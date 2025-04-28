HeyGen logo

Generador de Animaciones IA: Crea Animaciones Instantáneas

Convierte textos simples, guiones o esquemas en videos animados utilizando inteligencia artificial sin necesidad de storyboards o keyframes. El generador de animación AI de HeyGen crea escenas, movimiento y narración por ti, para que puedas concentrarte en el mensaje, no en el trabajo manual.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Explicaciones de producto

Explicaciones de producto

Transforma funciones complejas en explicaciones animadas sencillas que muestran el valor en menos de dos minutos.

Vídeos promocionales y de lanzamiento de alto impacto

Vídeos promocionales y de lanzamiento de alto impacto

Anuncia nuevas funciones, campañas o ofertas con promociones animadas que parecen haber sido creadas por un estudio completo. Utiliza tipografía dinámica, maquetas animadas de UI y llamadas a la acción audaces para impulsar clics y registros.

Bucles y cortos en redes sociales

Bucles y cortos en redes sociales

Convierte tweets, fragmentos de blogs y anuncios en clips animados verticales para Reels, TikTok y Shorts. Añade subtítulos automáticos, pegatinas y elementos animados para mantener la atención incluso con el sonido apagado en tu video de IA.

Animaciones de formación y incorporación

Animaciones de formación y incorporación

Reemplaza los extensos PDFs y presentaciones con módulos animados que la gente realmente terminará. Utiliza avatares para presentar la formación, diagramas para explicar procesos y llamadas de atención para resaltar lo más importante.

Contenido educativo y lecciones del curso

Contenido educativo y lecciones del curso

Convierte planes de lección, artículos y notas en animaciones educativas en pequeñas dosis. Combina diagramas, líneas de tiempo y escenas con personajes sencillos en tu vídeo de animación para explicar conceptos de manera clara.

Narración y contenido de estilo UGC

Narración y contenido de estilo UGC

Cuenta historias de marcas, trayectorias de clientes o narrativas de fundadores con escenas animadas que transmiten humanidad. Combina avatares de IA con fondos animados para crear clips de historias compartibles en minutos.

Por qué HeyGen es el Mejor Generador de Animación por IA

HeyGen está diseñado para creadores, mercadólogos y equipos que necesitan animación de alta calidad a gran escala sin la complejidad tradicional de la generación de videos. Cada característica está pensada para ser rápida, colaborativa y acorde a la marca para la generación de videos.

Calidad de estudio sin el estudio

Genera animaciones que parezcan creadas por un equipo profesional, incluso si trabajas solo. Los avatares, gráficos en movimiento y diseños están todos ajustados para sentirse modernos y listos para la plataforma.

Marca coherente en todas las animaciones

Asegura los logotipos, colores, fuentes y barras inferiores para que cada vídeo tenga la apariencia y sensación de tu empresa. Los kits de marca y plantillas mantienen a todo el equipo alineado incluso si no son expertos en vídeos.

Diseñado para la velocidad, las pruebas y la iteración

Genera múltiples variaciones de ganchos, llamadas a la acción y formatos en minutos. Utiliza lo que funciona, ajusta lo que no y sigue publicando nuevas animaciones sin perder velocidad.

Texto a vídeo animado en un clic

Escribe lo que quieras explicar, vender o anunciar y deja que HeyGen construya la primera versión por ti. La IA convierte tu idea en un guion estructurado, escenas y diseños animados que se ajustan a tu objetivo. Obtienes un borrador completo de video animado en minutos, listo para ser refinado en lugar de empezar desde un lienzo en blanco.

Una mujer sonriente sosteniendo una tableta y un lápiz óptico, con un cuadro de "Script" describiendo el software de incorporación "Onboardly".

Anima automáticamente avatares, iconos y escenas

Elige un avatar parlante realista o un personaje sencillo y observa cómo se anima con una sincronización labial perfecta y gestos. Incorpora iconos, formas y gráficos en movimiento para que cada punto tenga un visual claro. El motor gestiona el tiempo y las transiciones automáticamente para que tu animación se sienta suave y profesional sin fotogramas clave manuales.

Video interactivo de una mujer sosteniendo un producto de belleza, con un cursor señalando un botón de "Ordenar ahora".

Doblaje automático, subtítulos y diseño de sonido

Genera un doblaje natural en segundos en varios idiomas y tonos que coincidan con tu marca. HeyGen añade subtítulos y diseño de sonido básico por ti, así que cada vídeo está listo para distribuirse en plataformas. Puedes ajustar la velocidad, el énfasis y el ritmo con controles sencillos para mantener a los espectadores atentos hasta el final.

