Laden Sie Mitglieder in Ihren Arbeitsbereich ein

Willkommen bei der HeyGen Academy. In diesem Modul „Einladen und Verwalten von Teammitgliedern“ geht es darum, dein Team in deinen Workspace zu holen, damit ihr sofort gemeinsam loslegen und Inhalte erstellen könnt. Wenn du bereit bist, Teammitglieder hinzuzufügen, stelle zuerst sicher, dass du dich in deinem gemeinsamen Workspace und nicht in deinem persönlichen Konto befindest. Im Bereich „Workspace verwalten“ siehst du alle Personen, die eingeladen wurden, ihre aktuellen Rollen und ob sie die Einladung bereits angenommen haben oder noch aussteht. HeyGen macht außerdem Vorschläge für Kolleginnen und Kollegen, die sich bereits mit der E-Mail-Domain deines Unternehmens registriert haben, sodass du sie mit einem einzigen Klick hinzufügen kannst. Du kannst Teammitglieder direkt per E-Mail einladen oder einen teilbaren Link kopieren, um ihn breiter zu versenden. Sobald eine Einladung verschickt wird, erscheint die Person in deiner Mitgliederliste mit dem Status „Einladung gesendet“. Wenn dein Workspace für Beitrittsanfragen konfiguriert ist, werden neue Anfragen ebenfalls im selben Bereich angezeigt. Nach der Freigabe wechselt das Teammitglied in den Status „Aktiv“, tritt deinem Workspace offiziell bei und belegt einen Platz in deinem Tarif. Jedes Mitglied in HeyGen erhält eine Rolle, die seinen Zugriffsgrad bestimmt: - Super-Admins haben die vollständige Kontrolle über Abrechnung, Sicherheit, Berechtigungen und Workspace-Einstellungen. - Developer können Inhalte erstellen und außerdem auf die HeyGen-API für Integrationen wie CRMs oder E-Mail-Plattformen zugreifen. - Creator konzentrieren sich auf die Produktion von Videos, Avataren und Stimmen, verwalten jedoch keine Berechtigungen oder Abrechnung. - Viewer sind Genehmigende und Prüfer, die auf Inhalte zugreifen können, ohne Änderungen vorzunehmen. Diese rollenbasierte Struktur hilft dir, Kreativität und Kontrolle auszubalancieren und stellt sicher, dass Teammitglieder die Werkzeuge haben, die sie benötigen – ohne unnötige Zugriffsrechte zu erhalten. Wenn du zugriffsbasierte Beitrittsanfragen aktiviert hast, kannst du Beitrittsanfragen an zwei Stellen prüfen und bearbeiten: im Benachrichtigungsbereich und im Tab „Mitglieder & Workspaces“. Die Genehmigung einer Anfrage macht die Person sofort aktiv und sichtbar in deiner Mitgliederliste; eine Ablehnung hält deinen Workspace sicher. Über die Mitgliederrollen hinaus bietet dir HeyGen eine feingranulare Steuerung, wie Inhalte innerhalb des Workspaces geteilt werden. Auf Projekt-, Ordner- oder Videoebene kannst du Berechtigungen anpassen, um den Zugriff zu beschränken, Bearbeitungen zu erlauben oder Nur-Ansicht-Links zu teilen. Selbst in geteilten Projekten bleibt eine Viewer-Rolle immer auf die Ansicht beschränkt, sodass deine Zugriffsrichtlinien gewahrt bleiben. Wenn ein Video veröffentlicht wird, erzeugt es eine Share Page, auf der Creator Untertitel hinzufügen, Berechtigungen konfigurieren, einen Passwortschutz einrichten oder das Video öffentlich sichtbar machen können, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist. Diese Optionen geben Teams die Flexibilität, zu steuern, wie und wo Inhalte verbreitet werden. Am Ende dieses Moduls wirst du wissen, wie du Teammitglieder einlädst, Rollen zuweist und den Zugriff auf Inhalte steuerst. Mit diesen Schritten ist dein Workspace bereit für eine sichere, skalierbare Zusammenarbeit in deinem gesamten Unternehmen.
