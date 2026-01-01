Aplicación de vídeo con inserción de productos mediante IA
Crea contenido de vídeo profesional de colocación de producto con IA directamente a partir de una foto del producto usando HeyGen. Sube una sola imagen de tu producto y genera anuncios de vídeo pulidos con entornos realistas, ángulos de cámara dinámicos y escenas contextuales que muestren tu artículo en acción. Sin rodajes, sin equipos, sin alquiler de estudio. Pasa de una foto de producto a un anuncio de vídeo listo para compartir en cuestión de minutos, preparado para cualquier plataforma o campaña.
Funciones del vídeo de inserción de producto con IA
Generación realista de escenas con IA a partir de fotos
Sube una foto de producto y HeyGen genera escenas realistas que sitúan tu artículo en entornos profesionales y contextualmente relevantes. Ya sea que tu producto deba aparecer en una encimera de cocina, un escritorio de oficina o una terraza exterior, el generador de vídeos con IA crea el escenario a su alrededor. Cada escena se diseña con iluminación, sombras y profundidad espacial precisas para que el producto se vea integrado de forma natural y no como un montaje. Ajusta el contexto de la escena, las texturas de las superficies y los detalles ambientales antes de renderizar para asegurarte de que cada fotograma encaje con la estética de tu marca y los objetivos de tu campaña.
Control de cámara dinámico y multiángulo
Controla cómo se presenta tu producto con múltiples ángulos de cámara, paneos suaves y zooms cinematográficos. HeyGen renderiza cada colocación de producto con un movimiento que imita las tomas de un estudio profesional, dando a tus anuncios de vídeo un acabado pulido y de alta producción. Elige entre primeros planos de detalle, giros de 360 grados o planos generales de estilo de vida. Este nivel de control visual normalmente solo se consigue con un equipo de cámara completo, pero aquí empieza con una sola image to video subida. Combina ángulos a lo largo de las escenas para crear una narrativa completa de product video sin tocar una cámara.
Locución con IA y narración multilingüe
Añade narración profesional a tus vídeos de colocación de producto en más de 175 idiomas y dialectos. Escribe o pega un guion que describa las características de tu producto, y HeyGen generará una voz en off de sonido natural sincronizada con la línea de tiempo visual. Usa AI voice cloning para narrar con la voz de tu propia marca o selecciona entre más de 300 voces integradas. Para campañas globales, traduce el vídeo completo con un preciso AI lip sync y audio localizado usando el video translator. Un solo vídeo de producto se convierte en un recurso global en una tarde.
Producción masiva de vídeos para campañas publicitarias
Escala la creación de anuncios de producto sin aumentar tu presupuesto. Genera decenas de variaciones a partir de una sola foto del producto cambiando escenas, ángulos, formatos y estilos de narración. Produce cortes verticales para TikTok, formatos cuadrados para Instagram y versiones panorámicas para YouTube desde una sola sesión. HeyGen creador de anuncios con IA gestiona la iteración rápida para que puedas hacer pruebas A/B de variaciones creativas en todas las plataformas. Combina la colocación de producto con la función de texto a vídeo para crear campañas publicitarias completas a una fracción del coste tradicional.
Plantillas coherentes con la marca y opciones de personalización
Mantén la coherencia visual en cada vídeo de colocación de producto con plantillas personalizables, paletas de colores y superposiciones de marca. Configura tu logotipo, tipografías y secuencias de introducción y cierre una sola vez y aplícalas a todas las renderizaciones. El editor de vídeo con IA de HeyGen te permite ajustar fondos, añadir subtítulos generados con un generador de subtítulos, superponer información de precios e insertar tarjetas de llamada a la acción directamente en el editor. Cada resultado se ajusta a las directrices de tu marca sin necesidad de un diseñador ni de un especialista en posproducción.
Casos de uso
Anuncios de productos de comercio electrónico
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
Campañas de productos en redes sociales
Need consistent product content for Instagram, TikTok, and YouTube? Generate platform-optimized clips with different angles and aspect ratios from a single photo, creating a steady pipeline of AI social media content that keeps your feed active.
Anuncios de lanzamiento de productos
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
Anuncios en mercados y comercios minoristas
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
Contenido de producto tipo UGC al estilo influencer
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
Publicidad global de productos
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
Cómo funciona
Crea anuncios de vídeo con colocación de producto mediante IA en cuatro pasos claros, que te llevan desde una foto del producto hasta un anuncio de vídeo pulido y listo para publicar en cualquier plataforma.
Sube la foto de tu producto
Selecciona una foto de alta calidad de tu producto. HeyGen analiza la imagen, detecta el contorno del producto y la prepara para colocarla en la escena con bordes limpios y proporciones precisas.
Elige una escena y un estilo
Explora plantillas de entornos o describe el escenario que quieres. Elige los ángulos de cámara, la iluminación y la relación de aspecto para que encajen con tu campaña y la plataforma de destino.
Añade el guion y la narración
Escribe o pega un guion de voz en off que describa las características y beneficios del producto. Elige una voz, un idioma y un ritmo. HeyGen sincroniza la narración con la línea de tiempo visual.
