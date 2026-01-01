Cada pódcast de vídeo con IA se genera en HD o 4K con iluminación, encuadre y composición profesionales. Los entornos de fondo, los temas de color y las opciones de diseño te permiten adaptar el contenido a la identidad de tu marca o a la categoría de tu contenido. El audio ofrece niveles equilibrados, una separación clara de las voces entre los participantes y música de fondo opcional. La calidad de producción rivaliza con la de un estudio de pódcast totalmente equipado, y se entrega a través del mismo generador de vídeo con IA que impulsa la plataforma de vídeo de nivel empresarial de HeyGen.