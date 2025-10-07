HeyGen logo

Video-Ad-Creator: Erstellen Sie kreative Anzeigen in Minuten

Erstellen Sie Studioqualität-Videowerbung ohne Kameras, Teams oder komplexe Bearbeitungswerkzeuge. Mit HeyGen können Sie Ihre einfachen Ideen in polierte, wirkungsvolle Werbekreativitäten umwandeln, die Aufmerksamkeit erregen und echte Geschäftsergebnisse erzielen. Bauen Sie mehr Werbung, testen Sie schneller und skalieren Sie Kampagnen mit Leichtigkeit.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie in jeder Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Produkteinführungswerbung

Produkteinführungswerbung

Präsentieren Sie die Funktionen Ihres Produkts mit klaren Visualisierungen und Botschaften, die dem Publikum verständlich machen, warum es sich abhebt und warum sie handeln sollten.

UGC-Stil Videoanzeigen

UGC-Stil Videoanzeigen

Erstelle authentische, ansprechende Videos mit Avataren und natürlichen Sprachausgaben. Ideal für Marken, die Wert auf Vertrauen, Glaubwürdigkeit und durch KI-gesteuerte Werbung getriebene Konversionen legen.

Markenbekanntheitskampagnen

Markenbekanntheitskampagnen

Erzählen Sie Ihre Geschichte mit Anzeigen, die Ihre Mission und Persönlichkeit hervorheben. Erstellen Sie unvergesslichen Inhalt, der die Sichtbarkeit erhöht und die Markenerinnerung stärkt.

Performance-Marketing-Anzeigen

Performance-Marketing-Anzeigen

Erstellen Sie Werbeanzeigen, die für Konversionen optimiert sind, mit starken Aufhängern, klaren Visuals und Botschaften, die darauf ausgelegt sind, den ROAS über bezahlte Kanäle zu verbessern.

E-Commerce-Aktionen

E-Commerce-Aktionen

Steigern Sie den Verkauf, Angebote oder saisonale Aktionen mit Videos, die die Vorteile der Produkte hervorheben und die Kaufentscheidung mithilfe eines Online-Werbevideogestalters mühelos machen.

Kurs- und Dienstleistungsanzeigen

Kurs- und Dienstleistungsanzeigen

Bilden und inspirieren Sie Ihr Publikum mit Anzeigen, die darauf ausgelegt sind, Ihr Programm zu erklären, die wichtigsten Vorteile zu vermitteln und Anmeldungen oder Buchungen zu fördern.

Warum HeyGen für Videoanzeigen verwenden

HeyGen bietet Ihnen einen kompletten Video-Produktionsworkflow, der von KI angetrieben wird, und macht es einfach, Anzeigen zu erstellen, die auf allen Kanälen konvertieren. Von Drehbüchern über Visuals bis hin zu Avataren wird alles in einer nahtlosen Erfahrung mit unserem Videoanzeigen-Generator gehandhabt. Starten Sie Kampagnen schneller und maximieren Sie Ihre Reichweite.

Schnelle Produktion für rasches Wachstum

Erstellen Sie in Minuten überzeugende Anzeigen mit von KI erstellten Skripten, Visuals und Botschaften, die für Leistung auf jeder Plattform zugeschnitten sind.

Für Leistung konzipiert

Jede Anzeige ist darauf ausgelegt, das Engagement zu erhöhen und die Klickrate zu verbessern, damit Sie mit unseren KI-Video-Tools mehr Wert aus jeder Kampagne ziehen können.

Im großen Stil erstellen

Erstellen Sie sofort Varianten, Lokalisierungen und neue Werbekonzepte, um Ihrem Team zu helfen, eine konstante Leistung ohne zusätzliche Ressourcen aufrechtzuerhalten.

KI-Skripterstellung

Verwandle einfache Aufforderungen in fesselnde, überzeugende Werbetexte, die den Wert deines Produkts hervorheben. Unsere KI strukturiert jede Nachricht so, dass sie Zuschauer schnell fesselt und sie zum Handeln anleitet.

A woman sits on a sofa next to a chat interface from 'Diane' describing a sofa.

KI-Avatare und Sprachausgaben

Verleihen Sie Ihrer Botschaft Leben mit natürlich wirkenden Avataren und ausdrucksstarken Sprachaufnahmen in mehreren Sprachen. Erstellen Sie hochwertige Videos ohne Filmmaterial aufzunehmen oder Moderatoren zu engagieren mit unserem kostenlosen Video-Werbespot-Ersteller.

Professional woman holding a phone and pointing, next to text "Create a 1-min product demo" and a phone displaying "Add product".

Export in mehreren Formaten

Exportieren Sie Ihre Anzeige in vertikalen, quadratischen oder Querformaten für Plattformen wie TikTok, Instagram, YouTube und mehr mit unserem Online-Videoanzeigenersteller. Liefern Sie überall dort konsistent markenkonforme Kreativinhalte, wo sich Ihre Zielgruppe befindet.

A smiling man in a blue shirt next to a user interface showing 'Export as SCORM' options with SCORM 1.2 selected.

