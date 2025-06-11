HeyGen logo

Genera subtítulos precisos y legibles automáticamente utilizando el generador de subtítulos de vídeo con IA de HeyGen. Convierte el audio hablado en subtítulos y transcripciones perfectamente sincronizados que mejoran la accesibilidad, el compromiso y el alcance. Sin transcripción manual, sin editar líneas de tiempo, solo resultados rápidos impulsados por IA.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Subtítulos para vídeos en redes sociales

Subtítulos para vídeos en redes sociales

Muchos espectadores miran sin sonido. Genera automáticamente subtítulos para Reels, Shorts y TikTok para mejorar el tiempo de visualización y la participación.

Vídeos de marketing y promoción

Vídeos de marketing y promoción

La subtitulación manual ralentiza las campañas. Utiliza un generador de subtítulos de vídeo con IA para publicar vídeos de marketing accesibles y buscables más rápidamente.

Contenido de formación y educativo

Contenido de formación y educativo

Los subtítulos mejoran la comprensión y la accesibilidad. Genere subtítulos claros para lecciones, incorporaciones y tutoriales sin transcripción manual utilizando un generador de subtítulos potenciado por IA.

Comunicaciones corporativas

Comunicaciones corporativas

Asegúrese de que todas las actualizaciones de la empresa sean entendidas por los empleados mediante contenido de video claro y subtítulos. Los subtítulos hacen que los videos internos sean inclusivos y fáciles de seguir en diferentes entornos.

Distribución de vídeo multilingüe

Distribución de vídeo multilingüe

Alcanzar a un público global a menudo requiere subtítulos. Genere y traduzca rápidamente los subtítulos manteniendo la sincronización precisa con subtítulos exactos.

Cumplimiento de accesibilidad de vídeo

Cumplimiento de accesibilidad de vídeo

Los subtítulos apoyan los estándares de accesibilidad y una visualización inclusiva. La subtitulación con IA ayuda a los equipos a cumplir con los requisitos para el contenido de video sin costes de producción adicionales.

Por qué HeyGen es el mejor generador de subtítulos de video IA

HeyGen combina la generación de videos con IA y la subtitulación inteligente para ayudar a los equipos a producir videos accesibles y de alto rendimiento a gran escala. Desde clips sociales hasta contenido de formación, los subtítulos se generan rápidamente y se mantienen sincronizados en todos los formatos.

Reconocimiento preciso del habla

La IA convierte el habla en subtítulos con alta precisión, incluso entre diferentes acentos y estilos de habla. Dedica menos tiempo a corregir texto y más tiempo a publicar contenido.

Soporte global de idiomas

Genera y traduce subtítulos en varios idiomas utilizando las capacidades del traductor de vídeo incorporado y un generador de subtítulos impulsado por IA. Alcanza a audiencias internacionales sin duplicar el trabajo añadiendo subtítulos en múltiples idiomas.

Integrado en flujos de trabajo de vídeo con IA

Los subtítulos se crean como parte del flujo de trabajo del generador de vídeos de IA, manteniendo las imágenes, la voz y el texto perfectamente alineados sin herramientas adicionales.

Generación automática de subtítulos con IA

Sube un vídeo o genera uno con inteligencia artificial y los subtítulos se crean al instante. El generador de subtítulos de vídeo con IA transcribe el habla, sincroniza los subtítulos con precisión y los prepara para su uso inmediato.

Una interfaz de creación de contenido que muestra una diapositiva de presentación titulada "La escena del billar en Nueva York" y un avatar de IA sonriente, con herramientas de edición para Avatares, Texto y Medios.

Subtítulos editables con control total

Revisa y perfecciona los subtítulos fácilmente. Ajusta el texto, el tiempo o el formato para que coincida con la voz de la marca mientras mantienes los subtítulos sincronizados con el vídeo.

Una mujer sonriente con cabello oscuro largo en un blazer morado. Un icono de "CC" está en la parte superior izquierda y el texto "AI Captions" en la parte inferior derecha.

Subtítulos multilingües y traducción

Traduzca subtítulos a múltiples idiomas en segundos. Mantenga la claridad y el tiempo en diferentes regiones sin tener que recrear videos o subtítulos manualmente.

Clonación de voz

Exportación e integración sin inconvenientes

Exporta vídeos con subtítulos incrustados o descarga archivos de subtítulos para diferentes plataformas. Los subtítulos son compatibles con flujos de trabajo de vídeo sociales, web e internos.

Un hombre sonriente detrás de un cuadro de diálogo para exportar contenido como SCORM 1.2.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de subtítulos de vídeo IA

Crea subtítulos precisos para vídeos utilizando IA en cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Sube o genera tu vídeo

Comienza con un vídeo existente o crea uno utilizando el generador de vídeos AI de HeyGen.

Paso 2

Generar subtítulos automáticamente

La IA analiza el habla y produce subtítulos perfectamente sincronizados sin necesidad de transcripción manual.

Paso 3

Editar y traducir subtítulos

Revisa el texto, ajusta el tiempo o traduce los subtítulos a otros idiomas según sea necesario.

Paso 4

Exportar y publicar

Descarga tu vídeo subtitulado o los archivos de subtítulos y publica tu contenido de vídeo en plataformas al instante.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de subtítulos de vídeo con IA?

Un generador de subtítulos de vídeo con IA utiliza la inteligencia artificial para convertir el audio hablado en subtítulos temporizados automáticamente. Elimina la necesidad de transcripción manual y sincronización.

¿Qué tan precisos son los subtítulos generados por IA?

La precisión es alta cuando el audio es claro. La IA de HeyGen está diseñada para reconocer acentos y patrones de habla natural, reduciendo el tiempo de corrección.

¿Puedo editar los subtítulos después de que se generen?

Sí. Los subtítulos son completamente editables, así que puedes ajustar el texto, el tiempo o el formato antes de exportar tu contenido de video.

¿Admite varios idiomas?

Sí. Puedes generar subtítulos en un idioma y traducirlos a otros utilizando las funciones de traductor de vídeo integradas para obtener subtítulos precisos.

¿Pueden los subtítulos mejorar el compromiso con el video?

Sí. Los subtítulos aumentan el tiempo de visualización, la accesibilidad y la comprensión, especialmente en plataformas sociales donde los videos se reproducen automáticamente sin sonido.

¿Puedo exportar los archivos de subtítulos por separado?

Sí. Puedes exportar vídeos con subtítulos incrustados o descargar archivos de subtítulos para diferentes plataformas como YouTube o Vimeo.

¿El generador de subtítulos funciona con vídeos generados por IA?

Sí. Los subtítulos se integran sin problemas con los flujos de trabajo de generación de video AI de HeyGen, incluyendo texto a video e imagen a video.

¿Se requieren subtítulos para la accesibilidad?

Los subtítulos ayudan a hacer los vídeos accesibles para espectadores sordos, con dificultades auditivas o que los ven sin sonido, apoyando prácticas de contenido inclusivo.

¿Soy el propietario de los subtítulos que genero?

Sí. Usted mantiene todos los derechos sobre los subtítulos y vídeos creados utilizando el generador de subtítulos de vídeo AI.

