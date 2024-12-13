Cómo Reply.io aumentó la presencia en TikTok de su CEO con HeyGen

Reply.io, fundada en 2014, es una plataforma de compromiso de ventas multicanal para equipos de ventas internos y agencias, ayudándoles a contactar con clientes potenciales.

En 2023, el fundador y CEO Oleg Campbell quería expandir su presencia en las redes sociales, pero todo su tiempo estaba dedicado a la operación impecable de la plataforma de compromiso de ventas. Para fortalecer la credibilidad de Reply.io y mostrar su experiencia en la industria, el equipo de redes sociales de Oleg comenzó a utilizar HeyGen para elevar su presencia social creando contenido atractivo que resaltara sus percepciones y las innovaciones tecnológicas de Reply.io.

Hablamos con Anastasiia Nak, la gerente de redes sociales de Reply.io, quien gestiona los canales sociales de Oleg. Desde entonces, su equipo ha mejorado con éxito la presencia de Oleg en TikTok utilizando los avatares realistas de HeyGen.