Bienvenido a tu guía rápida de vídeo con IA
¿Quieres crear más contenido en vídeo pero sientes que te frenan el poco tiempo, el presupuesto o la falta de recursos de producción? No eres el único. La buena noticia es que, con HeyGen, tu equipo puede producir vídeos que se vean incluso mejor que las producciones tradicionales, a una fracción del coste y del tiempo.
Esta guía está diseñada para agencias que quieren llevar al siguiente nivel el marketing y los contenidos de sus clientes con vídeo generado por IA. Aprenderás a pasar de la idea a la campaña, creando contenido de alta calidad y escalable sin necesidad de cámaras, estudios ni talento frente a la cámara.
No te pierdas el ejercicio práctico de creación de vídeo en la sección Creando tu primer vídeo. Está diseñado para ayudarte a aprender haciendo y ponerte al día en muy poco tiempo. ¡Vamos a empezar!
Principales casos de uso: cómo las agencias utilizan HeyGen
HeyGen es más que una herramienta de vídeo. Es un motor creativo diseñado para equipos que necesitan moverse rápido, escalar contenido y obtener resultados sin sacrificar la calidad. Desde anuncios con influencers hasta flujos de incorporación, así es como agencias y clientes de distintos sectores utilizan HeyGen para crear vídeos de gran impacto a escala.
Vídeos de influencers en redes sociales
Presentaciones y propuestas para clientes
Por qué el vídeo es fundamental para el crecimiento empresarial hoy en día
El desafío
- La producción tradicional es costosa, lenta y está limitada por los presupuestos
- Los equipos deben hacer más con menos: presupuestos más ajustados, menos tiempo y mayor presión por superar a la competencia
Lo que desbloquea el vídeo con IA
Velocidad
- 40 horas/semana de tiempo de producción de vídeo ahorradas, lo que permite a Reply.io hacer crecer la cuenta de TikTok de su CEO hasta un cuarto de millón de seguidores en menos de un año
- Cronograma de producción 5 veces más rápido para contenido de video educativo en el líder de servicios financieros Equity Trust
Ahorro de costes
- Reducción del 60% en los costes de producción de vídeo por Tomorrow.io
- 1.000 € ahorrados por minuto de contenido de formación por Sibelco
Escalabilidad
- Pruebas A/B 6 veces más rápidas, lanzando 50 anuncios únicos de influencers de IA en Favoured
- Tasa de finalización media del 80-90% en los vídeos de formación para clientes y socios en Komatsu
Localización
- 30 mercados diferentes alcanzados, 3-4 meses de tiempo de posproducción ahorrados por Trivago
Personalización
- Más de 50.000 vídeos personalizados con 3 veces más interacción producidos por Videoimagem para AB InBev
¿Quieres profundizar más?
→ Estrategia de vídeo con IA (eBook)
→ 5 formas de aprovechar mejor tu presupuesto de marketing eBook
→ Consulta nuestra guía práctica para profesionales de L&D eBook
HeyGen para socios de agencia
El programa Agency Partners de HeyGen está diseñado para equipos creativos y de marketing que buscan escalar la producción de vídeos de alta calidad con la velocidad y eficiencia de la IA. Desde grandes agencias globales como Ogilvy y Publicis hasta ágiles equipos boutique, los partners confían en HeyGen para ofrecer contenido de vídeo atractivo a una fracción del coste y del tiempo tradicionales.
Lo que obtienen las agencias asociadas
- Creación ilimitada de vídeos
- Gestión flexible de plazas para equipos
- Espacios de trabajo de clientes organizados con soporte para subespacios de trabajo
- Consentimiento remoto de imagen y herramientas eficientes para la creación de avatares
- Seguridad de nivel empresarial, controles de administración y SSO
- Soporte al cliente dedicado y recursos para el éxito de los socios
- Programa de certificación y posible inclusión en el Directorio de Agencias de HeyGen
- Acceso anticipado a funciones y precios empresariales con descuento
Por qué las agencias eligen HeyGen
- Producción de contenido 10 veces mayor
- Más de un 50 % de reducción en los costes de vídeo
- Permite ofrecer un servicio de máxima calidad a gran escala
- Incorporación estructurada, formación en directo y acceso a la comunidad
- Ideal para estrategias de vídeo modernas y escalables
→ Más información sobre HeyGen para socios de agencia
→ Habla con nuestro equipo para agencias: enlace al calendario
→ Ver: cómo la generación de vídeo con IA puede validar tu estrategia de contenidos con Marketing AI Institute
Creación de tu primer vídeo con IA
Introducción
¿Eres nuevo en el mundo del vídeo o estás probando HeyGen por primera vez? Lo tienes todo bajo control. Esta sección te guiará paso a paso para ayudarte a crear un gran vídeo, rápidamente.
