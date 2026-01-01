Welkom bij je AI-videostartgids voor kennisondernemers
Heb je waardevolle kennis, expertise of ervaringen om met de wereld te delen? Met HeyGen kun je je ideeën, frameworks en lessen direct overbrengen met schaalbare video-inhoud van studiokwaliteit, in minuten in plaats van weken.
Deze gids helpt je om van concept naar creatie te gaan en vergroot je zichtbaarheid, snelheid en geloofwaardigheid. Je leert hoe je je eerste video-communicatiemiddel opzet, ontdekt belangrijke best practices en verkent strategieën om je video-impact op te schalen.
Belangrijkste toepassingen: hoe kennisondernemers HeyGen gebruiken
HeyGen is meer dan een videotool; het is een storytelling- en communicatie-engine voor moderne kennisondernemers, docenten en trainers.
Promotievideo's voor cursussen
- Julia McCoy: heeft haar nieuwe AI-opleidingsbedrijf opgebouwd met behulp van HeyGen-avatars en -stemmen om cursussen en contentcreatie op te schalen.
- Tomorrow.io: Heeft marketing- en thought-leadershipcontent getransformeerd met AI-video.
- Reid AI (Reid Hoffman): gebruikte LiveAvatar om thought leadership en storytelling op te schalen en bereikte meer dan 50 miljoen impressies.
Micro-lessen en uitlegvideo's
- ELB Learning: heeft de ontwikkeltijd voor cursusvideo’s met 75% verkort.
- Miro: heeft educatieve content opgeschaald naar meer dan 90 miljoen gebruikers door HeyGen te gebruiken om productuitlegvideo’s 10× sneller te produceren.
- Sibelco: Heeft bedrijfstrainingsvideo's en veiligheidsmodules omgezet in meertalige micro-lessen.
Gepersonaliseerde onboardingvideo's
- Lattice: Heeft gepersonaliseerde, AI-gegenereerde onboardingvideo’s gemaakt om de bedrijfscultuur en -waarden aan nieuwe medewerkers wereldwijd te introduceren.
- Publicis Groupe: Maakte meer dan 100.000 gepersonaliseerde bedankvideo’s op maat.
- Curt Landry Ministries: gebruikte de vertaaltools van HeyGen om een meertalig YouTube-kanaal op te bouwen en de betrokkenheid met factor 5 te vergroten.
De stand van kenniscreatie
Video is niet langer optioneel. Het vormt de basis voor hoe kennis wordt gecommuniceerd, ontdekt en te gelde gemaakt.
De uitdaging
- Traditionele videoproductie is nog steeds onbereikbaar voor de meeste zelfstandige docenten en makers.
- Het opnemen van een professionele online cursus kan tussen de $5.000 en $25.000 kosten en 4–8 weken aan productietijd vergen.
- De meeste docenten noemen tijd en kosten als hun grootste obstakels bij het maken van consistente videocontent.
- Experts moeten meer doen met minder en concurreren in de creator-economie met beperkte middelen en stijgende verwachtingen voor kwaliteit en frequentie.
Wat AI-video mogelijk maakt
Snelheid
- Miro heeft de tijd voor videoproductie teruggebracht van weken naar dagen, waardoor hun educatieteam aantrekkelijkere leercontent kan maken voor meer dan 90 miljoen gebruikers, zonder traditionele filmopstellingen.
Kostenbesparing
- I Love Happy Catsoprichtster Anneleen Van de Water maakt en vertaalt video’s 5× sneller met HeyGen, waardoor er budget en tijd vrijkomt om haar trainingsbedrijf wereldwijd uit te breiden.
Schaalbaarheid
- Vision Creative Labs schaalde op van het produceren van een paar video’s per jaar naar 50–60 per dag, en transformeerde zo de manier waarop hun klanten in de financiële sector en het onderwijs op grote schaal communiceren.
Lokalisatie
- Workday’s globaliseringsteam gebruikt HeyGen om vaker “ja” te zeggen tegen projecten en zo meertalige, merkconforme video’s voor verschillende markten te maken, terwijl de kwaliteit en consistentie behouden blijven.
