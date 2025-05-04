HeyGen logo

KI-YouTube-Videomacher für Kreative und Marken

Verwandle Ideen, Skripte oder Konzepte in polierte YouTube-Videos mit HeyGens AI-YouTube-Videomacher. Erstelle vollständige Episoden, gesichtslose Erklärungsvideos und Shorts mit von KI generierten Visuals, natürlichen Sprachaufnahmen, automatischen Untertiteln und direkten, für YouTube bereiten Exporten, ohne Kamera, Crew oder Schnittsuite.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Produktion von YouTube-Kanälen

Produktion von YouTube-Kanälen

Erstellen Sie regelmäßige Episoden, Erklärungen und Serien schneller. Verwenden Sie Skriptvorlagen, um das Tempo und den Stil in jeder Episode beizubehalten.

Bildungskurse und Tutorials

Bildungskurse und Tutorials

Wandeln Sie Lehrpläne und Transkripte in Videolektionen mit Folien, Untertiteln und herunterladbaren Ressourcen für Lernende um.

Strategie zur Wiederverwendung von Inhalten und für Kurzvideos

Strategie zur Wiederverwendung von Inhalten und für Kurzvideos

Verwandle lange Episoden in Dutzende von Kurzvideos und Teaser-Clips, die für die Entdeckung auf YouTube und das Wachstum der Sehdauer optimiert sind.

Produktdemonstrationen und Bewertungskanäle

Produktdemonstrationen und Bewertungskanäle

Erstellen Sie saubere, wiederholbare Produktdemonstrationen anhand von Skripten und Produktseiten mit konsistenten visuellen Vorlagen und hervorgehobenen Bildschirmanzeigen.

Unternehmenskanäle und interne Kommunikation

Unternehmenskanäle und interne Kommunikation

Erstellen Sie hochwertige Inhalte für Thought Leadership, Ankündigungen und Schulungsvideos, die den Markenrichtlinien entsprechen und lokalisiert werden können.

Monetarisierungsfähiger Inhalt

Monetarisierungsfähiger Inhalt

Erstellen Sie sponsorfähige Intros, Werbesegmente und markenorientierte Inhalte mit präzisem Timing und sauberen Produktionswerten.

Warum HeyGen der beste KI-YouTube-Videomacher ist

HeyGen verbindet seinen fortschrittlichen AI-Video-Generator, Skriptinterpretation und auf YouTube ausgerichtete Arbeitsabläufe, um Kreativen und Marken zu helfen, schneller und intelligenter zu veröffentlichen. Produzieren Sie mehr Inhalte, gleichbleibende Qualität und lokalisierten Content ohne die üblichen Produktionsengpässe.

Veröffentlichen Sie schneller und häufiger

Vom Skript zum Export in Minuten, sodass Sie schnell YouTube-Inhalte erstellen können. HeyGen automatisiert Storyboarding, Visuals, Stimme und Timing, damit Sie sich auf die Erstellung von Inhalten konzentrieren können, nicht auf das Bearbeiten.

Für das Wachstum auf YouTube entwickelt

Erstelle Langformate, Tutorial-Serien, Kurzvideos, Intros und wiederverwertete Clips mit exportfertigen Metadaten, Thumbnail-Vorschlägen und voreingestellten Seitenverhältnissen, die auf Auffindbarkeit und Bindung abgestimmt sind.

Skalieren Sie global durch Lokalisierung

Mit einem Videoübersetzer können Sie Skripte übersetzen, lokalisierte Sprachaufnahmen erstellen und genaue Untertitel einbrennen, sodass jedes Video in jedem Markt natürlich wirkt.

Skript-zu-Video-Intelligenz

Fügen Sie ein Skript ein oder laden Sie ein Transkript hoch und HeyGen, ein KI-Tool, analysiert Szenen, Beats und Betonungen, um ein strukturiertes Storyboard für die Videoproduktion zu erstellen. Der KI-Youtube-Videomacher passt visuelle Elemente und B-Roll an das Skript an, erstellt zeitlich abgestimmte Untertitel und generiert natürlich klingende Sprachausgaben, die die Absicht bewahren.

Skript zum Video

Generierung von Lang- und Kurzformen

Produzieren Sie 8+ Minuten lange Episoden oder 15–60 Sekunden kurze Shorts aus demselben Quellenskript. HeyGen bietet Plattform-Voreinstellungen und automatische Größenanpassung, sodass Sie ein Meisterwerk erstellen und jedes benötigte Format exportieren können.

Länge von YouTube-Videos

KI-gesteuerte Visualisierungen und Szenenkomposition

Erzeugen Sie kinematografische Szenen, animierte Grafiken, Produktvorführungen oder abstrakte Visualisierungen aus Vorgaben. Die Engine komponiert Kamerabewegungen, Aufnahmevielfalt und Übergänge automatisch für ein professionelles Aussehen.