Vídeo de influencer en redes sociales
Ideal para vídeos verticales en redes sociales
¿Te gusta aprender en acción?
Elige un tipo de vídeo de arriba para abrir una plantilla lista para usar en HeyGen y síguela paso a paso.
¿Aún no estás listo para sumergirte?
Sin problema. Échale un vistazo rápido a los pasos ahora y vuelve al tutorial completo cuando estés listo.
¿Listo para empezar? Comienza con este recorrido de 2 minutos por el Editor de HeyGen’s AI Studio y luego ¡vamos a profundizar!
Para obtener más información, visita nuestros videotutoriales paso a paso
→ HeyGen Academy: 101
visión general amplia de todas las funciones de HeyGen
→ HeyGen Academy: AI Studio
profundiza en la edición de vídeo
Paso 1: Configuración para escalar: Brand Kit y subespacios de trabajo
Los equipos eficientes no empiezan desde cero cada vez; crean sistemas que pueden escalar.
Con HeyGen, es fácil mantener los vídeos de tus clientes alineados con su marca configurando un Brand Kit para cada uno, de modo que sus tipografías, colores, logotipos y recursos estén fácilmente disponibles en el editor AI Studio de HeyGen.
Solo tienes que pegar la URL de tu cliente para empezar o subir tus elementos de marca manualmente.
¿Tienes prisa? No hay problema. Siempre puedes volver más tarde y terminar este paso.
Los miembros certificados del programa HeyGen para socios de agencias también tienen acceso a Sub-Workspaces, que son espacios de trabajo independientes dentro de una cuenta de HeyGen que permiten una mejor gestión de equipos y proyectos. Cada Sub-Workspace tiene sus propios miembros, permisos y configuraciones, lo que permite a tu equipo controlar el acceso, la facturación y el uso de la API en diferentes clientes y campañas.
Consejo profesional
Una vez que tu Brand Kit esté configurado con los colores de tu marca, podrás actualizar fácilmente la mayoría de las plantillas de HeyGen Plantillas para que encajen. Solo tienes que aplicar tus colores para que cada vídeo mantenga la identidad de la marca, o pulsar el botón Shuffle Colors para que HeyGen los cambie automáticamente.
Paso 2: escribe tu guion
El guion es la columna vertebral de un gran vídeo. Así es como puedes sacarle el máximo partido:
- Empieza con un gancho potente (los primeros 3-5 segundos son los que más importan)
- Termina con una llamada a la acción (CTA) clara
- Mantenlo sencillo, directo y sin jerga
Consejo profesional: ¿Quieres avanzar más rápido? Consulta la siguiente página de buenas prácticas para usar herramientas como ChatGPT para escribir tu guion.
¿Aún no sabes por dónde empezar? Aquí tienes algunos ejemplos de esquemas para inspirarte.
Si estás siguiendo los pasos en HeyGen, estos guiones ya están integrados en tu plantilla.
Profundiza en la redacción de guiones
Explora plantillas de guion y más consejos para los tipos de vídeos más habituales en marketing y comunicación
Anuncios en vídeo - Vídeos de influencers en redes sociales - Vídeos tutoriales - Vídeos explicativos de producto - Vídeos de marca - Webinars y pódcasts - Boletines informativos - Cursos de formación - Vídeos explicativos - Formación corporativa - Formación en habilidades - Formación de RR. HH. y onboarding - Formación en cumplimiento normativo - Formación en seguridad - Tutoriales de IA - Actualizaciones de liderazgo y comunicaciones internas
Mejores prácticas: escribe guiones mejor y más rápido con IA
¿Quieres trabajar de forma más inteligente y no más duro? Aquí tienes algunos consejos para aprovechar herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini u otras para acelerar la redacción de guiones.
