Integrationen in HeyGen helfen Ihnen, Ihren Videoerstellungs-Workflow mit den Tools zu verbinden, die Sie bereits täglich verwenden. Indem Sie HeyGen mit Plattformen wie Canva, Adobe Express, HubSpot und weiteren verknüpfen, können Sie Videos erstellen, personalisieren und verbreiten, ohne ständig zwischen mehreren Apps wechseln zu müssen. Über Integrationen können Sie HeyGen-Avatare und -Stimmen in Ihre Designs einbinden, personalisierte Videokampagnen automatisieren, die Zusammenarbeit optimieren und die Videoproduktion in Marketing-, Vertriebs-, Schulungs- und Bildungs-Workflows skalieren. Integrationen sind darauf ausgelegt, Zeit zu sparen, manuelle Arbeit zu reduzieren und es zu erleichtern, bestehende Inhalte und Daten in hochwertige Videos zu verwandeln.