Personalisatie
- Meer dan 50.000 gepersonaliseerde video’s met driemaal zoveel betrokkenheid, geproduceerd door Videoimagem voor een AB InBev-campagne
Je eerste AI-video maken
Inleiding
Ben je nieuw met video of probeer je HeyGen voor het eerst uit? In deze sectie nemen we je stap voor stap mee, zodat je snel hoogwaardige video’s kunt maken.
Cursus e-mailmarketing
Deze verfijnde template is perfect voor marketeers die hun strategie voor cursusverkoop naar een hoger niveau willen tillen. Gebruik hem om een helder cursusoverzicht te presenteren, meetbare resultaten uit te lichten en de waarde te laten zien die je cursisten mogen verwachten.
Template voor cyberbeveiliging
Gebruik deze template om je volgende cursus over cybersecurity te promoten, met als doel vertrouwen te wekken en inschrijvingen te stimuleren. Benadruk hoe cybersecurity het beste kan worden aangepakt met behulp van jouw cursus, zodat je publiek unieke methoden en raamwerken leert.
Onboarding
Je nieuwe team verwelkomen is zojuist een stuk eenvoudiger geworden. Deze template laat het talent zien dat je voor je bedrijf hebt verzameld en legt uit hoe het bedrijf aansluit op het werk van je nieuwe medewerker.
Wil je leren in de praktijk?
Kies hierboven een videotype om een kant-en-klaar template in HeyGen te openen en volg de stappen terwijl je bezig bent.
Nog niet klaar om erin te duiken?
Geen probleem. Bekijk nu even snel de stappen en kom terug voor de volledige how-to wanneer je er klaar voor bent.
Voordat je op “Maken” klikt, verduidelijk eerst je leer- of communicatiedoel. Vraag jezelf het volgende af:
- Doel: Wat wil je met deze video bereiken? Voorbeelden: een kernconcept uitleggen, een nieuwe cursus aankondigen, nieuwe studenten onboarden, een webinar promoten
- Doelgroep: Tot wie spreek je? Voorbeelden: nieuwe cursisten, bestaande klanten, jouw online community
- Distributie: Waar zal je video te zien zijn? Voorbeelden: je cursusplatform, YouTube, e-mail, website
- Hook: Welke vraag, welk pijnpunt of welk inzicht zal in de eerste paar seconden de aandacht trekken?
Pro tip
Een tweede mening nodig? Vraag het aan ChatGPT of Claude:
“Ik maak een korte promotievideo voor een cursus over [topic]. Mijn doel is [goal]. Mijn doelgroep is [audience]. Mijn hook is [hook]. Kun je suggesties doen om het nog overtuigender te maken?”
Stap 1: Richt je HeyGen-werkruimte in voor opschaling
Als kennisondernemer is je merk je klaslokaal en een vorm van communicatie. Zorg dat elke video direct herkenbaar is door je Brand Kit in te richten met je eigen lettertypen, logo’s en kleuren.
Plak de URL van je website om je huisstijl automatisch te importeren, of upload je bestanden handmatig. Heb je haast? Je kunt later altijd terugkomen.
Pro tip
Zodra je Brand Kit is ingesteld, kun je HeyGen-sjablonen direct afstemmen op je merk. Vervang de kleuren door jouw merkkleuren, zodat elke les of promotievideo één geheel vormt.
Stap 2: Kies de juiste AI-avatar
Je woordvoerder bepaalt de toon. Kies een kant-en-klare publieke avatar, maak een aangepaste avatar die bij je merk past, of creëer voor de ultieme persoonlijke touch in enkele minuten je digitale tweeling met HeyGen’s levensechte avatar-functie!
HeyGen biedt meerdere opties voor het maken van aangepaste avatars. Klik op de onderstaande links om dieper in de details te duiken.
Avatartype
Je hebt nodig
Je ontvangt
Het meest geschikt voor
Video van 2–5 trainingsminuten
Meest realistische uitstraling, beweging, stem en lipsynchronisatie op basis van je trainingsvideo
Hyperrealistische digitale dubbelganger
10-15 foto’s
Realistische uitstraling op basis van je foto’s, met door AI gegenereerde beweging, stem en lipsynchronisatie
Realistische digitale dubbelganger
Tekstprompt
Volledig door AI gegenereerd uiterlijk, beweging, stem en lipsynchronisatie
Fictieve personages in realistische of uiteenlopende animatiestijlen
1 foto
Zeer realistische verschijning op basis van een foto, met door AI gegenereerde beweging, stem en lipsynchronisatie. Vereist credits om te genereren.
