KI-Trailer-Maker: Erstellen Sie schnell Trailer für Ihre Filme

Verleihen Sie jeder Geschichte die große Einführung, die sie verdient, mit einem fesselnden Filmtrailer. Unsere KI verwandelt Ihre Idee augenblicklich in einen eindrucksvollen kinematografischen Trailer, der Spannung aufbaut, Aufmerksamkeit erregt und die Menschen dazu bringt, gespannt auf das Kommende zu warten.

Film- und Kurzfilmtrailer

Film- und Kurzfilmtrailer

Präsentieren Sie packende Momente und emotionale Höhepunkte, die das Publikum gespannt auf den Premierentag warten lassen. Erzeugen Sie frühzeitig Begeisterung und verwandeln Sie Interesse in echte Zuschauer und Fans.

Buch- und Podcast-Promotion

Buch- und Podcast-Promotion

Verwandle Charaktere, Welten und Hauptthemen in visuell reichhaltige Vorschauen mit unserem KI-gesteuerten Videomacher. Inspiriere Leser und Zuhörer dazu, die ganze Geschichte durch filmisches Erzählen in deinem hochwertigen KI-Video zu erkunden.

Produktstart-Teaser

Produktstart-Teaser

Enthülle Funktionen oder Vorteile, ohne alles preiszugeben. Erzeuge ein Geheimnis, das Klicks, Gespräche und Vorab-Publicity fördert, die sich schnell verbreitet.

Event- und Ankündigungstrailer

Event- und Ankündigungstrailer

Verwandle alltägliche Ankündigungen in aufregende Meilensteine. Erwecke Logos, Texte und Szenen zum Leben, sodass Einladungen unwiderstehlich wirken.

Einführungen in Social-Media-Kampagnen

Einführungen in Social-Media-Kampagnen

Fesseln Sie das Publikum in den ersten Sekunden ihres Scrollens mit einem packenden Filmtrailer. Für Reels, Shorts und TikTok optimierte Trailer sorgen dafür, dass jeder Zuschauer sofort die volle Wirkung erlebt.

Marken-Highlight-Videos

Marken-Highlight-Videos

Nutzen Sie dynamische Bewegungen und überzeugende Visuals, um Ihre Markengeschichte zu erzählen. Trailerartige Videos sorgen für eine stärkere emotionale Reaktion und höhere Beteiligung während Kampagnen und sind damit ein hochwertiges Werkzeug für Videomarketing.

Warum Sie den AI Trailer Maker wählen sollten

Trailer müssen das Publikum innerhalb von Sekunden begeistern. Unsere KI hilft Ihnen dabei, dynamisches Tempo, dramatische Visuals und eindrucksvolles Storytelling zu gestalten, sodass jeder Moment Spannung und Neugier weckt.

Sie erhalten schneller einen fertigen Trailer, mit mehreren Varianten, die Sie in sozialen Medien, Anzeigen und Ankündigungen zur Veröffentlichung nutzen können, um maximales Interesse und Engagement zu erzielen.

Visuell überzeugendes Erzählen

KI generiert animierte oder real gefilmte Visualisierungen, die zu Ihrer Vorgabe passen. Effekte, Übergänge und gewagte Kamerabewegungen steigern sofort die Produktionsqualität und halten die Zuschauer durchgehend bei Laune.

Emotionale Stimme und Musik

Wählen Sie filmreife Musik und ausdrucksstarke Erzählstile, die Spannung und Begeisterung erzeugen. Das Sounddesign wird automatisch synchronisiert, um Ihre dramatischsten Szenen mit zusätzlichem Effekt hervorzuheben.

Schnell und kostengünstig

Verzichten Sie auf langwierige Aufnahmen und aufwendige Bearbeitung. Erstellen Sie professionelle Trailer in einem Bruchteil der Zeit und behalten Sie dabei vollständige Kontrolle über Ton, Stil und die Ausrichtung der Geschichte.

Von KI generierte Szenen und filmische Aufnahmen

KI erstellt dramatische Visualisierungen basierend auf Ihren Vorgaben, einschließlich Heldenszenen, Übergängen und Bewegungen, die Ihrem Trailer ein überlebensgroßes Gefühl verleihen, ohne manuelles Bearbeiten, ideal für einen Filmtrailer.

Drei Personen, ein Mann, eine Frau mit blauen Haaren und ein Schwarzer Mann, werden in separaten abgerundeten Rahmen gezeigt, alle mit offenem Mund, als ob sie sprechen oder singen.

Dynamische Sprachaufnahmen und Sounddesign

Wählen Sie Erzählstile, Tonarten und Sprachen aus, die zu Ihrer Trailer-Persönlichkeit passen. Musik und Effekte werden automatisch ausgewählt, um die emotionale Intensität zu steigern.

Mehrere Smartphone-Bildschirme zeigen ein Live-Video einer Frau, jeweils mit einer anderen Sprachbezeichnung wie Französisch, Spanisch, Chinesisch und Deutsch.

Intelligentes Timing und Schnitt von Trailern

Jeder Schnitt ist darauf ausgelegt, visuelle Energie zu maximieren und die Spannung aufrechtzuerhalten. KI strukturiert die Geschichte für einen kinematografischen Fluss, schnelle Höhepunkte, sanfte Pausen und kraftvolle Enthüllungen.

