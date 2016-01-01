HeyGens AI-Präsentator hilft Ihnen, professionelle Videos ohne Kameras, Studios oder vor der Kamera stehendes Talent zu erstellen. Anstatt sich selbst aufzunehmen, schreiben Sie ein Skript, wählen einen Präsentator aus und lassen HeyGen ein Video generieren, das Ihre Botschaft klar und konsistent vermittelt.
Der AI Presenter ermöglicht es Ihnen, professionelle Videos mit einem virtuellen Moderator zu erstellen, ohne zu filmen. Schreiben Sie einfach ein Skript, wählen Sie einen virtuellen Präsentator und erzeugen Sie in wenigen Minuten polierte Videos mit gleichbleibender Qualität. Es ist ideal für Schulungen, Produktbeschreibungen, interne Updates und Marketing, ohne Kameras, Wiederholungen oder Bearbeitungsabläufe.
Dateien hier ablegenDatei hochladen oder hierher ziehen
Wie erstellt man Videos mit KI-Präsentatoren?
Verwandle jede Idee, jedes Dokument oder Schulungsmaterial in ein ansprechendes Video mit einem lebensechten KI-Moderator.
HeyGen macht professionelle Videoproduktion einfach, schnell und skalierbar.
Melden Sie sich bei HeyGen an, öffnen Sie einen vorhandenen Entwurf, wählen Sie eine fertige Vorlage aus, oder beginnen Sie ein Projekt von Grund auf.
Wählen Sie aus über 1100 Avataren wie der Business Casual Lily oder erstellen Sie Ihren eigenen individuellen Präsentator mit einem einzigen Bild oder Video.
Schreiben oder fügen Sie Ihren Text ein und verwenden Sie HeyGens KI-Skriptassistenten, um Ihre Nachricht zu verfeinern. Sie können auch Ihre eigene Audioaufnahme hochladen oder eine von über 600 Text-zu-Sprache-Stimmen auswählen.
Erstellen Sie Ihr von einem Präsentator geführtes Video in Minuten, überprüfen Sie das Ergebnis und laden Sie es herunter oder teilen Sie es sofort.
Leistungsstarke Funktionen, die unseren KI-Präsentator hervorheben
Anpassbare KI-Präsentatoren
Wählen Sie aus über 1100 KI-Präsentatoren aus oder gestalten Sie einen, der Ihre Marke, Ihren Firmenleiter oder Sie selbst widerspiegelt. Fügen Sie Logos, Hintergründe, Gesten oder Outfits hinzu, um jede Präsentation markengerecht und authentisch zu gestalten.
KI-Präsentatoren, die 175+ Sprachen und Dialekte sprechen
Lokalisieren Sie Ihre Inhalte mühelos. Ihre KI-Präsentatoren können mehr als 100 Sprachen und Dialekte mit perfekter Aussprache und natürlichem Lippen-Synchron sprechen.
Behalten Sie die Originalstimme bei oder klonen Sie Ihre eigene für mehrsprachige Videos, die echt und konsistent klingen.
KI-Tools, die die Effizienz steigern
Ein KI-Präsentator ist ein virtueller Bildschirmpräsentator, der Ihr Skript als Video präsentiert. Mit HeyGen können Sie professionelle, von Präsentatoren geführte Inhalte erstellen, ohne Kameras oder Dreharbeiten, was die Videoproduktion schneller, konsistenter und leichter skalierbar macht.
Melden Sie sich bei HeyGen an, wählen Sie Ihren KI-Präsentator/Avatar aus, fügen Sie Ihr Skript oder Ihre Stimme hinzu, passen Sie das Branding an und erstellen Sie in nur wenigen Minuten ein professionelles Video.
Ja. Viele Teams verwenden HeyGen AI Presenters für die Einarbeitung, Compliance und interne Schulungen. Von Präsentatoren geleitete Videos helfen dabei, konsistente Erklärungen zu liefern und lassen sich leicht aktualisieren, wenn sich Prozesse oder Richtlinien ändern
Ja. Sie können Ihre Sprachaufnahme hochladen oder sie mit HeyGens Sprachklon-Technologie klonen, sodass Ihr KI-Präsentator natürlich in Ihrem Tonfall und Akzent sprechen kann.
Sie sind es. Teams verwenden HeyGen AI Presenters für Produktvorführungen, Ankündigungen und bildungsbezogene Verkaufsinhalte. In Kombination mit der Personalized Video Platform, können Sie die Botschaften auf verschiedene Zielgruppen zuschneiden.
Ja. HeyGen bietet verschiedene Präsentatoren und Stile, um zu Ihrer Marke zu passen. Für mehr Kontrolle über Stimmklang und Vortragsweise nutzen manche Teams den AI Voice Generator zusammen mit Präsentationsvideos.
Die meisten Videos können innerhalb von Minuten erstellt werden. Sobald Ihr Skript fertig ist, erzeugt HeyGen das Präsentationsvideo schnell, und Aktualisierungen erfordern nur Textänderungen.
Nein. Sie können professionelle KI-Präsentationsvideos komplett online erstellen. Es sind keine Kameras, Mikrofone, Studios oder Bearbeitungswerkzeuge erforderlich; nur Ihr Skript und Ihre Vorstellungskraft.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.