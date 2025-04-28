HeyGen logo

KI-Animationsgenerator: Erstellen Sie sofortige Animationen

Verwandle einfachen Text, Skripte oder Gliederungen mit Hilfe von KI in animierte Videos, ohne Storyboarding oder Keyframing. HeyGens KI-Animationsgenerator erstellt Szenen, Bewegungen und Erzählungen für dich, sodass du dich auf die Botschaft konzentrieren kannst, nicht auf die manuelle Arbeit.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Produkterklärungen

Verwandle komplexe Funktionen in einfache animierte Erklärungen, die den Wert in weniger als zwei Minuten zeigen.

Hochwirksame Werbe- und Einführungsvideos

Kündigen Sie neue Funktionen, Kampagnen oder Angebote mit animierten Werbespots an, die aussehen, als kämen sie aus einem voll ausgestatteten Studio. Verwenden Sie dynamische Typografie, animierte UI-Mockups und markante Handlungsaufforderungen, um Klicks und Anmeldungen zu generieren.

Soziale Medien Loops und Kurzvideos

Verwandle Tweets, Blogausschnitte und Ankündigungen in vertikale animierte Clips für Reels, TikTok und Shorts. Füge automatische Untertitel, Sticker und animierte Elemente hinzu, um die Aufmerksamkeit auch ohne Ton in deinem KI-Video zu halten.

Schulungs- und Einarbeitungsanimationen

Ersetzen Sie lange PDFs und Präsentationsfolien durch animierte Module, die die Leute tatsächlich zu Ende schauen werden. Verwenden Sie Avatare, um das Training zu leiten, Diagramme, um Prozesse zu erklären, und Hervorhebungen, um das Wichtigste zu betonen.

Bildungsinhalte und Kurslektionen

Verwandle Unterrichtspläne, Artikel und Notizen in kurze Bildungsanimationen. Kombiniere Diagramme, Zeitstrahlen und einfache Charakterszenen in deinem Animationsvideo, um Konzepte klar zu erklären.

Storytelling und UGC-Stil Inhalte

Erzählen Sie Markengeschichten, Kundenreisen oder Gründererzählungen mit animierten Szenen, die menschlich wirken. Kombinieren Sie KI-Avatare mit animierten Hintergründen, um in wenigen Minuten teilbare Story-Clips zu erstellen.

Warum HeyGen der beste KI-Animationsgenerator ist

HeyGen wurde für Kreative, Vermarkter und Teams entwickelt, die hochwertige Animationen in großem Umfang benötigen, ohne die herkömmliche Komplexität der Videoproduktion. Jede Funktion ist darauf ausgelegt, schnell, kollaborativ und markenkonform für die Videoproduktion zu sein.

Studioqualität ohne das Studio

Erstelle Animationen, die aussehen, als wären sie von einem Profiteam erstellt worden, selbst wenn du alleine arbeitest. Avatare, Bewegungsgrafiken und Layouts sind alle darauf abgestimmt, modern und plattformbereit zu wirken.

Einheitliches Branding bei jeder Animation

Legen Sie Logos, Farben, Schriftarten und Bauchbinden fest, damit jedes Video das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens widerspiegelt. Markenbaukästen und Vorlagen sorgen dafür, dass Ihr gesamtes Team einheitlich bleibt, auch wenn sie keine Videoprofis sind.

Für Geschwindigkeit, Tests und Iterationen entwickelt

Erzeugen Sie in wenigen Minuten mehrere Varianten von Haken, CTAs und Formaten. Verwenden Sie, was funktioniert, passen Sie an, was nicht funktioniert, und bringen Sie kontinuierlich neue Animationen heraus, ohne das Tempo zu drosseln.

Text in animiertes Video mit einem Klick

Geben Sie ein, was Sie erklären, verkaufen oder ankündigen möchten, und lassen Sie HeyGen die erste Version für Sie erstellen. Die KI verwandelt Ihre Idee in ein strukturiertes Skript, Szenen und animierte Layouts, die Ihrem Ziel entsprechen. Sie erhalten innerhalb von Minuten einen kompletten Entwurf eines animierten Videos, bereit zur Verfeinerung, anstatt von einer leeren Leinwand zu beginnen.

