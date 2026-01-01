Aplicación Seedance 2.0 de generación de vídeos con IA
El modelo de vídeo con IA más cinematográfico del mundo ahora funciona dentro de HeyGen. Genera b-roll cinematográfico a partir de un prompt, colócate en metraje de Seedance o pasa de una sola idea a un vídeo completo y terminado. Tres herramientas, una plataforma, ningún equipo necesario.
Funciones de Seedance 2.0 en HeyGen
Vídeo cinematográfico multimodal a partir de una sola barra de indicaciones
Abre el generador de vídeo con IA, selecciona el modelo Seedance 2 y escribe la descripción de tu escena. Adjunta imágenes de referencia, elige un personaje, añade el audio y define el formato y la duración del vídeo, todo desde una única barra de indicaciones. Elige un ajuste preestablecido como Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move o Multi-Character Scene para empezar al instante.
Texto a vídeo con control cinematográfico de cámara
Describe cualquier escena y Seedance 2.0 genera metraje con movimiento físicamente preciso, iluminación realista y una profundidad de campo de calidad cinematográfica a través de la herramienta de texto a vídeo. El modelo interpreta la dirección de cámara a partir de tu prompt, de modo que los movimientos de travelling, planos de grúa, secuencias FPV y primeros planos responden al lenguaje natural. Tu material de recurso parece dirigido, no generado.
Imagen de referencia y entrada de vídeo
Sube una foto de producto, un recurso de marca o un clip existente y cambia al modo Ref to Video. Seedance 2.0 genera metraje cinematográfico a partir de tu referencia utilizando el flujo de trabajo image to video, preservando la gradación de color, la composición y la identidad visual, mientras añade movimiento dinámico de cámara y un movimiento físicamente preciso que da vida al contenido estático.
Clonación de voz nativa y sincronización labial multilingüe
Las grabaciones de Seedance 2.0 en HeyGen se entregan con integración de audio completa. Superpone narración usando clonación de voz con IA en más de 175 idiomas con sincronización labial precisa al fotograma, que ajusta cada palabra al movimiento en pantalla. Otras plataformas que ofrecen Seedance generan clips sin procesar y sin sonido. HeyGen entrega vídeo localizado completo.
Rostros humanos verificados en las grabaciones de Seedance
Seedance 2.0 no permite rostros humanos reales en su API pública. La infraestructura de consentimiento de primera parte y verificación de identidad de HeyGen cambia eso. Clona con IA tu imagen en cuestión de minutos, y tu apariencia verificada aparece en el metraje cinematográfico de Seedance a través de Avatar IV con identidad, vestimenta y consistencia visual bloqueadas en cada toma. Ninguna otra plataforma puede ofrecer esto.
Casos de uso
Vídeos de marca y de campaña
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
Contenido para redes sociales y anuncios estilo UGC
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
Demostraciones y presentaciones de productos
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
Escenas cinematográficas con varios personajes
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI face swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
Formación y educación
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
Liderazgo de opinión y marca personal
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the reel generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
Cómo funciona
Seedance 2.0 está integrado en tres herramientas dentro de HeyGen. Cada una está diseñada para un flujo de trabajo diferente. Usa una o combina las tres.
Abre el Generador de Vídeos con IA
Inicia el Generador de Video con IA dentro de HeyGen. Seedance 2 se selecciona de forma predeterminada y el modo Ref to Video está disponible para la generación basada en referencias.
Escribe tu prompt o elige una plantilla
Escribe la descripción de tu escena o selecciona Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move o Multi-Character Scene. Establece una duración de hasta 10 segundos y elige 16:9 o cualquier otra relación de aspecto.
Adjunta referencias y genera
Añade imágenes de referencia, selecciona un personaje, elige un idioma o adjunta audio desde la barra de entrada. Pulsa en generar y Seedance 2.0 creará metraje cinematográfico en una sola pasada.
Revisa, edita y publica
Previsualiza tu generación en Creaciones recientes. Descárgala como MP4, envíala a Avatar Shots o Video Agent para seguir editándola, o publícala directamente en cualquier plataforma.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Seedance 2.0 y por qué está dentro de HeyGen?
