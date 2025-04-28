Convierte textos simples, guiones o esquemas en videos animados utilizando inteligencia artificial sin necesidad de storyboards o keyframes. El generador de animación AI de HeyGen crea escenas, movimiento y narración por ti, para que puedas concentrarte en el mensaje, no en el trabajo manual.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video
Transforma funciones complejas en explicaciones animadas sencillas que muestran el valor en menos de dos minutos.
Anuncia nuevas funciones, campañas o ofertas con promociones animadas que parecen haber sido creadas por un estudio completo. Utiliza tipografía dinámica, maquetas animadas de UI y llamadas a la acción audaces para impulsar clics y registros.
Convierte tweets, fragmentos de blogs y anuncios en clips animados verticales para Reels, TikTok y Shorts. Añade subtítulos automáticos, pegatinas y elementos animados para mantener la atención incluso con el sonido apagado en tu video de IA.
Reemplaza los extensos PDFs y presentaciones con módulos animados que la gente realmente terminará. Utiliza avatares para presentar la formación, diagramas para explicar procesos y llamadas de atención para resaltar lo más importante.
Convierte planes de lección, artículos y notas en animaciones educativas en pequeñas dosis. Combina diagramas, líneas de tiempo y escenas con personajes sencillos en tu vídeo de animación para explicar conceptos de manera clara.
Cuenta historias de marcas, trayectorias de clientes o narrativas de fundadores con escenas animadas que transmiten humanidad. Combina avatares de IA con fondos animados para crear clips de historias compartibles en minutos.
Por qué HeyGen es el Mejor Generador de Animación por IA
HeyGen está diseñado para creadores, mercadólogos y equipos que necesitan animación de alta calidad a gran escala sin la complejidad tradicional de la generación de videos. Cada característica está pensada para ser rápida, colaborativa y acorde a la marca para la generación de videos.
Genera animaciones que parezcan creadas por un equipo profesional, incluso si trabajas solo. Los avatares, gráficos en movimiento y diseños están todos ajustados para sentirse modernos y listos para la plataforma.
Asegura los logotipos, colores, fuentes y barras inferiores para que cada vídeo tenga la apariencia y sensación de tu empresa. Los kits de marca y plantillas mantienen a todo el equipo alineado incluso si no son expertos en vídeos.
Genera múltiples variaciones de ganchos, llamadas a la acción y formatos en minutos. Utiliza lo que funciona, ajusta lo que no y sigue publicando nuevas animaciones sin perder velocidad.
Texto a vídeo animado en un clic
Escribe lo que quieras explicar, vender o anunciar y deja que HeyGen construya la primera versión por ti. La IA convierte tu idea en un guion estructurado, escenas y diseños animados que se ajustan a tu objetivo. Obtienes un borrador completo de video animado en minutos, listo para ser refinado en lugar de empezar desde un lienzo en blanco.
Anima automáticamente avatares, iconos y escenas
Elige un avatar parlante realista o un personaje sencillo y observa cómo se anima con una sincronización labial perfecta y gestos. Incorpora iconos, formas y gráficos en movimiento para que cada punto tenga un visual claro. El motor gestiona el tiempo y las transiciones automáticamente para que tu animación se sienta suave y profesional sin fotogramas clave manuales.
Doblaje automático, subtítulos y diseño de sonido
Genera un doblaje natural en segundos en varios idiomas y tonos que coincidan con tu marca. HeyGen añade subtítulos y diseño de sonido básico por ti, así que cada vídeo está listo para distribuirse en plataformas. Puedes ajustar la velocidad, el énfasis y el ritmo con controles sencillos para mantener a los espectadores atentos hasta el final.
Edita escenas con instrucciones de texto sencillas
Actualiza tu animación simplemente diciendo a HeyGen lo que quieres cambiar. Pide acortar una sección, cambiar una imagen, modificar el llamado a la acción o ajustar el fondo y observa cómo se actualiza en segundos. Para un control más preciso, entra en el editor de línea de tiempo para ajustar tomas específicas mientras la generación de video con IA mantiene todo sincronizado.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de animaciones AI
No necesitas experiencia en animación ni habilidades de edición para obtener excelentes resultados. HeyGen te guía desde la idea hasta la exportación a través de un flujo sencillo y guiado.
Pega un guion existente, inserta un artículo o escribe una breve descripción sobre el vídeo que quieres crear con IA. HeyGen lo estructura en una narrativa clara con escenas, momentos clave y un llamado a la acción claro, perfecto para creadores de contenido.
Elige un avatar parlante o un anfitrión sencillo, selecciona un estilo de animación y escoge tu relación de aspecto para web, redes sociales o presentaciones usando un generador de vídeos con IA. Alinea fuentes, colores y logotipo con tu kit de marca en un solo clic.
Haz clic en generar y deja que HeyGen construya la animación completa con escenas, transiciones, voz en off y subtítulos. El sistema mapea los visuales al guion de manera que cada línea tenga un momento claro en pantalla.
Utiliza controles sencillos para ajustar el tiempo, cambiar las imágenes o modificar el tono de la voz. Clona al instante el vídeo en nuevos idiomas para llegar a audiencias globales con la misma animación central.
Un generador de animación por IA es una herramienta que convierte textos, guiones o ideas en videos animados de forma automática. En lugar de diseñar cada cuadro o animar personajes manualmente, la IA crea escenas, movimiento y voz en off por ti.
No, puedes crear tu primer vídeo animado sin tener experiencia previa en edición. La interfaz está diseñada en torno a indicaciones simples, plantillas y pasos guiados que se asemejan más a completar un formulario que a aprender a usar un complejo generador de vídeos con IA.
Puedes crear explicaciones de productos, promociones de marketing, módulos de incorporación y formación, cortos sociales y clips de historias narrativas. Utiliza avatares para contenidos de estilo cabeza parlante o apóyate en gráficos de movimiento limpios para explicaciones sencillas.
Sí, puedes subir logotipos, fuentes, colores de marca, capturas de pantalla y fotografías de productos directamente en HeyGen. Estos recursos se pueden reutilizar en diferentes proyectos para que cada vídeo de animación se mantenga coherente con tu identidad visual.
HeyGen admite muchos idiomas, acentos y estilos de voz para que puedas localizar la misma animación para diferentes mercados utilizando el traductor de vídeo. Puedes cambiar el idioma de la narración mientras mantienes los visuales y el tiempo sincronizados.
Sí, cada escena es completamente editable después de su generación. Puedes cambiar los visuales, reescribir las líneas, ajustar el tiempo o cambiar el avatar sin tener que reconstruir todo el vídeo.
Los vídeos creados en HeyGen están diseñados para ser utilizados en marketing, ventas, soporte y comunicaciones internas. Puedes usarlos en tu sitio web, en campañas y en materiales orientados al cliente de acuerdo con los términos de tu plan.
La mayoría de los usuarios pasan de la idea a tener una animación lista para compartir en minutos en lugar de días o semanas. Las promociones sencillas y los clips sociales suelen requerir un solo intento, mientras que las explicaciones más complejas pueden necesitar un par de iteraciones rápidas.
Sí, varios miembros del equipo pueden trabajar en el mismo espacio de trabajo, compartir plantillas y reutilizar recursos. Los revisores pueden dejar comentarios y solicitar cambios, así no tienes que estar enviando archivos de un lado a otro.
Las herramientas tradicionales requieren que diseñes, animes y edites cada detalle manualmente. HeyGen utiliza la IA para generar la estructura, los visuales y la narración por ti, así puedes pasar directamente a refinar y distribuir.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.