Proporciona a la IA una instrucción directa y detallada para describir el vídeo que estás creando. Añade contexto importante, como:
- Qué tipo de vídeo estás creando (anuncio de influencer, tutorial de producto, vídeo de marca)
- Para quién es (público objetivo)
- El objetivo del vídeo (generar clics, explicar un concepto, educar)
- Tono o estilo que te gustaría que utilizara (amigable, profesional, conversacional)
Ejemplo de prompt:
"Escribe un guion de vídeo de 60 segundos para un anuncio de influencer que promocione una nueva línea de cuidado de la piel llamada HeySkin para una audiencia de la Generación Z. El tono debe ser seguro y claro. Termina con una llamada a la acción contundente.”
Paso 2: Añade los puntos clave
Puedes obtener resultados más precisos si incluyes una breve lista de viñetas con los puntos que quieres que el vídeo cubra.
Ejemplo:
- Nombre del producto/servicio
- Propuesta de valor clave
- Llamada a la acción
Ejemplo de indicación:
"Incluye los siguientes puntos: HeySkin te ayuda a mantener la piel hidratada todo el día. CTA: Usa mi código de descuento para obtener un 10 % de descuento."
Paso 3: Pide el formato adecuado
Indica a la IA que necesitas el guion en un formato que funcione bien para un vídeo.
Ejemplo:
- Un guion hablado interpretado por una influencer de belleza de la Generación Z
- Un tono informal y humano
Ejemplo de prompt:
"Escribe esto como un guion hablado leído por una influencer de belleza de la Generación Z. Utiliza un lenguaje natural, juguetón y conversacional."
Paso 4: Revisa y ajusta
A continuación, copia y pega el guion en HeyGen y haz clic en el botón de vista previa para que tu avatar lo lea en voz alta. ¿Suena natural? ¿Fluye como tú quieres? Si no es así, pídele a ChatGPT que lo revise con indicaciones como:
- Haz que esto suene más informal/formal
- Añade un gancho más potente al principio
- Incluye una frase sobre [feature or benefit]
- Convierte esto en una versión de 30 segundos
- Dame tres versiones de la llamada a la acción
Profundiza en la escritura de guiones
Paso 3: Crea un avatar hiperrealista
Tu portavoz marca el tono. HeyGen cuenta con más de 700 Public Avatars listos para usar, pero crear un Custom Avatar hiperrealista te da la capacidad de adaptarte a las necesidades de cualquier cliente.
HeyGen ofrece múltiples opciones para crear Avatares Personalizados. Haz clic en los enlaces a continuación para profundizar en los detalles.
Tipo de avatar
Lo que necesitarás
Obtendrás
Ideal para
Vídeo de formación de 2 a 5 minutos
Apariencia, movimiento, voz y sincronización labial más realistas basados en tu vídeo de entrenamiento
Gemelo digital hiperrealista
10-15 fotos
Apariencia realista basada en tus fotos, con movimiento, voz y sincronización labial generados por IA
Gemelo digital realista
Indicaciones de texto
Apariencia, movimiento, voz y sincronización labial totalmente generados por IA
Personajes de ficción en estilos de animación realistas o variados
Avatar IV (¡nuevo!)
1 foto
Apariencia muy realista basada en una foto, con movimiento, voz y sincronización labial generados por IA. Requiere créditos para generarlo.
Vídeos de menos de 30 segundos, incluyendo sincronización de labios con música
Al crear un Avatar Personalizado, recuerda: calidad de entrada = calidad de salida. Cuanto mejores sean tus fotos, vídeos y textos de instrucciones, más realista y pulido será tu avatar.
Todo lo que aparezca en tu vídeo de entrenamiento del Avatar Hiperrealista, desde los gestos hasta las expresiones faciales o la entonación de la voz, se reflejará en el resultado final.
Tipo de avatar
Lo que necesitarás
Mejores prácticas
Vídeo de formación de 2 a 5 minutos
10-15 fotos
Generar avatar
Indicaciones de texto
Si eres nuevo en la redacción de prompts, consulta nuestras mejores prácticas de prompting
Avatar IV (¡nuevo!)
1 foto
1 foto que incluya solo al sujeto, bien iluminada y con buena resolución
Consejo profesional
Utiliza la función Generate Looks de HeyGen para cambiar la pose, el entorno o la vestimenta de tu avatar solo con una indicación de texto.
