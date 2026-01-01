Startseite Akademie Stimmen

Stimmen erwecken deine HeyGen-Videos zum Leben. Sie bestimmen, wie deine Botschaft klingt – ihren Tonfall, ihr Tempo und ihre Emotion –, ganz gleich, ob du ein Schulungsvideo vertonst, ein Produktupdate präsentierst oder direkt zu einem globalen Publikum sprichst. In diesem Abschnitt machst du dich damit vertraut, wie Stimmen in HeyGen funktionieren und wie du sie sicher einsetzen kannst. Wir beginnen mit der Erkundung der Stimmenbibliothek, damit du hören kannst, was verfügbar ist, und verstehst, welche Stimmen sich für welche Anwendungsfälle eignen. Anschließend lernst du, wie du deine eigene Stimme erstellst, wenn du etwas Persönlicheres oder Markenspezifisches brauchst. Zum Schluss zeigen wir dir, wie du mit dem Voice Doctor die Sprachausgabe optimierst und Fehler behebst, damit deine Videos immer klar, natürlich und professionell klingen.