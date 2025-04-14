Kostenloser Jubiläums-Video-Editor

Verwandle deine Worte in wenigen Minuten in ein professionelles Jubiläumsvideo – mit einem Jubiläumsvideo-Generator, der jeden Produktionsschritt automatisch übernimmt. Schreibe deine Botschaft, wähle einen visuellen Stil und erhalte ein fertiges Video, das du direkt teilen kannst – ganz ohne Kamera, ohne Schnittsoftware und ohne Produktionserfahrung.

115,516,741Videos generiert
89,440,945Avatare generiert
15,940,506Videos übersetzt
Die weltweit führenden Unternehmen vertrauen HeyGen
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Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.

Warum Marken sich für den kostenlosen Jubiläums-Video-Maker entscheiden

Lassen Sie jeden Meilenstein auf dem Bildschirm lebendig werden

Jedes Jubiläum erzählt eine Geschichte – und das richtige Video lässt diese Geschichte lebendig werden. Lade Fotos hoch, füge eine persönliche Botschaft hinzu und erstelle eine filmreife Hommage, die die Emotion des Moments einfängt. Ob erstes oder fünfzigstes Jahr: Das Ergebnis sieht aus, als hätte ein professioneller Videograf tagelang daran gearbeitet. Keine Kameraaufnahmen, keine komplizierte Zeitleiste beim Schnitt, keine besonderen Fähigkeiten nötig. Du kannst Image-to-Video nutzen, um deine festgehaltenen Erinnerungen automatisch in bewegte Szenen zu verwandeln.

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A collage of diverse digital interfaces, centered on a hand holding a smartphone presenting an AI video creation app.

Fügen Sie eine echte Stimme hinzu, ohne vor die Kamera zu gehen

Eine Erzählstimme macht ein Jubiläumsvideo persönlich. Klonen Sie eine Stimme aus einer kurzen Audioaufnahme und wenden Sie sie auf jedes Video an, damit die Botschaft genau wie Sie klingt – ganz gleich, ob Sie im Bild zu sehen sind oder nicht. Das Ergebnis ist eine warme, persönliche Präsentation, die die Aufmerksamkeit bis zum letzten Wort hält. Sie müssen sich nie selbst vor der Kamera aufnehmen oder einen Sprecher engagieren, um natürliche, ausdrucksstarke Erzählungen in Studioqualität zu erhalten.KI‑Stimmenklonen sorgt dafür, dass Ihre Stimme in jeder Version, die Sie erstellen, gleichbleibend klingt.

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Man's smiling portrait on left, transforming into animated video of him speaking with "Excited" emotion tag on right, separated by sound wave icons.

Passen Sie jedes Detail dem Anlass an

Farbpalette, Schriftart, Hintergrundmusik, Szenentempo, die Inszenierung jedes einzelnen Moments – all das lässt sich direkt in der App anpassen, ganz ohne Timeline oder Ebenenstapel. Passe die Ästhetik an die Beziehung an: elegant und zurückhaltend für einen formellen Jahrestag, warm und romantisch für eine persönliche Feier. Der KI-Videoeditor gibt dir die volle Kontrolle über jede kreative Entscheidung und macht den Produktionsprozess gleichzeitig nahtlos und für alle zugänglich.

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Smiling woman in a UI demonstrating custom voice and volume control at 82%.

Gestalten mit Vorlagen, Drag-and-Drop und einfachen Bearbeitungstools

Mit einem leeren Projekt zu starten, kostet Zeit. Jubiläumsvorlagen für Videos geben dir einen professionell gestalteten Ausgangspunkt – einen, der die Stimmung des Anlasses schon ab dem ersten Klick trifft. Von dort aus kannst du deine Fotos und Musik per Drag & Drop einfügen, Clips kürzen, Audio hinzufügen und Texte direkt in einer benutzerfreundlichen Oberfläche anpassen.Skript zu Video übernimmt die Erzählstruktur, sodass sich deine Videobearbeitungstools auf die kreativen Details konzentrieren können, statt auf die technische Einrichtung.

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An image editor displays a claymation man in a trench coat, fedora, and sunglasses making a 'stop' gesture, selected for editing. A media panel shows a grid of image thumbnails.

