entradas antiguas del blog?

Sí. Pega URLs o texto de tu archivo de contenido y convierte las entradas de blog en videos nuevos. Esta es una manera sencilla de revivir y redistribuir artículos que todavía tienen valor a través de contenido en video.

¿Qué idiomas y regiones están soportados?

HeyGen admite muchos idiomas para narraciones y subtítulos, lo que te permite reutilizar el mismo contenido de blog en diferentes regiones. Puedes crear vídeos en varios idiomas a partir de un único artículo sin tener que recrear las imágenes cada vez utilizando el traductor de vídeos.

¿Dónde puedo usar los vídeos creados a partir de blogs?

Puedes integrarlos de nuevo en el blog original, publicar en plataformas sociales, incluirlos en campañas de correo electrónico, compartir en portales internos o alojarlos en páginas de aterrizaje como contenido de video. Cualquier lugar donde un lector pueda beneficiarse de un resumen visual es adecuado.

¿Cuánto tiempo debería durar un vídeo basado en un blog?

Muchos videos basados en blogs funcionan mejor entre uno y tres minutos para resúmenes de alto nivel. Para contenido más profundo, puedes dividir un artículo largo en varios videos más cortos para que los espectadores puedan elegir las secciones que les interesan.

¿Puedo actualizar un vídeo cuando mi blog cambia?

Sí. Abre el proyecto, actualiza el guion o las secciones que cambiaron en tu artículo y regenera el vídeo. Esto mantiene tu contenido de vídeo y blog alineados sin tener que reconstruir todo.

¿Está seguro el contenido de mi blog cuando lo subo?

Sí. Su texto, medios y vídeos generados se procesan teniendo en cuenta la privacidad y la seguridad. Usted mantiene el control de su contenido y de cómo se distribuyen los vídeos finales.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background