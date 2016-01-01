HeyGen logo

HeyGens AI-Präsentator hilft Ihnen, professionelle Videos ohne Kameras, Studios oder vor der Kamera stehendes Talent zu erstellen. Anstatt sich selbst aufzunehmen, schreiben Sie ein Skript, wählen einen Präsentator aus und lassen HeyGen ein Video generieren, das Ihre Botschaft klar und konsistent vermittelt.

  • Über 1000 lebensechte KI-Präsentatoren
  • Sprechen Sie in über 175 Sprachen und Dialekten
  • Erstellen Sie professionelle Videos in Minuten
Der AI Presenter ermöglicht es Ihnen, professionelle Videos mit einem virtuellen Moderator zu erstellen, ohne zu filmen. Schreiben Sie einfach ein Skript, wählen Sie einen virtuellen Präsentator und erzeugen Sie in wenigen Minuten polierte Videos mit gleichbleibender Qualität. Es ist ideal für Schulungen, Produktbeschreibungen, interne Updates und Marketing, ohne Kameras, Wiederholungen oder Bearbeitungsabläufe.

Wie erstellt man Videos mit KI-Präsentatoren?

Verwandle jede Idee, jedes Dokument oder Schulungsmaterial in ein ansprechendes Video mit einem lebensechten KI-Moderator.

HeyGen macht professionelle Videoproduktion einfach, schnell und skalierbar.

Schritt 1

Einen neuen Videoentwurf öffnen

Melden Sie sich bei HeyGen an, öffnen Sie einen vorhandenen Entwurf, wählen Sie eine fertige Vorlage aus, oder beginnen Sie ein Projekt von Grund auf.

Schritt 2

Wählen Sie Ihren KI-Präsentator

Wählen Sie aus über 1100 Avataren wie der Business Casual Lily oder erstellen Sie Ihren eigenen individuellen Präsentator mit einem einzigen Bild oder Video.

Schritt 3

Fügen Sie Ihr Skript oder Ihre Stimme hinzu

Schreiben oder fügen Sie Ihren Text ein und verwenden Sie HeyGens KI-Skriptassistenten, um Ihre Nachricht zu verfeinern. Sie können auch Ihre eigene Audioaufnahme hochladen oder eine von über 600 Text-zu-Sprache-Stimmen auswählen.

Schritt 4

Erstellen und laden Sie Ihr Video herunter

Erstellen Sie Ihr von einem Präsentator geführtes Video in Minuten, überprüfen Sie das Ergebnis und laden Sie es herunter oder teilen Sie es sofort.

Leistungsstarke Funktionen, die unseren KI-Präsentator hervorheben


KI-Moderator

Anpassbare KI-Präsentatoren

Wählen Sie aus über 1100 KI-Präsentatoren aus oder gestalten Sie einen, der Ihre Marke, Ihren Firmenleiter oder Sie selbst widerspiegelt. Fügen Sie Logos, Hintergründe, Gesten oder Outfits hinzu, um jede Präsentation markengerecht und authentisch zu gestalten.

KI-Moderator

KI-Präsentatoren, die 175+ Sprachen und Dialekte sprechen

Lokalisieren Sie Ihre Inhalte mühelos. Ihre KI-Präsentatoren können mehr als 100 Sprachen und Dialekte mit perfekter Aussprache und natürlichem Lippen-Synchron sprechen.

Behalten Sie die Originalstimme bei oder klonen Sie Ihre eigene für mehrsprachige Videos, die echt und konsistent klingen.

KI-Moderator

KI-Tools, die die Effizienz steigern

  • Professionelle Vorlagen: Erstellen Sie Entwürfe in Minuten
  • Dokument zu Video: PDFs oder PPTs in kommentierte Schulungsvideos umwandeln
  • KI-Skriptassistent: Workshop-Dialog mit GPT-gestützter Hilfe
  • Text-to-Speech-Stimmen: Wählen Sie aus über 600 Stimmenoptionen
  • Individuelles Branding: Fügen Sie Ihr Logo und Markenelemente hinzu
  • Keine Ausrüstung erforderlich: Verabschieden Sie sich von Kameras und manueller Aufzeichnung
Häufig gestellte Fragen zu KI-Präsentatoren

Was ist ein KI-Präsentator?

Ein KI-Präsentator ist ein virtueller Bildschirmpräsentator, der Ihr Skript als Video präsentiert. Mit HeyGen können Sie professionelle, von Präsentatoren geführte Inhalte erstellen, ohne Kameras oder Dreharbeiten, was die Videoproduktion schneller, konsistenter und leichter skalierbar macht.

Wie erstelle ich ein KI-Präsentator-Video?

Melden Sie sich bei HeyGen an, wählen Sie Ihren KI-Präsentator/Avatar aus, fügen Sie Ihr Skript oder Ihre Stimme hinzu, passen Sie das Branding an und erstellen Sie in nur wenigen Minuten ein professionelles Video.

Können KI-Präsentatoren für Schulungen und Einarbeitungen verwendet werden?

Ja. Viele Teams verwenden HeyGen AI Presenters für die Einarbeitung, Compliance und interne Schulungen. Von Präsentatoren geleitete Videos helfen dabei, konsistente Erklärungen zu liefern und lassen sich leicht aktualisieren, wenn sich Prozesse oder Richtlinien ändern

Kann ich meine eigene Stimme in meinem KI-Präsentationsvideo verwenden?

Ja. Sie können Ihre Sprachaufnahme hochladen oder sie mit HeyGens Sprachklon-Technologie klonen, sodass Ihr KI-Präsentator natürlich in Ihrem Tonfall und Akzent sprechen kann.

Sind KI-Präsentatoren für Marketing und Vertrieb geeignet?

Sie sind es. Teams verwenden HeyGen AI Presenters für Produktvorführungen, Ankündigungen und bildungsbezogene Verkaufsinhalte. In Kombination mit der Personalized Video Platform, können Sie die Botschaften auf verschiedene Zielgruppen zuschneiden.

Kann ich die Stimme und das Aussehen des Präsentators anpassen?

Ja. HeyGen bietet verschiedene Präsentatoren und Stile, um zu Ihrer Marke zu passen. Für mehr Kontrolle über Stimmklang und Vortragsweise nutzen manche Teams den AI Voice Generator zusammen mit Präsentationsvideos.

Wie lange dauert es, ein AI Presenter-Video zu erstellen?

Die meisten Videos können innerhalb von Minuten erstellt werden. Sobald Ihr Skript fertig ist, erzeugt HeyGen das Präsentationsvideo schnell, und Aktualisierungen erfordern nur Textänderungen.

Brauche ich Filmausrüstung?

Nein. Sie können professionelle KI-Präsentationsvideos komplett online erstellen. Es sind keine Kameras, Mikrofone, Studios oder Bearbeitungswerkzeuge erforderlich; nur Ihr Skript und Ihre Vorstellungskraft.

