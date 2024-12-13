Desde el principio, getitAI sabía que la confianza y el tiempo eran innegociables. Si los agentes digitales iban a persuadir, tenían que parecer reales, no solo visualmente convincentes sino también fluidos en su comportamiento. Nada de pausas torpes, doblajes unidos de manera forzada o vibraciones extrañas.

Las primeras plataformas de avatares priorizaban la calidad a costa de la velocidad, o ofrecían respuestas rápidas que no eran fotorrealistas. Ninguna de las dos opciones funcionó. El medio no podía romper la historia.

“No estábamos buscando solo una cara, necesitábamos algo expresivo, rápido y emocionalmente legible. La historia tenía que calar, cada vez,” dijo Alain.

HeyGen fue la primera plataforma en ofrecer la combinación que getitAI necesitaba: avatares fotorrealistas, capacidad de respuesta en tiempo real y una interfaz amigable para desarrolladores que pudiera mantener el ritmo con la narrativa dinámica.

Por qué HeyGen era el eslabón perdido

Lo que distinguía a HeyGen era su combinación única de generación de video fotorrealista y avatares en transmisión en tiempo real. No se trataba solo de renderizar avatares, se trataba de mantener una interacción creíble y fluida donde el usuario nunca tiene la sensación de estar esperando al software.

Como uno de los primeros socios interactivos de avatares de HeyGen, getitAI trabajó estrechamente con el equipo de producto para ajustar el sistema para casos de uso más exigentes: lógica de ramificación, entradas de usuario flexibles y entrega emocionalmente inteligente.

“Fue un camino lleno de baches al principio, pero eventualmente, cruzamos el valle inquietante, y construimos algo que se sentía como una conversación real,” dijo Alain.

Tras 18 meses de colaboración, getitAI fue invitado a compartir su trabajo en un evento de la comunidad HeyGen. En el escenario, el cofundador de HeyGen, Wayne Liang, lo dijo claramente: “getitAI utiliza nuestra tecnología mejor que nosotros mismos.”

La persuasión como plataforma

Aunque la tracción inicial provino de marcas de consumo, la ambición más amplia de getitAI es horizontal: convertir la confianza y la conversación en infraestructura, algo que podría funcionar en cualquier lugar donde se tomen decisiones.

Desde la incorporación de SaaS hasta la educación, finanzas y salud, en cualquier lugar donde se necesite orientación para tomar una decisión, un agente bien capacitado puede intervenir. El sector es opcional. El toque humano no lo es.

Los avatares de HeyGen hacen visibles a estos agentes. getitAI los hace persuasivos.

Juntos, están sentando las bases para un nuevo tipo de interfaz, una en la que la historia no termina en el llamado a la acción, sino que fluye a través de cada clic, deslizamiento y pregunta.

El impacto: Interacción que conmueve a las personas

Las sesiones con agentes de getitAI + HeyGen ahora promedian más de 2,5 minutos, varias veces por encima de los intervalos de compromiso típicos. Los resultados no son solo un mayor tiempo de compromiso, sino una interacción más profunda: los usuarios hacen preguntas, reciben respuestas personalizadas y se mantienen en el flujo.

Las tasas de conversión para esas interacciones varían entre el 13 y el 21%. ¿Pero el cambio más interesante? El usuario deja de navegar, y comienza a formar parte de la historia.

“Internet pasó de páginas a feeds. Ahora está pasando de feeds a caracteres. Estamos construyendo el sistema detrás de ese cambio,” dijo Alain.

¿Qué viene después?

A medida que getitAI se prepara para lanzar su Mercado de Agentes Creadores, HeyGen sigue siendo una parte esencial de la pila. Las empresas pronto podrán desplegar agentes entrenados, con voz, tono y estilo de narración, tan fácilmente como añadir un pago de Stripe.

Para HeyGen, es la prueba de lo que sucede cuando los avatares dejan de leer guiones y comienzan a guiar decisiones. Para getitAI, es el siguiente paso hacia una web impulsada no por clics, sino por conversaciones.