Skalieren Sie von einem Video auf viele – ohne zusätzlichen Aufwand

Jubiläumsvideos für ein ganzes Team, eine Kundenliste oder eine große erweiterte Familie zu produzieren, erfordert mit HeyGen nicht mehr Aufwand als die Erstellung eines einzigen Videos. Schreiben Sie eine Skriptvorlage, tauschen Sie Namen und Details aus und lassen Sie jede Version automatisch generieren. Eine Kreativagentur oder ein HR‑Team, das berufliche Meilensteine feiert, kann so fünfzig hochwertige Videos in der Zeit erstellen, in der früher ein einziges gedreht wurde. Der Untertitel-Generator sorgt dafür, dass jede Version barrierefrei bleibt – mit eingeblendeten Texten, die für lautloses Autoplay auf jeder Plattform optimiert sind.

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A smiling woman shown in multiple overlapping frames, depicting her in various professional and casual roles.

Anwendungsfälle des kostenlosen Jubiläumsvideo‑Makers

Persönliche Jahrestagstribute zwischen Partnern

Planning a surprise anniversary video for a partner used to mean hiring a videographer, gathering footage, and waiting days for an edit. With a free anniversary video maker, you write your message, upload photos, and generate a finished tribute in minutes. The result is a heartfelt, memorable video that feels considered and crafted, delivered without any of the traditional production friction or cost. No experience needed — the tools are built to help you make something genuinely beautiful from the start.

Anerkennung von Arbeitsjubiläen von Mitarbeitenden

HR teams and managers spend real time crafting individual recognition for milestone work anniversaries. When a team grows, that effort becomes unsustainable. With text to video, you can produce personalized work anniversary videos at scale. Each video carries the employee's name, tenure, and a custom message, generated automatically from a simple data template. Recognition feels personal even when production is systematized, and every video adds a real personal touch that a written message alone cannot match.

Kampagnen zum Firmenjubiläum und besondere Markenmomente

A company milestone deserves a video that matches its weight. Whether it is a five-year founding anniversary or a 50th brand moment, a polished video tells the story with far more impact than a written announcement. Use the AI video generator to create anniversary videos that walk through your company's history, highlight key achievements, and speak directly to customers and partners. The format is built for sharing, and the result is high-quality output that reflects the occasion.

Videos zur Feier des Hochzeitsjubiläums für Veranstaltungen

Playing a video or slideshow at a party or reception requires a production-quality result, not a slide show with background music. An anniversary video maker lets you build a multi-scene video with narration, transitions, and music that runs smoothly on any screen. Combine photos, written recollections, and voice narration into a cohesive tribute that holds the room's attention and brings fond memories back to life. The slideshow maker is a natural companion when you have a library of photos to organize into a narrative sequence.

Freundschafts- und Meilenstein-Jubiläumsvideos

Not every anniversary celebrates a romance. Friendships, partnerships, and long-term collaborations all carry their own milestones worth marking. A friendship anniversary video, a creative partnership tribute, or a retrospective of a decade-long working relationship all follow the same format: gather the memories, write the message, and let the platform transform it into a video worth sharing. Video GPT can generate your script from a simple prompt if you are not sure where to start.

Internationale Jubiläumsbotschaften für globale Teams

When a team spans multiple countries, a single-language anniversary video misses half the audience. Translate any anniversary video into 175+ languages using AI dubbing so the original warmth carries across every regional version. Voice tone is preserved, lip movement stays in sync, and the localized output matches the production quality of the original. Distributing a multilingual anniversary message no longer requires separate recordings or translation agencies.

So funktioniert ein kostenloser Video-Maker für Jubiläen

Erstellen Sie ein professionelles Jubiläumsvideo in vier klaren Schritten – von Ihrer ersten Nachricht bis zur fertigen, teilbereiten Datei.

Schritt 1

Wählen Sie Ihren Stil

Wählen Sie eine Videovorlage oder einen visuellen Stil, der zum Anlass passt. Legen Sie Seitenverhältnis, Farbthema und Szenenstruktur fest. Das Layout wird automatisch auf Ihre Inhalte abgestimmt.

Schritt 2

Write Your Message

Geben Sie Ihre Jubiläumsbotschaft ein oder fügen Sie sie ein. Passen Sie Ton, Tempo und Szenenreihenfolge an. Das System strukturiert Ihren Text in Szenen, die direkt für das Video bereit sind.

Schritt 3

Visuelle Elemente und Audio anpassen

Laden Sie Fotos hoch, wählen Sie Hintergrundmusik, passen Sie Übergänge und Schriftarten an. Fügen Sie eine Erzählspur oder die Ausgabe eines KI‑Sprachgenerators hinzu, um die Präsentation zu personalisieren.

