Verwandle Ideen, Skripte oder Konzepte in polierte YouTube-Videos mit HeyGens AI-YouTube-Videomacher. Erstelle vollständige Episoden, gesichtslose Erklärungsvideos und Shorts mit von KI generierten Visuals, natürlichen Sprachaufnahmen, automatischen Untertiteln und direkten, für YouTube bereiten Exporten, ohne Kamera, Crew oder Schnittsuite.
Erstellen Sie regelmäßige Episoden, Erklärungen und Serien schneller. Verwenden Sie Skriptvorlagen, um das Tempo und den Stil in jeder Episode beizubehalten.
Wandeln Sie Lehrpläne und Transkripte in Videolektionen mit Folien, Untertiteln und herunterladbaren Ressourcen für Lernende um.
Verwandle lange Episoden in Dutzende von Kurzvideos und Teaser-Clips, die für die Entdeckung auf YouTube und das Wachstum der Sehdauer optimiert sind.
Erstellen Sie saubere, wiederholbare Produktdemonstrationen anhand von Skripten und Produktseiten mit konsistenten visuellen Vorlagen und hervorgehobenen Bildschirmanzeigen.
Erstellen Sie hochwertige Inhalte für Thought Leadership, Ankündigungen und Schulungsvideos, die den Markenrichtlinien entsprechen und lokalisiert werden können.
Erstellen Sie sponsorfähige Intros, Werbesegmente und markenorientierte Inhalte mit präzisem Timing und sauberen Produktionswerten.
Warum HeyGen der beste KI-YouTube-Videomacher ist
HeyGen verbindet seinen fortschrittlichen AI-Video-Generator, Skriptinterpretation und auf YouTube ausgerichtete Arbeitsabläufe, um Kreativen und Marken zu helfen, schneller und intelligenter zu veröffentlichen. Produzieren Sie mehr Inhalte, gleichbleibende Qualität und lokalisierten Content ohne die üblichen Produktionsengpässe.
Vom Skript zum Export in Minuten, sodass Sie schnell YouTube-Inhalte erstellen können. HeyGen automatisiert Storyboarding, Visuals, Stimme und Timing, damit Sie sich auf die Erstellung von Inhalten konzentrieren können, nicht auf das Bearbeiten.
Erstelle Langformate, Tutorial-Serien, Kurzvideos, Intros und wiederverwertete Clips mit exportfertigen Metadaten, Thumbnail-Vorschlägen und voreingestellten Seitenverhältnissen, die auf Auffindbarkeit und Bindung abgestimmt sind.
Mit einem Videoübersetzer können Sie Skripte übersetzen, lokalisierte Sprachaufnahmen erstellen und genaue Untertitel einbrennen, sodass jedes Video in jedem Markt natürlich wirkt.
Skript-zu-Video-Intelligenz
Fügen Sie ein Skript ein oder laden Sie ein Transkript hoch und HeyGen, ein KI-Tool, analysiert Szenen, Beats und Betonungen, um ein strukturiertes Storyboard für die Videoproduktion zu erstellen. Der KI-Youtube-Videomacher passt visuelle Elemente und B-Roll an das Skript an, erstellt zeitlich abgestimmte Untertitel und generiert natürlich klingende Sprachausgaben, die die Absicht bewahren.
Generierung von Lang- und Kurzformen
Produzieren Sie 8+ Minuten lange Episoden oder 15–60 Sekunden kurze Shorts aus demselben Quellenskript. HeyGen bietet Plattform-Voreinstellungen und automatische Größenanpassung, sodass Sie ein Meisterwerk erstellen und jedes benötigte Format exportieren können.
KI-gesteuerte Visualisierungen und Szenenkomposition
Erzeugen Sie kinematografische Szenen, animierte Grafiken, Produktvorführungen oder abstrakte Visualisierungen aus Vorgaben. Die Engine komponiert Kamerabewegungen, Aufnahmevielfalt und Übergänge automatisch für ein professionelles Aussehen.
Bild-zu-Video und Clip-Weiterverwendung
Importieren Sie Clips oder Langform-Material und schneiden, kürzen und remixen Sie diese automatisch zu Kurzvideos oder Highlight-Zusammenschnitten. Nutzen Sie die Funktionen von Bild zu Video um Standbilder und Produktfotos zu animieren, für aussagekräftigere Thumbnails und Segmente.
