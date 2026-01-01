Sube una foto de producto y HeyGen genera escenas realistas que sitúan tu artículo en entornos profesionales y contextualmente relevantes. Ya sea que tu producto deba aparecer en una encimera de cocina, un escritorio de oficina o una terraza exterior, el generador de vídeos con IA crea el escenario a su alrededor. Cada escena se diseña con iluminación, sombras y profundidad espacial precisas para que el producto se vea integrado de forma natural y no como un montaje. Ajusta el contexto de la escena, las texturas de las superficies y los detalles ambientales antes de renderizar para asegurarte de que cada fotograma encaje con la estética de tu marca y los objetivos de tu campaña.