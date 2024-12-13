Cómo Reply.io aumentó la presencia en TikTok de su CEO con HeyGen
Reply.io, fundada en 2014, es una plataforma de compromiso de ventas multicanal para equipos de ventas internos y agencias, ayudándoles a contactar con clientes potenciales.
En 2023, el fundador y CEO Oleg Campbell quería expandir su presencia en las redes sociales, pero todo su tiempo estaba dedicado a la operación impecable de la plataforma de compromiso de ventas. Para fortalecer la credibilidad de Reply.io y mostrar su experiencia en la industria, el equipo de redes sociales de Oleg comenzó a utilizar HeyGen para elevar su presencia social creando contenido atractivo que resaltara sus percepciones y las innovaciones tecnológicas de Reply.io.
Hablamos con Anastasiia Nak, la gerente de redes sociales de Reply.io, quien gestiona los canales sociales de Oleg. Desde entonces, su equipo ha mejorado con éxito la presencia de Oleg en TikTok utilizando los avatares realistas de HeyGen.
El Desafío
Inicialmente, lanzar un plan de redes sociales para su CEO parecía desalentador y costoso. El apretado horario de Oleg dejaba poco espacio para grabar, editar y coordinar el tiempo para que los equipos de producción se reunieran varias veces a la semana para crear contenido social. Sin un proceso optimizado, el equipo temía que mostrar el liderazgo de pensamiento de Oleg en línea diera resultados mínimos, haciendo casi imposible mantener un contenido consistente y atractivo.
Sin embargo, todo cambió con la introducción de HeyGen. La plataforma proporcionó al equipo las herramientas para crear videos de alta calidad de manera eficiente con un tiempo mínimo dedicado a la aprobación de Oleg, todo ello a una fracción del costo.
La solución
Oleg quería implementar una herramienta que permitiera a su equipo ahorrar tiempo en la creación de contenido para redes sociales y demostrar cómo la IA está cambiando las interacciones globales.
HeyGen se convirtió rápidamente en la solución más eficiente en costes y tiempo para que Anastasiia y su equipo crearan los videos personales de TikTok de Oleg. HeyGen les permite generar contenido creativo mientras aumentan significativamente los seguidores de Oleg en las redes sociales, todo ello sin necesitar su implicación directa.
Después de probar múltiples plataformas de vídeo generativo con IA, el equipo eligió HeyGen porque ofrecían los avatares más realistas y un proceso de creación de vídeos fácil de usar.
Con HeyGen, el equipo social de Reply.io ahora puede producir de 10 a 14 videos semanales, aliviando la presión de las grabaciones diarias y permitiéndoles conectar con la audiencia de Oleg. Al subir una variedad de avatares, pueden mejorar sus videos sin que los espectadores a menudo noten la diferencia.
El equipo de Anastasiia ya no necesita pasar horas grabando vídeos. En su lugar, pueden centrarse en lo que mejor saben hacer: crear contenido atractivo.
Los Resultados
Después de 10 meses de usar HeyGen, el equipo de redes sociales de Oleg ha visto resultados impresionantes. No solo ha permitido al equipo ahorrar hasta tres horas por video, sino que también ha obtenido estos resultados en TikTok:
- Compromiso impresionante: Su video de TikTok más visto alcanzó los 5,7 millones de visualizaciones usando HeyGen, con otros atrayendo consistentemente entre 8.000 y 30.000 visualizaciones.
- Crecimiento de seguidores: En 10 meses, el número de seguidores de Oleg en TikTok se disparó a 200.000 seguidores, con un impresionante 50.000 nuevos seguidores en los primeros seis meses de usar HeyGen.
- Aumento del tráfico: Con el enlace en su biografía, ahora pueden dirigir más tráfico desde TikTok que desde cualquier otra plataforma social, impactando positivamente en su negocio al atraer más visitas a su sitio web y más atención en general a Reply.io.
“HeyGen ha sido increíblemente útil para nosotros, especialmente porque era un territorio nuevo para todos los involucrados. No creo que muchos creadores publiquen uno o dos vídeos diarios que se centren en la IA mientras también la utilizan. No estábamos seguros de cuán exitosos seríamos al principio. No tuvimos ningún vídeo viral hasta que empezamos a usar HeyGen. Cuando comenzamos a utilizarlo, todo cambió. Nuestro número de seguidores aumentó y nuestra audiencia se involucró mucho más con el contenido.”
Anastasiia Nak
Gestor de Redes Sociales en Reply.io