Aplicación de creación de vídeos por lotes para vídeos personalizados
Convierte una sola hoja de cálculo en cientos de vídeos únicos y personalizados con el creador de vídeos por lotes de HeyGen. Sube un archivo CSV con nombres, mensajes y variables personalizadas, y genera automáticamente vídeos pulidos para cada fila. Sin cámaras, sin software de edición, sin sesiones de grabación. Ya sea que necesites alcance personalizado, contenido de incorporación o comunicaciones a gran escala, HeyGen se encarga de la producción.
Funciones del creador de vídeos por lotes
Motor de personalización basado en CSV
Sube una hoja de cálculo con columnas para nombres, cargos, empresas, mensajes personalizados o cualquier otra variable que necesite tu campaña. El creador de vídeos por lotes lee cada fila e inyecta dinámicamente los datos en tu plantilla de vídeo, generando un resultado único para cada registro. Cada vídeo se siente hecho a medida porque el guion, el texto en pantalla y la narración se adaptan a los datos específicos de cada fila. Este flujo de trabajo te permite producir 500 vídeos personalizados con el mismo esfuerzo que requiere crear uno solo, convirtiendo tu flujo de trabajo de texto a vídeo en una cadena de producción escalable que sustituye semanas de grabación manual.
Renderizado automático de voz e imagen
Cada vídeo de tu lote se renderiza con narración sincronizada, elementos en pantalla y transiciones gestionadas automáticamente por el motor de renderizado de HeyGen. Elige entre más de 300 voces en más de 175 idiomas y el sistema aplicará la voz que selecciones a cada variación de guion personalizada. Combina esto con las capacidades del generador de vídeo con IA para producir resultados con calidad de estudio para cada destinatario. No hace falta volver a grabar la narración ni ajustar manualmente los tiempos. La plataforma se encarga del ritmo del audio, la sincronización visual y el formato de exportación para que cada vídeo cumpla los estándares profesionales sin necesidad de posproducción.
Flujo de trabajo por lotes basado en plantillas
Diseña tu vídeo una vez utilizando el sistema de plantillas de HeyGen y deja que el motor por lotes lo replique y personalice en todo tu conjunto de datos. Define el diseño, la marca, el fondo, la música y el estilo del presentador en una sola plantilla, y el creador de vídeos por lotes aplicará esa configuración a cada fila de tu CSV. Este enfoque garantiza la coherencia de marca en cientos de resultados, sin dejar de permitir la personalización de cada vídeo mediante las variables de tu hoja de cálculo. Los equipos que utilizan script to video pueden convertir cualquier plantilla finalizada en un recurso listo para procesamiento por lotes en cuestión de minutos.
Generación por lotes multilingüe
Produce videos personalizados en varios idiomas dentro de la misma ejecución por lotes. Asigna códigos de idioma en tu CSV y HeyGen genera cada video con la narración en el idioma correcto, sincronización labial con IA, y una entrega localizada. Combinado con clonación de voz con IA, tu salida por lotes mantiene una identidad de voz coherente incluso cuando abarca más de 175 idiomas y dialectos. Esto elimina la necesidad de ejecutar campañas separadas para cada región y reduce a una sola operación por lotes lo que, con la localización tradicional, llevaría meses.
Exportación y distribución escalables
Una vez que tu lote se complete, descarga todos los vídeos de forma individual o como una exportación masiva lista para su distribución. Cada archivo está etiquetado y organizado según los identificadores de tu CSV, lo que facilita asociar los vídeos con los destinatarios o subirlos a tu CRM, plataforma de email o LMS. El creador de vídeos por lotes genera archivos MP4 en calidad HD, adaptados a cualquier canal. Integra con la HeyGen API para automatizar todo el flujo, desde la carga de la hoja de cálculo hasta la entrega, conectando tu editor de vídeo con IA directamente con tu stack de distribución sin necesidad de gestionar archivos manualmente.
Casos de uso
Prospección de ventas personalizada a gran escala
Need to send unique video messages to hundreds of prospects? Recording individual videos for each lead is impossible at volume. With the batch video creator, upload your prospect list, personalize each video with the recipient's name, company, and relevant details, and generate an entire campaign of product video messages ready to embed in sales emails.
Incorporación y formación de empleados
Need to welcome and train new hires across departments and locations? Filming individual welcome videos for each team or role wastes resources. With batch video creation, load your new hire data into a CSV, customize each training video with role-specific instructions and personal greetings, and deliver polished onboarding content the same day.
Seguimiento de eventos y seminarios web
Need to send personalized recap videos to attendees after a conference or webinar? Manually editing each follow-up is not feasible at scale. With the batch video creator, import your attendee list, reference their session interests or questions in each video, and produce hundreds of tailored AI video explainer follow-ups in one run.
Alcance para éxito del cliente y renovaciones
Need to engage existing customers with personalized renewal or upsell messages? Generic email templates get ignored. With batch video creation, pull customer data from your CRM into a CSV, generate unique marketing videos addressing each account by name with relevant usage stats or offers, and deliver them directly to inboxes.
Lanzamientos de campañas localizadas
Need to launch a campaign across multiple regions simultaneously? Producing separate video assets for each market takes months. With the batch video creator, add language and region columns to your spreadsheet and generate localized video variants for every market in a single batch, leveraging HeyGen's video translator to maintain natural delivery in each language.
Comunicaciones internas y actualizaciones
Need to distribute company updates personalized to each team or department? All-hands recordings feel impersonal and lack relevance. With batch video creation, load department data into your CSV, tailor each intro video with team-specific metrics or announcements, and deliver targeted messages that resonate with each group.
Cómo funciona
Crea vídeos personalizados por lotes en cuatro pasos, pasando de una hoja de cálculo a cientos de vídeos terminados y listos para compartir.