<30 sec video's, inclusief lipsyncen op muziek
Pro tip
Gebruik de generating looks functie van HeyGen om de houding, omgeving of kleding van je avatar te veranderen met niets meer dan een tekstprompt.
Best practices: maak de perfecte digitale dubbelganger
Klaar om een professionele, levensechte avatar te maken met eindeloze aanpassingsmogelijkheden? Bekijk de onderstaande bronnen voor tips, best practices en een kort overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan.
Wanneer je een digitale twin maakt, onthoud dan dat kwaliteit erin, is kwaliteit eruit. Hoe beter je foto’s, video’s en geschreven prompts zijn, hoe realistischer en verfijnder je avatar zal worden.
Alles wat in je levensechte avatar-trainingsvideo zit, van gebaren tot gezichtsuitdrukkingen en stemintonatie, zal terug te zien zijn in het eindresultaat.
Geef de AI een directe en gedetailleerde prompt waarin je de video beschrijft die je maakt. Voeg belangrijke context toe, zoals:
- Wat voor soort video je maakt (influenceradvertentie, producttutorial, brandvideo)
- Voor wie het is (doelgroep)
- Het doel van de video (kliks genereren, een concept uitleggen, informeren)
- De toon of stijl die je wilt gebruiken (vriendelijk, professioneel, informeel)
Avatartype
Je hebt nodig
Best practices
Video van 2–5 minuten training
10-15 foto’s
Avatar genereren
Tekstprompt
Als je nieuw bent met het schrijven van prompts, bekijk dan onze best practices voor prompts
Avatar IV (nieuw!)
1 foto
1 foto met alleen het onderwerp, goed belicht en in hoge resolutie
Pro tip
Gebruik de Generate Looks-functie van HeyGen om de houding, omgeving of kleding van je avatar te veranderen met niets meer dan een tekstprompt.
Best practices: hoogwaardige, aangepaste AI‑stemmen maken
HeyGen heeft een enorme bibliotheek met standaard AI-gegenereerde stemmen in meer dan 175 talen, dialecten en emotionele tonen, maar soms vraagt de perfecte video om iets op maat. Hieronder staan drie manieren om Custom Voices te maken.
Aangepast stemtype
Creatiemethode
Uitvoer
Beste voor
Automatisch bij het maken van een hyperrealistische avatarof
Realistische stemkloon op basis van je echte stem en intonatie. Ondersteunt meerdere emoties.
Een stemkloon die precies als jij klinkt
Tekstprompt met specificatie van kenmerken (leeftijd, accent, geslacht, toon, toonhoogte, emotie)
Volledig door AI gegenereerde stem op basis van een prompt.
Een fictieve stem of sterk getypeerde stemmen
Externe AI-stemservice (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistische stemkloon, getraind op je echte stem en intonaties. De mogelijkheden voor fijnafstemming verschillen per dienst. Een geweldige optie voor een digitale dubbelganger, maar meestal is extra betaling vereist.
Een stemkloon die precies als jij klinkt
Voor de beste geluidskwaliteit begin je met goede bronopnamen. Zo maak je een uitstekende opname:
• Gebruik een hoogwaardige microfoon of smartphone en houd deze 15–20 cm van je mond
• Neem op in een stille, geluidsvrije ruimte
• Spreek duidelijk, met natuurlijke pauzes en een subtiele emotionele expressie
• Upload meerdere samples met verschillende emotionele tonen voor meer veelzijdigheid (voor HeyGen Custom Voice Clones alleen)
Wil je dieper in de materie duiken?
→ Ultieme gids voor hyperrealistische aangepaste stemkloning
Best practices: Geef prompts als een pro
Prompting is de praktijk van het zorgvuldig opstellen en herhaaldelijk verfijnen van tekstinstructies (zogenaamde prompts) die worden gebruikt om AI-tools aan te sturen bij het vanaf nul creëren van content, zoals afbeeldingen, beweging of audio.