¿Quieres profundizar más?
→ Tutorial paso a paso para la creación de avatares hiperrealistas
Mejores prácticas: cómo crear voces de IA personalizadas de alta calidad
HeyGen cuenta con una enorme biblioteca de voces generadas por IA en más de 175 idiomas, dialectos y tonos emocionales, pero a veces el vídeo perfecto requiere algo personalizado. A continuación, encontrarás tres formas de crear Voces Personalizadas.
Tipo de voz personalizada
Método de creación
Resultado
Ideal para
Automático al crear un avatar hiperrealistao
Clon de voz realista basado en tu voz e entonaciones reales. Admite múltiples emociones.
Un clon de voz que suena exactamente como tú
Texto de indicaciones que especifica atributos (edad, acento, género, tono, altura de voz, emoción)
Voz totalmente generada por IA a partir de un prompt.
Una voz ficticia o voces muy caracterizadas
Servicio externo de voz con IA (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Clon de voz realista entrenado con tu propia voz y entonaciones. Los controles de ajuste fino varían según el servicio. Es una excelente opción para crear un gemelo digital, pero normalmente requiere un pago adicional.
Un clon de voz que suena exactamente como tú
Para obtener la mejor calidad de voz, empieza con un buen audio de origen. Aquí te explicamos cómo conseguir una grabación excelente:
• Utiliza un micrófono o un smartphone de alta calidad, manteniéndolo a 15–20 cm de tu boca
• Graba en un espacio tranquilo y sin ruidos
• Habla con claridad, haciendo pausas naturales y mostrando una ligera expresión emocional
• Sube varias muestras con diferentes tonos emocionales para lograr mayor versatilidad (para HeyGen Custom Voice Clones solo)
¿Quieres profundizar más?
→ Guía definitiva para la clonación de voz personalizada hiperrealista
Mejores prácticas: cómo crear indicaciones como un profesional
La creación de prompts consiste en redactar e iterar cuidadosamente instrucciones de texto (llamadas prompts) que se utilizan para guiar a las herramientas de IA a generar contenido desde cero, como imágenes, movimiento o audio.
El prompting es una habilidad muy poderosa para cualquier creador de IA. Cuando se combina con HeyGen, el prompting desbloquea innumerables formas de crear vídeos de gran impacto donde tu imaginación es tu único límite. Prepárate para experimentar y perfeccionar tus ideas.
Función
Función
Úsalo para
Cambia la pose, el entorno o el atuendo de un avatar personalizado
Da vida a los avatares de fotos
Creación de avatares personalizados (realistas o animados)
Creación de voces personalizadas
Mejores prácticas de redacción de prompts
Sé específico
Cuanto más claramente describas lo que quieres (tono, aspecto, gesto, emoción), mejor podrá la IA ajustarse a tu visión.
Empieza con la estructura
Utiliza una estructura coherente: qué, quién, dónde y cómo. Esto se aplica a los elementos visuales, al tono de voz y a la dirección del movimiento.
Incluye contexto e intención
Indica a la IA cuál es el objetivo: ¿es para una demostración de producto, un anuncio en redes sociales o un tutorial? El contexto ayuda a adaptar el resultado.
Usa un lenguaje descriptivo
Utiliza adjetivos que transmitan emoción, estilo o claridad (por ejemplo, «seguro de sí mismo», «minimalista», «de alta energía», «de ritmo tranquilo»).
Iterar y perfeccionar
No te conformes con tu primer intento. Pequeños ajustes en las indicaciones pueden dar lugar a resultados mucho mejores en todo tipo de contenidos.
Las mejores prácticas de creación de prompts pueden variar ligeramente según lo que estés creando
Explora los recursos que encontrarás a continuación para profundizar en cada tipo y sacar el máximo partido a tus prompts.
Paso 4: Crea y perfecciona tus escenas en AI Studio
Ahora que tu guion y tu avatar están listos, es hora de dar vida a tu mensaje en el editor AI Studio de HeyGen, donde es muy fácil personalizar, mejorar y pulir cada parte de tu vídeo, ¡sin necesidad de experiencia en edición!