Eine lächelnde Frau, die ein Tablet und einen Stylus hält, mit einem "Script"-Kasten, der das "Onboardly" Software-Einführungsprogramm beschreibt.

Animiere Avatare, Icons und Szenen automatisch

Wählen Sie einen realistischen sprechenden Avatar oder eine einfache Figur und beobachten Sie, wie sie sich mit perfektem Lippen-Synchron und Gesten animiert. Fügen Sie Icons, Formen und Bewegungsgrafiken hinzu, sodass jeder Punkt eine klare Visualisierung hat. Die Engine übernimmt Timing und Übergänge automatisch, sodass Ihre Animation flüssig und professionell wirkt, ohne manuelle Keyframes.

Interaktives Video einer Frau, die ein Schönheitsprodukt hält, mit einem Cursor, der auf einen "Jetzt bestellen"-Button zeigt.

Automatische Sprachausgabe, Untertitel und Sounddesign

Erzeugen Sie in Sekundenschnelle eine natürliche Sprachausgabe in mehreren Sprachen und Tonlagen, die zu Ihrer Marke passen. HeyGen fügt Untertitel und grundlegendes Sounddesign für Sie hinzu, sodass jedes Video sofort auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht werden kann. Sie können Geschwindigkeit, Betonung und Timing mit einfachen Steuerelementen anpassen, um die Zuschauer bis zum Ende zu fesseln.

Szenen mit einfachen Textanweisungen bearbeiten

Aktualisieren Sie Ihre Animation einfach, indem Sie HeyGen sagen, was geändert werden soll. Bitten Sie darum, einen Abschnitt zu verkürzen, ein visuelles Element auszutauschen, den Call-to-Action zu ändern oder den Hintergrund anzupassen und sehen Sie, wie es in Sekunden aktualisiert wird. Für eine feinere Kontrolle springen Sie in den Timeline-Editor, um bestimmte Aufnahmen zu justieren, während die KI-Videogenerierung alles synchron hält.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer

Roger Hirst, Mitbegründer
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager

Justin Meisinger, Programm-Manager
2000+ reviews
Wie es funktioniert

Wie man den KI-Animationsgenerator benutzt

Sie benötigen keine Erfahrung in Animation oder Schnittkenntnisse, um großartige Ergebnisse zu erzielen. HeyGen leitet Sie von der Idee bis zum Export durch einen einfachen, geführten Prozess.

Schritt 1

Fügen Sie Ihr Skript, Ihren Artikel oder Ihre Idee hinzu

Fügen Sie ein bestehendes Skript ein, ziehen Sie einen Artikel hinein oder verfassen Sie eine kurze Textaufforderung über das Video, das Sie mit KI erstellen möchten. HeyGen strukturiert es in eine klare Erzählung mit Szenen, Handlungspunkten und einem deutlichen Call-to-Action, perfekt für Inhaltskreateure.

Schritt 2

Wählen Sie Animationsstil, Avatar und Format

Wählen Sie einen sprechenden Avatar oder einfachen Gastgeber, wählen Sie einen Animationsstil und bestimmen Sie Ihr Seitenverhältnis für Web, soziale Medien oder Präsentationen mit einem KI-Video-Generator. Passen Sie Schriftarten, Farben und Logo mit Ihrem Marken-Kit in einem einzigen Klick an.

Schritt 3

Automatische Generierung von Szenen, Bewegungen und Stimme

Klicken Sie auf Generieren und lassen Sie HeyGen die vollständige Animation mit Szenen, Übergängen, Sprachaufnahme und Untertiteln erstellen. Das System ordnet die visuellen Elemente dem Skript zu, sodass jede Zeile einen klaren Moment auf dem Bildschirm hat.