Prompting is een krachtige vaardigheid voor elke AI-maker. In combinatie met HeyGen ontsluit prompting talloze manieren om impactvolle video’s te maken, waarbij alleen je verbeeldingskracht de grens is! Maak je klaar om te experimenteren en te itereren.
Functie
Gebruik het voor
Verander de pose, omgeving of outfit van een Custom Avatar
Breng foto-avatars tot leven met gebaren en gezichtsuitdrukkingen
Aangepaste avatars maken (realistisch of geanimeerd)
Aangepaste stemmen maken
Best practices voor prompts
Wees specifiek
Hoe duidelijker je beschrijft wat je wilt (toon, uiterlijk, gebaar, emotie), hoe beter de AI jouw visie kan benaderen.
Begin met structuur
Gebruik een consistente structuur: wat, wie, waar, hoe. Dit geldt voor beeldmateriaal, toon van de stem en bewegingsrichting.
Voeg context en intentie toe
Laat de AI weten wat het doel is: is het voor een productdemo, een socialmedia-advertentie of een tutorial? Context helpt om het resultaat op maat te maken.
Gebruik beschrijvende taal
Gebruik bijvoeglijke naamwoorden die emotie, stijl of helderheid overbrengen (bijv. “zelfverzekerd”, “minimalistisch”, “veel energie”, “rustig tempo”).
Itereren en verfijnen
Neem geen genoegen met je eerste poging. Kleine aanpassingen aan je prompt kunnen in alle mediatypen tot aanzienlijk betere resultaten leiden!
De beste werkwijzen voor prompten kunnen enigszins verschillen, afhankelijk van wat je maakt
Ontdek de onderstaande bronnen om dieper in elk type te duiken en het maximale uit je prompts te halen!
Stap 3: Maak je video op drie manieren
Als Knowledge Entrepreneur heb je verschillende workflows, niveaus van technische vaardigheid en creatieve stijlen. HeyGen biedt je drie even krachtige manieren om je ideeën in enkele minuten tot leven te brengen met professionele, on-brand video’s.
Kies de methode die het beste bij jouw werkwijze past, of combineer ze voor maximale flexibiliteit.
Bouw met Video Agent
Je ideeën verdienen het om gezien te worden, niet om in concepten te blijven hangen. HeyGen’s Video Agent is je altijd beschikbare creatieve partner, ontworpen om ideeën vanuit een eenvoudige prompt om te zetten in video’s van studiokwaliteit.
Vergeet strakke planningen, handmatige montage of wachten op freelancers. Met Video Agent ga je automatisch van concept → script → visuals → voice-over → export.
Waarom het perfect is voor kennisondernemers
Je expertise is je meest waardevolle bezit. Video Agent automatiseert de productie, zodat jij je kunt richten op lesgeven, verkopen en opschalen.
Taak
Script schrijven
Beelden
Vertelling
Bewerken
Ondertitels
Video Agent regelt het voor je
Zet je onderwerp of prompt om in een helder, overtuigend verhaal
Selecteert automatisch stockbeelden of afbeeldingen die passen bij je toon en thema
Voegt natuurlijke, emotiebewuste voice-overs toe in meer dan 175 talen
Regelt automatisch tempo, overgangen en timing
Genereert nauwkeurige ondertiteling voor duidelijkheid en toegankelijkheid
Pro tip: Behandel prompts als je creatieve briefing. Hoe duidelijker je idee, hoe slimmer de Agent wordt. Gebruik specifieke prompts zoals:
- “Maak een uitlegvideo van 90 seconden over het opbouwen van een persoonlijk merk met behulp van digitale avatars.”
- “Vat mijn laatste nieuwsbrief samen in een TikTok-script van 1 minuut.”
- “Genereer een productlanceringvideo met een vlot tempo en een energieke toon.”
Zie prompts als gesprekken met je editor; hoe meer details je geeft, hoe beter je resultaten zullen zijn.
Pro-tips voor filmische resultaten
- Stel een duidelijke briefing op.Zie je prompt als je creatieve richting, inclusief toon, formaat en doel. “Maak een uitlegvideo van 90 seconden over het opbouwen van een persoonlijk merk met digitale avatars.”