Wie man den AI YouTube Video Maker verwendet
Verwirklichen Sie Ihre Videoideen mit dem fortschrittlichen KI-YouTube-Maker von HeyGen in den folgenden einfachen Schritten.
Fügen Sie ein Skript ein, laden Sie ein Transkript hoch oder beschreiben Sie ein Konzept. Sie können auch vorhandenes Filmmaterial oder eine Produkt-URL bereitstellen.
Wählen Sie Langform, Kurzform oder beides. Wählen Sie einen visuellen Stil, eine Avatar-Option und ein Sprachmodell. Verwenden Sie Markenvoreinstellungen, falls nötig.
HeyGen erstellt ein Storyboard und ein Entwurfsvideo. Bearbeiten Sie Untertitel, tauschen Sie B-Roll-Material, passen Sie das Tempo an oder aktualisieren Sie den Stimmklang mit einfachen Steuerelementen.
Exportieren Sie YouTube-optimierte Dateien, Untertitel im SRT-Format, Thumbnails und Metadaten. Nutzen Sie den Direktupload oder die API für geplante Veröffentlichungen und Stapelverarbeitungs-Workflows.
Ein KI-Youtube-Videoproduzent wandelt Skripte, Kurzbeschreibungen oder vorhandenes Filmmaterial mit Hilfe von KI in komplette YouTube-Videos um, einschließlich visueller Elemente, Stimme, Untertiteln und Szenenkomposition. HeyGen erstellt sowohl Langform- als auch Kurzform-Inhalte, die sofort hochgeladen werden können, sodass sich die Ersteller auf die Inhaltsstrategie konzentrieren können.
Ja. HeyGen unterstützt die Erstellung in mehreren Formaten. Erstellen Sie ein langes Hauptvideo und leiten Sie automatisch Kurzvideos, Clips und Teaser-Formate mit optimierten Schnitten und Untertiteln für die mobile Ansicht ab, um Ihre Fähigkeit zur Erstellung von YouTube Shorts zu verbessern.
Ja. HeyGen schlägt Titel, Beschreibungen, Tags und Kapitelmarkierungen vor, die den besten Praktiken von YouTube entsprechen, um Inhaltschaffenden zu helfen, entdeckt und effektiver indiziert zu werden.
Natürlich. Importieren Sie vorhandenes Filmmaterial und HeyGen wird automatisch schneiden, Untertitel hinzufügen, B-Roll generieren und den Inhalt zu fertigen Videos und Kurzfilmen remixen.
HeyGen erzeugt hochpräzise automatische Untertitel und unterstützt die Übersetzung in viele Sprachen. Untertitel und übersetzte Sprachausgaben sind bearbeitbar, um regionale Genauigkeit und Feinheiten zu gewährleisten.
Ja. Laden Sie eine Stimmprobe hoch, um Ihre Stimme zu klonen, oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Avatar-Host, um Skripte konsistent über Episoden und Serien hinweg zu präsentieren, was das Erstellen von YouTube-Videos erleichtert.
Exportieren Sie MP4-Dateien in Standard- und Hochformaten, SRT-Untertiteldateien, Thumbnail-Bilder und Metadatenpakete, um hochwertige Videos zu erstellen. API-Integrationen unterstützen Stapelverarbeitung und zeitgesteuertes Veröffentlichen.
Die meisten Entwürfe werden innerhalb von Minuten erstellt. Die Zeit für das finale Rendern hängt von der Länge und Komplexität ab. Stapelverarbeitung und API-Aufträge skalieren, um die Produktion in hohem Volumen für Inhaltsproduzenten zu bewältigen.
Sie behalten das volle Eigentum und alle Rechte an allen Videos und Materialien, die Sie mit HeyGen erstellen. Stellen Sie sicher, dass Inhalte Dritter, die Sie einbeziehen, ordnungsgemäß lizenziert sind.
Ja. HeyGen verwendet Unternehmenssicherheit, rollenbasierten Zugriff und private Arbeitsbereichskontrollen, um Inhalte und Produktionsabläufe zu schützen.
