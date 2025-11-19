HeyGen logo

Creador de Tráilers IA: Crea Rápidos Avances para Tus Películas

Dale a cada historia la gran introducción que merece con un cautivador tráiler de película. Nuestra inteligencia artificial transforma al instante tu idea en un poderoso tráiler cinematográfico que genera suspense, capta la atención y obliga a la gente a ver lo que viene a continuación.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Tráileres de Películas y Cortometrajes

Tráileres de Películas y Cortometrajes

Presenta momentos emocionantes y puntos álgidos que dejen al público ansioso por el día del estreno. Genera expectación desde temprano y convierte el interés en espectadores y fans reales.

Promociones de Libros y Podcasts

Promociones de Libros y Podcasts

Convierte personajes, mundos y temas principales en avances visuales enriquecidos con nuestro creador de vídeos potenciado por IA. Inspira a lectores y oyentes a explorar la historia completa a través de la narración cinematográfica en tu vídeo de alta calidad con IA.

Aperitivos del lanzamiento del producto

Aperitivos del lanzamiento del producto

Revela características o beneficios sin desvelarlo todo. Crea un misterio que fomente clics, conversaciones y un zumbido previo al lanzamiento que se propague rápidamente.

Tráileres de Eventos y Anuncios

Tráileres de Eventos y Anuncios

Transforma los anuncios cotidianos en hitos emocionantes. Dale vida a logotipos, textos y escenas para que las invitaciones sean imposibles de ignorar.

Introducciones de Campañas en Redes Sociales

Introducciones de Campañas en Redes Sociales

Capta la atención de la audiencia en los primeros segundos de su desplazamiento con un tráiler de película cautivador. Los tráilers optimizados para Reels, Shorts y TikTok garantizan que cada espectador experimente el impacto de inmediato.

Resúmenes Destacados de Marca

Resúmenes Destacados de Marca

Utiliza movimiento dinámico y visuales impactantes para contar la historia de tu marca. Los videos estilo tráiler generan una respuesta emocional más fuerte y un mayor compromiso a lo largo de las campañas, convirtiéndolos en una herramienta de marketing de video de alta calidad.

Por qué elegir el Creador de Tráilers AI

Los tráileres deben emocionar al público en segundos. Nuestra IA te ayuda a crear un ritmo dinámico, visuales impactantes y una narrativa de alto impacto para que cada momento aumente la anticipación y el interés.

Obtendrás un tráiler terminado más rápido, con múltiples variaciones que podrás publicar en redes sociales, anuncios y anuncios de lanzamiento para maximizar el interés y la participación.

Narración visualmente impactante

La IA genera visuales animados o en acción real que coinciden con tu descripción. Efectos, transiciones y movimientos de cámara audaces elevan instantáneamente la calidad de producción y mantienen a los espectadores completamente cautivados.

Voz y música emotivas

Elige bandas sonoras cinematográficas y estilos de narración expresivos que generen tensión y emoción. El diseño de sonido se sincroniza automáticamente para resaltar tus escenas más dramáticas con un impacto adicional.

Rápido y económico

Olvídate de las largas grabaciones y la edición avanzada. Crea tráileres profesionales en una fracción del tiempo manteniendo el control total sobre el tono, estilo y dirección de la historia.

Escenas generadas por IA y tomas cinematográficas

La IA crea visuales impactantes a partir de tus datos, incluyendo momentos heroicos, transiciones y movimiento que le dan a tu tráiler una sensación épica sin necesidad de edición manual, perfecto para un tráiler de película.

Tres personas, un hombre, una mujer de cabello azul y un hombre Negro, se muestran en marcos redondeados por separado, todos con la boca abierta como si estuvieran hablando o cantando.

Doblaje Dinámico y Diseño de Sonido

Selecciona estilos narrativos, tonos e idiomas que coincidan con la personalidad de tu tráiler. La música y los efectos se eligen automáticamente para aumentar la intensidad emocional.

Varias pantallas de teléfonos inteligentes mostrando un vídeo en directo de una mujer, cada una con una etiqueta de idioma diferente como francés, español, chino y alemán.

Ritmo y Edición Inteligente de Tráileres

Cada corte está diseñado para maximizar la energía visual y mantener el suspense. La IA estructura la historia para un flujo cinematográfico, momentos álgidos rápidos, pausas suaves y revelaciones impactantes.

