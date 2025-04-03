Erstellen Sie mit HeyGens KI-Nachrichtensprecher polierte Nachrichtensegmente, Warnmeldungen und mehrsprachige Sendungen. Produzieren Sie sendefertige Videos aus Skripten, Artikeln oder URLs mit lebensechten Sprechern, perfekter Lippensynchronisation und sendesicheren Visuals — und das alles ohne Kamerateam.
Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus
Füllen Sie Sendezeit, erstellen Sie stündliche Kurzberichte oder veröffentlichen Sie lokalisierte Segmente ohne zusätzliches On-Air-Personal. Verwenden Sie Moderatoren für wiederholbare Segmente und erweiterte Berichterstattung.
Liefern Sie konsistente Updates für Führungskräfte, Gewinnbekanntgaben oder Zusammenfassungen von Schulungen mit einer markenspezifischen Verankerung und präzisem Timing.
Veröffentlichen Sie zeitnahe Produktinformationen, Zusammenfassungen von Veranstaltungen und Krisenmitteilungen mit professioneller Übermittlung und genehmigter Botschaft.
Verwandle Lektionen, Briefings und Forschungszusammenfassungen in narrativ aufbereitete Nachrichtenvideos, die das Verständnis und die Behaltensleistung verbessern.
Erstellen Sie kurze Nachrichtenclips und vertikale Happen, die für soziale Feeds und Publisher-Netzwerke optimiert sind, um die Reichweite schnell zu erweitern.
Warum HeyGen der beste KI-Nachrichtensprecher für Videos ist
HeyGen kombiniert realistische Avatar-Erstellung, schnelle Skript-zu-Video-Pipelines und unternehmensgerechte Lokalisierung, um zuverlässige Nachrichteninhalte in großem Maßstab zu liefern. Veröffentlichen Sie aktuelle Nachrichten, regionale Ausgaben und wiederkehrende Sendungen mit einheitlichem Ton, Branding und Einhaltung der Vorschriften.
Erzeugen Sie kontinuierliche Berichterstattung und Segmente auf Abruf ohne personelle Einschränkungen. HeyGen-Anker werden nie müde und können geplante, Echtzeit- und immergrüne Nachrichtenabläufe unter Verwendung von AI-generierten Inhalten ausführen.
Wählen Sie aus Studioqualität-Sprechern, passen Sie Gesten an und feilen Sie an der Auslieferung. Unsere Lippen-Synchronisation, Gesichtsmikroexpressionen und Timing-Kontrollen erschaffen glaubwürdige Präsentatoren auf dem Bildschirm.
Übersetzen Sie Skripte, synthetisieren Sie natürliche Sprachausgaben und bewahren Sie das Timing für Untertitel und Lippen-Synchronisation, damit Ihre Nachrichten mit Hilfe von KI-Technologie natürlich in verschiedenen Sprachen und Regionen ankommen.
Studiofertige KI-Sprecher
Erstellen Sie lebensechte Anker-Avatare mit wählbarem Aussehen, Kleidung und Hintergründen am Set. Verwenden Sie vorgefertigte Nachrichtenvorlagen oder passen Sie einen einzigartigen Anker an Ihre Markenidentität an.
Workflows für Skriptübertragungen
Fügen Sie einen Artikel ein, laden Sie ein Skript hoch oder geben Sie eine URL an. HeyGen verwandelt Text in ein getimtes Skript, passt B-Roll an, fügt Bauchbinden ein und erstellt ein komplettes KI-Nachrichtensprecher-Videosegment zur Exportbereitschaft.
Perfekte Lippen-Synchronisation und Gestenabbildung
Unsere Modelle synchronisieren Mundbewegungen mit der Sprache und setzen natürliche Gesten zur Betonung ein. Szenen mit mehreren Avataren ermöglichen es Moderatoren, sich gegenseitig zu interviewen oder Diskussionsrunden zu leiten.