- Gebruik krachtige visuals. Upload je eigen productclips of B-roll voor een persoonlijke touch.
- Itereer snel.Bekijk een preview, pas aan en genereer opnieuw; de Agent leert van jouw feedback.
- Ga wereldwijd. Lokaliseer direct met ondersteuning voor meertalige stemmen.
- Voeg je avatar toe. Combineer Video Agent met je HeyGen-avatar voor een consistente merkbeleving.
Snelkoppeling: Gebruik Video Agent voor je eerste versie en werk deze vervolgens bij of pas hem aan in AI Studio (stap 5). Dit is de snelste manier om ruwe kennis om te zetten in een gepolijste, publiceerklare video.
Wil je dieper ingaan?
→ Verken deze volgende:
Bouwen met scripts
Heb je de tekst al klaar? Zet je geschreven script met slechts een paar klikken om in een volledig geproduceerde video. Met deze aanpak houd je volledige controle over je boodschap en toon, terwijl HeyGen de productiedetails voor zijn rekening neemt.
Begin met het schrijven of importeren van je script. Dat kan een blogpost, nieuwsbrief, cursusoverzicht of document met spreekpunten zijn. Vervolgens zet HeyGen het om in een video, scène voor scène.
Je script is je boodschap, de brug tussen jouw kennis en het begrip van je lerende. Houd het eenvoudig, warm en praktisch toepasbaar.
- Begin met een duidelijke belofte of inzicht.
- Eindig met een duidelijke volgende stap (CTA): “Doe mee met mijn cursus”, “Bekijk de volgende module” of “Download het werkblad.”
- Houd je toon informeel en stel je voor dat je met één gemotiveerde student praat.
Ga naar stap 5 om precies te leren hoe je je script kunt importeren en verfijnen in AI Studio, waar je scènes, tempo en vormgeving volledig naar wens kunt aanpassen.
Pro tip:
Gebruik AI-tools om sneller te schrijven. Je kunt ChatGPT ook rechtstreeks in HeyGen gebruiken om te brainstormen, een opzet te maken of je videoscripts te verfijnen, zonder het platform ooit te hoeven verlaten.
Klik gewoon op het “ChatGPT”-paneel in je scripteditor om direct een script te genereren of je script te verbeteren.
Maak je liever gebruik van je eigen GPT’s buiten HeyGen? Geen probleem. Je kunt je script nog steeds schrijven met tools zoals ChatGPT, Claude of Gemini en het vervolgens in HeyGen plakken om direct een video te genereren.
“Schrijf een uitlegscript van 60 seconden voor mijn online cursus over [topic]. Houd de toon vriendelijk, motiverend en duidelijk.”
Ontdek scriptsjablonen en meer tips voor populaire kennisvideo’s
Trainingsvideo's - How-to-video's - E-learningcursussen - Productuitlegvideo's - AI-tutorials - Financiële kennisdeling
Bouwen met PDF/PPT
Heb je al gestructureerde content, slides, frameworks of e-books? Zet ze binnen enkele seconden om in video’s.
Upload een PDF of PowerPoint-deck en HeyGen zet elke pagina automatisch om in bewerkbare videoscènes. Voeg je avatar, script en voice-over toe en je bestaande lesmateriaal verandert in een dynamische leerervaring.
Perfect voor:
- Cursussen, workshops en webinars hergebruiken
- Statische presentaties omzetten in boeiende videolessen
- Bestaand materiaal opschalen zonder nieuwe productiekosten
Handige tip
Begin eenvoudig met één waardevolle presentatie of document en zet dit om in een korte reeks uitlegvideo’s. Je zult versteld staan hoe snel je bestaande kennis tot leven komt.
Welke route past het beste bij jou?
Functie
Behoud controle over boodschap en toon
Bestaande content hergebruiken
Beste pad
Video-agent
Maak het met je script
PDF / PPT naar video
Waar je ook begint, alle drie de paden sluiten naadloos op elkaar aan. Je kunt starten met Video Agent, je script verfijnen in AI Studio of je bestaande content remixen, allemaal binnen HeyGen.