Schritt 4

Verfeinern, lokalisieren und überall veröffentlichen

Verwenden Sie einfache Steuerelemente, um das Timing zu justieren, visuelle Elemente auszutauschen oder den Tonfall der Stimme anzupassen. Klonen Sie das Video sofort in neue Sprachen, um mit derselben Kernanimation ein weltweites Publikum zu erreichen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Animationsgenerator?

Ein KI-Animationsgenerator ist ein Werkzeug, das Texte, Skripte oder Ideen automatisch in animierte Videos umwandelt. Anstatt jedes Bild zu entwerfen oder Figuren von Hand zu riggen, erstellt die KI Szenen, Bewegungen und Sprachaufnahmen für Sie.

Brauche ich Animations- oder Bearbeitungsfähigkeiten, um HeyGen zu nutzen?

Nein, Sie können Ihr erstes animiertes Video erstellen, ohne jegliche Bearbeitungserfahrung. Die Benutzeroberfläche basiert auf einfachen Aufforderungen, Vorlagen und geführten Schritten, die sich eher wie das Ausfüllen eines Formulars anfühlen als das Erlernen eines komplexen KI-Videogenerators.

Welche Arten von Animationen kann ich mit HeyGen erstellen?

Sie können Produktvorstellungen, Marketingaktionen, Einführungs- und Schulungsmodule, soziale Kurzvideos und narrative Story-Clips erstellen. Verwenden Sie Avatare für Inhalte im Talking-Head-Stil oder setzen Sie auf saubere Bewegungsgrafiken für einfache Erklärungen.

Kann ich meine eigenen Markenressourcen und Filmmaterial verwenden?

Ja, Sie können Logos, Schriftarten, Markenfarben, Screenshots und Produktbilder direkt in HeyGen hochladen. Diese Ressourcen können projektübergreifend wiederverwendet werden, sodass jedes Animationsvideo konsistent mit Ihrer visuellen Identität bleibt.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen und Akzente?

HeyGen unterstützt viele Sprachen, Akzente und Stimmstile, sodass Sie dieselbe Animation für verschiedene Märkte lokalisieren können, indem Sie den Videoübersetzer verwenden. Sie können die Sprache der Erzählung wechseln, während Sie die visuellen Elemente und das Timing beibehalten.

Kann ich einzelne Szenen bearbeiten, nachdem die Animation erstellt wurde?

Ja, jede Szene ist nach der Erstellung vollständig bearbeitbar. Sie können die Visuals ändern, Textzeilen umschreiben, das Timing anpassen oder den Avatar austauschen, ohne das gesamte Video neu erstellen zu müssen.

Sind die Animationen für kommerzielle Nutzung geeignet?

Videos, die in HeyGen erstellt wurden, sind für den Einsatz im Marketing, Vertrieb, Support und in der internen Kommunikation konzipiert. Sie können sie auf Ihrer Webseite, in Kampagnen und in kundenorientierten Materialien gemäß den Bedingungen Ihres Plans verwenden.

Wie lange dauert es, ein animiertes Video zu erstellen?

Die meisten Nutzer gehen von der Idee bis zur fertigen Animation, die sie teilen können, innerhalb von Minuten statt Tagen oder Wochen. Einfache Werbespots und soziale Clips erfordern oft nur einen Durchgang, während komplexere Erklärungen möglicherweise ein paar schnelle Überarbeitungen benötigen.

Können Teams innerhalb von HeyGen zusammenarbeiten?

Ja, mehrere Teammitglieder können im selben Arbeitsbereich arbeiten, Vorlagen teilen und Ressourcen wiederverwenden. Gutachter können Kommentare hinterlassen und Änderungen anfordern, sodass Sie Dateien nicht hin und her senden müssen.

Wie unterscheidet sich HeyGen von traditionellen Animationswerkzeugen?

Traditionelle Werkzeuge erwarten von Ihnen, dass Sie jedes Detail von Hand entwerfen, animieren und bearbeiten. HeyGen verwendet KI, um die Struktur, die Visualisierungen und die Erzählung für Sie zu generieren, sodass Sie direkt mit dem Verfeinern und Versenden beginnen können.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