Clonación de voz

Edita escenas con instrucciones de texto sencillas

Actualiza tu animación simplemente diciendo a HeyGen lo que quieres cambiar. Pide acortar una sección, cambiar una imagen, modificar el llamado a la acción o ajustar el fondo y observa cómo se actualiza en segundos. Para un control más preciso, entra en el editor de línea de tiempo para ajustar tomas específicas mientras la generación de video con IA mantiene todo sincronizado.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de animaciones AI

No necesitas experiencia en animación ni habilidades de edición para obtener excelentes resultados. HeyGen te guía desde la idea hasta la exportación a través de un flujo sencillo y guiado.

Paso 1

Añade tu guion, artículo o idea

Pega un guion existente, inserta un artículo o escribe una breve descripción sobre el vídeo que quieres crear con IA. HeyGen lo estructura en una narrativa clara con escenas, momentos clave y un llamado a la acción claro, perfecto para creadores de contenido.

Paso 2

Elige el estilo de animación, avatar y formato

Elige un avatar parlante o un anfitrión sencillo, selecciona un estilo de animación y escoge tu relación de aspecto para web, redes sociales o presentaciones usando un generador de vídeos con IA. Alinea fuentes, colores y logotipo con tu kit de marca en un solo clic.

Paso 3

Generar automáticamente escenas, movimiento y voz

Haz clic en generar y deja que HeyGen construya la animación completa con escenas, transiciones, voz en off y subtítulos. El sistema mapea los visuales al guion de manera que cada línea tenga un momento claro en pantalla.

Paso 4

Refinar, localizar y publicar en todas partes

Utiliza controles sencillos para ajustar el tiempo, cambiar las imágenes o modificar el tono de la voz. Clona al instante el vídeo en nuevos idiomas para llegar a audiencias globales con la misma animación central.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de animación por IA?

Un generador de animación por IA es una herramienta que convierte textos, guiones o ideas en videos animados de forma automática. En lugar de diseñar cada cuadro o animar personajes manualmente, la IA crea escenas, movimiento y voz en off por ti.

¿Necesito habilidades de animación o edición para usar HeyGen?

No, puedes crear tu primer vídeo animado sin tener experiencia previa en edición. La interfaz está diseñada en torno a indicaciones simples, plantillas y pasos guiados que se asemejan más a completar un formulario que a aprender a usar un complejo generador de vídeos con IA.

¿Qué tipos de animaciones puedo crear con HeyGen?

Puedes crear explicaciones de productos, promociones de marketing, módulos de incorporación y formación, cortos sociales y clips de historias narrativas. Utiliza avatares para contenidos de estilo cabeza parlante o apóyate en gráficos de movimiento limpios para explicaciones sencillas.

¿Puedo usar mis propios recursos de marca y material audiovisual?

Sí, puedes subir logotipos, fuentes, colores de marca, capturas de pantalla y fotografías de productos directamente en HeyGen. Estos recursos se pueden reutilizar en diferentes proyectos para que cada vídeo de animación se mantenga coherente con tu identidad visual.

¿HeyGen admite múltiples idiomas y acentos?

HeyGen admite muchos idiomas, acentos y estilos de voz para que puedas localizar la misma animación para diferentes mercados utilizando el traductor de vídeo. Puedes cambiar el idioma de la narración mientras mantienes los visuales y el tiempo sincronizados.

¿Puedo editar escenas individuales después de que se haya generado la animación?

Sí, cada escena es completamente editable después de su generación. Puedes cambiar los visuales, reescribir las líneas, ajustar el tiempo o cambiar el avatar sin tener que reconstruir todo el vídeo.

¿Son las animaciones adecuadas para uso comercial?

Los vídeos creados en HeyGen están diseñados para ser utilizados en marketing, ventas, soporte y comunicaciones internas. Puedes usarlos en tu sitio web, en campañas y en materiales orientados al cliente de acuerdo con los términos de tu plan.

¿Cuánto tiempo se tarda en crear un vídeo animado?

La mayoría de los usuarios pasan de la idea a tener una animación lista para compartir en minutos en lugar de días o semanas. Las promociones sencillas y los clips sociales suelen requerir un solo intento, mientras que las explicaciones más complejas pueden necesitar un par de iteraciones rápidas.

¿Pueden los equipos colaborar dentro de HeyGen?

Sí, varios miembros del equipo pueden trabajar en el mismo espacio de trabajo, compartir plantillas y reutilizar recursos. Los revisores pueden dejar comentarios y solicitar cambios, así no tienes que estar enviando archivos de un lado a otro.

¿En qué se diferencia HeyGen de las herramientas tradicionales de animación?

Las herramientas tradicionales requieren que diseñes, animes y edites cada detalle manualmente. HeyGen utiliza la IA para generar la estructura, los visuales y la narración por ti, así puedes pasar directamente a refinar y distribuir.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background