- Diseña tus escenas en cuestión de minutos usando el Brand Kit o las Plantillas que configuraste en el Paso 1.
- Refuerza tu mensaje con texto o elementos visuales en pantalla y haz que aparezcan o desaparezcan con Animaciones.
- Explora la biblioteca de material de archivo de HeyGen para encontrar vídeos b-roll de alta calidad, libres de derechos.
- Utiliza Transiciones de Escena Premium para darle a tu vídeo un acabado suave y profesional.
- Añade y personaliza Subtítulos para que tus vídeos sean más atractivos y accesibles.
- Traduce tus vídeos para llegar a estudiantes, compañeros de equipo y audiencias de todo el mundo
Consejo profesional
Crea y haz pruebas A/B con varias versiones de tus vídeos para mejorar el rendimiento, obtener resultados y aumentar las conversiones.
¿Listo para editar como un profesional?
→ HeyGen Academy: AI Studio, un curso de vídeo en profundidad que cubre las funciones de edición de HeyGen
Mejores prácticas: ajusta la pronunciación, las emociones y las entonaciones
¿Necesitas que tu avatar suene exactamente como quieres? HeyGen te ofrece potentes herramientas para ajustar las locuciones y conseguir una voz natural, precisa y realista.
Función
Función
Úsalo para
Añade pausas y ajusta la pronunciación de palabras específicas directamente en el Panel de Guion
Sube o graba un audio con el tono, ritmo y pronunciación que desees, y deja que cualquier avatar lo interprete con su propia voz
Da forma a la emoción y al tono de un guion con solo hacer clic en un botón
Amplía el rango de tu Voz Personalizada subiendo grabaciones adicionales con distintos tonos emocionales. Elige la que mejor se adapte a cada momento.
¿Quieres verlo en acción?
Estrategias para ampliar tu impacto
Tanto si tus clientes intentan llegar a nuevos mercados, probar qué funciona o adaptar el contenido a audiencias de nicho, estas prácticas recomendadas avanzadas y herramientas te ayudarán a ampliar tu impacto con precisión.
Optimiza y haz iteraciones como un profesional del marketing de resultados
Con HeyGen, crear múltiples versiones de tus vídeos para hacer pruebas A/B nunca ha sido tan fácil, rápido y económico. Aprende cómo hacer pruebas A/B como un profesional del marketing de resultados y empieza a aumentar las conversiones, maximizar el rendimiento y crear campañas con la confianza que dan los datos.
Llega a todo el mundo con la traducción
Descubre cómo traducir y localizar tus vídeos a más de 175 idiomas y dialectos, sin necesidad de doblaje ni actores de voz.
Utiliza la función Brand Voice de HeyGen para mantener la coherencia en los vídeos traducidos, personalizando cómo se tratan determinadas palabras (por ejemplo, la pronunciación de nombres de marca o forzar/bloquear la traducción de ciertos términos).
Los usuarios de los planes Enterprise y Team también pueden editar directamente los guiones traducidos utilizando nuestra función Proofread.
¿Necesitas inspiración? Descubre cómo Trivago utilizó HeyGen para localizar simultáneamente anuncios de TV en 30 mercados.
Personaliza a gran escala
Añade un toque personal a tus campañas de correo electrónico, acciones de ventas o atención al cliente con Videos Personalizados. Al utilizar elementos dinámicos, como el nombre del espectador o detalles adaptados a sus intereses, puedes crear una experiencia única y mucho más atractiva para cada persona.
Integra los Videos Personalizados directamente en tu flujo de trabajo en HubSpot, Zapier, Make, Clay y mucho más.
Avatar interactivo
Ya sea para ventas, atención al cliente o formación, Avatares Interactivos convierten los vídeos unidireccionales en conversaciones dinámicas y bidireccionales. Es una forma potente de aumentar la interacción, personalizar las experiencias y fomentar la acción.
¿Necesitas inspiración? Descubre cómo getitAI incrementa las ventas de comercio electrónico con experiencias de compra en directo y personalizadas.
Apoya la gestión del cambio con contenido flexible y actualizable
El cambio es constante y tus materiales de formación deben mantenerse al día. Tanto si estás renovando un módulo completo del curso como si solo actualizas un vídeo de formación, la producción de contenido tradicional, con nuevas grabaciones y edición, puede convertir incluso una pequeña actualización en un gran esfuerzo.
