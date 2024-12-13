¿Cómo se mantienen las agencias de marketing al día con el nuevo ritmo de la publicidad digital? Para Favoured, una agencia de marketing de rendimiento de servicio completo con sede en el Reino Unido, la respuesta reside en ser audazmente estratégicos y aprovechar nuevas herramientas para desbloquear resultados. Con un conjunto de clientes que van desde startups hasta marcas tradicionales, como teapigs, Avon y Kodak, Favoured ofrece servicios expertos de marketing digital con su equipo altamente especializado e integrado por completo.
Se volcaron en HeyGen para escalar los esfuerzos de creación de contenido, lo que resultó en pruebas creativas más rigurosas y una reducción del cansancio creativo de los espectadores. Con HeyGen, Favoured ha encontrado una estrategia de volumen que logra el equilibrio adecuado entre la tecnología de IA y la creatividad humana para ofrecer campañas de marketing de primera clase a sus clientes.
Combatiendo el agotamiento creativo y los recursos limitados
Antes de HeyGen, Favoured enfrentaba dos principales cuellos de botella: la creación de contenido intensiva en recursos y el acelerado desgaste creativo. Su flujo de trabajo de alto contacto personalizado para cada cliente individual ofrecía resultados pero requería extensos recursos humanos. El proceso tradicional de producción de UGC, que implicaba la preparación previa a la producción y el envío de productos, consumía mucho tiempo, sin mencionar que era restrictivo con el número de actores que podían filmar.
Para mantener una ventaja competitiva, Favoured comprende el valor estratégico de producir contenido a gran escala, ya que incluso los creativos ganadores se enfrentan al cansancio de la audiencia. Andy Willers, cofundador de Favoured, explica: "Si hemos escalado el gasto en una plataforma, hay algunas plataformas, como TikTok, donde los creativos simplemente se fatigan más rápido. Eso significa que cuanto más veces un usuario ha visto un creativo, peor es el rendimiento de una campaña". Refrescar el contenido UGC se volvió crítico para mantener el rendimiento de la campaña, creando demandas interminables que su proceso manual no podía satisfacer eficientemente.
"Antes de HeyGen, este proceso era mucho más manual, requiriendo más recursos humanos para lograr el mismo resultado," - Andy Willers, cofundador de Favoured
Se habían decantado por Runway para la generación de vídeos, pero cuando GG, su creador de contenido en Favoured, se enteró de HeyGen, supo que sería un cambio radical para sus flujos de trabajo. Andy comenta, "Habíamos utilizado otras herramientas para intentar hacer cosas similares en la creación de avatares, pero HeyGen parecía hacerlo mejor que nadie."
Cuanto más, mejor con la solución de avatares de HeyGen
Favoured ahora utiliza la generación de avatares con inteligencia artificial de HeyGen como piedra angular de su rigurosa estrategia de pruebas creativas. “Lo que nos ha permitido HeyGen es generar avatares para anuncios UGC muy rápidamente, lo que finalmente nos permite probar muchas más variantes de guiones”, explica Andy. Con HeyGen, la agencia ha ampliado dramáticamente sus capacidades de prueba, escalando de 10-15 variantes diferentes de UGC al mes a 50 o 100, lo que les permite encontrar el contenido creativo ganador más rápido y, en última instancia, mejorar el rendimiento de sus campañas a través de un aumento de las pruebas y la optimización.
El equipo valora mucho los avatares realistas de HeyGen. “Con HeyGen, hemos grabado a la misma persona en múltiples contextos diferentes. Tener la capacidad de cambiar el plano o la perspectiva para variar ayuda a establecer más realismo para el consumidor”, añade Andy. Para maximizar el impacto, Favoured integra HeyGen con otras herramientas de IA—mejorando los doblajes con ElevenLabs, creando imágenes de productos con Ideogram y desarrollando material adicional con Kling.
Los números hablan por sí mismos
HeyGen permite a Favoured concentrarse aún más en lo que mejor sabe hacer: ofrecer campañas de marketing impulsadas por el rendimiento.
“HeyGen desbloquea el rendimiento esencialmente en su nivel más básico”, explica Andy. “Cuanto más podamos probar, más podremos ver lo que resuena con las audiencias, lo que genera una mejor tasa de clics, lo que reduce el costo por clic, todo lo cual tiene un efecto indirecto en las otras métricas de flujo descendente de cualquier campaña.”
Las mejoras en eficiencia no podrían ser más evidentes: anteriormente, alguien tardaría 20 minutos en leer diez ganchos diferentes; ahora Favoured puede producir 50 ganchos diferentes casi al instante. Para Favoured, el rendimiento es la base de su modelo de negocio. La satisfacción del cliente depende de indicadores clave de rendimiento, como el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) y el coste de adquisición. Con los avatares de inteligencia artificial de HeyGen, pueden alcanzar los KPIs más rápidamente, escalar el gasto en campañas de manera más efectiva y aumentar la satisfacción del cliente en comparación con los métodos tradicionales. En un panorama digital donde destacarse requiere hacer más, HeyGen se ha convertido en una herramienta indispensable en el enfoque de marketing de Favoured.