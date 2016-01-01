Gib deine Idee ein. Klick auf „Generieren“. Erhalte schneller als gedacht ein teilbares Video aus Text. Keine Kamera, keine Videobearbeitungssoftware und keine Produktionskenntnisse nötig. Lade es herunter, bearbeite es oder teile es sofort.
Professionelle Videoproduktion skalieren, keine Kamera erforderlich
Verwandle Text im Handumdrehen in fesselnde Videoinhalte. Gib einfach dein Skript ein, wähle einen lebensechten Avatar (oder deinen eigenen digitalen Zwilling) und erstelle Sprachaufnahmen in Studioqualität mit KI-generierten Voiceovers in mehreren Sprachen.
Beseitigen Sie den Aufwand für Dreharbeiten, Schauspieler und teure Nachdrehs – egal, ob Sie HeyGen als All-in-One-Tool nutzen, um Text in Video zu verwandeln, oder um A-Roll für Ihren bevorzugten Editor zu erstellen.
Erstellen Sie vollständige Videos aus nur einer Eingabeaufforderung. Keine Video-Editing-Erfahrung erforderlich. Fügen Sie einfach Ihre Idee oder Ihr Thema ein, geben Sie eine Prompt ein, und der Video-Agent agiert als Ihr persönlicher Regisseur: Er schreibt das Skript, erstellt das Storyboard und animiert in wenigen Minuten ein vollständiges Video.
Automatisieren Sie die Szenenerstellung und das B‑Roll-Material. Verwandeln Sie Blogbeiträge, PDFs oder URLs sofort in fesselnde Text-zu-Video-Erzählungen. Die KI macht aus Ihrem Text Szenen, wählt passendes B‑Roll und Layouts aus und synchronisiert den Avatar – so sind Sie mit nur einem Klick bereits zu 80 % beim fertigen Produkt.
KI-kuratierte Visuals & dynamisches Storytelling. Gehen Sie über statische Videovorlagen hinaus: Der Video-Agent wählt intelligent Stockmaterial aus, generiert KI-Bilder und erstellt Infografiken, die genau auf Ihr Skript zugeschnitten sind – so wirkt jeder kurze Clip einzigartig und visuell perfekt auf Ihre Botschaft abgestimmt.
Ihr ständig verfügbarer Produktionsassistent. Produzieren Sie Social-Media-Shorts, Marketing-Assets und Schulungsvideos in hoher Stückzahl zu einem Bruchteil der Kosten. Skalieren Sie Ihre Produktion von einem Video pro Woche auf tägliche Veröffentlichungen – ohne ein Produktionsteam einzustellen oder stundenlang im Schnitt zu verbringen.
Bewährte Methoden zur Umwandlung von Text in Video
Um das Beste aus HeyGen herauszuholen, kombiniere die Geschwindigkeit des Video Agent mit der Präzision des AI Studio. Nutze die KI, um deinen „ersten Entwurf“ (Szenen, B-Roll und Skript) zu erstellen, und verfeinere anschließend das Ergebnis für ein professionelles Finish.
Überspringen Sie die leere Seite. Nutzen Sie den Video-Agenten, um aus einem einfachen Prompt oder einer URL sofort einen vollständigen Entwurf mit automatisch generiertem Skript und B-Roll zu erstellen – so sind Sie im Handumdrehen zu 80 % fertig.
Wählen Sie einen Standardavatar oder verwenden Sie Ihren eigenen Digital Twin, um Autorität aufzubauen. Kombinieren Sie ihn mit einer realistischen Stimme aus der Bibliothek oder laden Sie Ihre eigene Audiodatei hoch, um eine wirklich authentische Präsentation zu erzielen.
Öffnen Sie Ihren Entwurf in AI Studio, um eine fein abgestimmte Kontrolle zu erhalten. Ersetzen Sie generisches B-Roll-Material durch Ihre eigenen Marken-Assets, passen Sie das Tempo des Skripts an und feilen Sie am Layout, bis es Ihre Vision perfekt widerspiegelt.
Skaliere deine Reichweite sofort mit Videoübersetzung. Vertone dein finales Video automatisch in über 175 Sprachen, während der ursprüngliche Stimmton und das Lippensynchronisieren deines Avatars perfekt erhalten bleiben.
Verwandeln Sie Textskripte sofort in professionelle, produktionsreife Videos
HeyGens KI-Videogenerator aus Text automatisiert den Produktionsprozess und verwandelt Ihr Skript in hochwertige Videos mit konsistenten Avataren, Voiceovers und visuellen Elementen. Keine Kamera und kein Team erforderlich.
Ultrarealistische KI-Stimme & Übersetzung
Erstellen Sie Voiceovers, die emotionale Nuancen einfangen, oder klonen Sie Ihre eigene Stimme für authentische Vertonungen. Übersetzen und vertonen Sie Inhalte automatisch in über 175 Sprachen, um globale Märkte zu erreichen – ganz ohne erneute Aufnahmen.
Konsistente Inhalte in großem Maßstab
Wahren Sie Ihre Markenkonsistenz über Hunderte von Videos hinweg. Speichern Sie benutzerdefinierte Avatare und vorgefertigte Vorlagen, um in Minuten statt Tagen tägliche Social-Media-Inhalte, Schulungsmodule oder personalisierte Outreach-Nachrichten zu erstellen.
