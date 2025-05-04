Erstellen Sie in wenigen Minuten wunderschöne Videoeinladungen mit HeyGen. Unser Videoeinladungsgestalter hilft Ihnen dabei, Fotos, Clips, Musik und Sprache zu kombinieren, um Einladungen zu erstellen, die persönlich, professionell und einfach zu beantworten sind. Verzichten Sie auf statische Karten, senden Sie einen Clip, der Ihre Gäste begeistert, und verfolgen Sie die Antworten mit einfachen Teilen-Tools.
Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus
Teilen Sie Ihre Geschichte mit einem Kurzfilm aus Fotos und Clips, fügen Sie Daten und Veranstaltungsortdetails hinzu und machen Sie die Verwaltung von Zu- und Absagen einfach.
Feiern Sie mit einer lebendigen Einladung, die die Stimmung vorgibt, die Logistik teilt und die Höhepunkte der bevorstehenden Party ankündigt.
Versenden Sie eine markenspezifische, themengerechte Einladung mit Highlights der Redner, Vorschauen zum Programm und Registrierungslinks in Ihren Videovorlagen, um die Teilnahme zu steigern.
Erstelle süße, teilbare Videoeinladungen, die Details mit Musik, Untertiteln und einem Countdown enthüllen.
Verwenden Sie Präsentations-Overlays, Einführungen des Instruktors und klickbare Links, um Online-Eventeinladungen professionell und einfach beitretbar zu gestalten.
Fördern Sie Nachbarschaftstreffen, Spendenaktionen und Clubtreffen mit ansprechenden Bildern in Ihren Einladungsvorlagen, um die lokale Beteiligung zu erhöhen.
Warum HeyGen der beste Video-Einladungsgestalter ist
HeyGen erstellt Einladungsvideos schnell, flexibel und ansprechend. Nutzen Sie Vorlagen, KI-unterstützte Skripte und integrierte Designoptionen, um Einladungen zu erstellen, die zum Ton Ihrer Veranstaltung passen, und exportieren oder teilen Sie diese mit einem Link über den Einladungsvideogenerator. Keine Bearbeitungserfahrung erforderlich, alles ist für soziale Netzwerke und Messaging optimiert.
Beginnen Sie mit einer Vorlage, laden Sie Medien hoch oder verwenden Sie eine einfache Aufforderung, und passen Sie dann Text, Musik und Timing an, um innerhalb von Minuten eine polierte Einladung zu erhalten.
Fügen Sie Namen, Veranstaltungsdetails, individuelle Sprachaufnahmen und animierte Überlagerungen hinzu, damit sich jeder Gast persönlich eingeladen fühlt, ohne das gesamte Video neu erstellen zu müssen.
Exportieren Sie quadratische, vertikale oder Breitbild-Dateien oder teilen Sie einen gehosteten Link für E-Mail und Messaging über Ihren Videoeditor. HeyGen stellt sicher, dass Ihre Einladung auf Handys, in sozialen Feeds und auf dem Desktop großartig aussieht.
Vorlagen und geführte Layouts
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen, die speziell für Hochzeiten, Geburtstage, Firmenveranstaltungen, Produkteinführungen und mehr gestaltet wurden. Jede Vorlage übernimmt automatisch Layout, Timing und visuelle Hierarchie, sodass Ihre Einladung ohne Designraten professionell aussieht.
Vorschläge für Drehbücher und Sprachaufnahmen
Erhalten Sie mithilfe KI-gesteuerter Skriptvorschläge Unterstützung beim Verfassen von herzlichen, klaren Einladungsnachrichten in Sekundenschnelle. Erzeugen Sie natürlich klingende Sprachausgaben in mehreren Sprachen oder nehmen Sie Ihre eigene Nachricht direkt im Video-Einladungsgestalter auf.
Musik, Timing und Beat-Synchronisation
Wählen Sie aus lizenzfreien Hintergrundtracks oder laden Sie Ihre eigene Musik hoch, um den richtigen Ton für Ihre Veranstaltung zu setzen. Schneiden Sie Audio passend zur Länge Ihres Videos zu und synchronisieren Sie automatisch die Visuals zum Beat, damit Übergänge flüssig und gezielt wirken.