Hochwertige Exporte für jede Plattform
Exportieren Sie MP4s, SRT-Untertitel, Kapitelmarkierungen und Clips, die für soziale Medien optimiert sind. Erstellen Sie fernsehfertige Pakete, Web-Einbettungen oder vertikale Nachrichtenhäppchen für die soziale Verbreitung.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den AI-Nachrichtensprecher-Generator benutzt
Beleben Sie Ihre Nachrichtensprecher-Videos mit dem KI-Nachrichtensprecher-Generator von HeyGen in vier einfachen Schritten.
Fügen Sie ein Skript ein, laden Sie einen Artikel hoch oder geben Sie eine URL an. Ergänzen Sie optionale Metadaten: Quelle, Region und Zielsprachen für Ihre AI-generierten Inhalte.
Wählen Sie einen Studio-Moderator oder erstellen Sie einen individuellen Avatar mit dem KI-Nachrichtensprecher-Generator. Wählen Sie Tonfall, Kameraeinstellung und Vorlage (Eilmeldung, am Schreibtisch, Außenbericht).
Übersetzen, Sprachoptionen wählen und Gesten oder Text für das untere Drittel anpassen. Entwerfen Sie eine Vorschau und fordern Sie über einfache Steuerelemente im KI-Video-Generator Änderungen an.
Erstellen Sie Broadcast-Dateien, Untertitel und Social-Media-Clips mit fortschrittlichen KI-Video-Techniken. Planen Sie Lieferungen über API oder laden Sie Pakete für die sofortige Veröffentlichung herunter.
Ein KI-Nachrichtensprecher ist ein generativer Avatar, der Skripte liest und Nachrichten in einem realistischen, sendungsgerechten Video präsentiert. HeyGen kombiniert Text-zu-Video, Sprachsynthese und Avatar-Animation, um ohne Kameras oder Personal vor Ort fertige Nachrichtensegmente zu produzieren.
HeyGens Engine synchronisiert Phonetik mit Gesichtsbewegungen, um natürliche Lippensynchronisation und passende Gesten zu erzeugen. Die Abstimmung der Auslieferung ermöglicht es Ihnen, Tempo, Betonung und Formalität an den Ton des Programms anzupassen.
Ja. HeyGen übersetzt Skripte, erzeugt natürliche Sprachausgaben in vielen Sprachen und passt die Untertitel-Zeitgebung an, sodass lokalisierte Segmente Rhythmus und Bedeutung mit dem fortschrittlichen Videoübersetzer bewahren.
HeyGen unterstützt schnelle Bearbeitungszeiten und automatisierte Abläufe für die nahezu Echtzeit-Produktion von Nachrichtenvideos mit Hilfe von KI. Für kritische Live-Berichterstattung kombinieren Sie automatisierte Segmente bei Bedarf mit menschlicher redaktioneller Überprüfung.
Ja. Erstellen Sie individuelle Avatare oder wenden Sie Marken-Kits für Garderobe, Make-up und Grafiken am Set an, um sicherzustellen, dass jedes Segment Ihre redaktionelle Identität widerspiegelt.
Exportieren Sie sendefertige MP4s, H264-Pakete, SRT-Untertitel, Thumbnail-Bilder und für TV, Web und soziale Plattformen optimierte Clips.
Sie behalten das Eigentum an allen von KI generierten Inhalten. HeyGen erhebt keinen Anspruch auf Ihre Vermögenswerte. Stellen Sie sicher, dass jeglicher einbezogene Drittanbieterinhalt ordnungsgemäß lizenziert ist.
HeyGen bietet Unternehmenssicherheitskontrollen, verschlüsselten Speicher und rollenbasierten Zugriff für KI-Videoprojekte. Für regulierte Branchen sind private Bereitstellung und Compliance-Optionen verfügbar.
Ja. Nutzen Sie unsere REST API, Webhooks und Batch-Tools, um das Einlesen, Erstellen, Planen und Verteilen von Inhalten in Ihren bestehenden Systemen zu automatisieren.
Skripte bearbeiten, rechtliche Textblöcke durchsetzen, Quellenangaben anhängen und Vorlagen für Markenkonsistenz sperren. Überprüfungs- und Genehmigungsworkflows können vor der Veröffentlichung durchgesetzt werden.