Best practices: snel kwalitatieve scripts schrijven met AI
Wil je slimmer werken in plaats van harder? Hier zijn een paar tips om tools zoals ChatGPT, Claude, Gemini en andere te gebruiken om het schrijven van scripts sneller te maken.
Stap 1: begin met een duidelijke prompt
Geef ChatGPT een duidelijke en gedetailleerde prompt waarin je de video beschrijft die je gaat maken. Voeg daarbij belangrijke context toe, zoals:
- Het type video dat je maakt (cursuspromo, les, samenvatting of aankondiging)
- Voor wie het is (studenten, klanten of communityleden)
- Het doel (onderwijzen, inspireren, verkopen of onboarden)
- De toon of stem (vriendelijk, zelfverzekerd, deskundig of informeel)
Voorbeeldprompt:
“Schrijf een script van 60 seconden voor een cursusintroductie over [topic]. De toon moet bemoedigend en professioneel zijn. Sluit af met een duidelijke uitnodiging om deel te nemen aan de cursus.”
Stap 2: Voeg je belangrijkste leerpunten toe
AI presteert het best met duidelijke aanwijzingen. Voeg bulletpoints toe met wat je behandeld wilt hebben.
Voorbeeld:
- Cursus- of lesnaam
- Belangrijk leerresultaat of waarde
- Oproep tot actie (bekijk de volgende les, download de gids, sluit je aan bij de community)
Voorbeeldprompt: “Neem deze punten op: mijn cursus helpt makers hun eerste AI-gestuurde videoserie te bouwen. Call-to-action: Schrijf je nu in om met je eerste les te beginnen.”
Stap 3: Vraag om de juiste structuur
Zorg ervoor dat je AI-tool het script aanlevert in een gesproken, makkelijk leesbare stijl, met korte zinnen, een natuurlijke flow en duidelijke overgangen.
Voorbeeldprompt: “Schrijf dit als een gesproken script voor een door een avatar geleide uitlegvideo. Gebruik eenvoudige, bemoedigende taal die voelt alsof een docent rechtstreeks tegen een leerling spreekt.”
Stap 4: Beoordelen en verfijnen
Plak je script in HeyGen en klik op Voorbeeld om te horen hoe je avatar het uitspreekt. Werk het daarna bij op basis van wat je hoort.
Voorbeelden van revisie-opdrachten:
- "Maak dit inspirerender."
- "Voeg een krachtigere openingszin toe."
- “Vereenvoudig het einde en maak de call-to-action concreter.”
- “Geef me een versie van 30 seconden die zich richt op de belangrijkste punten.”
Pro tip
Gebruik AI als je co-schrijver, niet als vervanger. De beste scripts combineren jouw expertise met de snelheid van AI: jij levert de inzichten, en de AI zorgt voor de verfijning.
Stap 4: Maak je scènes in AI Studio en werk ze bij tot in de puntjes
Het is nu tijd om je content tot leven te brengen in HeyGen’s AI Studio. Ontwerp je video met aandacht voor duidelijkheid, structuur en interactiviteit.
- Ontwerp je scènes in enkele minuten met behulp van de Brand Kit of de templates die je in stap 1 hebt ingesteld.
- Versterk je boodschap met tekst of visuals op het scherm en laat ze verschijnen of verdwijnen met animatie.
- Blader door de stockmediatheek van HeyGen voor hoogwaardige b-rollvideo’s, volledig rechtenvrij.
- Gebruik premium scène-overgangen om je video een vloeiende, professionele afwerking te geven. Voeg ondertiteling toe en pas deze aan om je video’s aantrekkelijker en toegankelijker te maken.
Pro tip
- Maak gebruik van interactiviteit om je lessen dynamischer te maken. Voeg klikbare knoppen, vormen of tekst toe die linken naar oefeningen, quizzen of verdiepende modules. Of gebruik vertakkingslogica om kijkers naar verschillende scènes of uitkomsten te leiden op basis van hun keuzes. Ideaal voor onboarding, toetsing of modulaire leerroutes.
- Gebruik de meertalige speler bij het publiceren van cursussen of openbare lessen. Deze bundelt automatisch alle vertaalde versies van je video in één spelerlink met een keuzemenu.
