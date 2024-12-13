Vom Synchronsprecher zum Video-Star – alles mit KI

Sagen Sie teuren Sprachsitzungen Lebewohl. HeyGen ermöglicht es Kreativen, Vermarktern und Studios, Voiceovers zu produzieren, die skalierbar sind. Passen Sie jede Stimme an einen Charakter, eine Marke oder eine Region an – und unterstützen Sie über 40 Sprachen mit hoher Realitätsnähe und Lippen-Synchronisations-Optionen.

HeyGen hebt sich von Tools wie Typecast, Replica Studios oder Kits.AI ab durch:

Benutzerdefinierte Stimmerzeugung mit einer kurzen Audioaufnahme

Avatar- und Sprachintegration für vollständige Videoausgabe

Echtzeit-Stimmvorschau und -anpassungen

Verwenden Sie es für Anime-Synchronisation, Charakterdialoge, Trainingsvideos und mehr.