Visuelle Verbesserungswerkzeuge

Verbessern Sie das Aussehen Ihrer Anzeige mit automatisierten Beleuchtungs-, Timing- und Designverbesserungen, um ein effektives Werbevideo zu erstellen. Produzieren Sie saubere, professionelle Visuals, auch wenn Sie zuvor noch nie ein Video bearbeitet haben.

A row of five diverse individuals in separate, rounded video call frames.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

So verwenden Sie den Video-Ad-Creator

HeyGen macht es jedem leicht, einsatzbereite Videoanzeigen zu erstellen. Keine Ausrüstung, Bearbeitungsfähigkeiten oder Produktionserfahrung erforderlich, um deine Videoanzeige in Minuten zu kreieren.

Schritt 1

Beginnen Sie mit einer Aufforderung

Beschreiben Sie Ihr Produkt, Ihre Zielgruppe oder das Ziel Ihrer Kampagne in ein paar Sätzen. HeyGen verwendet diese Eingaben, um ein maßgeschneidertes Skript und ein erstes Storyboard zu erstellen, das auf Ihr Marketingziel abgestimmt ist.

Schritt 2

Überprüfen und verfeinern Sie das Skript

Scannen Sie das erstellte Skript und Storyboard, kürzen oder erweitern Sie Textzeilen für das Timing, passen Sie den Call-to-Action an und stellen Sie sicher, dass Ton und Botschaft Ihrer Marke entsprechen, bevor Sie zu den visuellen Elementen übergehen.

Schritt 3

Visuelle Elemente und Stimme anpassen

Wählen Sie einen Avatar oder Präsentator, suchen Sie Hintergründe und Bilder aus, fügen Sie Musik und Untertitel hinzu und wählen Sie eine Stimme oder nehmen Sie Ihre eigene auf. Passen Sie das Timing und die Szenenreihenfolge an, damit der Werbespot natürlich wirkt.

Schritt 4

Exportieren und starten

Erstellen Sie plattformbereite Versionen mit Voreinstellungen für soziale Netzwerke, Web oder Streaming, oder laden Sie MP4-Dateien herunter. Erzeugen Sie mehrere Varianten zum Testen, dann laden Sie hoch und starten Sie Ihre Kampagne.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Videowerbung-Ersteller?

Ein Videoanzeigen-Ersteller ist ein Werkzeug, das Ihnen hilft, mithilfe von KI-Skripten, Avataren, Vorlagen und visuellen Verbesserungen schnell Werbevideos zu erstellen. Es vereinfacht den gesamten Prozess der Anzeigenerstellung.

Brauche ich Bearbeitungserfahrung, um HeyGen zu nutzen?

Es ist keine Erfahrung notwendig, um den KI-Video-Generator und die Werkzeuge zu nutzen. HeyGen übernimmt automatisch das Skripting, die Visualisierungen, Sprachaufnahmen und das Formatieren, sodass jeder hochwertige und wirkungsvolle Werbespots erstellen kann.

Kann ich die Anzeigen, die HeyGen generiert, anpassen?

Ja, unsere kostenlosen Videoanzeigen sind benutzerfreundlich. Sie können Ihr Skript, die visuellen Elemente, den Avatar, die Sprache, das Tempo und den Stil personalisieren, um sie an Ihre Marke und Kampagnenziele anzupassen.

Welche Arten von Anzeigen kann ich mit HeyGen erstellen?

Sie können Produktwerbung, UGC-Stil Anzeigen, Markenvideos, Erklärvideos, Performance-Anzeigen, Testimonials und mehr für jeden Marketingkanal erstellen.

Kann ich Anzeigen in verschiedenen Sprachen erstellen?

Absolut. HeyGen unterstützt mehrsprachige Sprachausgaben und Avatare, sodass Sie Werbung für ein globales Publikum innerhalb von Sekunden lokalisieren können.

Unterstützt HeyGen plattformspezifische Formate?

Ja. Exportieren Sie Videos in allen gängigen Größen einschließlich 9:16, 1:1 und 16:9, um sicherzustellen, dass Ihre Anzeigen auf TikTok, Instagram, YouTube, Facebook und anderen Plattformen passen.

Kann ich diese Anzeigen für kommerzielle Zwecke verwenden?

Ja. Alle von HeyGen generierten Inhalte können für kommerzielle Werbung über bezahlte und organische Kanäle verwendet werden.

Wie lange dauert es, einen Werbespot zu erstellen?

Die meisten Nutzer erstellen in nur wenigen Minuten ein poliertes, einsatzbereites Werbevideo. Die KI übernimmt die schwere Arbeit, sodass Sie schneller und sicherer arbeiten können.

Kann ich mehrere Anzeigenvarianten testen?

Ja. Sie können mit unserem Werbegenerator sofort neue Haken, Skripte, Stile und Formate generieren, um A/B-Tests durchzuführen und Ihre Marketing-Performance zu optimieren.

Muss ich eine Software herunterladen, um HeyGen zu nutzen?

Kein Herunterladen erforderlich. HeyGen funktioniert komplett online und ermöglicht es Ihnen, Videoanzeigen von jedem Gerät mit Internetverbindung zu erstellen.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginnen Sie mit HeyGen zu erstellen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background