Fünf unterschiedliche Personen wurden in separaten, leuchtenden Porträtrahmen dargestellt.

Kreative Steuerelemente für die Markenbildung

Laden Sie Logos hoch, wählen Sie Schriftarten und fügen Sie stilisierte Grafikkarten hinzu, um ein professionell aussehendes Trailer-Video zu erstellen. Ihr Trailer wirkt wie ein hochwertiges, an Ihre Marke angepasstes Asset ab dem allerersten Bild, dank unseres KI-gesteuerten Videoproduzenten.

Lächelnder Mann in einem Video mit Texteinblendung „Hey Maya! Wir haben ein spezielles Angebot nur für dich!“ und Anpassungsfeldern für Markenschriften und -farben.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

So verwenden Sie den AI-Trailer-Maker

Erstellen Sie eindrucksvolle Trailer mit einem optimierten Prozess, der Ihnen kreative Freiheit bietet, während KI die Komplexität im Hintergrund bewältigt.

Schritt 1

Beschreiben Sie Ihre Vision für den Trailer

Teilen Sie die Stimmung, Schlüsselmomente und die Handlung in einer kurzen Aufforderung. KI verwandelt sie in ein Drehbuch im Trailer-Stil und wählt dazu passende visuelle Elemente aus, um ein hochwertiges Trailer-Video zu erstellen.

Schritt 2

Vorschau und Personalisierung

Tauschen Sie Clips aus, passen Sie das Tempo an und justieren Sie den Ton. Sie können mit nur wenigen Klicks spezifische Szenen bearbeiten, um genau die Intensität und Erzählweise zu erreichen, die Sie möchten.

Schritt 3

Audio und Grafiken finalisieren

Wählen Sie die Erzählung aus, fügen Sie Markentitel hinzu und unterlegen Sie Musik, die den emotionalen Höhepunkt trifft. KI übernimmt das Timing, sodass jedes Detail natürlich wirkt.

Schritt 4

Export für jede Plattform

Laden Sie in vertikalen, quadratischen oder Breitbildformaten herunter. Veröffentlichen Sie Trailer sofort in sozialen Medien, auf Marketingseiten und bei Vorschauveranstaltungen ohne jegliche Neubearbeitung mit unserem kostenlosen KI-Videogenerator.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Trailer-Ersteller?

Es ist ein Werkzeug, das automatisch kinoreife Trailer aus kurzen Vorgaben erstellt. Die KI schreibt die Szenen, bestimmt den Schnittrhythmus und fügt Erzählung sowie Musik hinzu, sodass Sie professionelle Ergebnisse ohne Schnittfähigkeiten erhalten.

Brauche ich Erfahrung im Bearbeiten?

Nein. Das System übernimmt komplexe Produktionsaufgaben wie Timing, Effekte und Audio-Mixing. Sie können lediglich kleine Änderungen vornehmen, um Ton, Optik und Erzählstil nach Bedarf zu personalisieren.

Was unterscheidet Trailer von vollständigen Videos?

Trailer konzentrieren sich auf Teaser und Höhepunkte, nicht auf vollständige Details. Ihr Zweck ist es, Begeisterung und Neugier zu wecken, damit die Zuschauer motiviert sind, nach der Vorschau mehr zu sehen oder zu erfahren.

Kann ich KI-generierte Trailer kommerziell veröffentlichen?

Ja, Sie können sie für Geschäftsförderungen, Markenkampagnen, Produkteinführungen und Kundenprojekte verwenden. Ihre Exporte beinhalten Nutzungsrechte für den kommerziellen Vertrieb.

Wie lang sollte ein Trailer sein?

Die effektivsten Trailer liegen zwischen 30 und 90 Sekunden. Diese Länge erzeugt schnell Spannung, während sie insbesondere in schnell durchscrollbaren sozialen Feeds einen Abbruch vermeidet.

Kann ich meine eigene Markenidentität oder eigenes Filmmaterial hochladen?

Natürlich. Sie können Ihren Trailer verbessern, indem Sie Logos, Produktclips, Slogans und charakteristische Markenelemente hinzufügen, die überall dort, wo Sie werben, zu Ihrer Identität passen.

Auf welchen Plattformen kann ich Trailer teilen?

Trailer werden in den Formaten exportiert, die Sie für YouTube, TikTok, Instagram, Webseiten, Präsentationen und Streaming-Seiten benötigen, sofort bereit zum Hochladen.

Kann ich nach der AI-Generierung weiter bearbeiten?

Ja. Sie können einzelne Szenen neu generieren, die Erzählung umschreiben oder das Tempo jederzeit anpassen. KI ermöglicht schnelle Aktualisierungen, sodass Sie leicht iterieren und verbessern können.

Welche Anhängerstile werden unterstützt?

Sie können spannungsgeladene Teaser, emotionale Drama-Trailer, actionreiche Enthüllungen oder verspielte Intros erstellen, die auf das Aussehen, das Gefühl und das Publikum, das Sie ansprechen möchten, zugeschnitten sind, indem Sie unseren Video-Editor verwenden.

Wie schnell kann ein Anhänger Geschwindigkeit aufnehmen?

Erstversionen werden in Minuten erstellt, sodass Sie schnell mehrere kreative Ansätze testen können. Schnelligkeit hilft Ihnen, ohne Verzögerungen von der Idee bis zum Start voranzukommen.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

