Favoured ahora utiliza la generación de avatares con inteligencia artificial de HeyGen como piedra angular de su rigurosa estrategia de pruebas creativas. “Lo que nos ha permitido HeyGen es generar avatares para anuncios UGC muy rápidamente, lo que finalmente nos permite probar muchas más variantes de guiones”, explica Andy. Con HeyGen, la agencia ha ampliado dramáticamente sus capacidades de prueba, escalando de 10-15 variantes diferentes de UGC al mes a 50 o 100, lo que les permite encontrar el contenido creativo ganador más rápido y, en última instancia, mejorar el rendimiento de sus campañas a través de un aumento de las pruebas y la optimización.

El equipo valora mucho los avatares realistas de HeyGen. “Con HeyGen, hemos grabado a la misma persona en múltiples contextos diferentes. Tener la capacidad de cambiar el plano o la perspectiva para variar ayuda a establecer más realismo para el consumidor”, añade Andy. Para maximizar el impacto, Favoured integra HeyGen con otras herramientas de IA—mejorando los doblajes con ElevenLabs, creando imágenes de productos con Ideogram y desarrollando material adicional con Kling.

Los números hablan por sí mismos

HeyGen permite a Favoured concentrarse aún más en lo que mejor sabe hacer: ofrecer campañas de marketing impulsadas por el rendimiento.

“HeyGen desbloquea el rendimiento esencialmente en su nivel más básico”, explica Andy. “Cuanto más podamos probar, más podremos ver lo que resuena con las audiencias, lo que genera una mejor tasa de clics, lo que reduce el costo por clic, todo lo cual tiene un efecto indirecto en las otras métricas de flujo descendente de cualquier campaña.”

Las mejoras en eficiencia no podrían ser más evidentes: anteriormente, alguien tardaría 20 minutos en leer diez ganchos diferentes; ahora Favoured puede producir 50 ganchos diferentes casi al instante. Para Favoured, el rendimiento es la base de su modelo de negocio. La satisfacción del cliente depende de indicadores clave de rendimiento, como el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) y el coste de adquisición. Con los avatares de inteligencia artificial de HeyGen, pueden alcanzar los KPIs más rápidamente, escalar el gasto en campañas de manera más efectiva y aumentar la satisfacción del cliente en comparación con los métodos tradicionales. En un panorama digital donde destacarse requiere hacer más, HeyGen se ha convertido en una herramienta indispensable en el enfoque de marketing de Favoured.