Wenn du bereit bist, Teammitglieder hinzuzufügen, stelle zuerst sicher, dass du dich in deinem gemeinsamen Workspace und nicht in deinem persönlichen Konto befindest. Im Bereich „Workspace verwalten“ siehst du alle eingeladenen Personen, ihre aktuellen Rollen und ob sie die Einladung bereits angenommen haben oder noch aussteht. HeyGen macht dir außerdem Vorschläge für Kolleginnen und Kollegen, die sich bereits mit der E-Mail-Domain deines Unternehmens registriert haben, sodass du sie mit einem einzigen Klick hinzufügen kannst. Du kannst Teammitglieder direkt per E-Mail einladen oder einen teilbaren Link kopieren, um ihn breiter zu versenden.
Sobald eine Einladung versendet wurde, erscheint der Benutzer in Ihrer Mitgliederliste mit dem Status „Einladung gesendet“. Wenn Ihr Workspace für Beitrittsanfragen konfiguriert ist, werden neue Anfragen ebenfalls in demselben Bereich angezeigt. Nach der Freigabe wechselt der Teamkollege in den Status „Aktiv“, tritt Ihrem Workspace offiziell bei und nimmt einen Platz in Ihrem Tarif ein.
Jedes Mitglied in HeyGen erhält eine Rolle, die seinen jeweiligen Zugriffsumfang bestimmt:
Super-Admins haben die vollständige Kontrolle über Abrechnung, Sicherheit, Berechtigungen und Workspace-Einstellungen.
Entwickler können Inhalte erstellen und außerdem auf die API von HeyGen für Integrationen wie CRMs oder E-Mail-Plattformen zugreifen.
Creator konzentrieren sich auf die Erstellung von Videos, Avataren und Stimmen, verwalten jedoch keine Berechtigungen oder Abrechnungen.
Betrachter sind Genehmigende und Prüfer, die auf Inhalte zugreifen können, ohne Änderungen vorzunehmen.
Diese rollenbasierte Struktur hilft Ihnen, Kreativität und Kontrolle in Einklang zu bringen und stellt sicher, dass Ihre Teammitglieder die benötigten Tools erhalten – ohne unnötige Zugriffsrechte zu vergeben.
Wenn Sie den zugangsbasierten Anforderungsmodus aktiviert haben, können Sie Beitrittsanfragen an zwei Stellen prüfen und bearbeiten: im Benachrichtigungsbereich und im Tab „Mitglieder & Arbeitsbereiche“. Die Genehmigung einer Anfrage macht den Nutzer sofort aktiv und in Ihrer Mitgliederliste sichtbar; das Ablehnen sorgt dafür, dass Ihr Arbeitsbereich sicher bleibt.
Über die Mitgliederrollen hinaus bietet HeyGen Ihnen eine fein abgestufte Kontrolle darüber, wie Inhalte im Workspace geteilt werden. Auf Projekt-, Ordner- oder Videoebene können Sie Berechtigungen anpassen, um den Zugriff einzuschränken, Bearbeitungen zu erlauben oder Nur-Ansicht-Links zu teilen. Selbst in geteilten Projekten bleibt eine Viewer-Rolle stets auf die Ansicht beschränkt, sodass Ihre Zugriffsrichtlinien gewahrt bleiben.
Wenn ein Video veröffentlicht wird, erzeugt es eine Freigabeseite, auf der Ersteller Untertitel hinzufügen, Berechtigungen konfigurieren, einen Passwortschutz einrichten oder das Video öffentlich sichtbar machen können, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist. Diese Optionen geben Teams die Flexibilität, zu steuern, wie und wo Inhalte verteilt werden.
Am Ende dieses Moduls wissen Sie, wie Sie Teammitglieder einladen, Rollen zuweisen und den Zugriff auf Inhalte steuern. Mit diesen Schritten ist Ihr Workspace bereit für eine sichere, skalierbare Zusammenarbeit in Ihrem gesamten Unternehmen.