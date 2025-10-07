Erstellen Sie Studioqualität-Videowerbung ohne Kameras, Teams oder komplexe Bearbeitungswerkzeuge. Mit HeyGen können Sie Ihre einfachen Ideen in polierte, wirkungsvolle Werbekreativitäten umwandeln, die Aufmerksamkeit erregen und echte Geschäftsergebnisse erzielen. Bauen Sie mehr Werbung, testen Sie schneller und skalieren Sie Kampagnen mit Leichtigkeit.
Präsentieren Sie die Funktionen Ihres Produkts mit klaren Visualisierungen und Botschaften, die dem Publikum verständlich machen, warum es sich abhebt und warum sie handeln sollten.
Erstelle authentische, ansprechende Videos mit Avataren und natürlichen Sprachausgaben. Ideal für Marken, die Wert auf Vertrauen, Glaubwürdigkeit und durch KI-gesteuerte Werbung getriebene Konversionen legen.
Erzählen Sie Ihre Geschichte mit Anzeigen, die Ihre Mission und Persönlichkeit hervorheben. Erstellen Sie unvergesslichen Inhalt, der die Sichtbarkeit erhöht und die Markenerinnerung stärkt.
Erstellen Sie Werbeanzeigen, die für Konversionen optimiert sind, mit starken Aufhängern, klaren Visuals und Botschaften, die darauf ausgelegt sind, den ROAS über bezahlte Kanäle zu verbessern.
Steigern Sie den Verkauf, Angebote oder saisonale Aktionen mit Videos, die die Vorteile der Produkte hervorheben und die Kaufentscheidung mithilfe eines Online-Werbevideogestalters mühelos machen.
Bilden und inspirieren Sie Ihr Publikum mit Anzeigen, die darauf ausgelegt sind, Ihr Programm zu erklären, die wichtigsten Vorteile zu vermitteln und Anmeldungen oder Buchungen zu fördern.
Warum HeyGen für Videoanzeigen verwenden
HeyGen bietet Ihnen einen kompletten Video-Produktionsworkflow, der von KI angetrieben wird, und macht es einfach, Anzeigen zu erstellen, die auf allen Kanälen konvertieren. Von Drehbüchern über Visuals bis hin zu Avataren wird alles in einer nahtlosen Erfahrung mit unserem Videoanzeigen-Generator gehandhabt. Starten Sie Kampagnen schneller und maximieren Sie Ihre Reichweite.
Erstellen Sie in Minuten überzeugende Anzeigen mit von KI erstellten Skripten, Visuals und Botschaften, die für Leistung auf jeder Plattform zugeschnitten sind.
Jede Anzeige ist darauf ausgelegt, das Engagement zu erhöhen und die Klickrate zu verbessern, damit Sie mit unseren KI-Video-Tools mehr Wert aus jeder Kampagne ziehen können.
Erstellen Sie sofort Varianten, Lokalisierungen und neue Werbekonzepte, um Ihrem Team zu helfen, eine konstante Leistung ohne zusätzliche Ressourcen aufrechtzuerhalten.
KI-Skripterstellung
Verwandle einfache Aufforderungen in fesselnde, überzeugende Werbetexte, die den Wert deines Produkts hervorheben. Unsere KI strukturiert jede Nachricht so, dass sie Zuschauer schnell fesselt und sie zum Handeln anleitet.
KI-Avatare und Sprachausgaben
Verleihen Sie Ihrer Botschaft Leben mit natürlich wirkenden Avataren und ausdrucksstarken Sprachaufnahmen in mehreren Sprachen. Erstellen Sie hochwertige Videos ohne Filmmaterial aufzunehmen oder Moderatoren zu engagieren mit unserem kostenlosen Video-Werbespot-Ersteller.
Export in mehreren Formaten
Exportieren Sie Ihre Anzeige in vertikalen, quadratischen oder Querformaten für Plattformen wie TikTok, Instagram, YouTube und mehr mit unserem Online-Videoanzeigenersteller. Liefern Sie überall dort konsistent markenkonforme Kreativinhalte, wo sich Ihre Zielgruppe befindet.