Prepara tu archivo CSV
Organiza tus datos de personalización en una hoja de cálculo con columnas para cada variable: nombres, mensajes, títulos o cualquier campo personalizado.
Crea tu plantilla
Diseña una única plantilla de vídeo con variables de marcador de posición asignadas a las columnas de tu archivo CSV. Configura los elementos visuales, la voz y la identidad de marca.
Sube y genera
Sube tu archivo CSV al creador de videos por lotes. HeyGen procesa cada fila y genera automáticamente un video único y personalizado.
Descarga y distribuye
Revisa tus vídeos terminados, descárgalos de forma individual o por lotes y distribúyelos por correo electrónico, CRM, LMS o cualquier otro canal.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un creador de vídeos por lotes y cómo funciona con HeyGen?
Un creador de vídeos por lotes te permite producir muchos vídeos personalizados de forma simultánea a partir de una única plantilla y un archivo de datos. Con HeyGen, subes una hoja de cálculo CSV con tus variables, las asignas a los marcadores de posición de tu plantilla de vídeo y la plataforma genera un vídeo único para cada fila. Todo el proceso se ejecuta automáticamente, de modo que recibes cientos de vídeos terminados sin tener que grabar ni editar ninguno de ellos de forma individual.
¿Cuántos vídeos personalizados puedo crear en un solo lote?
HeyGen admite lotes de cientos de vídeos en una sola ejecución. El límite exacto depende de tu nivel de plan, pero los planes de pago están diseñados para una producción de gran volumen. Tanto si necesitas 50 vídeos de prospección de ventas como 500 vídeos de bienvenida para onboarding, el creador de vídeos por lotes los procesa en paralelo para que los tiempos de entrega sigan siendo de minutos, no de días.
¿Qué datos puedo incluir en mi archivo CSV para la personalización?
Tu archivo CSV puede contener cualquier variable basada en texto: nombres de destinatarios, nombres de empresas, cargos, mensajes personalizados, referencias de productos, códigos de idioma o cualquier campo relevante para tu campaña. Cada columna se convierte en una variable que puedes insertar en el guion de tu vídeo, en el texto en pantalla o en la narración. No existe un esquema fijo, así que tú defines el nivel de personalización para que se adapte a tu caso de uso.
¿Los vídeos creados por lotes se sentirán personales o parecerán producidos en masa?
Cada vídeo se genera de forma individual con su propia narración, texto en pantalla y datos variables, de modo que cada destinatario ve contenido dirigido específicamente a él. El portavoz de IA dice su nombre, menciona su empresa y transmite un mensaje adaptado a su contexto. El resultado se siente como un vídeo uno a uno, no como un envío masivo con solo cambiar el logotipo.
¿Puedo usar mi propia voz o un presentador personalizado en los vídeos por lotes?
Sí. Puedes clonar tu voz a partir de una breve muestra de audio y aplicarla a todos los vídeos del lote, de modo que cada mensaje personalizado suene como si viniera directamente de ti. También puedes usar un presentador personalizado creado a partir de una foto con tecnología de avatar fotográfico con IA, lo que significa que ni tú ni un actor contratado tenéis que aparecer en cámara en ninguno de los vídeos.
¿Cómo puedo crear vídeos por lotes en varios idiomas?
Añade una columna de idioma a tu archivo CSV y asigna el idioma de destino para cada fila. HeyGen genera cada vídeo con la narración en el idioma correspondiente y una sincronización labial precisa. Combinado con AI dubbing, puedes producir un único lote que cubra más de 175 idiomas, ofreciendo contenido localizado a cada región sin necesidad de ejecutar ciclos de producción por separado.
¿Puedo integrar el creador de vídeos por lotes con mi CRM o plataforma de correo electrónico?
HeyGen ofrece una API que conecta tu flujo de trabajo por lotes con herramientas externas como CRM, plataformas de correo electrónico y sistemas de automatización de marketing. Puedes activar la generación por lotes de forma programática, vincular los resultados de los vídeos con los registros de contactos e insertar enlaces de vídeo personalizados directamente en tus secuencias de outreach. Esto convierte el creador de vídeos por lotes en una canalización totalmente automatizada, desde la fuente de datos hasta la bandeja de entrada del destinatario.
¿Se puede probar gratis el creador de videos por lotes de HeyGen?
HeyGen ofrece un plan gratuito sin necesidad de tarjeta de crédito que te permite explorar la plataforma y generar vídeos. El modo por lotes está disponible en los planes de pago desde 24 $ al mes, lo que desbloquea límites de volumen más altos, clonación de voz y acceso completo a la biblioteca de presentadores y plantillas. Puedes probar el flujo de trabajo principal en el plan gratuito antes de escalar.
¿En qué se diferencia la creación de videos por lotes de la grabación de videos individuales?
Grabar vídeos personalizados individuales requiere un presentador, un guion para cada destinatario, tiempo de rodaje y edición para cada pieza. Con 100 vídeos, eso puede suponer semanas de trabajo. El creador de vídeos por lotes reduce todo eso a cuestión de minutos: una plantilla, una carga de archivo CSV y HeyGen genera automáticamente cada variación. Los clientes informan de hasta un 70% de reducción en los costes de producción y semanas de tiempo ahorradas por campaña.
¿En qué formato de archivo y con qué calidad se exportan los vídeos por lotes?
Cada vídeo de tu lote se exporta como un archivo MP4 en calidad HD, listo para incrustar en correos electrónicos, subir a tu LMS o publicar en cualquier plataforma. Los archivos se etiquetan con los identificadores de tu CSV para que puedas asociar cada vídeo con su destinatario previsto sin necesidad de clasificar ni renombrar manualmente.