- Maak visuals of lesanimaties met de motion designer en genereer geanimeerde tekst, conceptdiagrammen of uitlegvisuals vanuit eenvoudige prompts. Ideaal om complexe ideeën visueel op te splitsen.
Klaar om te bewerken als een pro?
Bezoek HeyGen Academy: AI Studio, een diepgaande videocursus waarin alle bewerkingsfuncties van HeyGen worden behandeld.
Best practices: pas uitspraak, emoties en intonaties aan
Moet je avatar precies goed klinken? HeyGen biedt je krachtige tools om voice-overs fijn af te stemmen voor een natuurlijke, nauwkeurige en levensechte vertolking.
Functie
Hoe het werkt
Voeg pauzes toe en pas de uitspraak van specifieke woorden direct aan in het scriptpaneel.
Upload of neem audio op met de gewenste toon, timing en uitspraak, en laat elke avatar het in zijn eigen stem leveren.
Bepaal met één klik de emotie en toon van een script.
Breid het bereik van je aangepaste stem uit door extra opnames met verschillende emotionele tonen te uploaden. Kies telkens de variant die het beste bij het moment past.
Beste keuze voor
Wil je het in actie zien?
Strategieën om de impact van je communicatie op te schalen
Of je nu je publiek laat groeien, test wat aanslaat of lessen afstemt op verschillende leerders, deze geavanceerde tools helpen kennisondernemers om nauwkeurig op te schalen.
Optimaliseer en blijf bijsturen als een professional
Maak meerdere versies van de introductie, hook of call-to-action van je les en vergelijk de resultaten.
- Dupliceer scènes om verschillende voorbeelden of uitleg te testen.
- Wissel avatars/stemmen om te zien welke toon leerlingen het prettigst vinden.
- Meet kijktijd, klikken en voltooiingspercentages in je platform om te behouden wat werkt.
Ga wereldwijd met vertalingen
Leer hoe je je video's kunt vertalen en lokaliseren naar meer dan 175 talen en dialecten, zonder nasynchronisatie of stemacteurs.
Gebruik de Brand Voice functie van HeyGen om consistentie in vertaalde video's te behouden door aan te passen hoe bepaalde woorden worden behandeld (bijv. uitspraak van merknamen, vertaling voor bepaalde termen afdwingen of blokkeren).
Gebruikers met een Enterprise- of Team-abonnement kunnen ook rechtstreeks bewerkingen aanbrengen in vertaalde scripts met behulp van onze Proofread functie.
Publiceer met de meertalige speler. Deze biedt één deelbare link met een taalkeuzemenu voor elke gerenderde vertaling in de map.
Op zoek naar inspiratie? Ontdek hoe Happy Cats wereldwijd opschaalde met HeyGen en meertalige videocontent 5 keer sneller creëerde, terwijl ze kosten bespaarden en nieuwe doelgroepen bereikten.
Personaliseer op grote schaal
Geef je e-mailcampagnes, sales outreach of klantenservice een persoonlijk tintje met Gepersonaliseerde Video’s. Door gebruik te maken van dynamische elementen, zoals de naam van de kijker of details die zijn afgestemd op hun interesses, kun je voor iedereen een unieke en meer betrokken ervaring creëren.
Voeg interactiviteit toe met knoppen om kijkers naar de juiste module te leiden of door te verwijzen naar werkbladen.
Integreer Gepersonaliseerde Video’s rechtstreeks in je workflow op HubSpot, Zapier, Make, Clay en meer!
Maak concepten visueel
Maak van abstracte ideeën duidelijke, gedenkwaardige visuals.
- Motion designer maakt geanimeerde titels, diagrammen en social hooks op basis van prompts. Ideaal voor processen, raamwerken en definities (gebruikt generatieve credits).
- Stockmedia + schermen: Versterk het leerproces met voorbeelden, B‑roll of dia‑overlays.
LiveAvatar door HeyGen
Of het nu gaat om sales, klantenservice of educatie, LiveAvatar verandert eenzijdige video’s in dynamische, tweerichtingsgesprekken. Het is een krachtige manier om betrokkenheid te vergroten, ervaringen te personaliseren en actie te stimuleren.
Inspiratie nodig?
Ontdek hoe toonaangevende vernieuwers leren, communiceren en beïnvloeden opnieuw vormgeven met LiveAvatar.