Visuelle Verbesserungswerkzeuge
Verbessern Sie das Aussehen Ihrer Anzeige mit automatisierten Beleuchtungs-, Timing- und Designverbesserungen, um ein effektives Werbevideo zu erstellen. Produzieren Sie saubere, professionelle Visuals, auch wenn Sie zuvor noch nie ein Video bearbeitet haben.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
So verwenden Sie den Video-Ad-Creator
HeyGen macht es jedem leicht, einsatzbereite Videoanzeigen zu erstellen. Keine Ausrüstung, Bearbeitungsfähigkeiten oder Produktionserfahrung erforderlich, um deine Videoanzeige in Minuten zu kreieren.
Beschreiben Sie Ihr Produkt, Ihre Zielgruppe oder das Ziel Ihrer Kampagne in ein paar Sätzen. HeyGen verwendet diese Eingaben, um ein maßgeschneidertes Skript und ein erstes Storyboard zu erstellen, das auf Ihr Marketingziel abgestimmt ist.
Scannen Sie das erstellte Skript und Storyboard, kürzen oder erweitern Sie Textzeilen für das Timing, passen Sie den Call-to-Action an und stellen Sie sicher, dass Ton und Botschaft Ihrer Marke entsprechen, bevor Sie zu den visuellen Elementen übergehen.
Wählen Sie einen Avatar oder Präsentator, suchen Sie Hintergründe und Bilder aus, fügen Sie Musik und Untertitel hinzu und wählen Sie eine Stimme oder nehmen Sie Ihre eigene auf. Passen Sie das Timing und die Szenenreihenfolge an, damit der Werbespot natürlich wirkt.
Erstellen Sie plattformbereite Versionen mit Voreinstellungen für soziale Netzwerke, Web oder Streaming, oder laden Sie MP4-Dateien herunter. Erzeugen Sie mehrere Varianten zum Testen, dann laden Sie hoch und starten Sie Ihre Kampagne.
Ein Videoanzeigen-Ersteller ist ein Werkzeug, das Ihnen hilft, mithilfe von KI-Skripten, Avataren, Vorlagen und visuellen Verbesserungen schnell Werbevideos zu erstellen. Es vereinfacht den gesamten Prozess der Anzeigenerstellung.
Es ist keine Erfahrung notwendig, um den KI-Video-Generator und die Werkzeuge zu nutzen. HeyGen übernimmt automatisch das Skripting, die Visualisierungen, Sprachaufnahmen und das Formatieren, sodass jeder hochwertige und wirkungsvolle Werbespots erstellen kann.
Ja, unsere kostenlosen Videoanzeigen sind benutzerfreundlich. Sie können Ihr Skript, die visuellen Elemente, den Avatar, die Sprache, das Tempo und den Stil personalisieren, um sie an Ihre Marke und Kampagnenziele anzupassen.
Sie können Produktwerbung, UGC-Stil Anzeigen, Markenvideos, Erklärvideos, Performance-Anzeigen, Testimonials und mehr für jeden Marketingkanal erstellen.
Absolut. HeyGen unterstützt mehrsprachige Sprachausgaben und Avatare, sodass Sie Werbung für ein globales Publikum innerhalb von Sekunden lokalisieren können.
Ja. Exportieren Sie Videos in allen gängigen Größen einschließlich 9:16, 1:1 und 16:9, um sicherzustellen, dass Ihre Anzeigen auf TikTok, Instagram, YouTube, Facebook und anderen Plattformen passen.
Ja. Alle von HeyGen generierten Inhalte können für kommerzielle Werbung über bezahlte und organische Kanäle verwendet werden.
Die meisten Nutzer erstellen in nur wenigen Minuten ein poliertes, einsatzbereites Werbevideo. Die KI übernimmt die schwere Arbeit, sodass Sie schneller und sicherer arbeiten können.
Ja. Sie können mit unserem Werbegenerator sofort neue Haken, Skripte, Stile und Formate generieren, um A/B-Tests durchzuführen und Ihre Marketing-Performance zu optimieren.
Kein Herunterladen erforderlich. HeyGen funktioniert komplett online und ermöglicht es Ihnen, Videoanzeigen von jedem Gerät mit Internetverbindung zu erstellen.
