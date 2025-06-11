Genera subtítulos precisos y legibles automáticamente utilizando el generador de subtítulos de vídeo con IA de HeyGen. Convierte el audio hablado en subtítulos y transcripciones perfectamente sincronizados que mejoran la accesibilidad, el compromiso y el alcance. Sin transcripción manual, sin editar líneas de tiempo, solo resultados rápidos impulsados por IA.
Muchos espectadores miran sin sonido. Genera automáticamente subtítulos para Reels, Shorts y TikTok para mejorar el tiempo de visualización y la participación.
La subtitulación manual ralentiza las campañas. Utiliza un generador de subtítulos de vídeo con IA para publicar vídeos de marketing accesibles y buscables más rápidamente.
Los subtítulos mejoran la comprensión y la accesibilidad. Genere subtítulos claros para lecciones, incorporaciones y tutoriales sin transcripción manual utilizando un generador de subtítulos potenciado por IA.
Asegúrese de que todas las actualizaciones de la empresa sean entendidas por los empleados mediante contenido de video claro y subtítulos. Los subtítulos hacen que los videos internos sean inclusivos y fáciles de seguir en diferentes entornos.
Alcanzar a un público global a menudo requiere subtítulos. Genere y traduzca rápidamente los subtítulos manteniendo la sincronización precisa con subtítulos exactos.
Los subtítulos apoyan los estándares de accesibilidad y una visualización inclusiva. La subtitulación con IA ayuda a los equipos a cumplir con los requisitos para el contenido de video sin costes de producción adicionales.
Por qué HeyGen es el mejor generador de subtítulos de video IA
HeyGen combina la generación de videos con IA y la subtitulación inteligente para ayudar a los equipos a producir videos accesibles y de alto rendimiento a gran escala. Desde clips sociales hasta contenido de formación, los subtítulos se generan rápidamente y se mantienen sincronizados en todos los formatos.
La IA convierte el habla en subtítulos con alta precisión, incluso entre diferentes acentos y estilos de habla. Dedica menos tiempo a corregir texto y más tiempo a publicar contenido.
Genera y traduce subtítulos en varios idiomas utilizando las capacidades del traductor de vídeo incorporado y un generador de subtítulos impulsado por IA. Alcanza a audiencias internacionales sin duplicar el trabajo añadiendo subtítulos en múltiples idiomas.
Los subtítulos se crean como parte del flujo de trabajo del generador de vídeos de IA, manteniendo las imágenes, la voz y el texto perfectamente alineados sin herramientas adicionales.
Generación automática de subtítulos con IA
Sube un vídeo o genera uno con inteligencia artificial y los subtítulos se crean al instante. El generador de subtítulos de vídeo con IA transcribe el habla, sincroniza los subtítulos con precisión y los prepara para su uso inmediato.
Subtítulos editables con control total
Revisa y perfecciona los subtítulos fácilmente. Ajusta el texto, el tiempo o el formato para que coincida con la voz de la marca mientras mantienes los subtítulos sincronizados con el vídeo.
Subtítulos multilingües y traducción
Traduzca subtítulos a múltiples idiomas en segundos. Mantenga la claridad y el tiempo en diferentes regiones sin tener que recrear videos o subtítulos manualmente.
Exportación e integración sin inconvenientes
Exporta vídeos con subtítulos incrustados o descarga archivos de subtítulos para diferentes plataformas. Los subtítulos son compatibles con flujos de trabajo de vídeo sociales, web e internos.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de subtítulos de vídeo IA
Crea subtítulos precisos para vídeos utilizando IA en cuatro sencillos pasos.
Comienza con un vídeo existente o crea uno utilizando el generador de vídeos AI de HeyGen.
La IA analiza el habla y produce subtítulos perfectamente sincronizados sin necesidad de transcripción manual.
Revisa el texto, ajusta el tiempo o traduce los subtítulos a otros idiomas según sea necesario.
Descarga tu vídeo subtitulado o los archivos de subtítulos y publica tu contenido de vídeo en plataformas al instante.
Un generador de subtítulos de vídeo con IA utiliza la inteligencia artificial para convertir el audio hablado en subtítulos temporizados automáticamente. Elimina la necesidad de transcripción manual y sincronización.
La precisión es alta cuando el audio es claro. La IA de HeyGen está diseñada para reconocer acentos y patrones de habla natural, reduciendo el tiempo de corrección.
Sí. Los subtítulos son completamente editables, así que puedes ajustar el texto, el tiempo o el formato antes de exportar tu contenido de video.
Sí. Puedes generar subtítulos en un idioma y traducirlos a otros utilizando las funciones de traductor de vídeo integradas para obtener subtítulos precisos.
Sí. Los subtítulos aumentan el tiempo de visualización, la accesibilidad y la comprensión, especialmente en plataformas sociales donde los videos se reproducen automáticamente sin sonido.
Sí. Puedes exportar vídeos con subtítulos incrustados o descargar archivos de subtítulos para diferentes plataformas como YouTube o Vimeo.
Sí. Los subtítulos se integran sin problemas con los flujos de trabajo de generación de video AI de HeyGen, incluyendo texto a video e imagen a video.
Los subtítulos ayudan a hacer los vídeos accesibles para espectadores sordos, con dificultades auditivas o que los ven sin sonido, apoyando prácticas de contenido inclusivo.
Sí. Usted mantiene todos los derechos sobre los subtítulos y vídeos creados utilizando el generador de subtítulos de vídeo AI.