Cinco individuos diversos se mostraron en marcos de retrato resplandecientes y separados.

Controles Creativos para la Imagen de Marca

Sube logotipos, elige tipografías y añade tarjetas gráficas estilizadas para crear un video tráiler de aspecto profesional. Tu tráiler parece un activo premium personalizado para tu marca desde el primer fotograma, gracias a nuestro creador de videos potenciado por IA.

Hombre sonriente en un vídeo con texto superpuesto "¡Hola Maya! ¡Tenemos una oferta especial solo para ti!" y paneles de personalización para fuentes y colores de marca.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el creador de tráileres AI

Crea tráileres de gran impacto con un proceso simplificado que te brinda libertad creativa mientras la inteligencia artificial maneja la complejidad subyacente.

Paso 1

Describe tu visión del tráiler

Comparte el tono, los momentos clave y la trama en un breve resumen. La IA lo convierte en un guion al estilo de un tráiler y selecciona imágenes que se ajustan perfectamente a tu narrativa, creando un vídeo de tráiler de alta calidad.

Paso 2

Vista previa y Personalización

Intercambia clips, ajusta el ritmo y perfecciona el sonido. Puedes editar escenas específicas con unos pocos clics para conseguir exactamente la intensidad y narrativa que deseas.

Paso 3

Finalizar audio y gráficos

Elige la narración, añade títulos de marca y aplica música que alcance el clímax emocional. La IA maneja el tiempo para que cada detalle encaje de manera natural.

Paso 4

Exportar para cualquier plataforma

Descarga en formatos vertical, cuadrado o panorámico. Publica tráilers instantáneamente en redes sociales, páginas de marketing y eventos de preestreno sin necesidad de reeditar usando nuestro generador de vídeos AI gratuito.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de tráileres de IA?

Es una herramienta que crea automáticamente tráileres cinematográficos a partir de breves indicaciones. La IA escribe las escenas, ajusta el ritmo de la edición y añade narración y música para que obtengas resultados profesionales sin necesidad de habilidades de edición.

¿Necesito experiencia en edición?

No. El sistema maneja tareas de producción complejas como el temporizado, efectos y mezcla de audio. Simplemente puedes realizar pequeños cambios para personalizar el tono, lo visual y la narrativa según sea necesario.

¿Qué hace que los tráileres sean diferentes de los videos completos?

Los tráilers se centran en insinuaciones y momentos destacados, no en detalles completos. Su propósito es generar emoción y curiosidad para que los espectadores se sientan motivados a ver o aprender más después del avance.

¿Puedo publicar tráileres de IA con fines comerciales?

Sí, puedes utilizarlos para promociones comerciales, campañas de marca, lanzamientos de productos y proyectos para clientes. Tus exportaciones incluyen derechos de uso para distribución comercial.

¿Cuánto debe medir un tráiler?

Los tráilers más efectivos tienen una duración de entre 30 y 90 segundos. Esta longitud permite transmitir emoción rápidamente mientras se evita la pérdida de interés, especialmente en las redes sociales donde se desplaza rápidamente.

¿Puedo subir mi propia marca o material audiovisual?

Por supuesto. Puedes mejorar tu tráiler añadiendo logotipos, clips de productos, eslóganes y elementos distintivos de la marca que coincidan con tu identidad allá donde promociones.

¿En qué plataformas puedo compartir tráileres?

Los tráileres se exportan en los formatos que necesitas para YouTube, TikTok, Instagram, sitios web, presentaciones y páginas de streaming, listos para subir de inmediato.

¿Puedo continuar editando después de la generación por IA?

Sí. Puedes regenerar escenas individuales, reescribir la narración o ajustar el ritmo en cualquier momento. La IA hace que las actualizaciones sean rápidas para que puedas iterar y mejorar con facilidad.

¿Qué estilos de tráiler se admiten?

Puedes crear avances llenos de suspense, tráileres de drama emocional, revelaciones llenas de acción o introducciones divertidas, adaptadas al estilo, sensación y público objetivo utilizando nuestro editor de video.

¿Qué velocidad alcanza un tráiler al generar?

Las versiones iniciales se producen en minutos, permitiéndote probar rápidamente múltiples enfoques creativos. La velocidad te ayuda a pasar de la idea al lanzamiento sin demoras.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

