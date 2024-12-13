KI-Sprachsynthese-Generator

Klonen Sie Ihre Stimme oder wählen Sie einen KI-Schauspieler in Sekunden

Erstellen Sie Voiceovers mit natürlich klingenden KI-Stimmen. Klonen Sie Ihre eigene oder wählen Sie aus Dutzenden von Avataren, um jeden Tonfall, jede Sprache oder Emotion abzustimmen.

KI-Stimmsynthese

KI-Sprachschauspieler für jedes Skript, jeden Stil oder jede Szene

Mit HeyGens AI-Sprachschauspieler-Tool können Sie ausdrucksstarke Voiceovers ohne Mikrofon oder Aufnahmestudio erstellen. Fügen Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie eine Sprache oder Emotion aus und erzeugen Sie hochwertiges Audio. Ob Sie Erklärvideos, Anime-Charaktere oder Produkttutorials vertonen, die Stimmen passen sich Ihrem Kontext an.

KI-Stimmengenerator

Best Practices für die Erstellung natürlicher KI-Sprachausgaben

Holen Sie das Beste aus Ihrer Sprechererfahrung heraus mit diesen Tipps:

  • Verwenden Sie klare Zeichensetzung und Formatierung für einen ausdrucksstarken Vortrag
  • Teilen Sie längere Texte in Szenen auf, um das Tempo zu verbessern
  • Wählen Sie Töne (z.B. energisch, ruhig, geschäftlich), die zum Anwendungsfall passen
  • Referenzaudio für Stimmklonierung hochladen (falls nötig)
  • Überprüfen und regenerieren, bis Ton und Rhythmus sich richtig anfühlen
KI-Videoerstellung

Vom Synchronsprecher zum Video-Star – alles mit KI

Sagen Sie teuren Sprachsitzungen Lebewohl. HeyGen ermöglicht es Kreativen, Vermarktern und Studios, Voiceovers zu produzieren, die skalierbar sind. Passen Sie jede Stimme an einen Charakter, eine Marke oder eine Region an – und unterstützen Sie über 40 Sprachen mit hoher Realitätsnähe und Lippen-Synchronisations-Optionen.

HeyGen hebt sich von Tools wie Typecast, Replica Studios oder Kits.AI ab durch:

  • Benutzerdefinierte Stimmerzeugung mit einer kurzen Audioaufnahme
  • Avatar- und Sprachintegration für vollständige Videoausgabe
  • Echtzeit-Stimmvorschau und -anpassungen

Verwenden Sie es für Anime-Synchronisation, Charakterdialoge, Trainingsvideos und mehr.

Wie funktioniert es?

Vertonen Sie Ihr Video in 4 einfachen Schritten

Erstellen Sie in wenigen Minuten mehrsprachige, lippensynchrone Videos mit KI.

Schritt 1

Text eingeben oder Audio hochladen

Beginnen Sie mit einer sauberen Audiodatei oder geben Sie Ihr Skript ein—HeyGen unterstützt sowohl Sprache als auch Text-zu-Sprache.

Schritt 2

Wählen Sie einen Avatar aus

Verwenden Sie einen sprechenden KI-Avatar oder synchronisieren Sie Lippenbewegungen über echtes Filmmaterial für eine lebensechte Darstellung.

Schritt 3

Wählen Sie eine KI-Stimme oder laden Sie echtes Filmmaterial hoch

Wählen Sie aus über 300 Stimmen in mehr als 175 Sprachen, um Ihren Ton und Ihre Zielgruppe abzustimmen.

Schritt 4

Erstellen & Teilen Ihres synchronisierten Videos

HeyGen synchronisiert automatisch Lippenbewegungen, Stimme und Gesichtsausdruck – Exportieren und Teilen in Sekunden.

Entdecken Sie weitere KI-Tools

Erstelle KI-Lippensynchronisationsvideos

Perfekte Lippen-Synchronisation für jedes Video mit KI.

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

FAQs zum KI-Sprachschauspieler

Was ist das HeyGen AI Voice Actor Tool?

Es ist ein Sprachgenerierungswerkzeug, das realistische, menschenähnliche Sprache aus Text erzeugt. Ideal für Videos, Werbung, Schulungen und Erzählungen, ohne Sprechertalente anzuheuern.

Kann ich zwischen verschiedenen Stimmstilen und Akzenten wählen?

Ja. Das Tool bietet eine breite Palette an KI-Stimmen in mehreren Sprachen, Akzenten, Tonlagen und emotionalen Stilen – angepasst an verschiedene Inhaltsarten und Zielgruppen.

Ist die Tonqualität für den professionellen Einsatz geeignet?

Absolut. Die erzeugten Stimmen klingen natürlich und klar, was sie perfekt für E-Learning-Module, Unternehmensvideos, Podcasts und Werbespots macht.

Unterstützt es emotionale Ausdruckskraft in der Stimme?

Ja. Sie können Parameter wie Ton, Geschwindigkeit und Tonhöhe anpassen, um bestimmte Emotionen wie Aufregung, Ruhe, Autorität oder Freundlichkeit zu vermitteln.

Kann ich mehrsprachige Sprachaufnahmen erstellen?

Ja. Der KI-Sprachschauspieler unterstützt über 40 Sprachen und regionale Dialekte, was die weltweite Erstellung von Inhalten ermöglicht, ohne mehrere Sprecher engagieren zu müssen.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

