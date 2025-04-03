HeyGen logo

Presentador de noticias con inteligencia artificial para informes de calidad de emisión

Cree segmentos de noticias pulidos, alertas y emisiones multilingües con el presentador de noticias AI de HeyGen. Produzca videos listos para el estudio a partir de guiones, artículos o URLs con presentadores realistas, sincronización labial perfecta y visuales seguros para la emisión — todo sin necesidad de un equipo de cámara.

Redacciones y emisoras locales

Redacciones y emisoras locales

Rellene el tiempo de emisión, produzca resúmenes cada hora o publique segmentos localizados sin personal adicional en el aire. Utilice presentadores para segmentos repetibles y para ampliar la cobertura.

Comunicaciones corporativas e internas

Comunicaciones corporativas e internas

Entrega actualizaciones ejecutivas consistentes, anuncios de resultados o resúmenes de formación con un presentador de marca y una temporización precisa.

Equipos de relaciones públicas, marca y marketing

Equipos de relaciones públicas, marca y marketing

Publica informes de productos oportunos, resúmenes de eventos y comunicados de crisis con una entrega profesional y un mensaje aprobado.

Canales educativos y explicativos

Canales educativos y explicativos

Convierte lecciones, informes y resúmenes de investigaciones en videos narrados al estilo de noticias que mejoran la comprensión y retención.

Clips sociales y sindicación

Clips sociales y sindicación

Produce clips de noticias breves y contenidos verticales optimizados para redes sociales y redes de editores para expandir rápidamente el alcance.

Por qué HeyGen es el Mejor Presentador de Noticias de IA en Vídeos

HeyGen combina la generación de avatares realistas, tuberías rápidas de guion a video y localización de nivel empresarial para entregar contenido de noticias confiable a gran escala. Publica actualizaciones de última hora, ediciones regionales y programas recurrentes con un tono consistente, marca y cumplimiento.

Producción 24/7 que escala

Genera cobertura continua y segmentos bajo demanda sin limitaciones de personal. Los presentadores de HeyGen nunca se cansan y pueden ejecutar flujos de trabajo de noticias programadas, en tiempo real y perennes utilizando contenido generado por IA.

Realismo y control de calidad de emisión

Elige entre presentadores de calidad de estudio, ajusta los gestos y perfecciona la entrega. Nuestro sincronizador de labios, microexpresiones faciales y controles de tiempo crean presentadores creíbles en pantalla.

Alcance global con localización inteligente

Traduzca guiones, sintetice locuciones con voz natural y conserve la sincronización para subtítulos y sincronización labial, de modo que sus noticias se presenten de manera natural en diferentes idiomas y regiones mediante el uso de tecnología de IA.

Presentadores de IA listos para estudio

Crea avatares ancla realistas con apariencias, atuendos y fondos de plató seleccionables. Utiliza plantillas de noticias preconstruidas o personaliza un presentador único para que coincida con la identidad de tu marca.

imagen a vídeo

Flujos de trabajo para emisión de guiones

Pega un artículo, sube un guion o proporciona una URL. HeyGen convierte el texto en un guion con tiempos, empareja vídeos de recurso, inserta tercios inferiores y produce un segmento completo de vídeo de presentador de noticias AI listo para exportar.

Un smartphone mostrando una interfaz de la aplicación TikTok en modo oscuro contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Sincronización perfecta de labios y mapeo de gestos

Nuestros modelos alinean los movimientos de la boca con el habla y aplican gestos naturales para enfatizar. Las escenas multi-avatar permiten que los presentadores se entrevisten entre sí o conduzcan segmentos de panel.

Clonación de voz

Exportaciones de alta calidad para cualquier plataforma

Exporta MP4, subtítulos SRT, marcadores de capítulos y clips preparados para redes sociales. Crea paquetes listos para televisión, incrustaciones web o resúmenes de noticias verticales para distribución en redes sociales.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de presentadores de noticias IA

Dale vida a tus vídeos de presentador de noticias con el Generador de Presentadores de Noticias AI de HeyGen en cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Introduzca su contenido

Pega un guion, sube un artículo o proporciona una URL. Añade metadatos opcionales: fuente, región e idiomas objetivos para tu contenido generado por IA.

Paso 2

Elige ancla y estilo

Elige un presentador de estudio o crea un avatar personalizado con el generador de presentadores de noticias IA. Selecciona el tono, el encuadre de la cámara y la plantilla (última hora, en el estudio, reportaje de campo).

Paso 3

Localizar y perfeccionar

Traduce, selecciona opciones de voz y ajusta los gestos o el texto del tercio inferior. Previsualiza un borrador y solicita cambios mediante controles sencillos en el generador de vídeos AI.

Paso 4

Generar y publicar

Renderiza archivos de emisión, subtítulos y clips sociales utilizando técnicas avanzadas de video IA. Programa entregas a través de API o descarga paquetes para su publicación inmediata.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un presentador de noticias IA?

Un presentador de noticias de IA es un avatar generativo que lee guiones y presenta noticias en un vídeo de estilo de transmisión realista. HeyGen combina texto a vídeo, síntesis de voz y animación de avatar para producir segmentos de noticias pulidos sin cámaras ni personal en el aire.


¿Qué tan precisa es la sincronización labial y la entrega?

El motor de HeyGen alinea la fonética con el movimiento facial para producir una sincronización labial natural y gestos a juego. La afinación de la entrega te permite ajustar el ritmo, el énfasis y la formalidad para que coincida con el tono del programa.


¿Puedo traducir y localizar segmentos de noticias?

Sí. HeyGen traduce guiones, genera locuciones naturales en varios idiomas y ajusta el tiempo de los subtítulos para que los segmentos localizados conserven el ritmo y el significado con el avanzado traductor de vídeos.


¿Es esto adecuado para noticias de última hora en directo?

HeyGen soporta una rápida producción y flujos de trabajo automatizados para la creación casi en tiempo real de vídeos de noticias mediante inteligencia artificial. Para coberturas en vivo críticas, combine segmentos automatizados con revisiones editoriales humanas según sea necesario.


¿Puedo crear anclas personalizadas que coincidan con nuestra marca?

Sí. Crea avatares personalizados o aplica kits de marca para el vestuario, maquillaje y gráficos en el set para asegurar que cada segmento refleje tu identidad editorial.


¿Qué formatos de salida se admiten?

Exporta MP4 listos para emisión, paquetes H264, subtítulos SRT, imágenes en miniatura y clips optimizados para redes sociales preparados para televisión, web y plataformas sociales.

¿Quién es el propietario de los videos que creo?

Usted mantiene la propiedad de todo el contenido generado por IA. HeyGen no reclama derechos sobre sus activos. Asegúrese de que cualquier contenido de terceros incluido esté debidamente licenciado.

¿Cómo protege HeyGen el contenido editorial sensible?

HeyGen ofrece controles de seguridad empresarial, almacenamiento cifrado y acceso basado en roles para proyectos de vídeo con IA. Para industrias reguladas, hay opciones de implementación privada y cumplimiento disponibles.

¿Puedo integrar HeyGen en el flujo de trabajo de mi sala de redacción?

Sí. Utilice nuestra API REST, webhooks y herramientas de procesamiento por lotes para automatizar la ingesta, generación, programación y distribución de contenido dentro de sus sistemas existentes.

¿Qué controles editoriales están disponibles?

Edita guiones, aplica bloques de texto legales, añade atribuciones de fuente y bloquea plantillas para mantener la consistencia de la marca. Los flujos de trabajo de revisión y aprobación se pueden hacer obligatorios antes de la publicación.