Con HeyGen, actualizar vídeos lleva minutos, no días. Cambia guiones, edita el texto, modifica los elementos visuales y genera nuevas versiones con solo unos clics. Se acabaron los cuellos de botella. Solo vídeo rápido y flexible que ayuda a tus alumnos a adaptarse tan deprisa como avanza tu organización. Más información sobre el uso de HeyGen para la gestión del cambio.
Accesibilidad y aprendizaje inclusivo a gran escala
En los entornos de aprendizaje actuales, la accesibilidad no es opcional, es esencial. El alumnado tiene una amplia variedad de capacidades, preferencias y niveles de competencia digital, y tu contenido debe reflejarlo.
Sumérgete en nuestra guía sobre cómo crear vídeos de formación accesibles que respondan a las necesidades de aprendizaje diversas para obtener más información sobre cómo adaptar fácilmente los contenidos a las necesidades de accesibilidad visual y auditiva, crear módulos de microaprendizaje y ajustarlos a las diferencias culturales.
Caso de uso n.º 1: anuncios en vídeo
Historias de clientes y ejemplos
Cómo Videoimagem transformó las campañas de clientes con HeyGen
Cómo Trivago utilizó HeyGen para localizar simultáneamente anuncios de TV en 30 mercados
El autor Jason Felts promocionó su libro con vídeos de avatares
Mejores prácticas
- Mantén los vídeos cortos. Procura que duren menos de 30 segundos para mantener la atención del espectador y aumentar las tasas de finalización.
- Empieza por el valor.Asegúrate de transmitir tu mensaje principal o propuesta de valor en los primeros segundos.
- Adapta el formato al embudo. Ajusta la duración del anuncio, su estilo y el CTA según dónde vaya a aparecer y qué acción quieras conseguir.
- Piensa primero en dispositivos móviles. Optimiza el encuadre y el ritmo para el consumo en pantallas pequeñas.
- Haz que tus ediciones destaquen. Utiliza recursos de apoyo, texto animado y movimiento para mantener una alta energía visual y una participación constante.
- Prueba y optimiza el rendimiento.Realiza pruebas A/B con distintos ganchos, elementos visuales, avatares y llamadas a la acción para descubrir qué convierte mejor.
Funciones principales
- Colocación de productos: añade productos físicos a tus vídeos con un solo clic.
- Generar apariencias: haz que tu avatar sea más dinámico cambiando su pose, entorno o vestimenta solo con una indicación de texto.
Consejo profesional
Aquí tienes una estructura de guion probada y eficaz del productor de redes sociales George “GG” Gossland de Favoured:
- Gancho – Algo visualmente extraño o inesperado.
- Problema – ¿Qué desafíos afronta tu espectador?
- Solución – ¿Cómo alivia el producto o servicio esos desafíos?
- Propuestas únicas de venta – también conocidas como “unique selling point”. ¡Muestra las características que más destacan!
- CTA – Indica siempre a los espectadores cuál es el siguiente paso.
¿Listo para subir de nivel?
→ Mira un tutorial paso a paso para crear anuncios en vídeo
→ Sumérgete en el ebook de HeyGen «5 formas de mejorar tus anuncios de vídeo y su rendimiento»
Caso de uso n.º 2: vídeos de influencers en redes sociales
Historias de clientes y ejemplos
Cómo Reply.io impulsó la presencia de su CEO en TikTok con su avatar de HeyGen
Favoured multiplica por 6 el contenido UGC con HeyGen para lograr más cantidad y mejor calidad
«¿Cómo están afectando los aranceles a tu empresa?» de Glass Engine
Mejores prácticas
- Capta a los espectadores rápidamente. Intenta atraer la atención en los primeros 1-2 segundos con movimiento, texto llamativo o un elemento visual impactante.
- Diseña para la reproducción automática en silencio. Usa subtítulos, superposiciones de texto y narración visual, ya que muchos usuarios ven el contenido sin sonido.
- Que sea breve.Menos es más. Intenta que dure menos de 15-30 segundos en TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts. Ajusta la velocidad de tu guion usando la configuración avanzada de voz.
- Enmárcalo para el feed. Utiliza formatos verticales (9:16) o cuadrados según la plataforma. Evita la orientación horizontal a menos que publiques en YouTube.
