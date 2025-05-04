HeyGen logo

Videoeinladungsgestalter für kreative teilbare Einladungen

Erstellen Sie in wenigen Minuten wunderschöne Videoeinladungen mit HeyGen. Unser Videoeinladungsgestalter hilft Ihnen dabei, Fotos, Clips, Musik und Sprache zu kombinieren, um Einladungen zu erstellen, die persönlich, professionell und einfach zu beantworten sind. Verzichten Sie auf statische Karten, senden Sie einen Clip, der Ihre Gäste begeistert, und verfolgen Sie die Antworten mit einfachen Teilen-Tools.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Hochzeiten und Save-the-Date-Ankündigungen

Hochzeiten und Save-the-Date-Ankündigungen

Teilen Sie Ihre Geschichte mit einem Kurzfilm aus Fotos und Clips, fügen Sie Daten und Veranstaltungsortdetails hinzu und machen Sie die Verwaltung von Zu- und Absagen einfach.

Geburtstags- und Meilensteinfeiern

Geburtstags- und Meilensteinfeiern

Feiern Sie mit einer lebendigen Einladung, die die Stimmung vorgibt, die Logistik teilt und die Höhepunkte der bevorstehenden Party ankündigt.

Firmenveranstaltungen und Produkteinführungen

Firmenveranstaltungen und Produkteinführungen

Versenden Sie eine markenspezifische, themengerechte Einladung mit Highlights der Redner, Vorschauen zum Programm und Registrierungslinks in Ihren Videovorlagen, um die Teilnahme zu steigern.

Babypartys und Geschlechtsenthüllungen

Babypartys und Geschlechtsenthüllungen

Erstelle süße, teilbare Videoeinladungen, die Details mit Musik, Untertiteln und einem Countdown enthüllen.

Virtuelle Veranstaltungen und Webinare

Virtuelle Veranstaltungen und Webinare

Verwenden Sie Präsentations-Overlays, Einführungen des Instruktors und klickbare Links, um Online-Eventeinladungen professionell und einfach beitretbar zu gestalten.

Community und lokale Treffen

Community und lokale Treffen

Fördern Sie Nachbarschaftstreffen, Spendenaktionen und Clubtreffen mit ansprechenden Bildern in Ihren Einladungsvorlagen, um die lokale Beteiligung zu erhöhen.

Warum HeyGen der beste Video-Einladungsgestalter ist

HeyGen erstellt Einladungsvideos schnell, flexibel und ansprechend. Nutzen Sie Vorlagen, KI-unterstützte Skripte und integrierte Designoptionen, um Einladungen zu erstellen, die zum Ton Ihrer Veranstaltung passen, und exportieren oder teilen Sie diese mit einem Link über den Einladungsvideogenerator. Keine Bearbeitungserfahrung erforderlich, alles ist für soziale Netzwerke und Messaging optimiert.

Schnelle Erstellung, professionelles Ergebnis

Beginnen Sie mit einer Vorlage, laden Sie Medien hoch oder verwenden Sie eine einfache Aufforderung, und passen Sie dann Text, Musik und Timing an, um innerhalb von Minuten eine polierte Einladung zu erhalten.

Personalisierung im großen Stil

Fügen Sie Namen, Veranstaltungsdetails, individuelle Sprachaufnahmen und animierte Überlagerungen hinzu, damit sich jeder Gast persönlich eingeladen fühlt, ohne das gesamte Video neu erstellen zu müssen.

Bereit für jede Plattform oder jedes Format

Exportieren Sie quadratische, vertikale oder Breitbild-Dateien oder teilen Sie einen gehosteten Link für E-Mail und Messaging über Ihren Videoeditor. HeyGen stellt sicher, dass Ihre Einladung auf Handys, in sozialen Feeds und auf dem Desktop großartig aussieht.

Vorlagen und geführte Layouts

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen, die speziell für Hochzeiten, Geburtstage, Firmenveranstaltungen, Produkteinführungen und mehr gestaltet wurden. Jede Vorlage übernimmt automatisch Layout, Timing und visuelle Hierarchie, sodass Ihre Einladung ohne Designraten professionell aussieht.

Mehrere Videobilder eines Mannes mit einem Banner 'In jede Sprache übersetzen' und Länderflaggen.

Vorschläge für Drehbücher und Sprachaufnahmen

Erhalten Sie mithilfe KI-gesteuerter Skriptvorschläge Unterstützung beim Verfassen von herzlichen, klaren Einladungsnachrichten in Sekundenschnelle. Erzeugen Sie natürlich klingende Sprachausgaben in mehreren Sprachen oder nehmen Sie Ihre eigene Nachricht direkt im Video-Einladungsgestalter auf.

Drei Personen in Videoanruf-Stil Rahmen, mit einem Overlay, das 'Klonstimmen' zeigt, wo menschliche Stimmen in 175 Sprachen in KI-Stimmen umgewandelt werden.

Musik, Timing und Beat-Synchronisation

Wählen Sie aus lizenzfreien Hintergrundtracks oder laden Sie Ihre eigene Musik hoch, um den richtigen Ton für Ihre Veranstaltung zu setzen. Schneiden Sie Audio passend zur Länge Ihres Videos zu und synchronisieren Sie automatisch die Visuals zum Beat, damit Übergänge flüssig und gezielt wirken.

Zwei sich überlappende Rahmen zeigen einen Mann, der in einem Auto am Strand Gitarre spielt, und eine Person, die neben einem Auto filmt. Darübergelegt sind ein lila Play-Button und ein Funkeln-Symbol.