Schritt 4

Exportieren und teilen

Rendern Sie das fertige Video und exportieren Sie es in Ihrem bevorzugten Format. Laden Sie es für die Offline-Nutzung herunter, teilen Sie es per Link oder veröffentlichen Sie es direkt auf der gewünschten Plattform.

Smiling woman in a video feed with a button labeled 'Your Avatar' and an upload icon.
Mouse pointer hovering over an "Edit Look" button, with a "FaceSwap" section below showing an upload option and several female faces.
A woman's portrait displayed in an app interface with a "Save as New" button.
Download swap face videos

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Jubiläumsvideo-Generator und wie funktioniert er?

Ein Jubiläumsvideo-Generator ist ein Tool, das geschriebene Nachrichten, Fotos und Audioaufnahmen in ein fertiges Video verwandelt – ganz ohne Kamera, Schnittsoftware oder Produktionserfahrung. Sie geben Ihre Inhalte ein, wählen einen visuellen Stil, und das System setzt die Szenen zusammen, fügt eine Erzählstimme hinzu, synchronisiert Musik und rendert eine professionelle Datei. Die Version von HeyGen nutzt KI, um jeden Produktionsschritt automatisch zu übernehmen – von der Szenenabfolge bis zur Sprachnarration –, sodass der gesamte Prozess Minuten statt Stunden dauert.

Fühlt sich ein KI-erstelltes Jubiläumsvideo persönlich genug an, um es als Geschenk zu überreichen?

Ja, und genau die Personalisierung sorgt für die emotionale Wirkung. Das Video enthält genau Ihre Worte, Ihre ausgewählten Fotos, Ihre Stimme, wenn Sie sie klonen, und einen visuellen Stil, der zum Anlass passt. Das Ergebnis wirkt nicht wie eine Vorlage. Es wirkt wie eine durchdachte, professionell gestaltete Würdigung. Für die Empfänger zählt vor allem, dass Sie etwas speziell für sie geschaffen haben – viel mehr, als ob eine Kamera im Spiel war. Die KI-Foto-Avatar-Option ermöglicht es Ihnen außerdem, ein Foto von sich selbst in einen sprechenden, erzählenden Präsentator zu verwandeln – für ein noch persönlicheres Ergebnis.

Wie füge ich meine eigene Stimme zu einem Jubiläumsvideo hinzu?

Nimm eine kurze Audioaufnahme auf, lade sie in die Voice-Cloning-Funktion hoch und wende die geklonte Stimme auf dein Videoskript an. Die Vertonung wird im gesamten Video so klingen wie deine eigene Stimme, ohne dass du das komplette Skript selbst einsprechen musst. Anpassungen von Sprechtempo und Tonfall können nach der ersten Generierung vorgenommen werden. Du benötigst keinerlei Kenntnisse in Audio-Engineering. Wenn du stattdessen eine vorgefertigte Stimme bevorzugst, bietet dieKI‑Sprachgenerator‑Bibliothek Hunderte natürlicher Stimmen zur Auswahl.

Kann ich meine eigenen Fotos und Aufnahmen im Jubiläumsvideo verwenden?

Ja. Sie können Fotos, kurze Videoclips und andere persönliche Medien direkt in den Editor hochladen. Das Tool fügt Ihre Uploads in die Szenenstruktur ein und formatiert sie so, dass sie zu dem von Ihnen gewählten visuellen Stil passen. Sie sind nicht auf Stockbilder beschränkt. Je mehr persönliche Medien Sie einbinden, desto individueller wirkt das fertige Video für die empfangende Person. Das Hinzufügen von Stickern, Retro-Filtern oder dekorativen Text-Overlays sind alles unterstützte Anpassungen, die Sie vor dem Herunterladen Ihres Jubiläumsvideos vornehmen können.

Wie lange dauert es, ein Jubiläumsvideo zu erstellen?

Die meisten Videos sind innerhalb von fünf bis zehn Minuten nach dem Einreichen Ihrer Inhalte fertiggestellt. Längere Videos mit mehreren Szenen oder zusätzlicher Anpassung können etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber der Prozess dauert trotzdem nur Minuten, nicht Stunden. Es gibt kein Warten auf einen Editor, kein Hin und Her bei Korrekturen und keine Render-Warteschlange, die sich über einen ganzen Arbeitstag hinzieht. Sie können wichtige Änderungen vornehmen und das Video schnell neu generieren, falls etwas angepasst werden muss.

Gibt es einen kostenlosen Jahrestags-Video-Editor, den ich ohne Anmeldung nutzen kann?

