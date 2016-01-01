El Presentador de IA de HeyGen te ayuda a crear vídeos pulidos sin cámaras, estudios ni talento en pantalla. En lugar de grabarte a ti mismo, escribes un guion, eliges un presentador y dejas que HeyGen genere un vídeo que transmita tu mensaje de manera clara y consistente.
El Presentador de IA te permite crear vídeos profesionales presentados sin necesidad de filmar. Simplemente escribe un guion, elige un presentador virtual y genera vídeos pulidos con una entrega consistente en minutos. Es ideal para formación, explicaciones de productos, actualizaciones internas y marketing, sin cámaras, repeticiones ni flujos de trabajo de edición.
¿Cómo crear vídeos con presentadores de IA?
Convierte cualquier idea, documento o material de formación en un vídeo atractivo con un presentador de IA realista.
HeyGen hace que la creación de videos profesionales sea sencilla, rápida y escalable.
Inicia sesión en HeyGen, abre un borrador existente, elige una plantilla predefinida o comienza un proyecto desde cero.
Elige entre más de 1100 avatares como el Business Casual Lily o crea tu propio presentador personalizado usando una sola imagen o vídeo.
Escribe o pega tu texto y utiliza el asistente de guion AI de HeyGen para pulir tu mensaje. También puedes subir tu propio audio o seleccionar una de las más de 600 voces de texto a voz.
Renderiza tu vídeo presentado en minutos, revisa el resultado y descárgalo o compártelo al instante.
Potentes características que hacen destacar a nuestro presentador de IA
Presentadores de IA personalizables
Elige entre más de 1100 presentadores de IA o diseña uno que refleje tu marca, líder de la empresa o a ti mismo. Añade logotipos, fondos, gestos o atuendos para que cada presentación sea auténtica y acorde con la imagen de marca.
Presentadores de IA que hablan más de 175 idiomas y dialectos
Localiza tu contenido sin esfuerzo. Tus presentadores de IA pueden hablar más de 100 idiomas y dialectos con una pronunciación perfecta y sincronización labial natural.
Mantén la voz original o clona la tuya propia para vídeos multilingües que suenen reales y coherentes.
Herramientas de IA que aumentan la eficiencia
Un Presentador de IA es un presentador virtual en pantalla que entrega tu guion en forma de video. Con HeyGen, puedes crear contenido profesional dirigido por un presentador sin cámaras ni filmaciones, haciendo que la creación de videos sea más rápida, más consistente y más fácil de escalar.
Inicia sesión en HeyGen, elige tu presentador o avatar de IA, añade tu guion o voz, personaliza la marca y genera un vídeo de calidad profesional en solo unos minutos.
Sí. Muchos equipos utilizan los Presentadores de HeyGen AI para la incorporación, el cumplimiento y la formación interna. Los vídeos dirigidos por presentadores ayudan a proporcionar explicaciones consistentes y son fáciles de actualizar a medida que cambian los procesos o políticas
Sí. Puedes subir tu grabación de voz o clonarla utilizando la tecnología de clonación de voz de HeyGen, permitiendo que tu presentador de IA hable de manera natural con tu tono y acento.
Ellos son. Los equipos utilizan Presentadores de IA HeyGen para demostraciones de productos, anuncios y contenido de ventas educativo. Cuando se combina con la Plataforma de Video Personalizado, puedes personalizar el mensaje para diferentes audiencias.
Sí. HeyGen ofrece diferentes presentadores y estilos para adaptarse a tu marca. Para tener más control sobre el tono de voz y la entrega, algunos equipos utilizan el Generador de Voz AI junto con videos de presentadores.
La mayoría de los vídeos se pueden crear en minutos. Una vez que tu guion está listo, HeyGen genera rápidamente el vídeo del presentador, y las actualizaciones solo requieren editar el texto.
No. Puedes crear vídeos de presentadores con inteligencia artificial de calidad profesional completamente en línea. No necesitas cámaras, micrófonos, estudios ni herramientas de edición; solo tu guion e imaginación.