Stimmenklonung

Bild-zu-Video und Clip-Weiterverwendung

Importieren Sie Clips oder Langform-Material und schneiden, kürzen und remixen Sie diese automatisch zu Kurzvideos oder Highlight-Zusammenschnitten. Nutzen Sie die Funktionen von Bild zu Video um Standbilder und Produktfotos zu animieren, für aussagekräftigere Thumbnails und Segmente.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den AI YouTube Video Maker verwendet

Verwirklichen Sie Ihre Videoideen mit dem fortschrittlichen KI-YouTube-Maker von HeyGen in den folgenden einfachen Schritten.

Schritt 1

Geben Sie Ihren Inhalt ein

Fügen Sie ein Skript ein, laden Sie ein Transkript hoch oder beschreiben Sie ein Konzept. Sie können auch vorhandenes Filmmaterial oder eine Produkt-URL bereitstellen.

Schritt 2

Wählen Sie ein YouTube-Format

Wählen Sie Langform, Kurzform oder beides. Wählen Sie einen visuellen Stil, eine Avatar-Option und ein Sprachmodell. Verwenden Sie Markenvoreinstellungen, falls nötig.

Schritt 3

Szenen voranschauen und anpassen

HeyGen erstellt ein Storyboard und ein Entwurfsvideo. Bearbeiten Sie Untertitel, tauschen Sie B-Roll-Material, passen Sie das Tempo an oder aktualisieren Sie den Stimmklang mit einfachen Steuerelementen.

Schritt 4

Exportieren und veröffentlichen

Exportieren Sie YouTube-optimierte Dateien, Untertitel im SRT-Format, Thumbnails und Metadaten. Nutzen Sie den Direktupload oder die API für geplante Veröffentlichungen und Stapelverarbeitungs-Workflows.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-gestützter YouTube-Videomacher?

Ein KI-Youtube-Videoproduzent wandelt Skripte, Kurzbeschreibungen oder vorhandenes Filmmaterial mit Hilfe von KI in komplette YouTube-Videos um, einschließlich visueller Elemente, Stimme, Untertiteln und Szenenkomposition. HeyGen erstellt sowohl Langform- als auch Kurzform-Inhalte, die sofort hochgeladen werden können, sodass sich die Ersteller auf die Inhaltsstrategie konzentrieren können.

Kann ich sowohl lange Videos als auch Shorts mit demselben Skript erstellen?

Ja. HeyGen unterstützt die Erstellung in mehreren Formaten. Erstellen Sie ein langes Hauptvideo und leiten Sie automatisch Kurzvideos, Clips und Teaser-Formate mit optimierten Schnitten und Untertiteln für die mobile Ansicht ab, um Ihre Fähigkeit zur Erstellung von YouTube Shorts zu verbessern.

Erstellt das Tool SEO-freundliche Titel und Beschreibungen?

Ja. HeyGen schlägt Titel, Beschreibungen, Tags und Kapitelmarkierungen vor, die den besten Praktiken von YouTube entsprechen, um Inhaltschaffenden zu helfen, entdeckt und effektiver indiziert zu werden.

Kann ich mein Filmmaterial hochladen und von HeyGen zu einem YouTube-Video bearbeiten lassen?

Natürlich. Importieren Sie vorhandenes Filmmaterial und HeyGen wird automatisch schneiden, Untertitel hinzufügen, B-Roll generieren und den Inhalt zu fertigen Videos und Kurzfilmen remixen.

Wie genau sind die automatischen Untertitel und Übersetzungen?

HeyGen erzeugt hochpräzise automatische Untertitel und unterstützt die Übersetzung in viele Sprachen. Untertitel und übersetzte Sprachausgaben sind bearbeitbar, um regionale Genauigkeit und Feinheiten zu gewährleisten.

Kann ich meine eigene Stimme verwenden oder einen wiederkehrenden Gastgeber erstellen?

Ja. Laden Sie eine Stimmprobe hoch, um Ihre Stimme zu klonen, oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Avatar-Host, um Skripte konsistent über Episoden und Serien hinweg zu präsentieren, was das Erstellen von YouTube-Videos erleichtert.

Welche Exportformate und YouTube-Tools sind enthalten?

Exportieren Sie MP4-Dateien in Standard- und Hochformaten, SRT-Untertiteldateien, Thumbnail-Bilder und Metadatenpakete, um hochwertige Videos zu erstellen. API-Integrationen unterstützen Stapelverarbeitung und zeitgesteuertes Veröffentlichen.

Wie lange dauert es, ein Video zu erstellen?

Die meisten Entwürfe werden innerhalb von Minuten erstellt. Die Zeit für das finale Rendern hängt von der Länge und Komplexität ab. Stapelverarbeitung und API-Aufträge skalieren, um die Produktion in hohem Volumen für Inhaltsproduzenten zu bewältigen.

Wem gehören die Videos, die ich erstelle?

Sie behalten das volle Eigentum und alle Rechte an allen Videos und Materialien, die Sie mit HeyGen erstellen. Stellen Sie sicher, dass Inhalte Dritter, die Sie einbeziehen, ordnungsgemäß lizenziert sind.

Ist HeyGen sicher für Kanal- oder Markenressourcen?

Ja. HeyGen verwendet Unternehmenssicherheit, rollenbasierten Zugriff und private Arbeitsbereichskontrollen, um Inhalte und Produktionsabläufe zu schützen.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginne zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background