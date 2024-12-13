KI-Videoerstellung

Synchronisieren Sie mühelos Stimmen mit jedem Video und perfekten Lippenbewegungen mithilfe des fortschrittlichen KI-Video-Players von HeyGen. Erstellen Sie beeindruckende, mehrsprachige Videos ohne langwierige manuelle Bearbeitung oder zusätzliche Neuaufnahmen.

Wünschen Sie sich nahtloses, realistisches Lippen-Synchronisieren für Ihre Videos?

Mit HeyGen's AI Video Maker können Sie jeden Avatar oder eine echte Person in Ihrem Video fließend und natürlich in verschiedenen Sprachen sprechen lassen. Der AI-Videogenerator verwendet modernste Technologie, um sicherzustellen, dass die Lippenbewegungen präzise der Sprache folgen und bietet ultra-realistische sprechende Avatare oder synchronisiert echtes Filmmaterial mit genauer Synchronisation. Egal, ob Sie Content-Ersteller, Pädagoge, Vermarkter oder Filmemacher sind, AI-Videotools stärken Ihren Inhalt mit einwandfreier, automatisierter Sprachsynchronisation. Entdecken Sie, wie KI die Videobearbeitung revolutioniert.

Best Practices für die Lippen-Synchronisation bei KI

Das Erreichen von realistischem und flüssigem KI-gesteuerten Lippen-Synchronisieren ist unkompliziert, wenn Sie diesen empfohlenen Schritten folgen:

  • Wählen Sie eine hochwertige Stimme – Wählen Sie aus über 300 KI-Stimmen in mehr als 175 Sprachen für eine natürliche Sprachausgabe.
  • Stellen Sie eine klare Audioeingabe sicher – Laden Sie eine saubere, rauschfreie Audiodatei hoch oder geben Sie Text für eine Sprachausgabe ein, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
  • Sprache mit Mimik abstimmen – Verwenden Sie HeyGens KI-Avatare mit Gesichtsausdrücken, die den Realismus verstärken.
  • Nutzen Sie KI-Übersetzung für mehrsprachiges Lippen-Synchronisieren – Erweitern Sie Ihr Publikum, indem Sie Lippenbewegungen mit übersetzter Sprache synchronisieren.
Binden Sie Ihr Publikum mit authentischer KI-Lippensynchronisation ein

KI-gesteuerte Lippensynchronisation ist ideal für das Dubbing von Inhalten, die Verbesserung animierter Avatare und die Erstellung von Videos, bei denen Authentizität und Präzision entscheidend sind. Anstatt Kompromisse mit manuellen Anpassungen einzugehen, automatisiert HeyGen’s Video-Maker-KI den gesamten Prozess und liefert in Sekunden hochpräzise und natürlich aussehende Ergebnisse.

Das AI Video Player-Tool von HeyGen garantiert, dass jedes Wort perfekt mit den Mundbewegungen übereinstimmt, unabhängig davon, ob Sie mit personalisierten Avataren, echten Personen oder KI-generierten Videos arbeiten. Zusätzlich können Sie durch die Integration über Zapier das Lippen-Synchronisieren über mehrere Projekte hinweg vereinfachen, was die Inhaltsproduktion schneller und effizienter macht.

Wie funktioniert es?

Präsentieren Sie Ihr Video in 4 einfachen Schritten

Erstellen Sie eindrucksvolle, professionelle Videos mit einem anpassbaren Player – bereit zum Veröffentlichen und sofortigen Teilen.

Schritt 1

Erstelle dein Video

Nutzen Sie den KI-Videogenerator von HeyGen, um Ihr Video zu erstellen – keine Uploads notwendig. Finalisieren Sie Ihren Inhalt direkt auf der Plattform.

Schritt 2

In Videoplayer öffnen

Greifen Sie sofort auf die Wiedergabeoberfläche zu, die Ihr fertiges Video zeigt, bereit zur Überprüfung und Anpassung.

Schritt 3

Herunterladen oder Teilen

Laden Sie Ihr Video herunter oder holen Sie sich einen direkt teilbaren Link – keine zusätzlichen Schritte erforderlich.

Schritt 4

Plattformübergreifend veröffentlichen

Sobald Ihr Inhalt veröffentlicht ist, teilen Sie Ihr Video überall: binden Sie es ein, verlinken Sie es oder posten Sie es auf Ihren bevorzugten sozialen Medien.

Entdecken Sie mehr KI-Tools

Verwandle Text in lebensechte Avatar-Videos mit natürlicher Stimme und Mimik.

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

Häufig gestellte Fragen zum Videoplayer

Was ist der HeyGen Video Player?

Es ist ein integrierter Wiedergabe-Viewer für Videos, die Sie auf HeyGen erstellen – damit können Sie Ihre fertigen Inhalte sofort ansehen, teilen, einbetten oder herunterladen.

Wird Lipsync unterstützt?

Ja! Wenn Ihr Video KI-generierte Avatare oder synchronisierte Sprache enthält, sorgt der Player für eine natürliche, realistische Lippensynchronisation in über 70 Sprachen.

Kann ich einen teilbaren Videolink bekommen?

Natürlich. Wenn Ihr Video fertig ist, können Sie einen Direktlink oder Einbettungscode kopieren, um es überall zu teilen – wie auf Webseiten, in E-Mails oder auf LMS-Plattformen.

Ist eine Übersetzung oder Lokalisierung im Player verfügbar?

Ihr Video kann übersetzte Audiospuren (in über 70 Sprachen) mit korrekter Lippensynchronisation enthalten. Der Player zeigt die lokalisierte Version nahtlos an.

Funktioniert der Player auf allen Geräten?

Ja—es ist responsiv und funktioniert auf Desktops, Tablets und mobilen Browsern, sodass Zuschauer jederzeit und überall schauen können.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