- Empieza con el “¡ajá!”. Destaca pronto la transformación, el beneficio o el impacto emocional, no solo las características del producto.
- Haz que parezca nativo. Utiliza las tendencias de la plataforma, ediciones más dinámicas al estilo creador o avatares UGC para integrarte en el feed.
Funciones destacadas
- Avatares UGC: explora cientos de avatares de stock generados por IA con una auténtica esencia de creador de contenido.
- Subtítulos: asegúrate de que tu mensaje llegue, incluso cuando el sonido esté desactivado.
Consejo profesional
Aquí tienes una estructura de contenido de alto rendimiento que utilizan los principales creadores en TikTok, Reels y Shorts:
- Elementos visuales que detienen el scroll: empieza con texto llamativo, movimiento o una imagen sorprendente que haga que la gente deje de deslizar
- Momento identificable: refleja un problema real o una situación de “yo he pasado por eso” para crear una conexión instantánea
- Transformación o beneficio: muestra el valor de tu producto en acción
- Perspectiva del creador: utiliza voz en off o texto en pantalla para narrar con un tono personal y auténtico
- Llamada a la acción sencilla: haz que el siguiente paso sea evidente («Prueba esto», «mira más» o «visita el sitio web»).
¿Listo para profundizar más?
→ Mira untutorial paso a paso para crear vídeos de influencers en redes sociales
→ Sumérgete en el ebook de HeyGen 5 formas de mejorar tus anuncios en vídeo y su rendimiento
Caso de uso n.º 3: vídeos personalizados
Historias y ejemplos de clientes
Publicis Groupe utilizó HeyGen para personalizar 100.000 notas de agradecimiento de su CEO a los empleados, usando sus nombres y sus idiomas nativos
Videoimagem triplicó la interacción con campañas personalizadas para aficionados al fútbol
Mejores prácticas
- Segmenta a tu audiencia para lograr relevancia
Divide a tu audiencia en grupos significativos (leads, clientes, asistentes a eventos, etc.) para que cada vídeo se sienta personalizado y con un propósito claro.
- Crea un guion base flexible
Escribe un guion sólido con variables claramente marcadas (como [First Name], [Company], [Product]) que puedan sustituirse fácilmente sin interrumpir el flujo.
- Utiliza un tono y ritmo naturales
Mantén una locución coherente y neutra tanto en el guion fijo como en las variables dinámicas, evitando enfatizar en exceso los nombres o los elementos personalizados.
- Que sea breve y directo
Apunta a 30–60 segundos. Céntrate en un mensaje clave o en una llamada a la acción para obtener resultados sin perder la atención.
- Sé estratégico con los elementos dinámicos
Añade personalización mediante nombres, logotipos e imágenes, pero sin sobrecargar. Mantén el mensaje claro y enfocado.
- Prueba antes de escalar
Realiza pequeños lotes de prueba para comprobar que las variables se muestren correctamente y no suenen forzadas en el contexto.
- Mantén la coherencia con la marca
Utiliza las fuentes, los colores y el tono de voz de tu cliente. La personalización debe sentirse como una extensión de su marca.
- Incluye una CTA clara y personalizada
Termina con una llamada a la acción que esté alineada con el objetivo de tu campaña, como «Programa tu demo, [Name]» o «Conectemos esta semana».
- Haz un seguimiento del rendimiento y optimiza
Utiliza analíticas de vídeo o enlaces UTM para medir las tasas de visualización, los clics y las conversiones, y perfeccionar tu estrategia en función de lo que mejor funcione.
Funciones principales
- Vídeo personalizado: Crea vídeos personalizados que den la bienvenida a las nuevas incorporaciones por su nombre y personaliza otras variables, como el departamento o la región, para agilizar la incorporación y aumentar la participación.
- Avatares personalizados: Da un toque humano a la incorporación con un gemelo digital o presentadores específicos de cada departamento para impartir la formación con una voz familiar y alineada con la marca.
- Kit de marca: Mantén la coherencia visual de la marca configurando un kit de marca con logotipos, tipografías, colores y recursos aprobados.
- Integraciones: Explora nuestros socios y distribuye tus vídeos personalizados a través de Zapier, Clay, HubSpot, Make y más