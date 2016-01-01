HeyGen logo

Convierte cualquier foto en un avatar de IA realista, expresivo o animado. Crea vídeos cortos, construye tu gemelo digital o diseña un aspecto personalizado que refleje tu personalidad o marca. Sube tu foto, añade tu guion o audio, y deja que la IA dé vida a tu avatar. Solo se tarda unos minutos.

  • Más de 1100 cabezas parlantes de IA
  • Admite más de 175 idiomas y dialectos
  • Genera un vídeo de cabeza parlante en minutos
-Vídeos generados
-Avatares generados
-Vídeos traducidos
Confiado por más de 1.000.000 de desarrolladores y empresas líderes.

Prueba nuestro generador de vídeos de avatares IA

Esta herramienta te permite convertir una única foto en un avatar de inteligencia artificial realista que refleja expresiones reales, movimiento e iluminación para vídeos pulidos. Puedes generar al instante clips de calidad profesional para contenido social, formación o narración sin necesidad de cámaras, equipos o habilidades de edición.

Generador de Avatares con IA

¿Cómo hacer vídeos de cabezas parlantes con IA?

La plataforma HeyGen te ofrece todo lo que necesitas para crear avatares de manera rápida, fácil y sin habilidades técnicas.

Paso 1

Sube tu foto

Comience con una imagen clara y de frente para que HeyGen pueda capturar sus rasgos con precisión.

Paso 2

Elige el estilo de tu avatar

Elige una apariencia realista, de caricatura, 3D, anime o completamente personalizada.

Paso 3

Personaliza tu avatar

Ajusta la ropa, peinados, accesorios, fondos, escenas y personalidad.

Paso 4

Generar y Descargar

Añade texto o audio, genera tu avatar y descarga tu vídeo de avatar en alta calidad.

Panel de creación de vídeos HeyGen AI con generador de guiones a partir de URL y diversas herramientas de producción de vídeo.

Características del Generador de Aspecto de Avatares


Convierte cualquier foto en un avatar parlante, elige entre apariencias realistas o estilizadas, añade voces naturales y personaliza escenas y fondos. Crea vídeos de avatares expresivos en minutos sin necesidad de filmar o editar.

Generador de Avatares con IA

Por qué la gente elige el generador de apariencias de avatares HeyGen

HeyGen te ofrece todo lo que necesitas para crear avatares rápidamente y sin habilidades técnicas. Haz vídeos de avatares para marketing, formación, introducciones y tutoriales, e incluso convierte guiones en vídeos completos con la herramienta Text to Video Tool. Tu avatar puede sonreír, hablar y reaccionar de manera natural, y puedes generar vídeos en minutos. Elige entre estilos realistas, de dibujos animados o en 3D, y selecciona voces, idiomas y tonos que se ajusten a tu audiencia.

una foto y un vídeo de una mujer con pelo rizado
Generador de Apariencias de Avatar

Cómo obtener los mejores resultados

Comienza con una foto clara y frontal en buena iluminación. Elige un estilo que se ajuste a tu objetivo, realista para videos profesionales, caricatura para redes sociales y 3D para proyectos creativos. Mantén tus guiones cortos y naturales para una sincronización de labios más suave. Prueba tu avatar en diferentes escenas y prueba algunas variaciones para encontrar el aspecto más natural.

una foto y un vídeo de una mujer con pelo rizado
Generador de Avatares con IA

Dale vida a tus fotos con HeyGen

Convierte tu foto en un avatar parlante con sincronización labial natural y movimiento expresivo. Crea avatares realistas, de caricatura, anime o en 3D, colócalos en diferentes escenas y genera videos cortos para redes sociales, educación o negocios. Incluso puedes hacer que tu foto cante o construir un gemelo digital para presentaciones continuas.
Para videos con estilo de presentador pulido, prueba la herramienta AI Spokesperson Tool

una foto y un vídeo de una mujer con pelo rizado

Preguntas frecuentes sobre el generador de vídeos de cabezas parlantes de IA

¿Cómo convierto una foto en un avatar de inteligencia artificial?

Simplemente sube una foto clara y frontal, elige tu estilo preferido y personaliza detalles como la vestimenta o el fondo. La IA convierte automáticamente tu imagen en un avatar realista o estilizado listo para ser utilizado en vídeos o para la marca. Empieza a crear con el AI Avatar Generator.

¿Puede mi avatar de IA hablar o sincronizarse con mi voz?

Sí. Puedes añadir texto o subir audio y la IA generará sincronización de labios, expresiones y tiempos de manera que tu avatar pueda hablar de forma natural. Para vídeos estilo presentador, también puedes probar la Herramienta de Portavoz IA.

¿Puedo crear avatares de caricaturas, anime o en 3D?

Sí. Puedes crear avatares realistas, de caricatura, anime o en 3D dependiendo del estilo de tu contenido. Cada opción admite una personalización completa para que puedas adaptarlos a la personalidad de tu marca, objetivos creativos o estética de redes sociales.

¿Es adecuado para contenido empresarial y marca personal?

Por supuesto. Muchos creadores y empresas utilizan avatares para introducciones, tutoriales, vídeos explicativos, vídeos de formación, marca personal en LinkedIn y personajes digitales. Para convertir guiones en vídeos completos de avatares, úsalo junto con el AI Video Script Generator.


¿Pueden los niños o usuarios más jóvenes crear avatares de forma segura?

Sí. La herramienta incluye estilos de avatar aptos para niños y apariencias lúdicas que evitan el realismo cuando es necesario. Estas opciones ayudan a crear avatares seguros y divertidos adecuados para proyectos familiares, aulas y contenido juvenil.


¿Puedo descargar mi avatar en alta calidad?

Puedes exportar imágenes nítidas o videos completos en alta resolución. Ya sea que uses tu avatar para canales de juegos, reels, branding, formación o contenido social, las descargas se mantienen claras y listas para publicar.


¿Puedo crear avatares para niños?

Sí. HeyGen incluye opciones de avatares seguras y adecuadas para niños.


¿Cuánto tiempo se tarda en generar un avatar?

La mayoría de los avatares están listos en unos minutos dependiendo del estilo y de si añades animaciones de habla. El proceso es completamente basado en navegador, así que puedes crear múltiples versiones de avatares rápidamente sin instalar software