Benutzerdefinierte Textüberlagerungen und animierte RSVP-Schaltflächen
Fügen Sie Namen, Daten, Orte, Kleiderordnungen und Wegbeschreibungen mit sauberen, gut lesbaren Textüberlagerungen hinzu, die für kleine Bildschirme konzipiert sind. Binden Sie animierte RSVP-Schaltflächen oder Hinweise ein, die die Gäste dazu anleiten zu antworten, das Datum zu speichern oder für weitere Details durchzuklicken.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
So verwenden Sie den Video-Einladungsgenerator
Erstellen Sie eine fertige Hochzeitseinladung in vier schnellen Schritten, mit Steuerelementen zur Anpassung jedes Details.
Wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihrer Veranstaltung passt, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand und wählen Sie das Seitenverhältnis für die Plattform, die Sie verwenden werden.
Laden Sie Medien hoch, fügen Sie Veranstaltungsdetails ein und nutzen Sie KI-Skriptvorschläge, um eine herzliche, klare Nachricht zu verfassen, die zur Laufzeit passt.
Wählen Sie Hintergrundmusik aus, erstellen oder nehmen Sie eine Sprachaufnahme auf und fügen Sie einen RSVP-Button oder Link hinzu, um Antworten zu sammeln.
Stellen Sie die Einladung als MP4 bereit oder verwenden Sie einen gehosteten Link, um Gäste sofort per E-Mail oder Nachricht zu informieren. Aktualisieren Sie das Projekt jederzeit und erstellen Sie eine neue Version.
Ein Video-Einladungsgenerator ist ein AI-Video-Generator der Bilder, Videos, Texte, Musik und Sprache zu einem kurzen Einladungsvideo kombiniert, das Sie über einen Link, per E-Mail oder auf sozialen Plattformen teilen können.
Nein. HeyGen bietet Vorlagen, KI-gestützte Skriptvorschläge und geführte Steuerungsoptionen, damit jeder schnell eine professionelle Einladung erstellen kann.
Ja. Sie können animierte RSVP-Aufrufe in das Video einbinden und HeyGens gehostete Freigabelinks oder Einbettungsoptionen nutzen, um Antworten zu sammeln.
Exportieren Sie MP4-Dateien, die für Mobilgeräte und Web optimiert sind. Sie können auch gehostete Links für sofortiges Teilen generieren und SRT-Dateien für Untertitel herunterladen, falls diese in Ihren Videobearbeitungsprojekten benötigt werden.
Ja. Nehmen Sie direkt im Videoeditor auf oder verwenden Sie die KI-Sprachgenerierung in mehreren Sprachen und Akzenten, um Ihren Ton anzupassen.
Ja. HeyGen bietet Vorlagen für Hochzeiten, Geburtstage, Firmenveranstaltungen, Babypartys, virtuelle Treffen und viele weitere Anlässe.
Ja. Wählen Sie aus lizenzfreien Titeln in der Bibliothek, laden Sie Ihre eigene Musik hoch und schneiden oder loopen Sie sie, um sie an die Länge der Einladung anzupassen.
Die meisten Einladungen erzielen die besten Ergebnisse, wenn sie zwischen 15 und 60 Sekunden lang sind. Kürzere Clips eignen sich gut für das Teilen in sozialen Netzwerken, während längere Einladungen für Ankündigungen im Stil einer Geschichte nützlich sind.
Ja. Verwenden Sie Platzhalter für Namen und kleine Details, duplizieren Sie dann ein Projekt und tauschen Sie Variablen aus, um schnell personalisierte Versionen Ihrer Hochzeitseinladung zu erstellen.
Ja. Öffnen Sie das Projekt, nehmen Sie Änderungen vor und erstellen Sie eine neue Datei oder teilen Sie einen aktualisierten gehosteten Link, damit Gäste immer die neuesten Informationen sehen.
Ja. HeyGen behandelt hochgeladene Daten und erstellte Projekte als private, sichere Vermögenswerte auf seiner Videomacher-Plattform. Sie kontrollieren den Zugang und die Einstellungen für das Teilen für jede Einladung.
Sie können HeyGen kostenlos ausprobieren, allerdings kann das Erstellen und Speichern von Projekten sowie der Export ohne Wasserzeichen je nach den Funktionen des Tarifs eine Anmeldung erfordern.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.