Benutzerdefinierte Textüberlagerungen und animierte RSVP-Schaltflächen

Fügen Sie Namen, Daten, Orte, Kleiderordnungen und Wegbeschreibungen mit sauberen, gut lesbaren Textüberlagerungen hinzu, die für kleine Bildschirme konzipiert sind. Binden Sie animierte RSVP-Schaltflächen oder Hinweise ein, die die Gäste dazu anleiten zu antworten, das Datum zu speichern oder für weitere Details durchzuklicken.

Interaktiver Videoplayer, der eine Frau zeigt, die eine Flasche Make-up hält, mit einem Cursor, der auf einen "Jetzt bestellen"-Knopf zeigt, und einem ebenfalls sichtbaren "In den Warenkorb"-Knopf.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
Wie es funktioniert

So verwenden Sie den Video-Einladungsgenerator

Erstellen Sie eine fertige Hochzeitseinladung in vier schnellen Schritten, mit Steuerelementen zur Anpassung jedes Details.

Schritt 1

Wählen Sie einen Anlass oder eine Vorlage

Wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihrer Veranstaltung passt, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand und wählen Sie das Seitenverhältnis für die Plattform, die Sie verwenden werden.

Schritt 2

Fügen Sie Fotos, Clips und Text hinzu

Laden Sie Medien hoch, fügen Sie Veranstaltungsdetails ein und nutzen Sie KI-Skriptvorschläge, um eine herzliche, klare Nachricht zu verfassen, die zur Laufzeit passt.

Schritt 3

Wählen Sie Musik, Stimme und RSVP-Einstellungen

Wählen Sie Hintergrundmusik aus, erstellen oder nehmen Sie eine Sprachaufnahme auf und fügen Sie einen RSVP-Button oder Link hinzu, um Antworten zu sammeln.

Schritt 4

Exportieren, teilen oder senden

Stellen Sie die Einladung als MP4 bereit oder verwenden Sie einen gehosteten Link, um Gäste sofort per E-Mail oder Nachricht zu informieren. Aktualisieren Sie das Projekt jederzeit und erstellen Sie eine neue Version.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Video-Einladungsgenerator?

Ein Video-Einladungsgenerator ist ein AI-Video-Generator der Bilder, Videos, Texte, Musik und Sprache zu einem kurzen Einladungsvideo kombiniert, das Sie über einen Link, per E-Mail oder auf sozialen Plattformen teilen können.

Brauche ich Bearbeitungsfähigkeiten, um eine Einladung zu erstellen?

Nein. HeyGen bietet Vorlagen, KI-gestützte Skriptvorschläge und geführte Steuerungsoptionen, damit jeder schnell eine professionelle Einladung erstellen kann.

Kann ich meinem Video einen RSVP-Link oder -Button hinzufügen?

Ja. Sie können animierte RSVP-Aufrufe in das Video einbinden und HeyGens gehostete Freigabelinks oder Einbettungsoptionen nutzen, um Antworten zu sammeln.

In welchen Dateiformaten kann ich exportieren?

Exportieren Sie MP4-Dateien, die für Mobilgeräte und Web optimiert sind. Sie können auch gehostete Links für sofortiges Teilen generieren und SRT-Dateien für Untertitel herunterladen, falls diese in Ihren Videobearbeitungsprojekten benötigt werden.

Kann ich meine eigene Sprachaufnahme machen?

Ja. Nehmen Sie direkt im Videoeditor auf oder verwenden Sie die KI-Sprachgenerierung in mehreren Sprachen und Akzenten, um Ihren Ton anzupassen.

Gibt es Vorlagen für verschiedene Anlässe?

Ja. HeyGen bietet Vorlagen für Hochzeiten, Geburtstage, Firmenveranstaltungen, Babypartys, virtuelle Treffen und viele weitere Anlässe.

Kann ich Musik in meiner Einladung verwenden?

Ja. Wählen Sie aus lizenzfreien Titeln in der Bibliothek, laden Sie Ihre eigene Musik hoch und schneiden oder loopen Sie sie, um sie an die Länge der Einladung anzupassen.

Wie lang sollte eine Videoeinladung sein?

Die meisten Einladungen erzielen die besten Ergebnisse, wenn sie zwischen 15 und 60 Sekunden lang sind. Kürzere Clips eignen sich gut für das Teilen in sozialen Netzwerken, während längere Einladungen für Ankündigungen im Stil einer Geschichte nützlich sind.

Kann ich Einladungen für viele Empfänger personalisieren?

Ja. Verwenden Sie Platzhalter für Namen und kleine Details, duplizieren Sie dann ein Projekt und tauschen Sie Variablen aus, um schnell personalisierte Versionen Ihrer Hochzeitseinladung zu erstellen.

Kann ich eine Einladung nach dem Versenden aktualisieren?

Ja. Öffnen Sie das Projekt, nehmen Sie Änderungen vor und erstellen Sie eine neue Datei oder teilen Sie einen aktualisierten gehosteten Link, damit Gäste immer die neuesten Informationen sehen.

Sind meine Medien- und Gästedaten sicher?

Ja. HeyGen behandelt hochgeladene Daten und erstellte Projekte als private, sichere Vermögenswerte auf seiner Videomacher-Plattform. Sie kontrollieren den Zugang und die Einstellungen für das Teilen für jede Einladung.

Brauche ich ein Konto, um HeyGen zu nutzen?

Sie können HeyGen kostenlos ausprobieren, allerdings kann das Erstellen und Speichern von Projekten sowie der Export ohne Wasserzeichen je nach den Funktionen des Tarifs eine Anmeldung erfordern.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

