Wünschen Sie sich nahtloses, realistisches Lippen-Synchronisieren für Ihre Videos?
Mit HeyGen's AI Video Maker können Sie jeden Avatar oder eine echte Person in Ihrem Video fließend und natürlich in verschiedenen Sprachen sprechen lassen. Der AI-Videogenerator verwendet modernste Technologie, um sicherzustellen, dass die Lippenbewegungen präzise der Sprache folgen und bietet ultra-realistische sprechende Avatare oder synchronisiert echtes Filmmaterial mit genauer Synchronisation. Egal, ob Sie Content-Ersteller, Pädagoge, Vermarkter oder Filmemacher sind, AI-Videotools stärken Ihren Inhalt mit einwandfreier, automatisierter Sprachsynchronisation. Entdecken Sie, wie KI die Videobearbeitung revolutioniert.
Best Practices für die Lippen-Synchronisation bei KI
Das Erreichen von realistischem und flüssigem KI-gesteuerten Lippen-Synchronisieren ist unkompliziert, wenn Sie diesen empfohlenen Schritten folgen:
- Wählen Sie eine hochwertige Stimme – Wählen Sie aus über 300 KI-Stimmen in mehr als 175 Sprachen für eine natürliche Sprachausgabe.
- Stellen Sie eine klare Audioeingabe sicher – Laden Sie eine saubere, rauschfreie Audiodatei hoch oder geben Sie Text für eine Sprachausgabe ein, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Sprache mit Mimik abstimmen – Verwenden Sie HeyGens KI-Avatare mit Gesichtsausdrücken, die den Realismus verstärken.
- Nutzen Sie KI-Übersetzung für mehrsprachiges Lippen-Synchronisieren – Erweitern Sie Ihr Publikum, indem Sie Lippenbewegungen mit übersetzter Sprache synchronisieren.
Binden Sie Ihr Publikum mit authentischer KI-Lippensynchronisation ein
KI-gesteuerte Lippensynchronisation ist ideal für das Dubbing von Inhalten, die Verbesserung animierter Avatare und die Erstellung von Videos, bei denen Authentizität und Präzision entscheidend sind. Anstatt Kompromisse mit manuellen Anpassungen einzugehen, automatisiert HeyGen’s Video-Maker-KI den gesamten Prozess und liefert in Sekunden hochpräzise und natürlich aussehende Ergebnisse.
Das AI Video Player-Tool von HeyGen garantiert, dass jedes Wort perfekt mit den Mundbewegungen übereinstimmt, unabhängig davon, ob Sie mit personalisierten Avataren, echten Personen oder KI-generierten Videos arbeiten. Zusätzlich können Sie durch die Integration über Zapier das Lippen-Synchronisieren über mehrere Projekte hinweg vereinfachen, was die Inhaltsproduktion schneller und effizienter macht.
Wie funktioniert es?
Präsentieren Sie Ihr Video in 4 einfachen Schritten
Erstellen Sie eindrucksvolle, professionelle Videos mit einem anpassbaren Player – bereit zum Veröffentlichen und sofortigen Teilen.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
KI-Übersetzer
Sprechen Sie alle Sprachen.
Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.
HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.
Häufig gestellte Fragen zum Videoplayer
Was ist der HeyGen Video Player?
Es ist ein integrierter Wiedergabe-Viewer für Videos, die Sie auf HeyGen erstellen – damit können Sie Ihre fertigen Inhalte sofort ansehen, teilen, einbetten oder herunterladen.
Wird Lipsync unterstützt?
Ja! Wenn Ihr Video KI-generierte Avatare oder synchronisierte Sprache enthält, sorgt der Player für eine natürliche, realistische Lippensynchronisation in über 70 Sprachen.
Kann ich einen teilbaren Videolink bekommen?
Natürlich. Wenn Ihr Video fertig ist, können Sie einen Direktlink oder Einbettungscode kopieren, um es überall zu teilen – wie auf Webseiten, in E-Mails oder auf LMS-Plattformen.
Ist eine Übersetzung oder Lokalisierung im Player verfügbar?
Ihr Video kann übersetzte Audiospuren (in über 70 Sprachen) mit korrekter Lippensynchronisation enthalten. Der Player zeigt die lokalisierte Version nahtlos an.
Funktioniert der Player auf allen Geräten?
Ja—es ist responsiv und funktioniert auf Desktops, Tablets und mobilen Browsern, sodass Zuschauer jederzeit und überall schauen können.