Ja. Der kostenlose Tarif ist online verfügbar, erfordert keine Kreditkarte und ermöglicht es Ihnen, wunderschöne Jubiläumsvideos zu erstellen und den vollständigen Funktionsumfang auszuprobieren, bevor Sie ein Upgrade durchführen. Kostenlose Vorlagen für Jubiläumsvideos sind enthalten, sodass Sie mit einem professionell gestalteten Design statt mit einer leeren Leinwand starten können. Der Einstieg ist kostenlos, und die meisten Nutzer stellen fest, dass sie im kostenlosen Tarif ein vollständiges Video produzieren können, bevor sie entscheiden, ob sie für erweiterte Funktionen wie Voice Cloning oder längere Exporte ein Upgrade durchführen möchten.

Kann ich Jubiläumsvideos in mehreren Sprachen für internationale Familien oder Teams erstellen?

Ja. Sobald Ihr Video fertig ist, können Sie es mit dem KI-Videotranslator in über 175 Sprachen übersetzen. Die übersetzte Version bewahrt Ihren ursprünglichen Stimmklang und hält die Erzählung mit den Bildern synchron. Das ist besonders hilfreich für Familien, die über mehrere Länder verteilt sind, globale Teams, die berufliche Meilensteine feiern, oder Unternehmen, die Jubiläumsbotschaften an einen mehrsprachigen Kundenstamm senden. Jede Sprachversion wird innerhalb weniger Minuten aus dem Original erstellt.

Wie schneidet ein Jubiläumsvideo-Generator im Vergleich zur Beauftragung eines Videografen ab?

Ein traditioneller Videofilmer erfordert Terminplanung, Dreharbeiten, Schnitt und Postproduktion. Das dauert in der Regel Tage oder Wochen und kostet pro Video mehrere Hundert bis Tausend Dollar. Ein Anniversary-Video-Maker liefert ein vergleichbares Ergebnis in wenigen Minuten zu einem Bruchteil der Kosten. Der Kompromiss besteht darin, dass gefilmtes Material eine lebendige Qualität besitzt, die KI-Produktionen zwar annähern, aber nicht vollständig nachbilden können. Für die meisten privaten und beruflichen Jubiläumsanlässe machen die Geschwindigkeit, die Kostenersparnis und die Zugänglichkeit der KI-gestützten Videoproduktion sie zur praktischeren und besser skalierbaren Lösung.

Kann ich das fertige Jubiläumsvideo auf Instagram teilen oder für die Offline-Nutzung herunterladen?

Ja. Sobald das Video gerendert ist, kannst du dein Jubiläumsvideo als MP4 in dem Seitenverhältnis herunterladen, das zu deiner gewünschten Plattform passt. Vertikale Formate stehen für Instagram Reels und Stories zur Verfügung, quadratische Formate für Feed-Posts und Breitbildformate für YouTube oder die Wiedergabe auf Event-Screens. Du kannst das Video außerdem über einen direkten Link teilen, wenn du es an deine Liebsten schicken möchtest, ohne dass sie etwas herunterladen müssen. Der Reel-Generator ist ein praktischer Helfer, um aus einem längeren Jubiläumsvideo kurze Social-Media-Clips zu erstellen.

Kann ich Jubiläumsvideos in großer Stückzahl für ein großes Team oder eine umfangreiche Kundenliste produzieren?

Ja. Mit einer Skriptvorlage in Kombination mit Text-zu-Video können Sie individuelle Jubiläumsvideos für Hunderte von Empfänger:innen erstellen, indem Sie Namen, Daten und persönliche Details in einer Datentabelle austauschen. Jedes Ergebnis ist ein eigenes, gerendertes Video. HR-Teams, die Arbeitsjubiläen von Mitarbeitenden würdigen, und Account-Teams, die Kundenmeilensteine feiern, nutzen diesen Workflow, um Videos mit persönlicher Wirkung in einem Umfang zu produzieren, der mit herkömmlichen Produktionsmethoden unmöglich wäre.

Gibt es den Jahrestags‑Video‑Maker auch als mobile App?

Die Plattform läuft in jedem Browser auf Desktop und Mobilgeräten, sodass Sie Jubiläumsvideos erstellen können, ohne etwas installieren zu müssen. Eine eigene App ist für iOS verfügbar – suchen Sie im App Store nach HeyGen, um auf das mobile Erlebnis zuzugreifen. Die App unterstützt denselben grundlegenden Workflow zur Videoerstellung, einschließlich Vorlagenauswahl, Texteingabe und Export, sodass Ihre Kreativität nicht auf eine Desktop-Umgebung beschränkt ist.

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