Thought leadership
Reid AI gebruikt LiveAvatar om de inzichten van Reid Hoffman wereldwijd op te schalen en meer dan 50 miljoen impressies te bereiken. Reid’s digitale dubbelganger gaat in interactieve gesprekken met doelgroepen, waardoor zijn ideeën en aanwezigheid worden uitgebreid over verschillende formats en communities.
Taal leren
Speakology AI heeft LiveAvatar toegevoegd om studenten te helpen hun uitspraak en dialogen hardop te oefenen, wat heeft geleid tot een meetbare stijging in betrokkenheid.
Immersieve communicatie en evenementen
Proto Hologram integreert LiveAvatar in holografische displays en creëert zo AI-gestuurde, responsieve aanwezigheidservaringen voor Fortune 500-bedrijven.
Met LiveAvatar kunnen docenten, consultants en creators hun persoonlijke aanwezigheid opschalen zonder live aanwezig te zijn, door opgenomen video’s te transformeren in interactieve, on-demand leer- en engagementervaringen.
Gebruik het voor:
- Verander je digitale tweeling in een 24/7 onderwijsassistent of adviseur
- Bouw interactieve onboardingervaringen voor studenten of klanten
- Organiseer ‘virtuele spreekuren’ of Q&A-sessies die volledig automatisch verlopen
- Creëer interactieve kenniscentra die jouw expertise uitbreiden
Use case #1: Promovideo’s voor cursussen
Perfect voor:
Coaches, consultants, auteurs, cursusmakers
Best practices:
- Houd het binnen 3–4 minuten en begin met de transformatie die de lerenden zullen doormaken.
- Laat resultaten, sociale bewijskracht en een duidelijke call-to-action zien ("Schrijf je vandaag in" / "Bekijk module 1").
- Ontwerp in de eerste plaats voor mobiel, met ondertiteling en krappe kadrering.
Belangrijkste functies:
- Video Agent voor een snelle eerste versie;
- Templates voor merkconsistentie
- Motion designer voor geanimeerde titelkaarten en frameworks
- Meertalige speler om één link voor elke taal te delen
- Nano Banana voor plaatsing van product-/boekcovers of visuele aanpassingen
Pro tip
Hier is een beproefde scriptstructuur van socialmediaproducer George “GG” Gossland van Favoured:
- Hook – Iets dat er visueel vreemd of onverwacht uitziet.
- Probleem – Met welke uitdagingen wordt je kijker geconfronteerd?
- Oplossing – Hoe verlicht het product of de dienst deze uitdagingen?
- USP's – oftewel “unique selling point”. Laat de kenmerken zien die eruit springen!
- CTA – Geef kijkers altijd iets om als volgende stap te doen.
Use case #2: micro-lessen en uitlegvideo’s
Perfect voor:
Cursusontwikkelaars, docenten, adviseurs
Best practices:
- Streef naar 60–180 seconden per concept.
- Gebruik één idee per scène; sluit af met een samenvatting en een volgende stap (“Probeer deze oefening”).
- Voeg ondertiteling en subtiele beweging toe om het tempo boeiend te houden.
Belangrijkste functies:
- AI Studio voor het regelen van scène-timing en ondertitels
- Interactiviteit om door te klikken naar oefenopdrachten, bronnen of volgende modules
- Motion designer voor diagrammen en geanimeerde definities
- Vertaling + meertalige speler voor wereldwijde cohorten
Use case #3: Gepersonaliseerde onboardingvideo's
Perfect voor:
Cohorten, lidmaatschappen, coachingsprogramma’s, bureaus
Best practices:
- Houd het kort (30–60 seconden); bevestig wat er is inbegrepen en wat de volgende stap is.
- Gebruik de naam van de cursist en verwijs naar zijn of haar specifieke leerpad of module.
- Voeg een vervolgherinnering of checklistlink toe.
Belangrijkste functies:
- Gepersonaliseerde video's voor namen en dynamische velden
- Interactiviteit om de beoordeling te bevestigen en naar de juiste module te gaan
- Templates + Brand Kit voor consistentie tussen cohorten
- Vertaling + meertalige speler voor internationale studenten