Genera y exporta tu vídeo
HeyGen genera el vídeo final de colocación de producto con imágenes, movimiento, narración y branding sincronizados. Descárgalo en HD o 4K, o compártelo directamente en tus plataformas de anuncios.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un vídeo de colocación de producto con IA y cómo funciona?
Un vídeo de colocación de producto con IA es un anuncio en vídeo en el que tu producto se integra digitalmente en una escena realista generada por IA, en lugar de grabarse físicamente en un estudio. Subes una foto del producto, la IA de HeyGen crea un entorno a su alrededor con iluminación y profundidad precisas, añade movimiento y narración y genera un vídeo final. El resultado parece un anuncio de producto filmado profesionalmente, pero sin necesidad de producción física.
¿El producto se verá realista o se notará claramente que está compuesto en el vídeo?
El motor de renderizado de HeyGen ajusta la dirección de la luz, la colocación de las sombras, los reflejos en las superficies y la escala espacial al entorno generado. Los productos se integran en las escenas a nivel de píxel, no simplemente superpuestos. El resultado está diseñado para superar el umbral de calidad de las plataformas de anuncios de pago y de las páginas de listado de productos, donde los espectadores esperan imágenes pulidas con calidad de estudio.
¿Puedo crear vídeos de colocación de producto para artículos que aún no he recibido físicamente?
Sí. Solo necesitas una foto del producto, que puede provenir de un render, una imagen de muestra del fabricante o una maqueta 3D. Esto hace que el vídeo de colocación de producto con IA sea especialmente útil para campañas de pre‑lanzamiento, promociones de crowdfunding y anuncios de producto en los que aún no hay inventario físico disponible para rodajes tradicionales.
¿Cuántas variaciones de vídeo puedo generar a partir de una sola foto de producto?
No hay un límite fijo. Puedes generar decenas de variaciones cambiando el entorno de la escena, el ángulo de cámara, el idioma de la narración, la relación de aspecto y el estilo visual. Esto hace que sea práctico producir un conjunto completo de creatividades publicitarias para pruebas A/B en múltiples plataformas a partir de una sola imagen de producto, todo dentro de una misma sesión.
¿Puedo añadir narración en off en varios idiomas para campañas internacionales?
Sí. Escribe tu guion una sola vez y HeyGen genera la narración en más de 175 idiomas y dialectos, con un ritmo y una pronunciación naturales. También puedes clonar una voz específica de tu marca y aplicarla en todas las versiones de idioma. Combinado con subtítulos localizados, un solo vídeo de colocación de producto se convierte en un recurso publicitario global completo, sin necesidad de volver a grabar ni volver a filmar nada.
¿Cómo se compara la colocación de producto con IA con contratar un estudio para rodajes de vídeos de producto?
Una sesión tradicional de vídeo de producto requiere alquilar un estudio, contratar a un fotógrafo y a un equipo, conseguir atrezzo y diseñar el set, grabar desde múltiples ángulos y editar en posproducción. Ese proceso suele costar miles de dólares y llevar días o semanas. La colocación de producto con IA ofrece una calidad visual comparable a partir de una sola foto del producto, en cuestión de minutos y por una fracción del coste, y cada variación o actualización es gratuita, sin necesidad de volver a grabar.
¿Qué formatos de archivo y resoluciones están disponibles para el vídeo final?
HeyGen exporta vídeos de colocación de producto en formato MP4 con resolución HD y 4K. También puedes elegir relaciones de aspecto optimizadas para plataformas específicas: 16:9 para YouTube y la web, 9:16 para TikTok e Instagram Reels, y 1:1 para publicaciones en el feed. Los subtítulos se pueden exportar como archivos SRT para mejorar la accesibilidad y cumplir con los requisitos de cada plataforma.
¿HeyGen es gratis para crear vídeos de colocación de producto?
HeyGen ofrece un plan gratuito sin necesidad de tarjeta de crédito que te permite explorar el flujo de trabajo de colocación de productos y generar vídeos. Los planes de pago, a partir de 24 $ al mes, desbloquean exportaciones en mayor resolución, vídeos de mayor duración, clonación de voz y acceso completo a la biblioteca de plantillas de escenas y estilos visuales.
¿Puedo usar los vídeos con colocación de producto como anuncios de pago en Meta, Google y TikTok?
Sí. Los vídeos que genera HeyGen están diseñados para uso comercial en todas las principales plataformas publicitarias. El resultado cumple las especificaciones técnicas de Meta Ads, Google Ads y TikTok Ads Manager, incluyendo requisitos de resolución, relación de aspecto y tamaño de archivo. Tú eres el propietario del contenido generado y puedes publicarlo directamente en tus cuentas de anuncios.
¿Cómo mantengo la coherencia de mi marca en varios vídeos de colocación de producto?
Configura una plantilla de marca con tu logotipo, paleta de colores, tipografías, tarjetas de introducción y cierre, y estilo visual preferido. HeyGen aplica estos ajustes a cada vídeo que generes, garantizando una apariencia unificada en todo tu catálogo de productos y en tus campañas. Las actualizaciones de la plantilla se aplican a los nuevos renders sin necesidad de reconstruir los vídeos existentes desde cero.
Crea hoy vídeos de colocación de productos
Crea anuncios de vídeo profesionales con colocación de producto a partir de una sola foto. Sin estudio, sin cámaras y sin necesidad de edición.