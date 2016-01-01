HeyGen logo

El Presentador de IA de HeyGen te ayuda a crear vídeos pulidos sin cámaras, estudios ni talento en pantalla. En lugar de grabarte a ti mismo, escribes un guion, eliges un presentador y dejas que HeyGen genere un vídeo que transmita tu mensaje de manera clara y consistente.

  • Más de 1000 presentadores de IA realistas
  • Habla en más de 175 idiomas y dialectos
  • Genera vídeos profesionales en minutos
-Vídeos generados
-Avatares generados
-Vídeos traducidos
Prueba nuestro Presentador IA

El Presentador de IA te permite crear vídeos profesionales presentados sin necesidad de filmar. Simplemente escribe un guion, elige un presentador virtual y genera vídeos pulidos con una entrega consistente en minutos. Es ideal para formación, explicaciones de productos, actualizaciones internas y marketing, sin cámaras, repeticiones ni flujos de trabajo de edición.

Convertir Documentos a Video

Subir Presentación Personalizada

¿Cómo crear vídeos con presentadores de IA?

Convierte cualquier idea, documento o material de formación en un vídeo atractivo con un presentador de IA realista.

HeyGen hace que la creación de videos profesionales sea sencilla, rápida y escalable.

Paso 1

Abrir un nuevo borrador de vídeo

Inicia sesión en HeyGen, abre un borrador existente, elige una plantilla predefinida o comienza un proyecto desde cero.

Paso 2

Elige a tu presentador de IA

Elige entre más de 1100 avatares como el Business Casual Lily o crea tu propio presentador personalizado usando una sola imagen o vídeo.

Paso 3

Añade tu guion o voz

Escribe o pega tu texto y utiliza el asistente de guion AI de HeyGen para pulir tu mensaje. También puedes subir tu propio audio o seleccionar una de las más de 600 voces de texto a voz.

Paso 4

Genera y descarga tu vídeo

Renderiza tu vídeo presentado en minutos, revisa el resultado y descárgalo o compártelo al instante.

Panel de creación de vídeos HeyGen AI con entrada de URL para la generación de guiones y diversas herramientas de vídeo.

Potentes características que hacen destacar a nuestro presentador de IA


Presentador de IA

Presentadores de IA personalizables

Elige entre más de 1100 presentadores de IA o diseña uno que refleje tu marca, líder de la empresa o a ti mismo. Añade logotipos, fondos, gestos o atuendos para que cada presentación sea auténtica y acorde con la imagen de marca.

una foto y un vídeo de una mujer con pelo rizado
Presentador de IA

Presentadores de IA que hablan más de 175 idiomas y dialectos

Localiza tu contenido sin esfuerzo. Tus presentadores de IA pueden hablar más de 100 idiomas y dialectos con una pronunciación perfecta y sincronización labial natural.

Mantén la voz original o clona la tuya propia para vídeos multilingües que suenen reales y coherentes.

una foto y un video de una mujer con cabello rizado
Presentador de IA

Herramientas de IA que aumentan la eficiencia

  • Plantillas profesionales: Crea borradores en minutos
  • Documento a Video: Convierte PDFs o PPTs en vídeos formativos narrados
  • Asistente de guion de IA: Diálogo de taller con ayuda potenciada por GPT
  • Voces de Texto-a-Voz: Elija entre más de 600 opciones de voces
  • Marca Personalizada: Añade tu logotipo y elementos de marca
  • No se requiere equipo: Di adiós a las cámaras y a la grabación manual
una foto y un vídeo de una mujer con pelo rizado

Preguntas frecuentes sobre presentadores de IA

¿Qué es un presentador de IA?

Un Presentador de IA es un presentador virtual en pantalla que entrega tu guion en forma de video. Con HeyGen, puedes crear contenido profesional dirigido por un presentador sin cámaras ni filmaciones, haciendo que la creación de videos sea más rápida, más consistente y más fácil de escalar.

¿Cómo creo un vídeo presentado por una IA?

Inicia sesión en HeyGen, elige tu presentador o avatar de IA, añade tu guion o voz, personaliza la marca y genera un vídeo de calidad profesional en solo unos minutos.

¿Pueden utilizarse presentadores de IA para la formación y la incorporación?

Sí. Muchos equipos utilizan los Presentadores de HeyGen AI para la incorporación, el cumplimiento y la formación interna. Los vídeos dirigidos por presentadores ayudan a proporcionar explicaciones consistentes y son fáciles de actualizar a medida que cambian los procesos o políticas

¿Puedo usar mi propia voz en mi vídeo presentado por IA?

Sí. Puedes subir tu grabación de voz o clonarla utilizando la tecnología de clonación de voz de HeyGen, permitiendo que tu presentador de IA hable de manera natural con tu tono y acento.

¿Son adecuados los presentadores de IA para marketing y ventas?

Ellos son. Los equipos utilizan Presentadores de IA HeyGen para demostraciones de productos, anuncios y contenido de ventas educativo. Cuando se combina con la Plataforma de Video Personalizado, puedes personalizar el mensaje para diferentes audiencias.

¿Puedo personalizar la voz y apariencia del presentador?

Sí. HeyGen ofrece diferentes presentadores y estilos para adaptarse a tu marca. Para tener más control sobre el tono de voz y la entrega, algunos equipos utilizan el Generador de Voz AI junto con videos de presentadores.

¿Cuánto tiempo se tarda en crear un vídeo de un Presentador IA?

La mayoría de los vídeos se pueden crear en minutos. Una vez que tu guion está listo, HeyGen genera rápidamente el vídeo del presentador, y las actualizaciones solo requieren editar el texto.

¿Necesito equipo de filmación?

No. Puedes crear vídeos de presentadores con inteligencia artificial de calidad profesional completamente en línea. No necesitas cámaras, micrófonos, estudios ni herramientas de edición; solo tu guion e imaginación.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

