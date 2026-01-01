Startseite Akademie Laden Sie Mitglieder in Ihren Arbeitsbereich ein

Laden Sie Mitglieder in Ihren Arbeitsbereich ein

Willkommen bei der HeyGen Academy. In diesem Modul „Einladen und Verwalten von Teammitgliedern“ geht es darum, dein Team in deinen Workspace zu holen, damit ihr sofort gemeinsam loslegen und Inhalte erstellen könnt. Wenn du bereit bist, Teammitglieder hinzuzufügen, stelle zuerst sicher, dass du dich in deinem gemeinsamen Workspace und nicht in deinem persönlichen Konto befindest. Im Bereich „Workspace verwalten“ siehst du alle Personen, die eingeladen wurden, ihre aktuellen Rollen und ob sie die Einladung bereits angenommen haben oder noch aussteht. HeyGen macht außerdem Vorschläge für Kolleginnen und Kollegen, die sich bereits mit der E-Mail-Domain deines Unternehmens registriert haben, sodass du sie mit einem einzigen Klick hinzufügen kannst. Du kannst Teammitglieder direkt per E-Mail einladen oder einen teilbaren Link kopieren, um ihn breiter zu versenden. Sobald eine Einladung verschickt wird, erscheint die Person in deiner Mitgliederliste mit dem Status „Einladung gesendet“. Wenn dein Workspace für Beitrittsanfragen konfiguriert ist, werden neue Anfragen ebenfalls im selben Bereich angezeigt. Nach der Freigabe wechselt das Teammitglied in den Status „Aktiv“, tritt deinem Workspace offiziell bei und belegt einen Platz in deinem Tarif. Jedes Mitglied in HeyGen erhält eine Rolle, die seinen Zugriffsgrad bestimmt: - Super-Admins haben die vollständige Kontrolle über Abrechnung, Sicherheit, Berechtigungen und Workspace-Einstellungen. - Developer können Inhalte erstellen und außerdem auf die HeyGen-API für Integrationen wie CRMs oder E-Mail-Plattformen zugreifen. - Creator konzentrieren sich auf die Produktion von Videos, Avataren und Stimmen, verwalten jedoch keine Berechtigungen oder Abrechnung. - Viewer sind Genehmigende und Prüfer, die auf Inhalte zugreifen können, ohne Änderungen vorzunehmen. Diese rollenbasierte Struktur hilft dir, Kreativität und Kontrolle auszubalancieren und stellt sicher, dass Teammitglieder die Werkzeuge haben, die sie benötigen – ohne unnötige Zugriffsrechte zu erhalten. Wenn du zugriffsbasierte Beitrittsanfragen aktiviert hast, kannst du Beitrittsanfragen an zwei Stellen prüfen und bearbeiten: im Benachrichtigungsbereich und im Tab „Mitglieder & Workspaces“. Die Genehmigung einer Anfrage macht die Person sofort aktiv und sichtbar in deiner Mitgliederliste; eine Ablehnung hält deinen Workspace sicher. Über die Mitgliederrollen hinaus bietet dir HeyGen eine feingranulare Steuerung, wie Inhalte innerhalb des Workspaces geteilt werden. Auf Projekt-, Ordner- oder Videoebene kannst du Berechtigungen anpassen, um den Zugriff zu beschränken, Bearbeitungen zu erlauben oder Nur-Ansicht-Links zu teilen. Selbst in geteilten Projekten bleibt eine Viewer-Rolle immer auf die Ansicht beschränkt, sodass deine Zugriffsrichtlinien gewahrt bleiben. Wenn ein Video veröffentlicht wird, erzeugt es eine Share Page, auf der Creator Untertitel hinzufügen, Berechtigungen konfigurieren, einen Passwortschutz einrichten oder das Video öffentlich sichtbar machen können, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist. Diese Optionen geben Teams die Flexibilität, zu steuern, wie und wo Inhalte verbreitet werden. Am Ende dieses Moduls wirst du wissen, wie du Teammitglieder einlädst, Rollen zuweist und den Zugriff auf Inhalte steuerst. Mit diesen Schritten ist dein Workspace bereit für eine sichere, skalierbare Zusammenarbeit in deinem gesamten Unternehmen.