B-Roll und visuelle Inhalte erstellen
Hör auf, nach Stockmaterial zu suchen. Die KI analysiert deinen Text, um automatisch passendes B‑Roll, Bilder und Animationen zu erstellen oder auszuwählen, die zu deiner Erzählung passen und deinen Workflow beschleunigen.
Multi-Plattform-Export (4K)
Exportiere Videos im MP4-Format mit einer Auflösung von bis zu 4K. Formatiere Inhalte ganz einfach für vertikale (TikTok/Reels) oder horizontale (YouTube/LMS) Ansicht neu, um die Reichweite über alle Kanäle hinweg zu maximieren.
Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum mit der innovativsten Text-zu-Video-AI-Plattform vorantreiben.
Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.
Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.
Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.
Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.
Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.
Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.
So erstellst du mit HeyGen ein Video aus Text
Nutze deine Worte, um deinen Text zum Leben zu erwecken, und lass den KI-Text-zu-Video-Generator deine Inhalte in ein beeindruckendes, professionelles Ergebnis verwandeln.
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Text eingeben oder ein Dokument hochladen. Die KI ordnet Ihre Ideen in Szenen.
Wähle aus einer Vielzahl realistischer Avatare oder erstelle deinen eigenen Digital Twin. Entscheide dich für eine KI-Stimme, die zu deinem Tonfall und deiner Marke passt, oder klone deine Stimme per Voice Cloning für eine authentische Wiedergabe.
Füge Bilder, Vorlagen, Untertitel oder Hintergrundmusik hinzu. Animieren Sie Overlays, bearbeiten Sie jede Szene und nutze die anpassbare Oberfläche, um das Erscheinungsbild ganz ohne technische Vorkenntnisse zu verändern.
Exportieren Sie Ihre MP4-Datei und teilen Sie sie sofort auf Ihrer Website, in sozialen Netzwerken oder in Lernsystemen. Wählen Sie das vertikale Format für TikTok oder Instagram Reels oder das Querformat für YouTube.
HeyGen ist ein KI-Videogenerator und ein Text-zu-Video-KI-Tool, mit dem Nutzer mithilfe von KI-Technologie Videos aus Text erstellen können. Es wird von generativer KI und fortschrittlichen KI-Modellen angetrieben, die professionelle Ergebnisse liefern.
Nein. Die Plattform ist so aufgebaut, dass jeder Videos erstellen kann. Die KI übernimmt Timing, Tempo, Visuals und Rendering. Wenn du mehr Kontrolle bevorzugst, kannst du die Szenen im AI Studio manuell bearbeiten.
Ja. Sie können Ihre Stimme für KI-Stimmenklonen hochladen oder einen benutzerdefinierten Avatar für einen Markenauftritt oder eine persönliche Präsenz erstellen.
Die meisten Videos sind je nach Länge und Anpassung innerhalb weniger Minuten fertig.
HeyGen ist der beste kostenlose KI-Text-zu-Video-Generator, weil er jedes Skript in wenigen Minuten in ein professionell wirkendes Video verwandelt und die Plattform Stimme, Bildmaterial und Schnitt automatisch übernimmt. So erhältst du hochwertige Ergebnisse, ganz ohne Kamera oder Schnittkenntnisse.
Ja. Sie können Inhalte in über 175 Sprachen erstellen und vorhandene Videos sofort übersetzen.
Ja. Sie können Ihre Videos für Marketing, Schulungen, soziale Medien, Werbung und Kundenprojekte verwenden.
Ja. HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle KI-generierte Videos direkt aus Text zu erstellen. Ob Sie Schulungsmaterialien, Marketinginhalte oder Erklärvideos produzieren – die KI von HeyGen sorgt jedes Mal für einen reibungslosen Produktionsablauf und ein hochwertiges, professionelles Ergebnis.
Auf jeden Fall. HeyGen macht das Erstellen von Schulungsvideos und Videoinhalten mühelos. Beschreiben Sie einfach Ihre Idee mit einem Prompt, wählen Sie Ihren Avatar aus und lassen Sie die KI den Rest erledigen.
Ja. Exportoptionen umfassen HD (1080p) und 4K-Auflösung, sodass Ihre Videos für den professionellen und öffentlichen Einsatz auf verschiedenen Plattformen geeignet sind.
Ja! HeyGen ermöglicht es Nutzern, Audio in Video zu verwandeln, indem Sprachaufnahmen mit KI-Avataren, Untertiteln und dynamischen Visuals kombiniert werden. Laden Sie einfach Ihre Audiodatei hoch, wählen Sie einen Videostil aus, und lassen Sie die KI in wenigen Minuten ein professionell wirkendes Video erstellen.
Sie können MP4-Videos in HD oder 4K exportieren und zwischen vertikalen, quadratischen oder horizontalen Layouts wählen.
HeyGen legt großen Wert auf Sicherheit und stellt sicher, dass Avatare und generierte Inhalte ethischen Richtlinien entsprechen. Transparenz, Zustimmung der Nutzer und eine verantwortungsvolle KI-Entwicklung sind Schlüsselfaktoren für eine ethische KI-Videoerstellung.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.