Seedance 2.0 es un modelo cinematográfico de generación de vídeo con IA, conocido por su movimiento físicamente preciso, entrada multimodal y consistencia de personajes. HeyGen lo ha integrado en tres herramientas para que puedas ir más allá de la simple generación de clips y crear vídeos completos con rostros verificados, locución, salida multilingüe y control de edición que las plataformas independientes de Seedance no pueden ofrecer.
¿Qué puedo crear con Seedance 2.0 en HeyGen que no pueda crear en otras plataformas?
Las plataformas independientes de Seedance generan clips silenciosos de 15 segundos sin rostros humanos reales. HeyGen añade identidad verificada a través del generador de avatares de IA, el montaje completo del vídeo mediante Video Agent, locución en más de 175 idiomas, sincronización labial y metraje cinematográfico de hasta tres minutos de duración. La integración convierte un modelo en bruto en un flujo de trabajo de producción completo.
¿Cómo genero b-roll cinematográfico con Seedance 2.0?
Abre el Generador de Video con IA, selecciona Seedance 2 y escribe la descripción de tu escena o sube una imagen de referencia en el modo Ref to Video. Elige un preset, define la duración y la relación de aspecto, y el modelo generará metraje cinematográfico con iluminación realista y movimientos de cámara naturales. Usa el generador de guiones de video si necesitas ayuda para redactar tu prompt.
¿Puedo poner mi propia cara en las imágenes de Seedance 2.0?
La API pública de Seedance 2.0 bloquea los rostros humanos reales. HeyGen es la única plataforma donde aparecen rostros verificados en las grabaciones de Seedance, gracias al consentimiento directo y a la verificación de identidad. Clónate una sola vez y tu imagen quedará protegida en cada escena cinematográfica que generes.
¿Cuáles son los ajustes preestablecidos en el Generador de Videos con IA?
La barra de prompts incluye cuatro preajustes de Seedance 2.0: Multi-Scene Cut para secuencias con múltiples tomas, UGC-Style Ad para contenido pensado primero para redes sociales, Dynamic Camera Move para un lenguaje de cámara cinematográfico y Multi-Character Scene para colocar a varias personas en una sola toma. Cada preajuste configura el modelo para un flujo de trabajo creativo específico.
¿Puedo traducir los vídeos de Seedance 2.0 a otros idiomas?
Cada vídeo de Seedance 2.0 en HeyGen admite traducción completa a través del AI video translator con AI dubbing en más de 175 idiomas. Tu voz en off se clona en cada idioma de destino con sincronización labial precisa por fotograma, de modo que un solo vídeo se convierte en un recurso global sin necesidad de volver a grabar.
¿La calidad del material es lo suficientemente alta para medios de pago y emisión en televisión?
Seedance 2.0 produce metraje cinematográfico, valorado como n.º 1 en realismo en G2, con movimiento físicamente preciso y una identidad visual coherente. Perfecciona cualquier escena con el editor de vídeo con IA y expórtala en formatos listos para emisión, publicidad en redes sociales o inserción en la web.
¿Los equipos de producción obtienen resultados medibles?
Vision Creative Labs aumentó su producción de 1-2 vídeos al año a 50-60 al día usando HeyGen. Al incorporar metraje de Seedance 2.0, consiguen una calidad cinematográfica a ese volumen sin necesidad de más personal, reservas de estudio ni logística de producción adicional.
¿Cuánto cuesta Seedance 2.0 en HeyGen?
HeyGen ofrece un plan gratuito que incluye acceso a Seedance 2.0 en las tres herramientas. Prueba Avatar Shots, Video Agent y el Generador de Video con IA antes de comprometerte. Los planes de pago empiezan en 24 $/mes para creadores, con precios empresariales personalizados disponibles para equipos a gran escala.
¿Qué es el modo Ref to Video y cuándo debería usarlo?
El modo Ref to Video te permite subir metraje o clips existentes como referencia junto con tu prompt de texto. Seedance 2.0 analiza el movimiento, el estilo y el ritmo de tu referencia y genera nuevo metraje cinematográfico que lo iguala. Úsalo cuando quieras replicar un movimiento de cámara, adaptar un estilo visual existente o ampliar una escena que ya hayas grabado.
